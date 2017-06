Resea de Cabroneras: Historias de tres cuerpos, de Daniel Torres (Isla Negra Editores)

Amores poliamorosos, entre tres

Daniel Torres (1961-) ha forjado su quehacer literario como hispanista dentro de los Estados Unidos. Se ha destacado como novelista, ensayista, poeta, cuentista, crtico literario y antlogo. Tambin es docente e investigador de Espaol y Estudios Latinoamericanos en Ohio University. Torres es egresado de la Universidad de Puerto Rico (Literatura Comparada y Estudios Hispnicos, B. A.), de la Universidad del Estado de Nueva York (Espaol, M.A.) y de la Universidad de Cincinnati (Espaol, Ph.D.). En 1995, sali la primera edicin de. A decir de Torres:

Cabroneras: Historias de tres cuerpos es la historia de amores poliamorosos, entre tres, son cuentos que nunca envejecen porque en la cultura del Caribe y en la cultura del mundo hay personas que aman a ms de una persona al mismo tiempo. Llmesele adulterio tambin desde la tradicin judeocristiana: No cometers adulterio; o llmesele tringulo amoroso, en estas historias se explora un primer tringulo de dos mujeres y un hombre (en los primeros tres cuentos), y luego, tres tringulos entre hombres en Puerto Rico, Yucatn y Estados Unidos. Seis cuentos que matemticamente reproducen esa combinacin de seis entre dos, tres. Yo soy el producto de un tringulo amoroso, el de mis padres, y a su vez tambin he reproducido tringulos en mis relaciones amorosas. Y en todo este entramado triangulero se alza el dolor de la traicin como eje del melodrama para contar estos relatos. Fjate que nunca he dejado de pensar en el dolor tan grande que mi nacimiento le ha de haber causado a la esposa de mi padre cuando supo que yo vena en camino De ah, tambin nace el exorcismo que es Cabroneras: Historias de tres cuerpos todo".

La nueva edicin de las cabroneras contadas de Daniel viene acompaada de un prlogo de Max Chrriez (1968) y de una breve nota tcnica de su editor, el poeta-embajador Carlos Roberto Gmez Beras (1959).

Tambin, sera historiogrficamente pertinente sealar que en esta nueva edicin el ttulo original del texto (Cabroneras) regresa al lugar protagnico original en la portada que el autor haba concebido para su libro pero que, ante una anticipada censura del estado y de los medios de comunicacin, le propusimos acompaar por un subttulo (Historias de tres cuerpos) que abriera las puertas el primero, en aquel momento histrico de 1995, no cerrara. el resultado final fue un diseo de cubierta donde el (provocador) ttulo quedaba colocado como una lnea, casi imperceptible, entre el nombre del autor y el subttulo.

Pero ahora estamos en otros tiempos; por lo menos en lo que a la sexualidad, la otredad y el papel del arte, se refiere. Algunos muros de ignorancia, prejuicios y falsos saberes se han derrumbado para dar paso a una sociedad, quizs igualmente imperfecta, pero ms consciente de la diversidad, como un mosaico, componemos cada uno de nosotros.

En su prlogo Max Chrriez interconecta las cabroneras de las que trata Daniel Torres con nuestra cultura occidental, hispana y puertorriquea. Chrriez, nos resume los cuentos de Torres as:

Este libro est doblemente titulado: Cabroneras: Historias en tres cuerpos. Por un lado se nos presentan como las hechuras entre personajes en cuyas historias obra una o uno; por otro lado, una o uno hace el papeln de cabrn, o sea, el que deja, traiciona o engaa. Espacio los hay de todo tipo, porque la diversidad est la sazn.

Las tres primeras historias a tres cuerpos cuentan, desde diferentes focalizaciones, los tringulos amorosos entre Manoln, Cecilia, su esposa y Vivian, su amante; entre Manoln, Vivian y Sandra; y, el subrepticio, entre Cecilia, Sandra y Manoln. Los textos entrelazados en personajes y tramas deben ser ledos con cuidado porque cada uno aporta diferentes datos ocultos y es el lector quien debe armar, construir, montar la secuencia correcta para entenderlos. Es una cabronera al cuadrado. Cada uno de estos personajes engaa a otro, es engaado y, a un nivel ms profundo, se engaa a s mismo.

En Consejos de una mala mujer, Daniel construye su relato amortajado por Puro Teatro de La Lupe (Lupe Victoria Yol Raymond, 1939-1992). La trama tiene base, realidad entre Santurce y Miramar. Vivian controla, y lo hace con maestra. Manoln se lo vive, se lo cree. Al crerselo, cae en la trampa de la propia Vivian. Sandra, la amante de su mujer, Cecilia, habra sido contratada por Vivian con tal que Manoln tarde o temprano le llamara para compartirle su decisin, dejarle por Sandra.

En Cog a Manoln fuera de base ser Este amor que hay que callar de Yolandita Monge (1955-) el que servir de teln de fondo al cuento de Torres. Contrario a en Consejos de una mala mujer, en este cuento no es Vivian quien relata, es Cecilia. Le hace a tono de conversacin con Vivian. Le cuenta que ha cogido a Manoln, su esposo, con su corteja. Le preocupa que sea una corteja, pues a fin de cuenta reconoce que Manoln es hombre, y en cuanto tal, tiene derecho a una que otra aventura. Se delata en su relacin con Sandra, la que no cuenta en los asuntos para los que cuenta la infidelidad, los sexos opuestos.

En A lo hecho, pecho, Daniel se vale de Ahora que te vas de la India (Linda Bell Viera Caballero, 1969-) para enmarcar su relato, el cual dedica a todos los cabrones como los de esta historia. El relato inicia con el dato base que entrelaza con el primer cuento, Consejos de una mala mujer, la relacin de Manoln con Sandra. En este tercer relato, sin embargo, es Sandra quien corta su relacin con Manoln, y no Manoln quien toma la decisin de dejar, de poner fin a su relacin con Vivian. Manoln le confes todo a Cecilia. Al final, Cecilia le advierte a Manoln que sale para buscar un hombre con el cual serle igual de infiel que lo fuere l.

En Delirio, Playa del Atlntico la punta del iceberg literario de Torres lo ser un extracto de La tejedora de coronas, una novela de Germn Espinosa (1938-2007). En este cuento, Daniel, trata de la vida efmera, de la vida nocturna, de la vida dura pero vida al fin de Delirio, oriundo de Moca. La trama relatada se desarrolla entre Santurce, Condado y el Viejo San Juan. Es la historia una historia de los chicos de ojos azules que pasaban a formar parte del harem.

En Que me perdonen los dos, Daniel retoma el inicio de la trama teniendo como base una cancin de Nydia Caro (1948-), la cual le sirve de nombre al cuento. Se trata de un tringulo amoroso entre Miguel, Carlos y el narrador, yo, cuya trama transcurre entre California y Ohio, en lo fundamental. Carlos y el narrador son pareja, pero residen distantes por razones de trabajo y estudio. Miguel y el narrador trabajan juntos en un hospital que sirve de hangar de encuentro. Miguel y Carlos, no obstante, terminan conocindose al parecer en una de esas jugarretas de la pasin. De ah que Miguel era el centro del tringulo amoroso que llevaba al narrador a Carlos, mientras que Carlos le llevaba a Miguel. El narrador a su vez, sin saberlo ni proponrselo, era el centro de otro tringulo amoroso, el de Carlos con Miguel en l (el narrador) y el de l a Miguel con Carlos. Termina el narrador matando a los dos hijos de puta que me haban hecho uno ms de sus objetos del deseo mutuo.

Finalmente, en Equinoccio, Torres parte de Si nos dejan de Jos Alfredo Jimnez (1926-1973) para montar la trama de su relato. Se trata de un tringulo amoroso entre Pablo, Eduardo y Omar. Resulta que Omar o es olvidadizo o bruto, pues olvid que tena previsto encontrarse con Pablo en el preciso lugar y a la misma hora en que comparta con Eduardo en el piso 21 del Hotel Caribe de la ciudad. Pablo y Eduardo se conocan desde hace un ao, a por lo menos, cuando se conocieron y Eduardo concluy que Pablo era ese alguien con quien decididamente no hay qumica. Eduardo y Omar llevaban compartiendo desde haca un ao. En fin, un desencuentro del cual Eduardo sali por la puerta en busca de una revancha.

En los seis cuentos previos, a decir de Luis Negrn (1970-) en la contraportada de la presente edicin, Daniel nos atrapa con su narrativa ingeniosa, nos encanta con su delicioso fraseo y nos confirma que es sin duda una de las voces imprescindibles de las letras queer del Caribe. Las historias de Torres son relatos que rescatan y elevan a literatura cabroneras cotidianas, de lo cotidiano de la vida. Si bien no se deben ver como realidad, se pueden leer y cruzar en la memoria de sus lectores. Son cuentos que se leen con el sabor de sabernos, de encontrarnos o, de encontrar a uno que otro desamor conocido o del que sin duda hemos odo. Sirven, pueden servir a uno que otro para aprender o para comenzar a hacerlas con ritmo e imaginacin literaria.

Wilkins Romn Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realiz estudios avanzados en Antropologa Social y Derecho Constitucional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.