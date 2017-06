Entrevista a Joao Pedro Stdile, dirigente del MST y de Frente Brasil Popular

El Gobierno golpista de Temer ya acab, pero su cada no se produce an porque la burguesa no encuentra reemplazo

Geraldina Colotti.- Cree usted que Temer puede caer? Cul sera la va para que eso suceda? Quin lo respalda actualmente?

Joao Pedro Stdile.- S, en la practica el gobierno golpista de Temer ya acab. No tiene ms apoyo de la mayora del capital, no tiene apoyo meditico de la Red O Globo, que est en campaa diaria para apartarlo del Gobierno. Y su base parlamentaria est dividida. Su vida til ya se termin, pero su cada no se produce an porque todava la burguesa no encontr un nombre que pudiera representar la unidad del bloque propio, para ser electo de forma indirecta por el Congreso, y luego seguir adelante con las reformas contra el pueblo, de cambios en las leyes laborales.

El prximo 6 de junio, Temer ser juzgado por un antiguo proceso que pretenda deponer a Dilma-Temer. Ahora las fuerzas polticas y el poder judicial pueden utilizar ese expediente para apartar a temer. El problema que apartarlo por esa va, podra generar una brecha que el mismo Supremo Tribunal Federal legislara en favor de la convocatoria de elecciones directas para sustituir a Temer. Basndose en una jurisprudencia, que llev en las ltimas semanas a ese mismo Tribunal, a cesar el mandato del gobernador del estado de Amazonas y convocaron elecciones directas para sustituirlo.

As, creo que las fuerzas del capital buscan incansablemente un nombre unificador, para que Temer renuncie, y se elija por la va indirecta ese nombre.

Si hasta el 6 de junio no logran encontrar el candidato, algn juez puede intentar ganar un poco ms de tiempo.

Para las organizaciones populares, lo que interesa es que las fuerzas golpistas estn divididas entre ellas y no poseen una tatica comn Ahora cuanto ms tiempo se quede Temer, peor para ellos, porque este sujeto es un lumpen, que incluso puede ir preso cuando deje la presidencia. Por eso, tambin su salida depende de un acuerdo que garantice que pueda ir libremente para Miami y no quedar entre rejas.



Geraldina Colotti.- Como en otros golpes suaves, Temer ya no sirve a su dueos? Quin puede ser el nuevo servidor y con cual proyecto?

Joao Pedro Stdile.- Por supuesto que el verdadero sentido del golpe, no fue solo apartar a Dilma, sino que fue el intento de la burguesa, de tomar el control absoluto de todos los poderes, meditico, judicial, parlamentario y de la presidencia para imponer un plan neoliberal. Una propuesta sinttica que salve sus empresas de la crisis econmica y hace recaer todo el costo sobre las espaldas de la clase trabajadora. Por eso, ya tenemos 15% de desempleo, y ms de 20 millones de obreros en la calle. Y estn imponiendo diversas medidas legislativas, todas para quitar derechos de la clase trabajadora. Estamos regresando a principios del siglo XX en trminos de leyes sociales. Es por eso que el pueblo empez a participar de las manifestaciones en ese ao, cuando percibi que el golpe era contra l y sus derechos histricos.

Ahora la burguesa busca el nombre, pero no es fcil, porque el nombre tiene que unificarlos y al mismo tiempo debe tener cierta credibilidad pblica. Por ahora intentaron con Nelson Jobim, Meireles (actual ministro de Hacienda), el propio presidente de la Cmara, Rodrigo Maia, pero cada uno tiene problemas para asumir.

Por eso, es que ya aparecen algunos sectores del campo de ellos, que admiten que la solucin puede ser elecciones directas anticipadas para este ao, y que las urnas decidan quin.



Geraldina Colotti.- Cul es la situacin despus de la huelga general y las manifestaciones recientes?

Joao Pedro Stdile.- Nosotros hacemos la lectura de que los trabajadores empezaron a movilizarse desde el 8 de marzo, despus convocamos una manifestacin multitudinaria el 15 de marzo, y avanzamos hacia la huelga general el 28 de abril. Luego convocamos a la solidaridad con Lula en su proceso en Curitiba y llevamos 50 mil a la plaza de Curitiba. Y recientemente la movilizacin en Brasilia, que llev 150 mil personas y que fue duramente reprimida, sin que se realizara el acto poltico. Incluso se hizo una convocatoria a las fuerzas armadas por parte de Temer, que tema que la gente tomara el Congreso y el Palacio. Del otro lado, las manifestaciones derechistas cesaron. Ya no tienen fuerza, ni coraje de ir a la calle, como hicieron durante todo el ao 2016.

De nuestro lado, las centrales sindicales y la articulacin de movimientos populares del FRENTE BRASIL POPULAR seguimos en las trincheras., programando nuevas movilizaciones porque solo venceremos a la derecha golpista, en la calle. As, el prximo da 5 de junio haremos una reunin amplia, para convocar un FRENTE AMPLIO POR LAS DIRECTAS YA, que va a reunir sectores sindicales, partidos polticos, iglesias, sectores populares, artistas etc. para organizar un calendario nacional de lucha por la eleccin del presidente por va directa ya en octubre de este ao.

De parte de las centrales sindicales ya convocaron una nueva huelga general, para la semana del 26 a 29 de junio, a la que nos sumaremos todos los movimientos populares. La huelga ahora se politiza ms, porque es contra la reforma de la seguridad social y laboral, y a la vez avanza con pedido de elecciones directas para presidente. Ntese que todas las centrales estn unidas ahora, aunque dos de ellas, antes haban apoyado el golpe.



Geraldina Colotti.- En junio es el congreso del PT: Qu puede cambiar, cul va ser el pedido de los movimientos? Se puede reformar este partido, y que otra novedad hay en el escenario poltico?

Joao Pedro Stdile.- No milito dentro del PT y por lo tanto no tengo los elementos para interpretar que cambios puede venir del congreso. S que habr cambios en la direccin nacional, asumiendo la senadora Gleisi Homanff. Los cambios en la forma de actuar del PT, como parte de la izquierda brasilea, dependern de los cambios que conquistemos en la lucha de clases, y con la posibilidad real de Lula de disputar las elecciones, que seguramente representara un nuevo gobierno, ahora s con un programa popular y no ms conciliacin de clases.



Geraldina Colotti.- Cul va ser el papel de la plataforma popular de emergencia del Frente Brasil Popular?

Joao Pedro Stdile.- Despus de muchos meses de trabajo, colectivo, buscando siempre la unidad, hemos aprobado en el mbito del FRENTE BRASIL POPULAR, que rene a ms de 80 movimientos y partidos polticos, un programa popular de emergencia. Ese programa servir para debatir con el pueblo, para mostrar que Brasil es un pas rico, con futuro, y que hay salidas para la crisis econmica, poltica, social e ambiental que vivimos. Pero esas medidas deben ser a favor de pueblo, para resolver sus problemas y no los de la burguesa.

As que el plan ser un poderoso instrumento de debate, de concientizacin de las masas, para acumular fuerzas para el futuro. El programa est dividido en diez captulos sobre los diferentes campos de la vida social, y propone medidas concretas de emergencia, que un gobierno post-Temer, que sea popular, debera adoptar.



Geraldina Colotti.- En un posible escenario electoral puede el juez Moro ser candidato?

Joao Pedro Stdile.- El juez Moro esta desmoralizado por su forma de actuar parcial y persecutoria contra al PT. Tanto es que las ltimas medidas judiciales que denuncian la corrupcin y llevaron a la destitucin de senador del candidato ACIO NEVES, y a la crcel a su hermana y un sobrino, y juicio a diversos polticos, fue desarrollado por el STF y no por Moro.

La derecha, por suerte, est dividida en trminos de candidatos para una futura eleccin directa, sea en 2017 o en 2018. Varios nombres se estn proponiendo, pero ninguno cuenta con apoyo popular. Por eso temen tanto a Lula, porque Lula representa la unidad del campo popular.

Ellos necesitan ganar tiempo, por eso defienden ahora las indirectas, para ver si OGLOBO lograr crear algn candidato por va meditica, como suele acontecer en nuestros pases en estos momentos. Pero creo que la gente est ms atenta, y es difcil que ellos creen otro Collor de Mello o un Berlusconi brasileo a corto plazo.



Geraldina Colotti.- El papel de los jueces, como pas en Italia, va ser clave para que la burguesa cambie sus representantes, qu va cambiar en Brasil?

Joao Pedro Stdile.- Los poderes judiciales en Brasil y en toda Latinoamrica, con excepcin creo de los pases de ALBA (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia) son todava monrquicos. No republicanos. La sociedad no tiene ningn control sobre ellos. Los cargos superiores son vitalicios y elegidos por los gobernantes. Sin ningn criterio. El poder judicial en nuestros pases es un mero instrumento de dominacin de la burguesa, sin ninguna retrica o dogmatismo. Es as en la realidad. Por eso, desde los movimientos populares defendemos que en Brasil, luego de tumbar a Temer y elegir al nuevo presidente por la va directa es necesario convocar una asamblea constituyente, que desde otros criterios elija representantes del pueblo, para hacer la reforma poltica de todo sistema electoral y la reforma del poder judicial en el pas.



Geraldina Colotti.- Cmo ve la situacin en el continente y el ataque que sufre Venezuela?

Joao Pedro Stdile.- Es un tema muy largo y complejo para pocas lneas. Pero desde Brasil y desde los movimientos populares hacia el ALBA, decimos que el continente y Venezuela estn viviendo una grave crisis econmica, poltica, social y ambiental. Porque en las ltimas dos dcadas, o desde que subi Chvez al gobierno en el 1999, haba una lucha permanente, entre tres proyectos de gobierno: el neoliberalismo, impulsado por los Estados Unidos, y que tiene como referente a Mxico, Chile, Panam, Colombia. El neodesarrollismo que era impulsado en Brasil, Argentina, Uruguay. Y el proyecto ALBA, que impulsado por Venezuela, tiene varios gobiernos a su alrededor, como nombr antes.

Pero la crisis mundial del capitalismo, no solo en trminos econmicos, sino tambin como crisis de dominacin del estado burgus, la crisis de dominacin del capital sobre los bienes de la naturaleza, provocaron en nuestro continente, una crisis de los tres proyectos. Entonces las dificultades actuales en todos los pases son que no hay hegemona de ningn proyecto y todos ellos estn en crisis. Por eso la salida, ser de largo plazo. En Venezuela, por suerte, ellos tienen una hegemona popular en el gobierno, en las fuerzas armadas, en el poder judicial, y en las formas autnomas del pueblo de organizar en las comunidades, etc. que ha logrado frenar la ofensiva de la derecha, frente a la crisis econmica que los afect a ellos tambin. Y tomaron una medida poltica muy sabia de convocar la asamblea constituyente, para el pueblo decida qu pasos deben dar para adelante, para salir de la crisis. O sea, como siempre hemos aprendido de todos los grandes pensadores, en la duda, consultemos al pueblo, que solo l puede tener las verdaderas salidas sociales, de forma consciente.

As que en Venezuela, hay un enfrentamiento duro con la derecha y los apoyos que recibe sta de Estados Unidos, Espaa y Colombia. Puede tardar y las medidas deben ser ms duras, pero creo que el pueblo venezolano camina para delante, buscando cambios ms estructurales...



