Resea crtica del nuevo libro de Gustavo Hernndez Snchez

La tradicin marxista y la encrucijada postmoderna: Notas para una historia social y cultural en el siglo XXI

El hecho es que estamos aqu y que pronunciamos

estas palabras en un intento de romper el silencio y de

reducir nuestras diferencias, pues no son las diferencias las que

nos inmovilizan sino el silencio. Y hay multitud de silencios

que deben romperse.

(Audre Lorde, 2003, 24)

1. Algunos apuntes sobre el libro

Quienes se imaginan que todos los frutos maduran al mismo tiempo que las fresas, no saben nada de las uvas, con esta afirmacin utiliza la feminista Nuria Varela el anlisis de Paracelso, mdico suizo del siglo XV, para explicar la situacin de desigualdad econmica en la que nos encontramos las mujeres con respecto a los hombres en base a lo que hemos considerado como trabajo. Como contina explicando, hemos entendido que slo es verdaderamente trabajo el que se realiza a cambio de un salario y obviado o desconocido las caractersticas del trabajo no remunerado realizado en el hogar (Varela, 2008, 172). En este sentido el ensayo que se presenta nos ofrece herramientas de anlisis para poner en cuestin la ideologa dominante socialmente aceptada, por seguir con el ejemplo de Paracelso, el autor incluye el proceso de maduracin especfico de las uvas pero tambin el de otros frutos. En otras palabras, integra la perspectiva del gnero, pero tambin otras como las de la clase y la raza, y por supuesto las diversas diferencias y combinaciones entre estas, sacando a la luz los conflictos acallados por el pensamiento imperante y atendiendo a las Otras voces [1] -las de los vencidos y las vencidas- para, como advierte la escritora nigeriana Chima manda Adichie, no caer en el peligro de una sola historia [2].Es decir, acabar con un relato que viene configurando y configura un determinado modelo de sociedad que trasforma los conflictos sociales en favor al inters del poder de las lites, pues podemos decir que m s que la informacin es poder, que es el poder el que crea la informacin, estableciendo as unas normas y reglas que conforman la vida, y que sirven para perpetuarse e imponer un sentir general que camufla las desigualdades hacindolas parecer el orden natural.

Como podemos adivinar sin mucho esfuerzo en el ttulo del libro, el autor trata de buscar un equilibrio entre la postmodernidad y los pensamientos marxistas para reivindicar la resistencia contra una industria cultural abrumadora que, paradjicamente, parece satisfacer cada vez ms a la mayora de las personas. Y lo hace a travs de un trabajo riguroso que, como recientemente graduada universitaria que soy, me hubiese gustado haber ledo al comenzar mis estudios, puesto que ofrece diferentes herramientas para la formacin de un pensamiento alternativo y crtico, tan poco valorado desde la academia y que nos exige argumentar y explicarnos doble o triplemente que si aceptsemos el discurso hegemnico. Nos ofrece herramientas para reflexionar y cuestionar la relacin histrica que, como describamos ms arriba, crea desigualdades estructurales y sistemas de dominacin concretos, como los que se describen en el captulo 1 del ensayo que se comenta. La lectura del libro nos puede descubrir autores y autoras realmente interesantes que nos pueden servir de gran utilidad para ir creando nuestra propia batera de intelectuales a los y las que acudir dependiendo de los temas que ms nos interesen. Y nos ayuda a repensar grandes autores como Marx, Gramsci y/o Foucault y adaptarles a la "socialidad" presente y sus problemas [3].En este sentido es interesante la combinacin de la que hablbamos al principio del prrafo y sobre la que versa prcticamente todo el libro: la postmodernidad y los pensamientos marxistas. Entendiendo la postmodernidad en tanto que lgica cultural del capitalismo tardo (Jameson, 1991, 14-22), los marxismos por, como dira Rosa Luxemburgo: crear un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Repensar y adaptar los pensamientos marxistas entendiendo los cambios culturales actuales para, como bien explica el autor parafraseando a Gramsci, hacer una filosofa de la prctica. Es imprescindible conocer las caractersticas del espacio que se quiere trasformar para poder empezar a pensar en cmo articular la lucha, y conocer ese espacio implica, irremediablemente, no obviar los cambios culturales como por ejemplo, el cuestionamiento de los valores universales, el reconocimiento de la pluralidad de enfoques o las trasformaciones en el uso del lenguaje, sobre esto ltimo hablaremos ms adelante con mayor detalle. En esta lnea de anlisis, el libro est repleto de tintes postmodernos, el autor trata de alejarse de la unidad y el dogmatismo, reconoce e integra el pluralismo o la diversidad y se desprende de valores de la tradicin positivista como el de la objetividad o el progreso. Clara queda su propia inclusin ontolgica de la realidad [4], y es que durante toda la lectura del libro percibimos las preocupaciones de Gustavo Hernndez, que no escribe como un mero espectador de la historia que relata sino como sujeto consciente y vivo de la misma; podemos leer sus dudas, cmo se cuestiona el pensamiento -o ms bien y despus de la lectura del ensayo, deberamos decir pensamientos marxistas-,cmo definirse, ser y estar, cmo a pesar del anlisis a veces pesimista -como la propia realidad- trata de buscar alternativas, horizontes de lucha para seguir creyendo, valgan como ejemplo los dos casos de revoluciones postmodernas que describe en el captulo 4.Podemos apreciar tambin la fuerte conciencia de clase del autor, y cmo esta conciencia le ha hecho poner la historia precisamente al servicio de los y las que no hemos tenido ni tenemos voz. Nos deja clara que la neutralidad no existe y se posiciona consciente e intencionalmente dentro de una ideologa anticapitalista. En definitiva, el propio libro es un ejemplo de cmo plantear la objetividad o pensar que existe una sola verdad incuestionable es, cuanto menos, ingenuo, y que la subjetividad que se propone no est reida, en absoluto, con la rigurosidad, ni mucho menos con la falta de valores ticos. Finalmente cmo se vincula todo esto con los marxismos? En el ensayo queda claro y, si el autor nos permite tener alguna certeza, esa es la de la existencia de la lucha de clases, presente a travs de la historia hasta la actualidad.

2. Una valoracin crtica: el lenguaje inclusivo

Despus de introducir el libro de Gustavo Hernndez y mostrar algunas de las ideas principales presentes en este, nos gustara hacer una crtica un poco ms personal a determinados aspectos del ensayo que ms nos han llamado la atencin. A riesgo de hacer un anlisis demasiado benvolo, podramos afirmar que el ensayo consigue un acercamiento en la tan recurrente disputa en torno al feminismo y el marxismo [5]; pues el autor no slo concede un apartado especfico a la crtica feminista o a las cuestiones de mujeres como hemos visto en otros ensayos- y que nos da la sensacin que se otorga ms por cumplir con una perspectiva que est cada vez ms presente que por la conciencia de la necesidad de esta -sino que incluye la perspectiva feminista en todo el libro, integrando conceptos que implican conflictos sociales -es decir, de toda la humanidad y nos solo de los hombres- como por ejemplo el reflejo de la presencia del patriarcado, los feminicidios, el trabajo reproductivo, la trata, la tica de los cuidados o el dispositivo de feminizacin, dentro de la historia universal. En la misma lnea y retomando la cuestin del uso del lenguaje destacamos el uso inclusivo de este lenguaje en todo el ensayo, que se aleja del tan usado masculino como neutro. Por una parte vemos la complejidad de embarcarse en esta tarea, que si bien valoramos muy positivamente tambin evidenciamos que es complejo porque en alguna que otra ocasin no sigue la lnea de la norma. Por otra parte nos gustara mencionar que sabemos que a algunas personas les puede parecer molesta e innecesaria esta aplicacin del leguaje, molesta porque cuestiona, cuestiona un orden social establecido aceptado socialmente, y cuestionar este orden siempre molesta porque refleja la invisibilizacin de ms de la mitad de la poblacin. Porque ser consciente cuesta, porque cambiar las normas y usos que venimos aceptando consciente e inconscientemente desde nuestra llegada al mundo, cuesta. Y por todo esto nos puede resultar tambin, como exponamos, innecesario, pero alejndome de esta idea me gustara mencionar, sin entrar a hacer un anlisis detallado sobre la teora del lenguaje, un par de aspectos: primero, que lo que no se nombra, no existe y yo, como mujer, estoy cansada de no existir. Segundo, y siguiendo lo anterior, destacamos que es a travs del lenguaje que configuramos y delimitamos lo que nos rodea, a travs de lo que pronunciamos conocemos nuestro mundo, por tanto, mencionar o no, incluir o no determinados grupos sociales es ms grave de lo que parece.

3. Para concluir...

Antes de acabar recordamos cmo abramos el escrito, presentando el ensayo como una historia que nos ayuda a reflexionar sobre el futuro que nos llega. Entrando a las provocaciones al debate y la reflexin me gustara terminar apelando a la reconexin de las personas con la naturaleza, con sus propios cuerpos y, por supuesto, con las otras personas para subvertir el orden establecido. El sistema poltico, econmico y social en el que convivimos nos desconect y aun hoy trata de desconectarnos de la naturaleza sacando el mximo rendimiento a todos los recursos naturales posibles [6]. Tambin nos aleja de la conexin con nuestro propio cuerpo, sobre todo en el caso de las mujeres, tema realmente dramtico y que dara para ms de una tesis, sin embargo, solo mencionaremos la existencia de polticas destinadas al control de la poblacin dependiendo del pas y las necesidades de poblacin de este, entre otros factores [7]. Junto a esta desconexin con la naturaleza y nuestros propios cuerpos se encuentra la hiperindividualizacin a la que nos enfrentamos sobre todo en las sociedades consideradas ms avanzadas. A mayor aislamiento e individualizacin, menores son las posibilidades de organizacin y rebelin [8]. En este sentido podemos decir que los modelos de opresin se trasforman y adaptan mucho mejor a los nuevos contextos de lo que las personas que queremos plantear alternativas al sistema imperante lo hacemos. Es importante reflexionar sobre las nuevas formas de aislamiento y ruptura de los vnculos con las personas que nos rodean, vivimos en una sociedad que impone unos ritmos que nos empujan al sentimiento de vaco interior y nos propone para acallar este vaco el consumo compulsivo: encuentra el sentido de tu vida comprndote un coche, ms ropa o miles de cosas innecesarias, encuentra el sentido de tu vida sobre exponiendo esta y tu propia imagen en las diferentes redes sociales, consigue tu felicidad a golpe de like. En definitiva, el tipo de ocio y estilo de vida que se nos impone nos hace olvidarnos del enriquecimiento que nos aporta el contacto con la comunidad, fomentando relaciones egostas basadas en el inters personal de completarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas.

Finalmente destacamos que hablar de todo este control implica indiscutiblemente hablar del control de nuestras subjetividades, por tanto, acabar con el mito de la libre eleccin que impregna nuestros entornos se presenta imprescindible. Explica Ana de Miguel este mito desde el anlisis feminista como esa falsa percepcin de libertad para elegir; ese espejismo de igualdad ya conseguida, a travs del cual se acepta que el liberalismo econmico ponga precio a todo (De Miguel, 2015). Es decir, bajo la creencia de que ya est conseguida la igualdad, se entiende que cualquier accin que lleven a cabo las mujeres, es consentida, aunque esta implique control sobre sus cuerpos:

Bajo el tranquilizador manto de la igualdad, los nuevos relatos, normas y valores que dotan de sentido nuestros sueos y nuestras vidas estn cada da ms sexualizadas [] el neoliberalismo econmico encuentra, en la desigualdad de gnero y el neoliberalismo sexual, una importante fuente de legitimacin del ncleo de su discurso: todo tiene un precio, todo se puede comprar y vender (Ibdem, p.10)

En el caso de los hombres podramos decir que bajo la creencia de que existe la plena libertad para elegir, entendemos que sus decisiones son consentidas aunque impliquen, tambin, el control sobre sus cuerpos.

En definitiva, nos preocupa especialmente la desintegracin y la prdida de los vnculos humanos, de las comunidades y de las relaciones, y consideramos necesaria la reconciliacin entre estos factores para poder articular una lucha eficiente que no se nutra de las desigualdades estructurales y nos haga verdaderamente libres y, sobre todo, ms humanos y humanas. Sea como sea, el debate est servido

Notas:

[1] La categora de anlisis del Otro puede vincularse no slo a los estudios de gnero sino a los estudios denominados postcoloniales, sin embargo, el estudio del Otro-mujer guarda unas connotaciones especficas realmente interesantes. Para la compresin de estase specifidades recomendamos la lectura de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Por otra parte, en torno a la idea de integrar nuevas voces, de poner el foco de estudio en otras perspectivas, es interesante la obra de la psicloga del desarrollo Carol Gilligan, quien pone en evidencia a travs de sus estudios que la teora dominante sobre el desarrollo moral en realidad no reflejaba el desarrollo de todos los seres humanos, sino y en todo caso el de los hombres (Gilligan, 1982).

[2] Para ms informacin vase la intervencin de esta autora en el marco de las charlas TED: "El peligro de una sola historia". Recuperado de: http://sinsistema.net/el-peligro-de-una-sola-historia-chimamanda-adichie/

[3] Siguiendo a Bauman, reemplazamos la categora de "sociedad" por la de "socialidad" para alejarnos de la concepcin de sociedad en tanto "totalidad soberana, para cuyo bien e inmortalidad participaran todos los entes inferiores, los cuales quedan supeditados a ella por definicin" para acercarnos a un trmino "ms adecuado para captar la modalidad procesal de la realidad social y el juego dialctico de lo casual y lo adecuado para captar la modalidad procesal de la realidad social y el juego dialctico de lo casual y lo regular". La "socialidad" comprendera "una categora que rechaza la evidencia del carcter estructurado del proceso y, al contrario, trata a todas las estructuras que descubre como realizaciones emergentes" (Bauman, 1996, 84).

[4] Cita de Zizek extrada de la pgina 146 del ensayo de Gustavo Hernndez.

[5] En esta lnea son interesantes, entre otros, los trabajos de Arruzza (2015) y Hartmann (1987).

[6] Valga como ejemplo el caso de millones de comunidades indgenas y afrodescendientes en Colombia desplazadas forzosamente de sus hogares despus de haber sido cedidos a empresas mineras y de otros sectores por las autoridades, hablamos de zonas con un gran potencial para la explotacin econmica.

[7] Es algo ms que anecdtico el contexto en el que nace la celebracin del Da de la Madre. Al finalizar la II Guerra Mundial, la necesidad de producir fuerza de trabajo viene de la mano de una fuerte campaa de propaganda contra la mujer liberada y el feminismo, reforzndose desde los discursos oficiales los elogios a las madres y las amas de casa (Datri, 2004, 76).

[8] Recomiendo el documental: La teora sueca del amor (Erik Gandini, 2015), en torno al tipo de relaciones que se vienen conformando en los pases del norte de Europa.





Alba Calvo. Grupo de Estudios Culturales A. Gramsci

Me gustara aclarar que a pesar de que el ensayo que me dispongo a analizar es historiogrfico, no soy historiadora. No obstante, considero que el libro tiene una dimensin ms amplia o un carcter interdisciplinar que lo pone en relacin con el campo ms extenso de las ciencias sociales. Por ello har una valoracin crtica desde la educacin social y los estudios de gnero, as como desde mi propia experiencia, preocupaciones en las que se centra mi lnea de investigacin.

