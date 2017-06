Semblanza de un comunista, el Mono Jojoy hroe de la Macarena

Esta es una semblanza del inolvidable Comandante Jorge Suarez Briceo, Mono Jojoy, hecha por uno de sus compaeros de militancia, nuestro camarada Alberto Martinez, con quien hemos compartido luchas sociales y politicas desde nuestra militancia en la Juventud y el Partido Comunista, en la Universidad del Quindio y en el Departamento del Quindio, en los aos 70. Alberto Martinez inicio sus relaciones con el Mono Jojoy en el ao de 1975, cuando este llego al Quindio para un tratamiento medico.

Semblanza de un Comunista, Mono Jojoy hroe de la Macarena.



El Mono era un cuadro incorruptible, un comunista integral. Un ser de superior calidad humana, noble, sencillo, gracioso y punzante como pocos. Soberbio con el poderoso y reaccionario si, enemigo inconciliable de la explotacin y el crimen. Calumniado y difamado como todo gran individuo llamado a ser historia, saba con certeza el grado al que lo haba elevado su actividad de 40 aos en las FARC. Por eso sabia llevar sobre sus hombros, con dignidad y sin falsas modestias, la responsabilidad de ser quien era Gabriel ngel.





Datos biogrficos



Vctor Julio Surez Rojas, Jorge Briceo Surez o Mono Jojoy naci en Icononzo, Tolima el 2 de enero de 1953 y muri en un bombardeo en la Macarena-Meta en un sitio llamado la Escalera el 22 de septiembre de 2010.



Ingreso en 1968 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, para en forma progresiva ir ocupando los cargos de comandante de escuadra, Guerrilla, compaa y otros hasta llegar a pertenecer al secretariado de las FARC, fue promovido al Secretariado Nal en la Octava Conferencia en 1993.



Su familia era de origen campesino y debido a la fuerte violencia partidista que azot al Tolima, se desplaz hacia la zona del Sumapaz, en Cundinamarca. Tena entonces seis aos de vida, Jojoy vivi en Cabrera, hasta aproximadamente la edad de ocho o diez aos, previo a su ingreso a esa edad al movimiento insurgente contra los gobiernos del Frente Nacional. Su madre, era Romelia Rojas, su padre un guerrillero de Juan de la Cruz Varela llamado No Surez Castellanos. El padre y la madre eran militantes comunistas, en el pramo del Sumapaz a la edad de 6 aos estaba vinculado a los pioneros comunistas y luego siguiendo el ciclo, se hace militante de la Juventud Comunista siendo adolecente, por responsable en el cumplimiento de las tareas que le encargan, empieza a gozar del aprecio de Marulanda y de Jacobo Arenas y se convierte en un propio (correo) de los jefes guerrilleros. Es en esta poca aproximadamente de 15 aos (1968) segn palabras del Mono ingresa temporalmente por dos aos.



Careca de estudios acadmicos, su maestro en las FARC fue Pablo Catatumbo. En 1979 fue seleccionado junto con otros guerrilleros a formar la escuela Mvil directamente al mando de Manuel Marulanda Vlez, entre otros estaban Ulber luego llamado Miller, Sandoval que luego fue comandante del 26 Frente fue muerto en un bombardeo en el 26, Morales, Eliecer el Jacho, Alexander que luego se conoce como Salcedo que fue el mando que dirigi la toma de Cerro Grande en Santander Tito machasazo, Daniel Chocolito La Mvil fue la unidad fundamental en el asalto de guila 3 en Puerto Crevaux el 18 de agosto de 1980, participa en la Sptima Conferencia como miembro del Estado Mayor Central.



En esta Conferencia hace su aparicin el grupo de Delgado que era en ese entonces el jefe de la Red Urbana de Cali por las relaciones que hizo sin orden del Secretariado con algunos comandantes de frente los coloco en contra del Secretariado Nacional. Delgado en una posicin abiertamente fraccionalista crea el grupo Ricardo Franco. De este grupo formaba parte Argemiro Martnez que fue comandante del Tercer Frente y luego del 14 Frente, en el 82 despus de la 7 Conferencia el Secretariado delega al Mono para que reciba el 14 Frente y envi a Argemiro al Secretariado, es yendo para el Secretariado que Argemiro se deserta y se queda en Bogot.



En 1987, organiza una emboscada en la va San Vicente del CagunPuerto Rico (Caquet), muertos 26 soldados y 44 quedaron heridos. Al ao siguiente en 1988, "Mono Jojoy" orden la emboscada en la vereda San Juan sobre la va hacia Cartagena del Chair; muertos 12 militares y 12 resultaron heridos. En este mismo ao es trasladado del Caquet al Meta, sale con una Columna de guerrilleros, entre otros el Guara que es muerto por los paramilitares del Yari haciendo una exploracin, Gentil, Shirley, Efrn, Vctor Cndor, Camilo Torrijos, Albeiro Crdoba, Uras Rondn, Rodrigo Cadete. En este mismo ao el Secretariado conforma el Bloque Oriental y nombra a Timo comandante de este Bloque y al Mono como segundo al mando, son vinculados a este Estado Mayor Pastor Alape, Daniel Coco, Carlos Julio que luego termina licenciado, Rafael Poltico. Los frentes que quedan bajo el mando de este Estado Mayor son: 1-7-10-16-26-27-28-31-38-39-40-45.



Posteriormente el 7 se desdobla y sale el 44 frente. Del 27 salen el 42 frente cuya rea son los llanos del Yari cuyo primer comandante es Martin Villa, este frente luego es trasladado a Cundinamarca a la regin del Tequendama Viota al mando de Giovani. Del 27 frente sale el 43 Frente cuya rea es el municipio de Puerto Lleras, parte del municipio de San Juan de Arama, San Carlos de Guaroa hasta el rio Manacacias.



Luego el Secretariado en la octava Conferencia le entrega el 22 frente (al bloque). Esta misma conferencia conformo como frentes escuadras que estaban ocupando territorio en Cundinamarca como el 51 frente al mando de Miller Perdomo, el 52 frente al mando de Marco Aurelio Buenda, el 53 frente en el rea de Medina Cundinamarca y Paratebueno al mando de Romaa, el 54 , 55 frente, el frente Abelardo Romero que era la Compaa Luis Pardo de seguridad de Marulanda, el frente Esteban Ramrez y la Red Urbana Antonio Nario todos estos rodeando a Bogot eran los tiempos en que salir y quemar unos tiros a la carretera central era un escndalo Nacional.



Conformo las columnas estratgicas, la Rondn con 6 compaas, Reynel Mndez 2 compaas, Alfonso castellanos 3 compaas, La Ballen que es una compaa de Fuerzas Especiales todos los frentes los organiz en compaas, salieron 50 compaas de los frentes estas compaas las mova pero volvan a sus frentes todas con sus mandos completos as estas compaas cumplan diversas misiones de combate en el bloque u otras reas, las milicias bolivarianas tambin las organizo en compaas mviles, las cuales se relevaban cada ao con sus mandos y participaban en las diversas misiones combativas del bloque. El bloque en la poca del mono llego a tener 30 compaas estratgicas fuera de las compaas de los frentes. Estas Compaas estratgicas con parte de las Compaas de los Frentes en la primera Ofensiva General se ubican en el Centro del Despliegue Estratgico que es Bogot.



Analizando el golpe que nos dieron en Cundinamarca explicaba en una reunin que en el Estado Mayor del Bloque y en el Estado Mayor Central no habamos previsto las consecuencias de tener 150 unidades y de un momento a otro, pasar a tener 650 y se hicieron peleas en las cuales no nos fue mal. Las Fuerzas Armadas lanzaron un operativo sobre el Norte, Oeste y Este de Cundinamarca, cubriendo los siguientes municipios: San Cayetano, yacopi, La Palma, Pacho, Zipaquir, La Vega, Facatativ, Albn, La Mesa, Ubat, Suesca, Cajica, Villa Pinzn, San Juan de Rio Seco y desplego la fuerza no en grandes unidades sino que cubri con pequeas unidades todas las alturas, cruces de carreteras y de caminos. Con anterioridad al operativo los paramilitares llamados guilas Negras de Yacopi, sembraron de terror y muerte y a los que no mataron los desalojaron de esa regin. Marco Aurelio Buenda y gran parte de la fuerza hubiera podido salir al inicio del operativo Cuando Buenda pens salir para el 42 ya no hubo forma por donde salan haban tiros.



Luego recogen a Timo y envan como comandante del Bloque a Ral Reyes. El mono es nombrado comandante del Bloque despus del asalto y bombardeo de la pista del Duda, en 1989 se establece la direccin del Bloque en la finca abierta por el 26 Frente Casa Cua, en los nacimientos del Rio Peas, en octubre de 1990 que la sptima brigada mete el operativo con bombardeo y ametrallamiento a la regin de casa Cua y el Guape Sur, es precisamente en estos momentos en que Gaviria enva como delegados a hablar con el Secretariado a lvaro Vsquez, Hernn Motta Motta y otros miembros del Partido Comunista Colombiano a darnos un ultimtum, la reunin se realiz en el pueblito y como colofn tenamos el ametrallamiento y bombardeo al rea de Casa Cua y en algunos momentos los aviones se pasaban el filo de Ucrania para disuadirnos que la cosa era en serio. En noviembre de 1990 el mono sale del rea del Guape norte y toma de ruta los nacimientos del ro Guejar y sale al Paramo y baja al campamento de Marulanda que est abajo del filo que va a Calzones Verdes, el mono lleva la propuesta de la toma del cerro de comunicaciones de Girasoles, Marulanda le dio luz verde a esta accin y es la nica vez en la cual el Secretariado de las FARC con esta toma que iba a realizar el mono a principios del nuevo ao nos bamos a hacer responsables de la ruptura de la Tregua, menos mal nos sali adelante el 9 de diciembre el bruto de Gaviria, el mismo da en el cual se elega la Asamblea Nacional Constituyente bombardeo a Casa Verde.



En 1998, orden el ataque a la base militar de La Uribe, departamento del Meta, en donde 28 militares resultaron muertos y otros 30 heridos. En noviembre 1 de 1998 "mono Jojoy" orden el ataque a la capital departamental, Mit, en el departamento de Vaups. Sesenta agentes de la Polica Nacional de Colombia fueron muertos y otros 30 retenidos para un eventual "canje".



Posteriormente, orden el asalto al Fuerte Coreguaje en el corregimiento de La Tagua, Puerto Leguzamo, departamento del Putumayo, en este asalto muri Isaas Carvajal. A esta toma Mono no le dedico tiempo todo el plan se lo dejo a Urias Rondn.





1-Mono Jojoy un comunista ejemplar.



Jorge o Mono es uno de los jefes guerrilleros ms sobresalientes y respetado de nuestra organizacin, igual que el guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara era un convencido que en una Revolucin se triunfa o se muere si es verdadera. Viva en funcin del Plan Estratgico. Era como bien lo define el Estatuto guerrillero un profesional revolucionario hasta el triunfo de la revolucin, que dedicaba las 24 horas del da a hacer posible la construccin de una nueva sociedad. El Mono fue hechura de Marulanda y Jacobo Arenas. Es la ms fiel expresin de lo que enseaba Marulanda con su ejemplo y Jacobo con sus profundos y universales conocimientos. El Mono era un fariano autntico.



Sobresala como algo especial en l, la formacin de partido que haba tenido desde su etapa juvenil. Siempre supo dimensionar el papel del partido dentro de las filas guerrilleras para el impulso del movimiento fariano y la formacin de los cuadros. Nunca faltaba a una reunin de la clula donde militaba. Era habitual escucharlo decir me voy a darme un bao de comunismo, refirindose a que iba a participar de la reunin del partido, donde siempre jugaba un papel activo y dinmico. Eso lo adquiri desde nio, porque hizo parte de las organizaciones de pioneros comunistas y luego de la Juventud Comunista Colombiana.



Mono valoraba el papel desempeado por el peridico Voz La verdad del pueblo, que ante el ocano de desinformacin que propagan los grandes medios de comunicacin, era el nico medio escrito de la izquierda que sobreviva en Colombia como representante de las luchas del pueblo. Con los amigos consegua suscriptores y padrinos que ayudaran a financiar las crisis del peridico. Encargaba semanalmente 200 ejemplares que distribua en las escuadras del Bloque.



2-El papel del trabajo y de la actividad instructiva combativa en la educacin del combatiente de FARC.



En los campamentos del Mono uno no hallaba personal guerrillero perdiendo el tiempo o estaban trabajando, estudiando o entrenando, deca que con la falta de actividad se descompone el guerrillero, imprima en el combatiente el amor al trabajo como fuente de desarrollo de la sociedad. No educaba combatientes sumisos, formaba COMUNISTAS, rebeldes con lo mal hecho, capaces de criticar a sus superiores por errores cometidos o por inactividad en el desarrollo de los planes.



3-El seguimiento, control y evaluacin como base para la promocin de mandos.



Posea una memoria asombrosa recordaba la ubicacin de todos los municipios de su jurisdiccin y que frente operaba en ese municipio y por supuesto los nombres de los comandantes guerrilleros que all actuaban as como los objetivos militares en el rea Bloque, adems saba por su seudnimo y por sus defectos y virtudes a los guerrilleros con una militancia de 2 aos en filas, conoca a prcticamente a todo el personal de los frentes porque recoga de los frentes cada determinado tiempo a combatientes y los llevaba a su campamento por un periodo y los conoca en el estudio, instruccin, trabajo y combate, de nuevo los enviaba a los frentes y solicitaba a los comandantes de frentes que cada 6 meses le presentaran una evaluacin sobre el comportamiento de los guerrilleros teniendo en cuenta los deberes, derechos y los requisitos para ser comandante. Cuando escriba los planes de Frente que se desprendan del Plan general de la Conferencia borraba o eliminaba del computador lo escrito y lo repeta hasta que quedara idntico al original y grabado en su memoria. Deca el Mono, que todo en el mundo se resuelve con dos monoslabos: S o No. Cuando tomaba una determinacin o deca: si o no, era imposible que el cambiara de opinin. En las reuniones del EMB adems de los integrantes del mismo invitaba a comandantes de frentes y a guerrilleros antiguos, con mira a ayudar a la formacin de esos mandos, siempre para la reunin del EMB presentaba un balance del trabajo realizado as como las metas del nuevo plan.



4-La justicia como fundamento de la aplicacin del Reglamento.



Mono no soportaba que se cometieran injusticias y abusos contra nadie, cuando los oficiales de servicio le llevaban propuestas de sanciones para que las aprobara investigaba muy bien para no cometer desafueros contra el personal. Igualmente destacaba la importancia que tiene los guerrilleros para el cumplimiento de las diversas tareas encaminada a forjar la nueva sociedad, deca que mando sin guerrilleros no era nada. En una de las etapas de la infiltracin enemiga en FARC Mono no se dej llevar al extremo de ver en todos los guerrilleros a un infiltrado, actuaba con ecuanimidad, prudencia y media muy bien lo datos de contrainteligencia para diferenciar bien al descompuesto y al infiltrado ya que mucho del actuar de los primeros es idntico al personal que iba apareciendo como posibles infiltrados. Con la llegada de Mono al Bloque acabo con las crceles en que haban convertido a los frentes 16, 26, 27 y otros frentes. En una ocasin, en uno de los frentes del Bloque, detuvieron y amarraron a 4 guerrilleros muy jvenes slo por que pidieron el traslado del frente, l tom la opinin adems del comandante del Frente del resto de miembros del Estado Mayor y resolvi tomar la determinacin de soltar los 4 guerrilleros, ninguno de los 4 termin desertado o con el enemigo. Nunca menta y era frentero a cada cual le deca lo que corresponda por dura que fuera la situacin ni prometa nada que no poda cumplir.





5-Manuel Marulanda Vlez paradigma de Revolucionario.



Mono admiraba a los jefes militares soviticos que derrotaron al nazi fascismo alemn en la Gran Guerra Patria al Che, a Fidel Castro a Mao, a Ho Chi Min a pesar de lo anterior toda su admiracin estaba fija en Manuel Marulanda Vlez, forjador de las FARC_EP y los dos se complementaban, cuando pasaba algn tiempo sin encontrarse con Marulanda organizaba viaje sin avisarle y lo sorprenda desprovisto a Marulanda que todo en su existencia era organizado y dependa de un plan, empezando por la comida que le gustaba atenderlo con lo que el por su salud poda comer, aprendan el uno del otro, Mono pblico para su estudio el primer intento de ctedra Manuel Marulanda Vlez de un libro con los correos de Marulanda al Secretariado, mono era buen subordinado, para todo le requera la opinin y el permiso a Marulanda.



6-Toma de la base de comunicaciones de la sptima Brigada, cerro de Girasoles.



El 9 de enero 1991, en la cortina en Girasoles, Meta, en el ataque a esa base de comunicaciones ubicada en un extremo de la serrana de La Macarena rene cien combatientes para el asalto y cien de reserva, con un armamento escaso, las mejores armas eran 35 fusiles que Marulanda le envi con una guerrilla de la escuela Hernando Gonzlez Acosta al mando de Alberto y una escuadra de su guardia al mando de Julio Rincn, las dems eran armas de menor capacidad; el resultado fue 24 fusiles Galil, un mortero 60 mm, una ametralladora M60, material de intendencia y otros, 14 militares muertos, 17 militares prisioneros que se retienen durante 20 das mientras se le entregan al obispo de Granada Meta y a la Cruz Roja, 15 soldados se escaparon con sus fusiles por un desfiladero, en el puesto de mando dirigiendo la operacin Mono y Martin Villa; al frente de la columna de asalto iba Arturo Ruiz, mando de la Columna de reserva Marco Aurelio Buenda, los mandos de las escuadras de asalto eran: Arturo Ruiz, Alberto, Julio Rincn, Gilberto Chicoque, Albeiro Crdoba y Martin Sombra entre otros. La orden de combate era al llegar al filo de la base desplegarnos en cortina a lo largo del ancho de la base y de all en carrera a todo lo que diera el pantaln y disparando hacia la primera lnea de seguridad donde quedaban ubicados 4 postas fortificados, y con explosivos que no se les dio tiempo de utilizar, la distancia que haba que superar corriendo era de 100 metros el terreno era un poco inclinado.



En cuanto a la toma de Girasoles no fue una derrota aunque hubo un alto nmero muertos y heridos 24 y 44 esta accin sirvi de despegue militar del Bloque y de ejemplo para el accionar que se realiz en la dcada de los 90. En el balance que realizo el Mono de Girasoles se concluy que el 60% de los muertos y heridos los colocamos en la toma de la fortificacin del mortero, ya que nos amontonamos y cada disparo dejaba muertos y heridos, el morterista que era un cabo colocaba el mortero casi vertical sin ngulo y la granada caa a 10 metros o menos de donde estaba el mortero y la aglomeracin de guerrilleros estaba a esa distancia buscando la forma de eliminar al morterista, al final acepto entregarse y lo recibi el camarada Arturo, entre los heridos estaba Reynel Mndez que era el comandante del comando de Inteligencia que se le hizo a Girasoles y que se muri por descuido de los dos cargadores que lo dejaron caer en la bajada a un cao. A pesar que la harina no estaba para hacer pan el Mono y Martin Villa no perdieron el control de la situacin, se les los observaba serenos dndole solucin a los problemas que haba que resolver. Como el enfermero general cay muerto en Girasoles, Mono se puso al frente de los heridos les hablo dndoles nimo, verraquera y moral y solo quedo un grupo relativamente pequeo de heridos que haba que sacarlos en hamaca los menos graves salieron por su cuenta. Esa misma noche de la toma hizo comunicacin con Marulanda y le dio el parte, e inmediatamente empez a dar rdenes, le dejo a Albeiro Crdoba una guerrilla para que enterrara los muertos en el rea cercana a la base y de seguridad antiarea, dejo una unidad para que sacara a los heridos en direccin a la Julia, encargo de esta misin a Sombra, el cual recogi a la poblacin civil del rea de Muriba ayuda que fue esencial para salvarle la vida a los heridos que necesitaban con prontitud curaciones y primeros auxilios. En trmino de dos o tres das Marulanda envi a esta unidad a Mauricio Jaramillo con un equipo de enfermeros para que determinaran que heridos era necesario sacar por su gravedad e inicio de una la salida de los ms graves a tratamiento.



En esta accin participaron 2 internacionalistas chilenos (oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas) Ricardo y Yuri que formaban parte de un grupo 10 unidades que llegaron como instructores militares de la Escuela Nacional de cuadros Hernando Gonzlez Acosta y un guerrillero peruano que era de la direccin central del movimiento Tupac Amaru.



7-El poder de decisin de Mono.



Asunto que llegara a manos del Mono le daba pronta solucin, igual aconteca con guerrilleros y mandos de otros Bloques que no eran manejables por sus mandos, la solucin que encontraban era la de envirselos al Mono y con el trabajaban y no tenan n ningn inconveniente. Lo que ocurra con el mono era similar a la historia mtica griega del rey Midas, lo que tocaba se converta en oro; en la realidad fariana lo que encargaban a hacer al mono se tornaba en soluciones y lo anterior aconteca no porque tuviera poderes sobrenaturales, sino que posea poder de decisin o tenia voluntad de hacer lo que le ordenaban all resida el secreto. Sobre esa cualidad de el en una reunin narraba lo siguiente, que no entenda como en las FARC haban comandantes que teniendo cientos de guerrilleros, decenas de mandos, milicianos en cantidad, masas organizadas en PCCC, Movimiento Bolivariano, Marcha Patritica y con finanzas y existiendo medios de transporte y comunicacin modernos no eran capaces de conseguir una simple lista de encargos contaba lo que le haba sucedido con un cdte de Frente que le haba enviado una lista de encargos con carcter de urgente y paso el tiempo y los encargos no llegaban y para ensearle no le volvi a recordarle de los encargos. Envi un propio a esa rea del frente donde viva Yesid un guerrillero licenciado en malas condiciones que haba sido del 4 frente y le entregaron la misma lista de encargos que le haban hecho al mando del Frente y Yesid, sin guerrilleros, sin mandos, sin masas y sin plata se present a los 4 das en el campamento del puerto de los Lobos a tres vueltas abajo del puente de la carretera, llevndole los encargos que el comandante todava no haba cumplido.



8-Curso de comandantes de Compaa de 1989, instructores Internacionalistas Chilenos.



Deca Mono alguna vez valorando la instruccin que dieron los comunistas chilenos que le haban dado un toque de Academia a la instruccin militar en las FARC- EP. Los Chilenos dieron dos cursos uno de 8 meses en el Rincn de los Viejitos o el campamento conocido como el Pueblito o las Mil rea de Casa Verde en el Duda. El curso estaba encaminado a formarle una mentalidad ofensiva al comandante.



Todo el personal participante en esa escuela se convirti luego en una generacin de mandos de los Estados Mayores de Frente de las FARC-EP como Uras Rondn, Rubn Zamora, Kunta Kinte, Aurelio Crdoba, Fabin Ramrez, era el comandante del curso Arnulfo 9 que estaba vinculado al curso como estudiante. El Mono que le daba importancia a la instruccin y educacin de los guerrilleros organizo otro curso para el Bloque Oriental en el Guape Norte para una Compaa de Estudiantes.



9-Preparacion y toma de Puerto Rico Meta.



Despus de la toma de la Base de Comunicaciones de la Sptima Brigada en el cerro Girasoles mientras dejaba ordenado con plan de trabajo a las masas del Duda y Guayabero y se reuna con los lderes campesinos, nos arm un plan de hostigamiento a la base Militar de Mesetas Meta. Sin prdida de tiempo continuo craneando la toma de Puerto Rico Meta, luego de dar cumplimiento a la entrega de los prisioneros de Girasoles, organizo la marcha hacia el Ariari Barranco Colorao, nos acampamos en Cao Jordn entre el indgena Toribio y el rio Cafre y continuo verificando la informacin con Giovanni Chuspas cdte del 44 frente (sobre Puerto Rico) en este lapso de tiempo de preparacin para la toma de Puerto Rico, Marulanda le adiciono 400 guerrilleros ms, al mando de Adn Izquierdo, aqu hago un parntesis para conocer la vida del cuadro poltico militar ms destacado que le dio la costa caribe a las FARC-EP.



Adn Izquierdo William Manjarrez naci en Curuman, departamento del Cesar, en una familia humilde de extraccin campesina. Su infancia la vivi en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena; all realiz sus estudios de primaria y bachillerato, este ltimo en el colegio Liceo Zeledn. Se destac por ser un alumno sobresaliente. Fue en ese colegio donde a travs de unos profesores que conoci el marxismo leninismo que motivo al joven Adn encendiendo en l la chispa de la inquietud para seguir investigando y ms adelante enrumbarse por el camino de la lucha Revolucionaria, por los cambios sociales y estructurales de este pas.



Sus estudios Universitarios los realiz en la UIS - Universidad Industrial de Santander - en Bucaramanga. Estudi ingeniera qumica, profesin que no ejerci pues al terminar su carrera ya estaba comprometido con las FARC-EP. Adn empez su militancia comunista en Santa Marta a la edad de 16 aos. Adn en Bucaramanga empieza a trabajar con el 10 Frente en el ao 1980, posteriormente le encomiendan realizar una tarea en Venezuela en 1981, estando en esa tarea cae preso y dura 8 meses en la crcel.



En 1982 se realiz la sptima conferencia y se produce el desdoblamiento del 10 Frente para conformar el 19 en la Costa Caribe; Hablar de la historia de la guerrilla en la Costa es hablar de Adn Izquierdo, fue l quien realiz la primera exploracin a la Sierra Nevada, lo hizo de civil a finales de 1982 , se dio cuenta que existan condiciones para la creacin del nuevo frente guerrillero en la Sierra Nevada de Santa Marta.



En Abril de 1983 se conforma el 19 frente con gente del 10 y del 12 frentes eran 36 unidades. Recin nacido el 19, sufre una crisis interna. En Julio de ese mismo ao cae asesinado el camarada Alfredo, comandante del 10 frente.



Adn es enviado por el secretariado en noviembre de 1984, lleg al frente recogi informacin y regres nuevamente al secretariado. En enero de 1985 vuelve al 19 ya como su comandante. De inmediato empieza a notarse el cambio y el desarrollo en el crecimiento del personal, armamento, logstica, formacin de cuadros y trabajo de masas, reconocimiento de terreno y empez a proyectar el trabajo hacia las ciudades ms importantes de la costa, entonces ingresan cuadros como Julin Conrado, Fabio Borjas, Lucas Iguarn, Gabriel ngel, Simn Trinidad, Cristin Prez, Jess Santrich, Domingo Bihojo entre otros. El conoca bien las tradiciones culturales y la idiosincrasia de la regin, cosa que supo aprovechar al mximo para atraer a mucha gente a las FARC- EP.



Adn aprovecha el momento poltico: para esa poca se haban firmado los acuerdos de la Uribe, y en ese marco se da a conocer la existencia del 19 frente Jos Prudencio Padilla en la Sierra Nevada a travs del lanzamiento de la Unin Patritica que se realiza en concurridos actos de masas en Santa Clara, Nuevo Coln, y Pueblo Bello. En Barranquilla Adn se rene con los gobernadores del Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlntico y Bolvar. Todas estas acciones fueron registradas por la prensa regional y nacional.



El 19 frente crece y se consolida para luego desdoblarse dando origen al 41 frente Cacique Upar. Antes de partir las unidades para el nuevo frente, Adn planifica una accin militar que es la toma de Minca, un corregimiento de Santa Marta. All se recuperaron algunas armas. Posteriormente Adn dirige la emboscada de El Mico donde caen 5 policas, se hostiga la base militar de Palmor y otra serie de acciones en las que el participa.



Adn era muy sereno en cualquier situacin, el se ganaba la confianza, el respeto y el cario del pueblo, se haca querer de los nios, comparta alegras y tristezas con los guerrilleros, les echaba chistes, al momento de aplicar la disciplina era estricto y exigente, sabia utilizar el mtodo de la persuasin, siempre estaba pendiente que el guerrillero estudiara los documentos, organizaba cursos sobre moral revolucionaria, Marxismo-Leninismo, Filosofa, Inteligencia de Combate, de Cartografa, polgono etc.



Adn sale del frente en julio de 1990 para el secretariado. Cuando Adn sale ya el 19 frente estaba para desdoblarse nuevamente y dar origen al 59 frente Resistencia Guajira.



En 1992 el Secretariado enva al Tolima como comandante del 21 Frente a Adn Izquierdo, que en poco tiempo saca de la crisis general (de ingresos, de finanzas, armamento, de organizacin, de moral combativa no peleaban) en que encontraba. En 1993 en el mes de abril se realiza la Octava Conferencia la cual designa a Adn Izquierdo Comandante del Comando Conjunto Central con los siguientes frentes bajo su mando: 17, 21, 25 y el 50, estos frentes se hallaban en una crisis parecida a la del 21 cuando lo recibi Adn, en personal no alcanzaban a ser una guerrilla. El comandante del 25 frente era el paisa Luis ngel que mantena el Frente en el rucio ubicado entre San Rafael y el Pramo de Sumapaz, ante esta situacin que el 25 no combata al enemigo Marulanda en persona con su compaa de guardia la Luis Pardo decidi ir al rea del frente ni as peleo, cuando Marulanda sali del 25 Frente el paisa Luis ngel determino desertarse.



Adn muri el 19 de Agosto de 2000 asesinado por su compaera sentimental Seinake (termino que en arahuaco traduce como Tierra Negra) cuando se encontraba dormido. Sus restos se encuentran sepultados en la localidad de San Francisco de la Sombra, sitio campamento Adn Izquierdo.



Y continuamos con el encuentro de Adn y y Mono en el rea del 44 Frente se le encargo a Mono del sostenimiento, dotacin y reamunicionamiento y que los vinculara a la actividad militar, pero no se le dio mando directo sobre esas tropas incluso no lo tena Adn Izquierdo y todo tenan que consultarlo con el comando de ese personal que adems de resabiados, haba uno que otro infiltrado que se oponan, era una Direccin Colectiva mal entendida. En todas esas llego la hora de la toma. Se efectu la marcha aproximacin al objetivo en canoas por el rio Ariari en el sitio de despliegue de los diversos grupos para la toma, el comando de los 400 continuaba en la misma posicin que la inteligencia que haba no era suficiente para la toma del puesto de polica, el Mono con los Mandos de La Rondn tomo la decisin de levantar la toma y aplazarla para otra oportunidad, se comunic con Marulanda quien lo apoyo en la medida tomada. A los 400 le dio la orden de devolverlos.



Mono teniendo en cuenta la Inteligencia aplazo la toma de Puerto Rico 15 das (la toma se realiz el 5 de junio de 1991) ahora si la toma corra peligro, porque no haba secreto, reuni a los mandos de la Rondn y del 44 la decisin fue hacerle con 150 unidades y se tom tras 6 horas de combate a pesar de la catstrofe que anunciaban el comando de los 400. El 19 de junio de 1991 le ordena a Arturo Ruiz (conocido como paso de Tigre por lo sigiloso) y a Uras Rondn 14 das despus de la toma de puerto Rico montar una emboscada sin mucho perendengue contra la marina en el ro Ariarien el sitio de Barranco Colorado Puerto Rico Meta, la nica informacin que se tena fue recibida de Granada que vena bajando un planchn con ejrcito por este ro. Y el planchn con ejrcito cay en la emboscada. Causndole 40 muertos y un nmero no determinado de heridos.



Aqu hay que sealar que Arturo Ruiz es uno de los tantos cuadros poltico militares en el cual incidi en su formacin el Mono. De origen campesino y por lo tanto sin formacin acadmica y como a todos los guerreros farianos, nunca le falto valor cuando de enfrentar al enemigo se trataba, era un destacado defensor de la disciplina y de la Lnea Poltico Militar de las FARC-EP. Ingreso a las FARC en 1978 en la unidad de retaguardia en Chigiro Guayabero, esta unidad de retaguardia al mando de Armando Ros despus de la Resistencia al operativo del Guayabero iniciado el 20 de agosto de 1980, el Secretariado le asigna como rea los departamentos de Guaviare y Vaups ya con rea el Secretariado designa a esta unidad como Primer Frente de las FARC-EP.



En 1986 al mando de una escuadra del Primer Frente se tom la mitad del puesto de polica de Mit Vaups .En 1989 es nombrado comandante del 10 Frente en Arauca, en 1990 regresa al area de La Uribe donde participa como comandante de las unidades del Bloque Oriental que hacan resistencia al operativo contra el EMBO en Casa Cua.



En agosto de 1992, comanda el asalto al puesto de polica de Cao Jabn Meta, el objetivo queda reducido a escombros en tres horas de combate. En 1993 es nombrado comandante del 43 Frente, con las unidades de ese Frente se toma el puesto de San Carlos de Guaroa.



En 1994 tras una crisis en el Frente 45 que termina con la desercin del comandante (Uribe Huevo) es nombrado comandante de ese Frente, el Mono le deja un grupo de mandos entre ellos va Albeiro 1, que luego muere en combate en Sacama, recoge de los Frentes 10, 28, 45 y 56 de a una Compaa y conforma una Unidad Mvil y adelanta una campaa militar donde toma los puestos de polica de Carcasi y Capitanejo Santander. Pore, Nunchia y Hato corozal en Casanare y El Cardn en Boyac y realizo una emboscada en la Parada de Romero en las Cumbres del Nevado del Cocuy.



En 1997 se estructura el Bloque Mvil 1 y Arturo Ruiz es nombrado comandante de esta unidad, pero una neumona le sega la vida el 11 de abril de 1998, con valenta, coraje y orgullo de combatiente fariano conduce a la columna Juan Jos Rondn a hacerse acreedora de la Orden Marquetalia en la Octava Conferencia de las FARC-EP.



Despus de la primera toma de Puerto Rico Meta en junio de 1991, el Mono decide trasladarse al Guaviare, mientras organiza la marcha y deja planes a los Frentes que estn cercanos como el 7, 27, 43 y 44, el 9 de junio de 1991 enva a Alberto con Richard primero quien era el correo con quien Fernando Bustos haba mandado la inteligencia que tenia del puesto de polica y de la base militar de Calamar Guaviare con la misin de verificar esa informacin, Fernando recibe a Alberto no lo hace conocer de la guerrillerada lo enva a Calamar de civil con una seora (amiga de la organizacin) que tena buenas relaciones con la polica y el ejrcito, esa circunstancia permiti entrar una vez al puesto y a la base militar con la seora. El 10 de junio amanec listo para emprender marcha a las 7 am con ruta al Guayabero, bocas de cao Flauta al campamento del mono, ese da haba amanecido en la finca de Rafael Naranjo ubicada a orillas del rio Unilla a 40 minutos en motor fuera de borda arriba de Calamar, estaba desayunando a las 7 am cuando me dispona a emprender la marcha de regreso a donde el Mono, para llevarle los resultados de la inteligencia y la propuesta de toma que haba hecho Fernando, El Che, Richard y Albeiro que eran mandos del EMF.



El Mono ya se haba movido de Barranco Colorao Ariari a la laguna de las bocas de cao Flauta con el Guayabero, es un sitio paradisiaco con pequeas alturas alrededor de la laguna con vegetacin de palmas y otra vegetacin no muy alta, la laguna era un criadero de pescado, haba boca chico, palometa y Yamut en este campamento Mono le ordeno al ecnomo pescar solo el que se consumiera en cada comida para evitar el desperdicio, para eso cerraba un tramo del cao y colocaba unos guerrilleros que arriaran los peces hacia ese sitio y en la parte de abajo cerraba con una malla.



Escuchamos el ruido de helicpteros como 8 minutos antes de que pasaran por encima de la finca de Rafael Naranjo ya era claro que esos helicpteros iban para Calamar, le dieron 2 vueltas al pueblo y 2 helicpteros se alistaron a aterrizar mientras que el tercero quedaba dando vueltas prestndoles seguridad a los dos que aterrizaron. Est cambio de situacin determino que cambiara mi orden del da, aplace la marcha de regreso donde Mono mientras confirmaba con civiles a que llegaron esos helicpteros. A medio da confirme que haban alzado con 9 policas y 44 soldados al mando de un teniente. La Sptima Brigada debi haber olfateado algo. Posiblemente le detecto a mono la ruta hacia cao Flauta en el Guayabero.



11-Comando de Inteligencia de Miraflores y Misin.



Ante la nueva situacin le ordena a Alberto que espere en el Primer Frente mientras le enva nuevo plan de trabajo. A Fernando le manda a completar el comando de Alberto que eran Robinson 43, Flaminio 44 y Bertein primero a una escuadra y selecciona Fernando para esa unidad a Severiano, Franklin, Sandra, Wilmer, Libardo y otros 3 guerrilleros. La misin: 1-Trasladarse al rea del rio las Flores, 2-Reconocimiento de la margen izquierda del rio Vaups desde Barranquillita, hasta los lagos del Paso y cartografiar la informacin obtenida, ubicar sitios para campamentos, hacer una trocha de Miraflores pasando por lo que hoy es Pueblo Nuevo, Cao Iris, Cao Pavo, Barranquillita, La Libertad hoy por esa trocha construyeron una carretera 3-Hacer lo mismo con la margen derecha del rio Vaups desde las bocas del rio Itilla, hasta los Lagos del Dorado, 4-Obtener informacin sobre fuerza, medios, obstculos, naturales y artificiales, hacer croquis del pueblo de Miraflores y otro croquis de 10 kmts alrededor de Miraflores, hacer trocha del rio las Flores, Nare los lagos del Dorado 5-Hacer hostigamientos a la compaa antinarcticos de la Polica, para develar el sistema defensivo de la polica como era normal en l nos reuni y ley la misin y antes de salir ordeno que hiciramos un curso de dos meses con el siguiente temario:



1-Estatutos, Reglamentos y Normas Internas de Comando.



2-Principios elementales de Economa Poltica



3-Principios elementales de materialismo Dialectico.



4-Explosivos y Ramplas (en ese tiempo no era con caones de cilindros de gas sino que al cilindro lo remplazaba un hueco en la tierra al cual se le daba un ngulo de acuerdo a la ubicacin del objetivo). Hubo que suspender el lanzamiento de ramplas en los hostigamientos, ya que estbamos destruyendo el pueblo y afectando la poblacin civil.



5-Orden Abierto



6-Instruccin de tiro, polgono y lanzamiento de granadas.



7-Inteligencia de Combate. Con el siguiente temario:



exploracin,

el desplazamiento del combatiente en el terreno,

manejo de brjula,

croquis panormico,

como elaborar un informe con los conceptos: Que, Cuando, Donde, Como;

estimacin de distancias,



Le pregunte que quienes eran los instructores de curso y me respondi sin pensarlo dos veces que la educacin en las FARC es un deber de los comandantes que son los responsables ante las Conferencias nacionales de la formacin poltica, ideologice y militar de los guerrilleros y nos dej el rea de la pista de Santa Mara como sede del curso. Inmediatamente me ordeno que alistara el personal y que le enviara a Wilmer (lo llambamos el burro tenia una verga que le media 40 cms de larga erecta y 3 pulgadas de dimetro en bao le colgaba 2 fusiles G-3 y no se le doblaba guerrillera que tena relaciones con el permaneca en cama una semana), le entrego un motor 40 con un deslizador y una canoa brasilera de aluminio con un motor 25.



Hora Cultural: noticias y estudio de la Cartilla Militar



Reunin de Partido cada 15 das.



En esta misin de inteligencia sobre Miraflores se mantiene desde 1991 hasta hoy, pasando por un ataque masivo en 1995 en el cual no se tom totalmente la Compaa Antinarcticos, el comandante de un dispositivo de seguridad le dio miedo y se retir (era el comandante del primer Frente Wilson Ferreira hoy desertado de las filas de FARC) del rea que tena que cubrir para no permitir el paso del desembarco que haba cado en ese flanco. La Inteligencia de Miraflores era muy completa, el orden de Batalla no le faltaba nada, haba ciertos detalles que es bueno puntualizar: tenamos fotografas internas del puesto, el croquis del puesto con el sistema defensivo de trincheras y tneles, se ubic a Flaminio con un local al frente de la compaa antinarcticos de la polica como distribuidor de Bavaria.



12-Toma de la Compaa antinarcticos de la Polica y de una Base Militar en Miraflores Guaviare en 1998.



Para la segunda toma de Miraflores (Compaa Antinarcticos y la patrulla militar de seguridad) en 1998 participaron 1000 unidades guerrilleras, resultados 186 fusiles Galil, 5 fusiles M16, 10 lanzagranadas M79 de revolver, 9 lanzagranadas M79 tipo Changon, 12 ametralladoras M60, 3 morteros 60 mm, un mortero 81 mm, granadas de mano granadas de fusil, municin en cantidad de 7,62 por 51, de 2,23, 30 cintas con parque 15 visores nocturnos al mando de las unidades estaba el inolvidable comandante Uras Rondn, Gentil 7, Oscar el Paisa cdte de la Columna Tefilo Forero, Kavir de la misma Columna Kunta Kinte, el Boyaco Isaas Carvajal, Holmes Comejn, Ben Hur Rondn, Pichn, Juan Con esa cantidad y calidad de cuadros militares era imposible que la base y la Compaa Antinarcticos de Polica Nacional no cayeran en esa toma. Uras era el comandante general de la operacin y el Mono conformo un comando, que estara en el puesto de mando de la operacin, Uras si acaso estuvo presente en el puesto de mando 10 minutos y no hubo razones que lo convenciera que dirigiera la toma de los dos objetivos desde el puesto de mando y se fue para el cuartel de la polica y en el camino se consigui una pica y 4 guerrilleros y se encamino para el muro que hace esquina la Caja Agraria y con esa pica y los guerrilleros que iban con l se dedic a cavar un hueco en el muro de la polica y por ese agujero penetro con los guerrilleros que lo acompaaban y desde el interior del puesto de la polica dirigi la operacin.



Para esa toma Mono conformo una Fuerza Especial de Guerrilleras integrada por: Jeimi Kunta, Liliana Suarez, Diana Ballen, Sandra Grande, Adriana y otras armadas con cmaras de Filmacin cada una y ubicadas en los grupos de asalto, la misin que tenan era hacer el material flmico que luego se utilizara para hacer videos y pelculas que fueron y son famosas en la guerrilla, Colombia y el mundo a travs de la Red.



Al mismo tiempo otro personal al mando de Rafael Poltico, Romaa, Rogelio, estaban asaltando la base de la Uribe Meta, en donde 28 militares murieron y 30 quedaron heridos. En noviembre de 1998 se realiz la toma de Mit Vaups donde 60 policas fueron muertos y 30 fueron retenidos para un eventual canje.



13- Impulsar el desarrollo de todas las responsabilidades y ser educador de las tropas con el trabajo y el ejemplo personal. Misin fundamental del comandante de Frente.



Estas tomas y otras que se hicieron entre los aos 1991-2000 se cumplieron gracias a que el Mono era exigente con los Jefes y no se conformaba con los resultados del trabajo de los mandos a los cuales demandaba mayores metas en todas las responsabilidades logro crecer el Bloque en unidades (para el 2000 el Oriental contaba con ms de 3500 unidades), en finanzas se contaba con una buena reserva que permiti rearmar a las FARC. En organizacin se contaba con un PCCC de ms 20 mil militantes, un Movimiento Bolivariano grande que movilizo 30 mil manifestantes para su lanzamiento el 29 de abril del 2000 En la decisin de la compra de los 10 mil fusiles Mono era de la opinin de ingresar 20 mil fusiles, para dejar de reserva 10 mil afirmaba que a los ingresos haba que armarlos y los 10 mil fusiles que llegaban alcanzaban solo para relevar la fusilera antigua, que los 10 mil fusiles solo con la intensificacin de la guerra pronto esos fusiles iban a quedar descalibrados adems aseveraba que esa accin de hacer llover fusiles, era difcil repetrsela a los EE.UU y a las Fuerzas Armadas colombianas. Rechazaba la palabrera y la inmodestia. Lo importante para el Mono era que el comandante cumpliera con el desarrollo del frente en todas las responsabilidades fuera educador de las tropas con el trabajo y el ejemplo personal. Sealaba que un mando no poda vivir de los xitos del pasado, lo que se hizo ayer ya hoy es pasado. Eso solo sirve para complementar la historia, pero como apunta el Marxismo-leninismo de lo que se trata es de transformarla.



14-El Balance.



Religiosamente de toda actividad poltica- militar o de trabajo reuna al personal participante y realizaba balance, los cuales diriga, sobre todo cuando eran balances de actividades militares era muy exigente con mandos y guerrilleros para que imparcialmente en sus intervenciones destacaran lo positivo y lo negativo de las partes contendientes, para este fin escribi un documento gua de 30 puntos basados en el tema Balances de la Cartilla militar donde explicaba a mandos y combatientes que decir en las intervenciones en los mismos. En ese tipo de balances el Mono no dejaba a la hora de despachar unidades ningn problema sin aclarar y sin resolver, tampoco callaba sus juicios sobre alguien as fuera el comandante. Deca las cosas de frente, no tema a las reacciones de sus subordinados.



15-Mono Bolivariano de hoy.



El conocimiento que tena el Mono sobre el Libertador era notable, le calentaba la lengua a expertos en Bolvar como Pablo Catatumbo, de esa forma aprenda igualmente de las lecturas que haca. Ley lo fundamental de la obra poltico militar de Bolvar. Estudio los tres tomos de Bolvar da a Da, el ser guerrero del Libertador de lvaro Valencia Tovar, las obras sobre Bolvar de Juvenal Torres. Sobre Bolvar era pragmtico cerraba las discusiones citando el Estatuto del Guerrillero: Las FARC-EP aplican a la realidad colombiana los principios fundamentales del Marxismo Leninismo y se rigen por su Plan Estratgico y Programa Revolucionario,, las conclusiones de sus Conferencias Nacionales, los Plenos de su EMC y su Reglamento Interno; se inspiran en el pensamiento revolucionario del Libertador Simn Bolvar del Antiimperialismo, la unidad Latinoamericana, de la igualdad y bienestar del pueblo.



16-Dedicacion de tiempo completo al conocimiento y manejo de la Lnea Poltico Militar de las FARC-EP representada en conclusiones de Conferencias, Plenos del EMC, documentos y orientaciones de los comandantes Manuel Marulanda Vlez y Jacobo Arenas.



En la ltima etapa de su vida revolucionaria dejo de jugar Ajedrez, voleibol, abandono la lectura de literatura y le consagro todo su tiempo al conocimiento, manejo de la Lnea Poltico Militar de las FARC-EP, representada en conclusiones de Conferencias, Plenos del EMC, documentos y orientaciones de Manuel Marulanda Vlez y Jacobo Arenas y transmitir ese conocimiento a comandantes y guerrilleros. Su principal preocupacin era cmo lograr cuanto antes el levantamiento de los oprimidos, para alcanzar este fin consagraba todo el tiempo, energas, finanzas al crecimiento del Ejrcito del Pueblo no solo de ingresos comunistas o con formacin ideolgica que son pocos los que ingresan. El mono afirmaba que para darle cumplimiento al Plan Estratgico o Campaa Bolivariana por la Nueva Colombia no solo bastaba con ingresar jvenes comunistas, con formacin poltica e ideolgica que hoy ni nunca han ingresado en masa a la guerrilla. Sino que tenemos que traer jvenes sin formacin poltica ni ideolgica y su educacin depender de los mandos que hayamos moldeado incluyendo al comandante en Jefe como lo haca el camarada Manuel. El Mono cuando hablaba de la necesidad de crecer al ejercito del pueblo lo haca citando a Jacobo en una conferencia sobre Estrategia, recuerdo que deca algo as como que las FARC son fiel reflejo de lo que es la sociedad colombiana, una sociedad descompuesta, tramposa, carretuda, perezosa; esos vicios de la sociedad colombiana se reflejan ac pero la superacin de esos vicios depende del cuerpo de mandos que hayamos creado empezando por el reemplazante de escuadra. Por eso la insistencia del mono de la necesidad de integrar un cuerpo de mandos que este en capacidad de darle formacin poltica, ideolgica y militar no solo de palabra sino con el trabajo, el ejemplo personal, la modestia a los nuevos ingresos que deben ser masivos, para concluir con la toma del poder para el pueblo, afirmaba que la creacin del nuevo Estado si es por las armas son necesarias unas FARC o Ejrcito del Pueblo grandes, masivas un pueblo insurreccionado y en huelga general masivamente dispuestos a morir si es necesario que disuadan al imperialismo, a las Fuerzas Armadas, a la Oligarqua y a los Latifundistas de actuar militarmente contra el pueblo.



17-Mono lector incansable.



Mono era un lector incansable haba ledo gran parte de las memorias de los jefes militares Soviticos de la Gran Guerra Patria, as mismo del Alto Mando Militar de los Aliados EE.UU y el Reino Unido, igualmente textos sobre el Don de Mando, la biografa en dos tomos de Alejandro Magno, parte de lo escrito sobre Napolen Bonaparte. La obra escrita del Che la conoca toda, haba ledo y estudiado la obra del general vietnamita Vo Niguyen Giap, era lector de buena literatura, ley parte de la poesa de Pablo Neruda contenida en Canto General, los Versos del Capitan, 20 poemas de amor y una cancin desesperada, Confieso que he vivido; en la biblioteca que le dejaron quemar en el campamento de Parranda Seca se poda observar que tena parte de la obra de Garca Mrquez entre otros: cien aos de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, el general en su laberinto, adems haban textos biogrficos de los principales dirigentes polticos y militares del mundo. En esa biblioteca de Parranda Seca lo vi estudiando el libro las 5 tesis filosficas de Mao. Relea el libro Reportaje al pie de la Horca del comunista checo Julius Fucik Se trata de un libro de testimonio de fe, de firmeza en unos principios, de incorruptibilidad a toda prueba y citaba de memoria textos del mismo. El Mono era un extraordinario ejemplo de superacin personal.



18-Primer curso para comandantes de septiembre a diciembre de 1994 y reunin del EMBO en diciembre de 1994.



En agosto de 1994 rene el mando del Bloque en el Itilla Guaviare (entre otros Jorge, Villa, Grannobles, Mauricio Jaramillo, Arturo Ruiz, Pablo Catatumbo, Alberto, Rafael poltico, Esteban Gonzlez, Carlos Antonio y otros mandos como Buenda, Rogelio 40, Ivn Vargas, Walter 31, Daro 40, Gilberto Chicoque, Giovanni 42, Miller Perdomo, Romaa, Joaqun Garganta, Efrn, Vctor Cndor, Cesar primero, Cesar Pola, Nelson Robles, Estiven, Camilo Torrijos, salimos en direccin al Yari cruzando la Serrana del Chiribiquete por la trocha de los quesos, luego en motor Tunia arriba donde logramos observar la diversidad de la fauna de esta regin, a orilla de este rio veamos animales de diverso orden como dantas o tapir americano, tigres, chigiros y una variedad inmensa de aves multicolores, llegamos cerca de la reserva indgena del Yaguara II en las bocas de cao Venado, ah nos estaba esperando Marulanda con campamento hecho por las tropas de l nos dio la bienvenida nos ley el plan de campamento, la dormida era en cama y ordeno dormir de a dos unidades por cama excepto Martin Villa, en este campamento haba remesa de acuerdo a la planilla de gasto diario aprobada por la Octava Conferencia, para el tiempo que durara el curso y la reunin del EMBO, no haba en el economato ni cigarrillos ni trago, previendo esta situacin el mono ordeno que cada fumador llevara la cantidad de cigarrillos que consumiera hasta finales de ao. Adems el mono ordeno llevar 30 botellas entre whisky y vodka para las fiestas de final de ao. El programa de curso e instructores es como sigue:



Orden Cerrado.Instructor Joaqun Garganta, no le coloco tiempo.Marulanda sealo que l personalmente ira al patio de instruccin a los 15 das de curso a ver como avanzaba el aprendizaje del Orden cerrado, despus de que fue al patio al completarse 15 das nos dej 10 das ms, porque no todos hacamos bien los ejercicios de Orden Cerrado como marchar, dar parte, izar la bandera, hacer cambios de formacin.

Instruccin de algunas tcnicas de Fuerzas Especiales, sobre todo las que se refieren al desplazamiento del combatiente en el terreno. Instructor Ivn Vargas.

Orden Abierto. Instructores Marulanda y Jorge en el rea Comprendida entre el campamento y bocas de cao Venado.

Hora cultural. Noticias expuestas por cada uno de los mandos del curso y Marulanda hacia el resumen de las mismas y en media hora restante dar una conferenciade un tema de la Cartilla Militar de Orden Abierto por parte de los mandos del curso. Esta charla era difcil hacerla, por el poco tiempo para la exposicin pero Marulanda lo dejo as adrede, quera conocer el poder de sntesis de los mandos tambin la capacidadde exponer lo esencial del tema y no enredarse en lo secundario.

En diciembre 15 das en reunin del EMBO, de este encuentro Marulanda no tomo apuntes y al finalizar las intervenciones ley un documento que llamo Apuntespara ayudar a la elaboracin de conclusiones del Estado Mayor del Bloque Oriental adems en esta reunin brotaronlas divergencias entre el Partido Comunista Colombiano y las FARC-EP, que vienen desde la guerra del Davis con Martin Camargo. Habian funcionarios del Partidoen los regionales que aconsejaban a los jvenes a no ingresar a la guerrilla.

Acto poltico bailable de clausura del curso y la reunin el 31 de diciembre y el primero de enero de 1995.

2 de enero de 1995, salida de los mandos a los frentes ese da nos levantaron a las 4 am y de una vez leyeron y formaron los grupos y el orden en que salamos fueron ubicados a distancia uno del otro y no haba permiso de pasar a los otros comando; uno sala Yaguara-La Tunia-El Recreo-La Ye-La Cristalina- el Lozada hasta aqu los guiaba Kavir. De Rio Perdido en adelante el gua era el C Rogelioy tal vez pensaba matarnos de la carrera que llevaba por llegar a su frente del cual era comandante del mismo, por inexperiencia llevo la mujer ( Yeimi) al curso y se la bajaron y el parrillero iba en la marcha, tal vez a unos 500 metros del campamento del 40 nos propuso que nos quedramos all que l segua para su frente, ni siquiera fue capaz de mandarnos una limonada, tal vez pensaba que nosotros sancionramos al parrillero o le hiciramos consejo de guerra. Otro grupo de comandantes al mando de Martin Villa a este grupo Marulanda le agrego a un guerrillero de su compaa de guardia, lo traslado desarmado y les ordeno que no le colocaran guardia, que era buen trabajador pero les advirtique l tena un palpito de que era infiltrado pero queno posea elementos para amarrarlo y hacerle un Consejo de Guerra.



Ese da 2 de enero de 1995 Martin Villa paro la marcha en Cao Len a las3 de la tarde, a las 7 de la noche Esteban Gonzlez le pidi permiso a Villa para ir a pescar cao abajo, Villa le dio permiso pero no se acord de nombrarle acompaante saliendo para el cao, Esteban se encuentra con el muchacho y lo invita a que lo acompaara a pescar, el chino acepta llevaba una macheta enfundada y amarrada a la cintura a 10 minutos del sitio de pernotada, Esteban se hallaba entretenido con la pesca y el muchacho se abalanz sobre Esteban y lo prendi a machete y se desert.



19-Bloque Mvil UNO



Marulanda y el Mono quedaron en la Tunia, luego se trasladan a los Lobos y entre 1995 y 1998 Marulanda encargo al Mono que se hiciera cargo de la seleccin de mandos, personal y armar al Bloque mvil UNO y de la instruccin poltica, militar de ese personal. Mono no era frentista eligi del cuerpo de mando del Oriental al mejor cuadro militar del Bloque a Arturo Ruiz (Paso de Tigre), que de acuerdo a la misin para la cual haba sido nombrado participaba con el personal como instructor y como cursante, igualmente selecciono a un grupo de mandos que estaran como comandantes de cada Compaa entre ellos Franco que era del personal que llego al Meta con la columna que llego con el Mono del Caquet, Walter Mendoza que fue comandante del 39 y 31 frente, Libardo primero, Joaqun Garganta y otros 6 cdtes mas, de igual forma saco al cuerpo de mando medio del Bloque Mvil y oriento a Arturo Ruiz y a los comandantes de las compaas del Bloque Mvil UNO que si por cualquier motivo ellos encontraban personal no apto que plantearan que l hacia el cambio.



Pasado un tiempo de la conformacin del Bloque Mvil Arturo se enferm, Mauricio dictamino de grave la enfermedad (una afeccin pulmonar y de los bronquios) y recomend que mientras se repona se relevara del mando del Bloque, mono nombro como encargado del mvil a Franco, Marulanda y el mono acordaron sacar a tratamiento a Arturo, llegando a Bogot cuando era internado en un hospital muri.



20-Pleno del EMC de 1997 Abriendo caminos por la Nueva Colombia, construccin de carreteras para la Variante del Plan Estratgico de la toma de los dos departamentos.



En periodo de tiempo de 1996 a 1998 con la Columna Rondn ahora al mando de Uras, el Mono hizo frente a dos operativos militares grandes Destructor I y Destructor II. En el ao de 1997 se realiz el Pleno del 97 en el rio Yari abajo de la Manila en un alto llamado Patascoy con la consigna de Abriendo caminos por la Nueva Colombia consigna que materializo en la prctica con la construccin de carreteras a pico y pala que luego fueron refaccionadas con maquinaria pesada, quedando en mejores condiciones que carreteras nacionales de Colombia. En el Yari se hicieron los siguientes ramales de vas:



1-Parranda Seca-puente Lobos-Torrijos-Machetes-Juaco-Cristales- Puntillas-Camuya.



2-Camuya-Cao Esteban-rio Yari Manila que era la punta de la carretera que traa el Sur de las Animas Cagun.



3-Parranda Seca- El Jardn- El Cansao-cao Edilberto- paso del rio La Tunia (una vuelta arriba de la Isla del Sol) en este cruce haba un planchn para el paso de vehculos;



4-Del paso de la Tunia-campamento los kioscos-Ye del Primero-Cruce de Cachicamo-Cachicamo



5-Cruce de Cachicamo- La Macarena.



6-Ye del primero- Pollo Gordo-Puente del Itilla-finca los viejitos en el Unilla.



7-Puente del Itilla-al cruce de la carretera que de Calamar va al Unilla.



8-Parranda Seca-hospital- Escuela Isaas Pardo-Filo Quinche.



9-Filo Quinche-Finca el Burro-planchn para cruzar la Tunia- Yaguara ll.



10-Filo Quinche-Ye campamento Rondn-Diamante-Caquetania-casero La Tunia-El Recreo-La Ye.



11-Diamante-La Aurora-Alto Camuya-finca de Marulanda en el Yari.



12-La Ye-Cachamas-La Sombra-Cruce a San Juan del Lozada-San Juan del Lozada-El Perdido-Guayabero.



13-Guayabero-cao Caf-Diamante- La Julia.



14-Cruce de San Juan del Lozada-Los Pozos-San Vicente.



En lo anterior solo sealamos parte de la red vial construida en la regin Llanos del Yari los Pozos- San Vicente. Quedan faltando las carreteras hechas por el 40 Frente en La Uribe, las del 27 frente en San Juan de Arama y Vistahermosa las del primer frente en el Itilla y Unilla y la de Agua Bonita La Libertad, las del 43 Frente, las del 44 Frente y las del 7 Frente.



21-Decia el Mono que con la construccin de esta red vial en 48 horas colocbamos compaas en el cerro de Cruz Verde en Bogot.



A la construccin de esta red vial el Mono le dedico trabajo guerrillero, fueron frentes completos los que se recogieron para hacer estas carreteras, adems se invirti una cantidad considerable de dinero pero el mono afirmaba que gracias a esas vas en 48 horas nos ubicbamos en los cerros tutelares de Bogot como Cruz Verde que es la salida al Llano. Estando en Los Lobos Caquet, se colocaba una compaa en un da a la Uribe Meta, nos ahorrbamos tiempo y el desgaste fsico del personal y gracias a esas vas fue posible hacer diversos operativos militares en esa poca. Que las Fuerzas Armadas colocaban controles militares en esas rutas eso no trasnochaba al mono y afirmaba que no podan ubicarle guardia metro a metro en estas brechas, en cualquier momento tendran que levantar estos controles. Uribe y su rgimen fueron tan caverncolas y tan atrasados que en su gobierno se dedic a bombardear esas carreteras y los puentes de las mismas, porque fueron hechas con presupuesto de la guerrilla y porque iban a ser utilizadas por la misma como si las carreteras nacionales no fueran utilizadas por nosotros. El mono tena claro que las FARC no poda impedir que transitaran por las mismas las Fuerzas Armadas oficiales, pero lo fundamental para Mono era que con esas vas se desembotellaban y se les daba salida a los productos de los campesinos que hasta ese momento estaban aislados, quedo una carretera sin terminar la de la Uribe-Alto del guila-Cabrera- Bogot (debido al acoso militar no contra la guerrilla sino contra contratistas civiles) que es fundamental para el desarrollo econmico de esa regin.



22-Variante del Plan Estratgico la toma de los dos departamentos.



En conferencias de Estrategia explicaba Mono que el Pleno del 97 le hizo una variante al Plan Estratgico de las FARC-EP la toma de los 2 Departamentos Caquet y Putumayo. En esta rea de los dos departamentos solo haban 9 batallones, que eran tomables el Pleno elaboro el Plan Operativo de esas tomas, el cual inclua hacer acciones grandes en otros departamentos vecinos, Huila, Cauca, Tolima y una campaa nacional de todos los Bloques, por eso se estaba reuniendo frentes y guerrilleros en la zona del Despeje con el Plan de:



Trabajo que era abrir la red o malla vial que era una necesidad construir para transportar cientos de toneladas de material de guerra, de dotacin, medicamentos, economa y personal y mover semejante carga a puro hombro era imposible amaneca y no lo probbamos. Tumbar monte y abrir fincas para produccin de productos agrcolas como pltano, yuca, maz, frijol, caa, arroz, pastos para crianza y engorde de ganado, ovejas y chivos, para que cualquier operativo de Divisin no nos fuera a bloquear por falta de alimentos. Mono pensaba y actuaba en funcin del Poder, por eso creo una pequea empresa guerrillera para la produccin de artculos de aseo personal como: crema dental, talcos, jabn de lavar, jabn de bao y desodorantes, la calidad de esos productos no tena nada que envidiarle a Colgate Palmolive lo nico diferente era el empaque. Esta empresa no progreso por que no tuvo el apoyo y el respaldo de los mandos medios que permitan que los guerrilleros por medios no legales consiguieran esos productos en el mercado y los artculos producidos Made in FARC eran desperdiciados e iban a dar al hueco de trillo, esos mandos pensaban que la poca de las vacas gordas iba a durar toda la vida.

Haba que hacer reentrenamiento militar, orden cerrado, orden abierto, montaje de talleres para la fabricacin de cohetera antiarea se conform un grupo de investigacin que encabezaba Fabio Borge en lo cual vamos adelantados y se alcanzaron a realizar pruebas como el ataque a la casa de Nario y en cada uno de los bloques han hecho desarrollos en esta materia.

Cursos de especialidades tales como: Fuerzas Especiales, Filmacin, comunicaciones, Instruccin de Tiro y Polgono, de explosivos y ramplas, enfermera, computacin, Cartografa, Laboratorio Clnico, Organizacin de masas,propaganda, Inteligencia de Combate con la llegada de la holandesa creo la especialidad de Ingles que es fundamental para el escaneo.

Una gran preocupacin de Jorge a la cual dedicaba tiempo, personal y dinero era al montaje de talleres para la reparacin de armamento y la produccin de cohetes tierra-aire artesanales pero al fin y al cabo cohetes, elaboracin de granadas de60, 81 y 120 mm para morteros y caones para las mismas, nombro a un cuadro a un comandante de Frentepara que consiguiera personal con formacin en Qumica y montara un taller e iniciara la produccin de TNT y este comandanteen poco tiempo estaba produciendo toneladas de TNT.

Cursos para la formacin de mdicos guerrilleros, la instalacin de hospitales para la atencin de enfermos y heridos. Creo una columna para la formacin de Odontlogos al mando de Yuri, a la vez estas dos compaas eran dos unidades de combate y participaban en las diversas acciones militares del Bloque Oriental con lo anterior le dio solucin al problema odontolgico que tenamos y formo odontlogos para los otros Bloques no en la cantidad que l deseaba. Por otra parte organizo una columna de enfermeros que tambin fue concebida como unidades militares, no eran unidades desvinculadas de la actividad militar. Esa concepcin del mono revoluciono el concepto de enfermero, enfermara o de odontlogo que se tena que era desvinculado de la actividad militar. Mono esperaba que los Bloques enviaran como mnimo unaguerrilla para odontlogos y enfermeros enviaron uno mximo tres fue el que ms envi.



23-Sistema integrado de salud del Bloque Oriental.



Por otra parte el mono saco la idea de hospitales para la guerra que era una red de centros hospitalarios, con personal mdico formado en la guerrilla, quienes hicieron realidad el concepto de salud para evitar la salida a tratamiento afuera fueron los camaradas Mauricio Jaramillo y Lucas 40 quienes a nivel mdico le hicieron frente al ataque a Casa Verde fueron estos dos camaradas quienes iniciaron la formacin de enfermeros y enfermeras con la visin que los dos tenan de lo que debiera ser el servicio de salud en la guerrilla, dirigieron la construccin de los primeros hospitales en el Guaviare y en los Lobos y educaron al personal de enfermeros que se iran hacerse cargo de dichos hospitales, para el 2004 haba un equipo de mdico que hacan cirugas, estos hospitales estaban equidistantes de los centros de combate as: para los frentes 40, 51, 53, 31, 26 y compaas estratgicas, del Pramo y norte del Meta un hospital, con servicio de laboratorio Clnico, Rayos X, ecografa ubicado en La Uribe Meta. Otro Hospital en el rea de San Juan de Arama, Vistahermosa, Puerto Lleras y Puerto Rico para los Frentes 7, 27, 43, 44 y compaas del rea. Otro hospital en el rea de Guaviare y Vaups para los frentes 1 y 7 y compaas del rea. Un hospital para el Vichada para los frentes 16, 39 y 44 y compaas del rea, un hospital para Arauca, Boyac y Casanare frentes 10, 38 y 45 y Compaas Alfonso Castellanos y Reynel Mndez, esto es una regin suburbana y la seguridad de un centro hospitalario no est en la cantidad de selva que haya en los alrededores sino en las masas organizadas que se tengan, que son las que dan la informacin de la presencia del enemigo en el rea y son los que mueven en carros a los heridos o enfermos que se tengan por brechas abiertas por la guerrilla. Tambin en las unidades de combate llevaban un equipo de mdicos y enfermeros guerrilleros que prestaban los primeros auxilios a los guerrilleros que iban saliendo heridos; haba organizado para las compaas de su seguridad aunque este no era concepto preciso ya que estas compaas estaban dispuestas a moverse para donde mono ordenara, la nocin de seguridad que el tenia era la ofensiva, el ataque y la sorpresa y hacer movimientos inesperados para que no se saliera la informacin de su presencia.



Lo anterior solo se poda realizar en la zona de despeje, no haba otra regin del pas donde se dieran las condiciones para hacer este trabajo.



El Plan de la toma de los 2 departamentos (toma de 9 batallones) la informacin se sali y el Pentgono recomend instalar una Base Militar y Area en el corazn de los dos departamentos en las Bocas del Mecaya con el Caquet en un sitio llamado Tres Esquinas arriba de las bocas del Mecaya con el rio Caquet con asesores norteamericanos, que son quienes en realidad dirigen las operaciones.



El Mono daba gran importancia al entrenamiento que se haca con maquetas a escala natural de pueblos, bases militares que se iran a tomar y afirmaba que para el combatiente era como estar el terreno donde iba a combatir.



25-Los Llanos del Yari.



ltimamente cuando los medios hablan de los Llanos del Yari sealan a Mono como el comandante que desalojo de sus fincas y desplazo de los Llanos del Yari a los campesinos. Cual desalojo, cual desplazamiento, Cuales campesinos. All no existe ni existi la pequea propiedad, all lo que existe son extensas llanuras conformadas en hatos, propiedad de mafiosos y paramilitares, como El Mexicano, Pablo Escobar y Carlos Ledher entre otros, para mantener ocultos los cristalizaderos de coca, traer base de coca de Per, Bolivia y para traer los dlares para la compra de coca; el Estado a travs de sus FF:AA nunca los enfrento, ni trato de ejercer soberana sobre esas tierras, el Estado se vincul en este asunto cuando vio que los mafiosos como el Mexicano, Pablo Escobar, Ledher, Lenidas Vargas (su gente) iban saliendo con el rabo entre las piernas y a lo que daba el calzn, entro en la pelea como aliado de los ,mafiosos; en este tiempo no era raro ver al pap del director del centro democrtico Alberto Uribe en Tranquilandia, el responsable de que e l Yari sea un portaviones hay ms de 30 pistas es el Director de Aereocivil de ese tiempo lvaro Uribe Vlez que firmo los permisos para que esas pistas se hicieran y lo hizo a conciencia de que eran para la utilizacin de la mafia. Cuales campesinos, si lo que haba en esos llanos era poblacin de sicarios y paramilitares, armados hasta los dientes y masas civiles que servan de agentes de informacin de mafiosos y paramilitares que permanentemente estaban informando de la presencia de la guerrilla en esos llanos cuando la guerrilla entraba a esas Sabanas los perseguan por tierra y por Aire haciendo uso de carros, helicpteros, avionetas artillados Esos llanos fueron conquistados por Mono y las FARC en franca lid, en campaa militar o que fue la toma del fortn paramilitar del Recreo, donde se tom pero tuvimos 11 muertos y otro tanto de heridos, por eso el frente que opera en esa regin en homenaje a esos guerrilleros que cayeron vctimas de la persecucin sicarial y paramilitar por aire y tierra cuando estaban realizando exploraciones y los 11 que cayeron en la toma de la base paramilitar del Recreo lleva el nombre de Combatientes del Yari.



26-Instalaciones que se construyeron en la Zona de Despeje de los Pozos a La Tunia.



Hablan tambin de desalojo de sus propiedades a campesinos en el rea comprendida entre Pozos y La Tunia una parte de la poblacin de esa regin al ser declarada como zona de Despeje por el alto gobierno del Presidente Andrs Pastrana para poder realizar los Dilogos del Cagun a parte de esa poblacin le dio culillo fsico miedo, les temblaba el pantaln y hacan largas colas para hablar con el Mono yo recuerdo una cola que se hizo en el campamento Cachamas que iba desde esa instalacin a la carretera Central que pasa por el filo, el mono reuni al personal que estaba haciendo fila, les hablo que ellos no deberan tener preocupacin, por la presencia nuestra en esas tierras, que desde antes de ser declarada zona de despeje ese territorio ya nosotros hacamos presencia en esa tierra, no hubo razones para convencerlos de que no vendieran sus tierras. Entonces tomaron otra decisin que era la de vender esas tierras a gente de Florencia y Neiva, para evitar que entraran paramilitares Marulanda y Mono determinaron comprar esas tierras para hacer oficinas de atencin a la poblacin que iba hablar con la guerrilla, de construir cuarteles que eran necesarios para tener el control de la zona de despeje, de levantar los dormitorios y oficinas de trabajo de los voceros y temticos de la guerrilla. Adems en una de esas fincas se edific Casa Roja que no era la casa de Marulanda sino el sitio donde se atendan a los voceros del gobierno incluyendo al Alto Comisionado y a diversas personalidades nacionales como internacionales que venan a conocer a las FARC. Tambin era necesario instalar campamentos guerrilleros como: Cachamas, Adan Izquierdo, piscinas, cuartel de la Rondn en la Ye, teln verde cerca a las Delicias que era uno de los campamentos que utilizaba Marulanda para estar cerca de los Pozos asesorando a los voceros de las FARC con todo lo necesario que necesita la vida guerrillera como es: Alojamientos, oficinas para el cdte de guardia y del Oficial de servicio, enfermera, oficina de atencin a los civiles, patio de formacin, aula para hora cultural y para estudio, oficinas y dormitorios de los cdtes superiores rancha, comedor, armerillo, economato, patio de formacin, pista de instruccin de Orden Cerrado si esas Instalaciones se hubieran construido sin haber comprado esas fincas les hubiramos causado un dao irreparable a las fincas de esa poblacin.



En esas propiedades que se le compraron a los campesinos se hicieron: un taller automotriz para hacer reparacin del stop de carros que utilizaba la guerrilla adems serva para tanqueadero y parqueadero a los carros de la guerrilla, otras fincas se dedicaron a la ganadera y la agricultura tanto para el consumo interno de guerrilla como para el comercio, porque este ejercito de miles de guerrilleros necesita dinero en cantidad para armarlo, sostenerlo, dotarlo, para medicinas y tratamientos mdicos. En otras fincas se construyeron galpones para la cra de gallinas para carne y la produccin de huevos que no solo sirvieron para mejorar la alimentacin de la guerrilla sino que se sac buena parte de la produccin al comercio de San Vicente, del mismo modo mando a hacer peceras para la cra de cachamas, mojarras y otros peces. El Mono personalmente revisaba los huecos de trillo y si vea que haba desperdicio de comida recortaba el presupuesto, hasta que el personal deca que estaban quedando con hambre. el gobierno de Irn con la creacin de la Zona de despeje hizo la propuesta de crear una empresa para la exportacin de productos crnicos a ese pas; asimismo ayudaba bajar la tasa de desempleo en este municipio. La empresa utilizara la produccin de carne del Cagun como materia prima de la empresa. El gobierno de Pastrana no autorizo el montaje de esta empresa que permita el desarrollo econmico del Cagun.



27-El Desarrollo impulsado por el Mono en la Zona de despeje.



Nunca en la historia de San Vicente, La Macarena, Vistahermosa, La Uribe y Mesetas un poltico, llmese Presidente, Senador, Representante, Diputado, Gobernador, Alcalde o Concejal haba hecho tanto para el desarrollo y el progreso de una regin como lo que hizo Jorge Suarez Briceo, la red vial existente en esa zona se hizo gracias a la mentalidad revolucionaria del Mono Jojoy, la nica salida que tena la Macarena era una pista en mal estado y una brecha a San Vicente que se gastaban en llegar si acaso llegaban 15 das, se construy una carretera de La Macarena a Vistahermosa Meta que le daba salida a Villavicencio con puentes en todos los caos. Construyo la carretera la Macarena San Vicente, se hizo la carretera Macarena-Cachicamo en solo la construccin de carreteras Jojoy demostraba el robo de los polticos al presupuesto de obras pblicas ya que el mismo kilometro que nosotros contratbamos en 4 millones de pesos, el gobierno por el mismo kilometro pagaba 15 millones de pesos. Se establecieron puntos de pago de peaje en esas carreteras pero la gente no era contraria a pagar porque observaba que permanentemente haba maquinaria reparando estas vas. San Vicente teniendo en su territorio una mina de asfalto nunca se le ocurri a un alcalde asfaltar las calles de San Vicente y para ver todas sus calles asfaltadas tuvo que esperar hasta que fue declarada Zona de Despeje.



28-Al Mono nada de lo humano le era indiferente.



Le preocupaba incluso que los cristianos catlicos en la Macarena no tuvieran terminado un centro de reunin y oracin con Jesucristo el hijo de Dios, y se reuni con el sacerdote espaol Canta La Piedra prroco de esa Iglesia e hizo y dono el presupuesto para la construccin de ese centro religioso, por primera vez en la historia de esa regin los nios tuvieron la posibilidad de tener su fiesta de navidad y el regalo del mono que se compona de un juguete y ropa para nios.



29-El campamento de Parranda Seca.



Uno de los primeros campamentos que mando a construir el Mono en el rea de los Lobos fue el de Parranda Seca En verano haba que bombear el agua desde los Lobos con motobomba, se arregl bien con instalaciones de madera y techos de cinc, en este cuartel construyo un cuarto en material para el dormir que no lo utilizo, cuando iba a Parranda Seca era para leer y hacer planes, utilizaba la casa de la biblioteca que era de dos plantas usaba el cuarto de abajo de oficina y dormitorio la sala que construyo en material la dejo de quirfano all se hicieron varias cirugas. Este cuartel por irresponsabilidad de los cuidanderos Martin Sombra y el Che dejaron incendiar se quem completa la biblioteca personal del Mono Fue en este campamento donde se reunieron Vctor G Ricardo, Marulanda y el Mono es donde se le toma la fotografa a Marulanda con el reloj de la campaa de Pastrana ese guio de Marulanda a Pastrana hizo que este ganara la Presidencia de la Repblica en la segunda vuelta. Igualmente fue el sitio de reunin del Camarada Manuel con y el general Jos Joaqun Matallana.



El primer encuentro de Marulanda y Pastrana se realiz en el sitio que los guerrilleros llaman Presidente a 20 minutos en carro del casero La Tunia queda al frente del Diamante estuvieron presentes en este encuentro por parte de las FARC-EP Manuel Marulanda Vlez y Jorge Suarez Briceo Mono Jojoy y por parte de la campaa presidencial Vctor G Ricardo y Andrs Pastrana Arango.



30-Mono un gigante de la Estrategia.



Uno vea engrandecer a Mono cuando trataba temas militares, era un experto en el arte militar, la Tctica, El Arte Operativo y la Estrategia, la conduccin de tropas, el manejo del terreno y en la tctica de guerra de guerrillas, esos temas de alta monta que son difciles de exponer incluso para especialistas, en cambio para Mono era natural llevarles al comn de los guerrilleros estos contenidos utilizando un lenguaje claro y sencillo que era asimilado por ellos y en sus tiempos libres vea uno a los guerrilleros investigando sobre esos contenidos o preguntando a cdtes sobre esas cuestiones.



31-Llegar donde Mono era grato, agradable senta uno la sensacin de ser til y de estar informado.



Era agradable llegar donde el Mono, siempre se encontraba uno frente al comandante, al camarada, al hermano y al amigo, mandos y guerrilleros nos sentamos tiles estando con mono, adems algo muy importante que realizaba solo l era mantener informados a mandos y guerrilleros del avance y desarrollo del movimiento guerrillero. En el campamento de Mono uno senta calor humano desde el momento de pasar la guardia, luego pasar a donde Mono que generalmente si era en las maanas uno lo encontraba en un aula dando conferencias de Estatutos, de Estrategia militar o informacin poltica, militar del desarrollo de las FARC-EP y al mismo tiempo recibir un gracejo o un hecho gracioso que l conoca de uno, e inmediatamente participar en la conferencia que l estaba dirigiendo; cuando no se hallaba dando educacin a los guerrilleros y a los mandos, era posible encontrarlo por los senderos de la Macarena hacindoles balances a las compaas mviles.



32-El baile y la msica en la vida del Mono.



Mono no era un buen bailador, mas sin embargo bailaba todo tipo de msica y no se perda una sola cancin y era el promotor de bailes por cualquier motivo adems de los tradicionales en la guerrilla que son:



1-Las fiestas de final de ao y de ao Nuevo, en algunas ocasiones trasladaba la fiesta del primero de enero al 2 de enero que era su cumpleaos.



2-8 de marzo da de la mujer.



3-27 de mayo aniversario de las FARC.



4-8 de octubre da del guerrillero.



5-24 y 25 de diciembre Navidad.



Despus de una remolcada de remesa organizaba un baile, nunca le haca falta en sus unidades un equipo de sonido y licor para repartirle al personal uno o dos tragos para que se calentaran y no s justificaran de no bailar. Bailaba por dos razones: a- para quemar caloras que lo necesitaba, por su enfermedad, b-para demostrarle a los mandos que en toda actividad que se programe, ya sea poltica, militar, cultural o de trabajo, el comandante esta todo el tiempo con sus tropas. No tomaba solo utilizaba un sorbito de licor para remojar la boca y luego lo botaba.



Nunca vi al mono escuchando msica pero si lo escuche cantando en un acto bailable que se le hizo a Vctor G Ricardo en el campamento Cachamas all canto corridos y rancheras lo hizo bien y con buena voz y no le fallo la memoria. En el campamento el Cansao trajo un grupo musical de su tierra del Pramo, amigos de su juventud y lo que cantaban y tocaban era rancheras y corridos.



Era un implacable defensor de la cultura y la msica fariana, ordeno para el bloque que las canciones que fueran a entonar en las hora culturales los guerrilleros fueran del repertorio fariano, organizo en el Orden del Da 15 minutos despus de la formacin para la lectura de servicios una reunin de las escuadras para ensayar y memorizar la msica fariana. Respetaba y admiraba a Julin como compositor, aunque nunca se lo dijo porque no acostumbraba elogiar a nadie quedo satisfecho con la cancin que le propuso componer en homenaje a Uras Rondn la cual tena como himno de la Columna. En el campamento de la Piscina critico a los temticos por el reproche a un compositor de corridos prohibidos John 40 con letras revolucionarias.



En las fiestas tradicionales no poda hacer falta adems del baile el acto Poltico Militar-Cultural esa era una tarea de la clula del Partido la elaboracin de ponencias relativas al hecho que se celebraba, antes del acto poltico se hacia el parte general al mono, se cantaba el himno de las FARC se izaba la bandera, ejercicios de marcha y cambio de formacin. Con tiempo se haca una reunin donde asistan comandantes de escuadra y secretarios de la clula donde se haca un punteo de lo que se iba a hacer el cual contena el representante que iba a estar al frente del acto, los responsables por escuadra de hacer las ponencias, los delegados de cantar canciones revolucionarias que en las tardes se practicaban antes de la hora Cultural, en algunos actos el mono insinuaba que seleccionaran a varias parejas para hacer una danza y mandaba a traer las telas necesarias para hacer los vestidos tpicos de esos bailes que se escogieran. En algunas celebraciones Mono con tiempo propona a los secretarios que montaran un Squeit de teatro el tema estaba relacionado a la fecha que se conmemoraba.



33-Mono no consideraba a nadie como imprescindible.



Mono no encontraba imprescindible a nadie, consideraba que si alguien tena conocimientos era su deber transmitirlos para no tener guerrilleros que se consideraran como los nicos portadores de la verdad. Con el taller de explosivos del Bloque en el cual el nico que saba lo de las bombas de 60 mm era Chico, este alguna vez por cualquier razn renuncio al taller para chantajear al Mono, Chico pensaba que le iba a rogar para que se hiciera nuevamente cargo del taller y lo que ordeno Mono fue recoger a Chico, y empez a resolver lo de granadas 60 mm por otro lado. A los comandantes de Frente los recoga por temporadas largas para cursos o a todos los integrantes del estado Mayor de Frente para las reuniones reglamentarias, generalmente suceda que quien quedaba encargado del frente era un comandante de escuadra, con lo anterior no pasaba nada, era una ganancia se formaba otra gente con capacidad de dirigir un frente.



34-Ni con el Plan Colombia y Patriota nunca se apart de su esquema de trabajo diario.



Concluida la zona de despeje y lanzadas contra las FARC todas las iras del Pentgono, Uribe y sus planes Colombia y Patriota, Mono nunca se apart demasiado de su esquema de trabajo diario. En las marchas la vanguardia y retaguardia, generalmente eran compaas la salida era a las 5y 30 ya desayunados y con almuerzo empacado en vajillas, en cada descanso hacia reuniones con los mandos de las unidades para parte y novedades presentadas en ese tramo de tiempo, despus de las 14 horas ordenaba al comandante de la vanguardia parar en el cao siguiente que encontraran, cuando conoca el terreno en el plan de marcha se sealaba el sitio donde pernotar, llegados al rea indicada se mandaban exploraciones y no haba permiso para cortar lea o hacer ruidos hasta cuando, regresara la exploracin. Mono y los mandos recorran el rea del campamento sealndole al oficial de servicio las diferentes instalaciones y ubicacin de las compaas. Cargaba un plstico negro con el cual le hacan un cuarto oscuro y no muy alto, parecido a un saln de rebelado de fotografas para que no salieran los rayos de luz, trabajaba hasta altas horas de la noche y estaba de pie nuevamente a las 2 am este tiempo hasta las 4 am, lo utilizaba para atender y responder correos que llegaban de los frentes o recibir mandos que traan diversidad de problemas que resolver. A partir de las 4 am atenda al jefe de comunicaciones con los frentes con los mensajes que el no haba podido responder por su complejidad, deba llegar listo con cuadernos y lapiceros con tinta y que escribieran con buena mente y buenos odos porque en el diccionario del Mono no exista la palabra repetir. A rengln seguido entraban los comandantes de las compaas que andaban con l. Con anterioridad deban haber hecho una reunin para presentarle a mono el balance del orden del da anterior y mostrar las novedades de la guardia de esa noche y les pasaba las tareas que deberan cumplir ese nuevo da para que ellos hicieran el nuevo orden del da.



A los mandos del escaln de Estado Mayor de Bloque o comandantes de frente cuando llegaban al campamento, justificaba la no asistencia a su oficina el primer da despus de la llegada, que estaba dedicado a alistamiento, bao, lavado de ropa y alistar informes para presentarle, despus de ese primer da uno no tena como justificar la no asistencia a las reuniones con el Mono a partir de las 2 am, si uno no tena el valor de despertarse a esa hora, haba que comunicarle al comandante de la unidad donde dorma para que lo llamaran a esa hora. No citaba a ningn mando a las reuniones, deca que desde que el estuviera en la oficina tenia para los mandos informacin y orientaciones del secretariado y temas que resolver de los frentes y decisiones que tomar en direccin colectiva.



35-Mono Jojoy protector de la Fauna y la flora.



Era exigente con el cuidado del agua, cuando la quebrada era pequea ordenaba sacar el agua y realizar el bao por fuera del cao, nunca ordeno campamentos con instalaciones con techos de palma, ya que donde hay esta variedad vegetal la tierra y el medio son hmedos son seales de la existencia de aguas veraneras cerca de esos sitios adems para cualquier instalacin se gastan cientos de matas de palma y el dao que se le hace al medio ambiente es grande; ordenaba sacar exploraciones con el nico fin de ubicar nacimientos de aguas veraneras, as encontr el campamento de la Poseta ms abajo del cruce al campamento de la Rondn, de esta forma encontr el lugar llamado campamento de Sandoval, ms abajo del puente de los Lobos donde uno encontraba agua en los peores veranos este paraje lo doto exclusivamente para Marulanda, decretaba normas para civiles y guerrilleros sobre la tala de bosques cerca de los nacimientos de aguas o a orillas de caos. As mismo no autorizaba la caza de aves o animales de monte, eso no resolva la comida para el conjunto de la guerrilla, en lugar de eso monto en el rea del Bloque fincas ganaderas para finanzas y para el consumo de la guerrilla, ni siquiera con Uribe y el Plan Patriota justificaba el no consumo de carne, a inicios del Plan Patriota en abril del 2004 estaba ubicado el ejrcito en la lnea que divide la selva de la poblacin civil as carretera de filo Quinche, Triunfo al rio La Tunia finca del burro mando a entrar ganado nuestro, de la Tunia, El Diamante, Triunfo, Alta Gracia y Alto Camuya para las selvas de Filo Quinche adentro, los Lobos El Jardn, Hospital de Yarumos, El Cansao, cao Edilberto y al campamento de los prisioneros, hasta octubre del 2004 haba ganado en la selva para el consumo de las unidades.



36-Los prisioneros de guerra y los polticos.



En medio del desarrollo del Plan Patriota, orientado y dirigido por lvaro Uribe, el mono dio cumplimiento al plan emanado por el Secretariado Nacional del Estado Mayor Central De las FARC-EP. Preservar la vida de los prisioneros de guerra que eran 30 militares todos mandos y hechos prisioneros en el combate despus de la rendicin y 8 polticos entre otros Consuelo Gonzlez de Perdomo, Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Prez, Alan Jara, Jorge Gechen Turbay es precisamente la retencin de este Representante a la Cmara por el partido Liberal por un comando del Bloque Sur al mando de Arnubio Ramos que fue el motivo que utilizo Pastrana para romper con el proceso de Dilogos del Cagun, incumpliendo con los acuerdos como era el de dar un tiempo prudencial para iniciar los desembarcos y bombardeos en la zona despejada, los desembarcos y bombardeos se iniciaron inmediatamente termino la intervencin del presidente a las 9 de la noche el 20 de febrero del 2002; la orden que me trasmiti el mono a travs del radio era la de sacarlos de las selvas del Guaviare donde estaban concentrados la mayora de las unidades del Plan Patriota y preservar con vida a costa de la nuestra ya que este era el nico capital que tenamos para intercambiarlos por los guerrilleros presos en las crceles del rgimen.



En el 2003 los prisioneros polticos y los 3 norteamericanos que tena el Bloque Sur Marulanda ordeno pasarlos a Jorge para que el Bloque se encargara de la seguridad de los mismos inmediatamente ordeno realizar una exploracin para buscar sitio para campamento de los prisioneros para sacarlos del rea donde tradicionalmente haban estado las crceles. Cuando llego la exploracin y recibi el parte del nuevo sitio de la crcel para verificar el sitio y dar rdenes sobre el terreno, organizo el mismo una escuadra de seguridad y el personalmente comprob que el sitio garantizara el secreto era un rea donde no haban trillos, ni trochas, caminos o carreteras. La madera para las instalaciones ordeno aserrarla arriba del campamento el barrial y ms abajo de las bocas de cao Joaco para la construccin de la crcel esta la mando a hacer en madera y techo de cinc, camas con colchones y a un lado del camarote de los militares el alojamiento de los polticos.



Los meses de Abril y Mayo del 2004 se dedic todo a cargar remesa dotacin y droga entramos economa para dos aos 150 unidades, intendencia para el mismo tiempo y para las mismas unidades, se encaletaron 5000 pares de botas Venus, se entraron 80 marranos y 300 gallinas alimento economa que se iba descomponiendo se le dejaba a los marranos y a las gallinas, se entr material de odontologa para una columna 2 aos, medicamentos para 2 aos, se arri y se solt ganado en esa selva para el consumo del personal, con esas vacas comimos carne hasta octubre del 2004.



Sinceramente no se tuvo en cuenta que el ejrcito se fuera a meter tan profundo en la selva y que el Patriota fuera a durar ms de 4 aos y se prolongara tanto en el tiempo, por eso la orientacin que se dio a los responsable de los prisioneros fue la siguiente, no hacer exploraciones alrededor de la crcel, reducir a cero los ruidos prender planta solo para cargar batera, prender la Motobomba nicamente para el bao de los prisioneros, Cero luces en la noche y ordeno la acostada del personal a las 18:00 y la levantada a las 5 y 30 contestar al radio cuando lo llamen, las nicas novedades que podamos utilizar el radio para informar era la volada de un prisionero, la muerte de un prisionero, la desercin de un guerrillero o la muerte de un guerrillero, la orden rotunda era preservar la vida de esos prisioneros y no irlos a matar por cualquier susto, no tenamos orden de cambiar de sitio nos tenamos que aguantar en ese punto hasta que hubieran tiros con los puestos de guardia. Por esas medidas que el ordeno fue que se logr mantenernos hasta octubre de 2004. nos dio la orden de salir cuando habia ejercito alrededor de la crcel aproximadamente a 10 Kilmetros se escuchaban las bombas y los tiros, El ejrcito estaba en el Cansao, La casona, en el Filo de las Monas, en los Lobos, Chiribiquete, paso de la Tunia, Isla del sol.



De estos sitios salan patrullas grandes tomaban un azimut y se metan en lo profundo de la selva, ante esa situacin ordena o pregunta a Alberto si se siente capaz de sacarlos o sino que el mandaba otra gente. ya haban combates con las compaas a una distancia de 10 Kilmetros se escuchaban perfectamente los tiros. Ordeno salir a ms tardar el 6 de Octubre, nos quedaban 2 das para el alistamiento de la Columna, el cual consista en Remesa, Medicamentos, Planta 700, manilas, hacha y motosierra pequea para cortar madera para hacer los puentes, matamos marrano y vacas para llevar carne. Los 30 prisioneros militares cargo cada uno una gallina y ellos pidieron llevar remesa, y los polticos no llevaron nada, seria que no pensaban comer llegaron a decir que ellos no coman.



La misin era sacarlos a Pollo gordo ah me encontraba con Gentil comandante del 7 Frente, el mono nos orden distribuir los Prisioneros as: 10 a Gentil 7 Frente, 10 a Cesar Primer Frente, 10 a Albeiro Crdova 44 Frente, 5 a Jhon40 43 Frente y a Efrn 27 Frente le entregamos los 3 Gringos.



37- El Mono Jojoy educador de combatientes comunistas.



No habia otro mando en las FARC (excepto Marulanda y Alfonso Cano) que le consagrara el tiempo que l le dedicaba a la formacin de guerrilleros, en el ao 2000 el ordeno pasar a todos los guerrilleros por la escuela de especialidades que era (Enfermera, comunicaciones, Propaganda, Organizacin, Tiro, Computacin, Economato, Contabilidad, Fuerzas especiales, Cartografa, Ingles) por otra parte Formo Laboratoristas, Mdicos, Odontlogos todos los santos das lo vea uno a el no perdiendo el tiempo sino dando formacin poltico militar a todos sus combatientes, pasamos por esas especialidades 5000 mil guerrilleros, el entenda que un guerrillero sin formacin no vale nada.



38-El Mono Jojoy la guerra y la paz



Mono era el nico integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP incluyendo a Alfonso Cano que dominaban la estrategia negociadora de Marulanda de hacer de las FARC un autentico ejercito guerrillero ofensivo, en otras palabras aplicar el Nuevo Modo de Operar que mandato la Vll Conferencia. El mono estaba claro que para colocar la balanza de la negociacin con el gobierno a favor nuestro era necesario hablar desde posiciones de fuerza y eso era lo que haca darles insumos a los voceros. Todo el accionar militar de las FARC en los 90, llevo a Pastrana a ir al Yari a hablar con Marulanda y que despejara 5 municipios para las conversaciones. Mono igual que Marulanda no hablaba ni de desmovilizacin ni de dejacin o entrega de armas decan que esta era la garanta para que los acuerdos se cumplieran.



He escuchado de algunos guerrilleros y analistas de los medios la descabellada idea de que si el mono estuviera vivo estara encabezando una disidencia en las FARC, que tan poco conocen al mono l era un buen subordinado y defensor de las orientaciones de los organismos superiores entenda y aplicaba muy bien el principio del centralismo democrtico, por el cual despus de tomar una decisin la minora se somete a la mayora.



39-Demostro que la hora cultural, la reunin de mandos diaria y la reunin de Partido cada 15 das era posible hacerlas as estemos en orden pblico, o tengamos el Plan Patriota detrs de nosotros.



Demostr que era posible realizar la hora cultural lo mismo que la reunin de mandos, as estuviramos en orden pblico o en marcha el corroboro que se poda hacer estas reuniones si el oficial de servicio era eficiente con el tiempo establecido para realizar las actividades. Con ese tren de trabajo que se impona le quedaba tiempo para escuchar noticias y leer .Tenia una fuerza de voluntad sin igual sabia y era consiente que si violaba la dieta comiendo una plato de arroz se impona dos o tres horas de trabajo fuerte, para quemar las caloras consumidas. Tras caminar durante 7 u 8 jornadas abrindonos paso en la selva, ordenaba detenerse en un lugar para descansar por dos o tres das. Entonces, en a lo sumo tres horas, eran levantados bajo su orientacin verdaderos campamentos guerrilleros. Con las exploraciones que salan a buscar sitio para campamento era muy exigente detallaba las condiciones del sitio como eran: 1-Que estuviera como mnimo a 500 metros de cualquier abierto. 2-Que el sitio no tuviera hormigueros de arrieras. 3-Que no hubieran palos y ramas secas que pudieran caer sobre el campamento. 4-Que el sitio est exento de comejenes 5-Que la vegetacin no fuera tan alta.



40-Transcribo la intervencin completa de mono, el 2 de enero del 2001 en un encuentro de comandantes y guerrilleros de los distintos Bloques y Frentes de las FARC-EP. Aqu encontraran las respuestas a diversos temas que hoy utiliza la derecha y los medios para hacer anti FARC-EP y para que fracase los acuerdos de paz. Entre otros esos contenidos son: el ingreso de menores de edad a la guerrilla, La utilizacin de cilindros de gas en la guerra, el asesinato de civiles y otros.



Nos hemos reunido estos das aqu, para permitir dentro de nuestras Normas que rigen la conducta de los combatientes de las FARC, el encuentro de diversos combatientes que estn en distintas unidades de los Bloques de las FARC, pero tener muy en cuenta que este tipo de actos lo esencial es la parte poltica militar y cultural que desarrollemos.



En nombre del estado mayor del Bloque Oriental saludamos a todos los Bloques, a los Frentes, a los comandantes y a todos los combatientes de las FARC y a sus organizaciones, en la culminacin del ao 2000 y el recibimiento del 2001.



El 2000 fue un ao de mucho desarrollo en el orden poltico, militar, organizativo, educativo, econmico entre otros de las diversas actividades que desarrollan las FARC, nuestras organizaciones y amigos en la organizacin de un ambiente insurreccional en Colombia para entre todos tomar el Poder. En la parte poltica hemos llegado a acuerdos con el gobierno despus de combates como los de Las Delicias, Patascoy, Pavarando, La Carpa, San Juanito, Mit, Miraflores, la Uribe entre otros, donde se ha vertido sangre de colombianos con mucho esfuerzo, donde han muerto hermanos campesinos gente humilde que integran las fuerzas armadas del Estado, solo por qu defienden el rgimen capitalista y estn a disposicin de l y nosotros por qu estamos fuera de ese rgimen, de ese Estado y de esa Constitucin por eso nos enfrentamos. Pero son vidas jvenes de hombres y mujeres que sucumben en los combates o por muerte o por heridas o por prisin, pero es la guerra.



A nosotros la oligarqua colombiana con los imperialistas norteamericanos nos impusieron esta guerra, nos toc aceptarla y no nos qued otro camino que prepararla y hacerla y la hacemos con dignidad, por eso dialogamos para que se resuelva de una vez por todas los aspectos bsicos que necesita un ser humano para vivir en Colombia: la educacin, la vivienda, el empleo, la salud y otras cosas elementales que necesita uno fundamentalmente la vida para poder trabajar, para poder estar al lado de sus seres queridos; no ha sido el deseo de Manuel Marulanda Vlez o Jacobo Arenas de armar este ejrcito ha sido la dignidad de esos comandantes que estn a la vanguardia de los colombianos que no quieren ser ms ultrajados y se arm este ejrcito, pero no basta con armar un ejrcito hace falta preparar a las masas, pero primero prepararnos nosotros para con nuestro ejemplo irradiar ante los humildes de Colombia con nuestro prestigio atraerlos para armar la parte insurreccional y con ese prestigio ganado, con combates poltico, militares se va nuestra imagen al mundo y hoy hemos avanzado muchsimo en la parte internacional.



En todos los pases del mundo ya se sabe que en Colombia hay un ejrcito guerrillero, que muchos nos estn mirando como una opcin de poder real y por eso estamos en un acelere de reclutamiento, de educacin, de preparacin de nuestros cuadros para cumplir con el Plan estratgico, no basta solo con el crecimiento numrico de hombres y mujeres para ingresar las filas de las FARC o de las Milicias o del Partido Comunista clandestino o del Movimiento Bolivariano, sino como hacer conciencia en todos nosotros para avanzar en este proceso revolucionario para hacer la guerra en ms corto tiempo y ganar vidas, porque si nos alzamos en armas siguiendo los planteamientos de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas cuando los nombro a ellos estoy hablando de los Marquetalianos, y del partido Comunista Colombiano que fueron los artfices de la organizacin de este ejrcito.



Es ser ms calidad, ms conciencia, mejor comportamiento en todos los aspectos de nuestra vida para sentirnos crecer con nuestra masa. La gente colombiana mira en nosotros un norte una opcin, pero esta es una guerrilla vieja de ms de 36 aos que no ha adelantado considerablemente en la formacin de la conciencia de los revolucionarios y por eso somos lentos en nuestro accionar, por eso no nos rinde por eso vegetamos, por eso es necesario meter en nuestro cerebro todo los documentos y llevarlos all a la vida prctica, a la vida cotidiana dedicar .nuestra vida, nuestras energas, nuestra juventud a luchar a conquistar lo que anhelamos nuestra libertad, para conquistarla hay que tener en cuenta que el presente es de lucha, de sacrificio, de abnegacin, de solidaridad para que el futuro sea nuestro. Pero para que ese futuro sea nuestro se necesita de hombres y mujeres que tengan claro el concepto de Plan Estratgico que van siempre enrumbados con l, que no se ladean para ningn lado y avanzaremos ms rpido. La vida ser ms sencilla ms alegre y ms dinmica, si todos actuamos as, que nuestras cosas individuales, nuestro ego, nuestro egosmo no influyan en el desarrollo de nuestros planes, que por encima de nuestra vida estn los principios revolucionarios escritos acordados en las Conferencias, los Plenos y la Direccin Nacional de las FARC para marchar siempre con ellos.



Mi invitacin en este da a que todos los que estamos aqu en esta aula, pensemos en que venimos a hacer a la guerrilla y si ingresamos a luchar mostremos en nuestra vida prctica, erradiquemos todo el espritu egosta e insubordinado, violacin de Normas, violacin de Planes e impongamos por encima de todo eso el espritu comunista, el espritu fariano, el espritu de Jacobo Arenas de Manuel Marulanda Vlez, de Isaas Pardo, de Jacobo Pras Alape, de Alonso Cortes y de tantos otros combatientes como Adn Izquierdo que han dedicado su vida a luchar por el bienestar de los colombianos.



La situacin exige de nosotros tensar nuestras energas no basta con lo que hicimos en el 2000, crecimos en hombres, en armas, municiones, en explosivos, en capacidad poltica militar, nos crecimos en el Dialogo, pero necesitamos crecernos ms porque los colombianos nos quieren ver ms grandes para creer en nosotros, para ganar su cabeza su pensamiento, no olvidemos que las guerras son ante todo econmicas pero la gana quien gana el territorio con la poblacin quien gana esos aspectos gana la guerra y nosotros estamos seguros que la vamos a ganar.



En todo este tiempo hemos tenido una direccin acertada de nuestro comandante en Jefe Manuel Marulanda Vlez, que dirige a su Estado Mayor a su Secretariado, a sus Estados Mayores de Bloque de Frentes y de diversas unidades, que orienta permanentemente el aspecto poltico, militar, econmico , de solidaridad y lo esencial para que nos rinda.



El 2001 es un ao que exige de nosotros mucha ms responsabilidad como guerrilleros de las FARC, nos toca entrar en combates con unas fuerzas militares ms fortalecidas con medios ereos, medios tcnicos y mucho ms dinero, pero no solo eso es que tambin los imperialistas gringos llegaron con mucho ms poder econmico a combatir no el narcotrfico sino a combatir especialmente a las FARC,por que ellos se dieron cuenta que somos una opcin de poder real , les dio miedo de nosotros y como les dio miedo estn buscando por todos los medios aliarse con pases europeos, con todos aquellos capitalistas enemigos de darles los derechos que le corresponde a la humanidad en el mundo, pero no olviden que todos nosotros juntos los explotados del mundo somos mayora de los imperialistas y que mientras haya dignidad y haya claridad los derrotaremos donde sea, lo que llamamos El Plan Colombia solamente as la puntica de entrada a una intervencin ms masiva, inclusive si los otros pases del mundo no apoyan vienen los USA, porque son nuestros enemigos antagnicos, nuestros enemigos de clase y defienden a esa oligarqua colombiana que ha matado a tanto compatriota por el simple hecho de haberse levantado a reclamar lo que les perteneca.



Nosotros no nos vamos a doblegar ante la disuasin que estn haciendo los que manejan a Colombia y los gringos al contrario exige de nosotros una preparacin ms acelerada, ms precisa sobre tres bases esenciales, no olvidemos jams que esta es una guerrilla irregular, mvil que va siempre tras el enemigo para hallarlo, para cercarlo y coparlo en el orden poltico y econmico, que acta siempre por sorpresa y para que haya sorpresa hay secreto, que las agrupaciones grandes estn mandadas a recoger solamente lo haremos para combatir medianas unidades del ejrcito regular pero volvemos y nos desplegamos en guerra de guerrillas en comandos tcticos, volver a lo que es la originalidad de una guerrilla antigua como son las FARC, para eso se necesita tener una poblacin amiga y educada pero primero tener a unos guerrilleros que han hecho una autorevolucionarizacin dentro de s mismos en base a nuestros documentos para no delatar la presencia por donde nos movemos.



Y cuando hablamos de esos temas hablamos de los abastecimientos, de los transportes , de la Inteligencia de Combate, de los mdicos, de los filmadores, de los odontlogos, de los arrieros, de los choferes de todo el esfuerzo que se necesita dentro de un trabajo guerrillero. Es cierto que nos hemos crecido pero el ejrcito colombiano est intacto, no es cierto que cuando lo hostigamos y no sale n de sus cuarteles est a la defensiva es la tctica que estn aplicando, para conocernos y despus caer masivamente con desembarcos y bombardeos, con Inteligencia satelital y de aviacin ms la inteligencia humana con la infiltracin que hay dentro de la guerrilla y en las mismas reas nuestras para actuar sobre seguros.



Nosotros tenemos siempre la de ganar, el segundo aspecto es que el guerrillero es quin elige al enemigo que va a combatir, el terreno, el momento, los armamentos y acta siempre con premeditacin, con Inteligencia de Combate, con precisin para ahorrar vidas humanas tenemos que ser ms econmicos no solamente en cuidar los fusiles sino lo esencial en el ser humano no olviden que no hay nada ms en el mundo que gobierne que genere ideas, que de desarrollo que es el ser humano, la tecnologa puede estar muy desarrollada pero siempre la hace el ser humano entonces hay que cuidar a esos seres humanos.



El tercer aspecto recuerden que la guerrilla no tiene unidades cercanas que la apoyan dentro de los combates, que uno acta como unidad o en coordinacin con otros pero hay que pelear limitados en el tiempo, a la aviacin tenemos que enfrentarla con fortificaciones ante todo con secreto con movilidad, con enmascaramiento sino lo hacemos as se crea un aspecto psicolgico dentro de los guerrilleros que piensan que la aviacin los va a destruir, porque la guerra no es solamente fsica es que tambin es sicolgica para derrotar al enemigo por eso esos aviones se sienten sonar con mucha potencia para sembrar en el adversario inseguridad, temor entonces no olviden mientras unos estn peleando otros estn dndole a la aviacin pero siempre seguros de lo que estamos haciendo.



El cuarto aspecto, nosotros no tenemos nada que inventarnos en la tctica, en la parte operacional o estratgica en el orden militar o poltico las Conferencias, los Plenos, los reajustes del Secretariado en base a la lnea son precisos, siendo precisos entonces tenemos que acoplarnos todos a ese cumplimiento y nos ira siempre bien, siempre saldremos adelante si actuamos con premeditacin, lo esencial camaradas es nuestra formacin permanente ante todo poltica, no basta con haber participado en 5 o 10 tiroteos, no hablemos de combates porque todava en Colombia no ha habido combates ha habido unas pequeas escaramuzas parecidas a guerra , pero todava pero todava no es los combates de das enteros, de meses e incluso hasta aos, por eso el que quema un tiro tiene que ser cada vez ms modesto porque tiene que tener ante todo claridad. Vale la formacin que se tenga y por eso felicito a todos los que hablaron aqu porque van demostrando que tienen en su pensamiento, como actan como revolucionarios, como se expresan ante los combatientes y ante el pblico.



El Bloque Oriental por su dimensin en territorio, en Frentes, en Columnas, Compaas y Guerrillas Disponibles, por sus recursos econmicos que estn en poder del enemigo pero son nuestros, le ha tocado asumir el peso esencial del desarrollo de otros Bloques, el reajuste del despliegue territorial de la fuerza militar, de la fuerza militar revolucionaria ese crecimiento ha tenido tres fallas fundamentales a saber:



1-Mucho personal que se incorpora a nuestras filas no estn aptos para ser guerrilleros y por eso en combates como los de Surata no se demuestra la dignidad de lo que es este ejrcito, sino que con gran facilidad van rindiendo las armas, van rindiendo el honor de ser guerrillero y eso es condenable, las fallas estn en los entrenamientos, en la misma juventud unos nios que no tienen por que estar aqu que diversos EM de este Bloque han violado esas Normas, que hay que corregir ya. Unos adultos que no recibieron antes ninguna formacin de luchar por su patria, por su dignidad por lo que les pertenece y que nos ha tocado empezar a hacerles conciencia revolucionaria, inicirsela desde el primer da y eso no es facil, por eso la gente en las horas culturales en las instrucciones, en diversas actividades del trabajo se cansan o se duermen, porque no hay claridad poltica por que no hay cojones para meterle con fuerza a esta revolucin. Eso se necesita mucha cabeza y muchas guevas para poder hacer esta revolucin o sino no funciona, las mujeres las tienen en el pecho pus las felicitamos a todas, un aplauso para ellas.



2-La otra falla es que hemos soltado muchas atribuciones de combate a diversos EM jvenes que les ha faltado la experiencia de la antigedad en la guerrilla, que no se ha estudiado a cabalidad la historia misma de este ejrcito y por eso con facilidad, por voluntarismo cometemos fallas tcticas u operacionales.



3-Es que no hay conciencia del ahorro de las municiones, hoy llega un combatiente lo entrenan 5 o 6 meses, un ao y le pasan un AK nuevo que no le ha tocado sacrificarse para conseguirlo, que solamente llego a las FARC pidiendo derechos y olvido que tena deberes que no puso cuidado en la instruccin basica cuando le explicaron los Estatutos y le dijeron que tenan obligaciones con las FARC y esos se llaman deberes del combatiente y se toma ms en cuenta la parte de derechos, esos los tiene uno pero hay que ganrselos a punta de sacrificio, a punta de dormir menos horas y trabajar ms, a punta de darlo todo por los dems y de ltimo hacer lo de uno as tiene que ser el revolucionario.



El ahorro de municiones es necesario no solamente por los precios econmicos que eso tiene sino por la conciencia de francotirador del combatiente que esta en lnea, el que est en la emboscada para hacer el blanco preciso sobre su enemigo para no dejarlo reaccionar y poder ahorrar vidas guerrilleras. Si entramos en combates eliminando fulminantemente al enemigo por heridas, por muerte por aspectos sicolgicos, pues no nos puede dar plomo y lo convencemos ms fcil a que se rinda si es que no sucumbe en la misma accin. Hemos hecho destrucciones masivas de poblaciones de gente humilde han muerto nios, ancianos, jvenes, gente de mediana edad que no debia haber muerto en est guerra, nuestros cilindros se hicieron para combatir a la fuerza pblica no para arrasar poblaciones, no para acabar con nuestros seres queridos, no para acabar con los pobres de Colombia. Hay que corregir ya esos mtodos de combate y solamente esas armas las utilizaremos contra la fuerza pblica donde garanticemos que no muere un solo civil, porque con eso estamos demostrando incapacidad militar, incapacidad poltica, incapacidad de entrenamientos, incapacidad de armamentos. Estamos matando nuestro prestigio eliminndolo lo de los 36 aos de lucha, lo que conquistaron otros con sus propias vidas los que no estn hoy aqu los que han muerto, los que han sido licenciados, los que estn lisiados y parte de los que habemos aqu que hemos ayudado a cortar este proceso.



De otra parte muchas ligerezas en diversas direcciones de las FARC contra la vida de los civiles, abuso de autoridad cuando en el Estatuto se dice que hay que ganar a la poblacin, hay que atraerla, hay que respetar sus intereses, sus creencias, su dignidad, su vida donde queda eso les pregunto acaso nosotros no venimos de all de esa poblacin civil, acaso no nacimos all, acaso tambin no...........cuando un combatiente de las FARC se porto mal con nuestros amigos o con nuestros familiares o contra cualquier ser humano. Pues as fue entonces recordemos eso y hay que acabar de una vez por todas ese tipo de procedimientos en los diversos Bloques, Comandos Conjuntos, Estados Mayores de Bloques de Frentes y de Columnas, si hay que eliminar al enemigo por que as son los principios de la guerra pero al verdadero enemigo con precisin, con Inteligencia y a muchos de esos enemigos se pueden disuadir, se les puede decir hombre ustedes estn defendiendo una causa injusta miren sus hijos miren como viven y vea nuestro programa de revolucin que usted sale favorecido, hacer el mximo esfuerzo para eliminar menos gente y un esfuerzo.



41-El Mono acabo con el concepto de que la mujer en la guerrilla solo sirve para la cama, rancha, radio, enfermera, odontologa y secretaria y las ubico en todas las actividades poltico militares, culturales, educativas, organizacin y al mando de unidades de combate.



En cuanto a la mujer como transformadora social mono comprenda que sin la participacin activa de la fmina en el proceso revolucionario era imposible el cambio social, no discriminaba a las compaeras y al igual que el hombre tiene los mismos deberes y derechos sin igualitarismo pequeo burgus , acabo con el concepto discriminatorio de que las guerrilleras solo sirven para la cama, la rancha, el radio, enfermera o odontologa; las ubico en todas las actividades poltico- militares-culturales-educativas-organizativas y al mando de unidades de combate, no por el hecho de ser mujeres sino porque estaban en capacidad de ejercer el trabajo para el cual se nombraban. En una ocasin dijo que el da que la mujeres participaran masivamente en la lucha estara cerca el triunfo de la revolucin. Mono cambio la costumbre en la instruccin militar los instructores tenan que ser varones de voz grave y gruesa y pelo en el pecho y demostr con resultados que las figuras curvilneas de las guerrilleras con voz de soprano podan y eran competentes de dar instruccin de orden cerrado orden abierto, instruccin de tiro y polgono. Fuerzas Especiales y el aprendizaje con instructoras guerrilleras era mayor que con instructores varones, la instruccin militar que se dio a partir del ao 2000 en las escuelas nacionales y de Bloque los instructores en su mayora eran guerrilleras como Liliana, Diana 39, Angie, Nelly y otras. Me vienen a mis recuerdos en estos momentos los nombres de Sandra Grande, Xiomara enfermera, Jeimi Kunta, Mariana Pez, Angie y otra plyade de destacadas guerrilleras que ofrendaron su vida por ver una Colombia liberada en Paz y Socialista.



Le rindo un merecido homenaje a Dianita 39 cariosamente la llambamos la tonina era una excelente guerrillera que cumpla con esmero la misin para la cual la nombraran, fue radista, trabajo en filmacin, durante 15 aos le brindo a mono cario, amor y placer sin esperar nada material a cambio, solo que le restituyera lo mismo que ella le ofreca, algunas guerrilleras la criticaban y la trataban mal porque era amante del mono y se solidarizaban con Shirley pero de boca porque por dentro esperaban cualquier seal del mono para arrojarse en sus brazos. Mis respetos a Xiomara Patascoy guerrillera valiente y de coraje ranchera en algunas ocasiones de Jojoy viva pendiente de l. Me quito la gorra para nombrar a Quino comandante de la unidad de mono y a los otros camaradas que murieron en ese bombardeo y que el mono les ordeno salir y se inmolaron junto a su comandante, camarada, hermano y amigo antes que dejarlo solo.



Para finalizar deseo tratar una faceta del mono que la pretendo exponer sin los lentes polarizados de la mojigatera, de frailes y abadesas de monjasterios (como deca el mono), una Esposa de uno de los camaradas en un campamento llamado Tres Hermanos en los Canelos cerca de la pista del Duda se dedic a criticar a mono en el organismo poltico por el uso de palabras vulgares, no haba reunin donde no arremetiera con la misma monserga de que mono era grosero con los guerrilleros y ella se senta respaldada por el compaero de ella que era el superior en ese entonces de Mono, claro el organismo poltico le exiga autocriticas y como esa era una costumbre de mono de toda la vida, lo llevaba en el ADN, mas tardaba en salir de la reunin que estar usando las palabras hijueputa y malparido a los guerrilleros, yo no le encontraba mayor problema lo deca con una sonrisa a flor de labio y una carcajada sin fruncir el ceo, en otras palabras sin rabia, rindose y uno no se senta mal por eso.



Para terminar narro una ancdota que me ocurri con el Mono:



Despus de completar dos aos de haber salido de la escuela Hernando Gonzlez Acosta, empec a volverme cansn con los guerrilleros no a hacer cumplir la disciplina contenida en el Estatuto, Reglamento y las Normas Internas de Comando, sino de regaar a la gente por fuera del mecanismo establecido para este fin La Relacin, la de repetirle el servicio de guardia al personal, por fsica pereza no tena en cuenta el personal que queda disponible en cada ronda de guardia y unos quedan hasta tres noches de seguido disponibles; en marcha le daba la olla 40 para que la trasladara en tres marchas a un guerrillero pudindola entregar todos los das a un guerrillero distinto, lo justo era que toda la escuadra cargara la olla 40 en una marcha incluido el comandante de la escuadra en conclusin se vuelve cansn y no hay quien se aguante a un mando asi y mando y guerrilleros nos pusimos de acuerdo en plantearle al Mono que nos hiciera un balance, al otro da despus del desayuno nos reuni y nos recomend que furamos breves y concretos en las intervenciones y despus de escucharnos a toda la escuadra saco una conclusin breve y concreta, la cual mando como mensaje a Marulanda En la escuadra de la Escuela HGA que manda Alberto, se present una situacin revolucionaria, Alberto no puede mandar como antes y la gente de la escuadra no se dejan gobernar como antes. Le propongo disolver la escuadra en las unidades de la Rondn.



A pesar de sus difciles condiciones de salud, el Mono permaneci siempre con sus tropas, dirigindolas sabiamente, para materializar las tareas del plan general. Si alguna cosa en especial hay que destacar en l era su constante preocupacin por el cumplimiento del plan estratgico, el cual estudiaba y repasaba frecuentemente. Su vida transcurri en funcin de la construccin de la revolucin. No es un secreto que la diabetes afect seriamente su salud, pero jams se amilan, hasta su ultimo da educo a los combatientes, estudi y planific las tareas a cumplir.



Son esas las tareas que debemos cumplir, siguen pendientes, son parte de nuestro plan general. Debemos dedicar cada instante al logro de nuestro objetivo supremo: la revolucin.



La maquinaria meditica representada en Colombia por El Tiempo, El Espectador, Semana, Caracol radio-TV y RCN radio-TV en coro dijeron que con la muerte del Mono se demuestra una vez ms la inutilidad de nuestra lucha y la naturaleza eterna del rgimen neoliberal. Llenaron cuartillas de editoriales especulando que ese era el golpe de gracia contra las FARC, que el camino a seguir era la traicin a los ideales revolucionarios el desarme y la desmovilizacin Estos mercaderes de la informacin no entienden el llanto de los padres de los nios Wayu que en la Guajira mueren cada da de fsica hambre, otros como el Mono y los guerrilleros farianos si lo entendemos y se nos fue la juventud, la salud y la vida luchando contra esas injusticias y combatiendo por un mundo mejor que si es posible.



Por la Paz con Justicia social Hasta la victoria siempre.



:Comandante Jorge Briceo: Nacimos para vencer no para ser vencidos!



Por la alegra nacimos, por la alegra vivimos, por la alegra luchamos!



El mejor homenaje ante la tumba del hroe cado es el juramento de lealtad y de victoria, que le tributamos los combatientes farianos!



Mono nos ense que hay que vivir el presente; luchando por hacer realidad los sueos del futuro!



Los mandos no pueden vivir de los xitos del pasado. Lo que se hizo solo sirve para complementar la historia y de lo que se trata es de transformarla!



El Mono era as siempre alegre, risueo, siempre campesino, siempre pueblo, siempre paramuno y siempre comunista y orgulloso de serlo!



Con cada instante que le dediquemos al estudio, al trabajo, al combate, le estaremos diciendo al Mono: Aqu estamos Comandante.



Mono se fue tranquilo, siempre entendi que la vida es la lucha!



Comandante Jorge Briceo: Morir luchando por el pueblo, es vivir para siempre!



Contra el imperialismo..Por la Patria!



Contra la oligarqua..Por el Pueblo!



Somos FARC.Ejrcito del Pueblo!



Hasta la victoria siempre!



Montaas del Perij mayo de 2016.





Alberto Martinez, Integrante de las Farc-EP.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.