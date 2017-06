Humberto Cholango reitera a CONAIE que acept cargo de Secretario del Agua a ttulo personal

Radio Majestad / Ecuador Inmediato

Humberto Cholango, secretario del Agua, se refiri acerca de los cuestionamientos que han surgido por parte de la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) en cuanto a su nombramiento. "Yo quiero decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente, a las comunidades, a las organizaciones que ellos saben sobre mi pensamiento, mi rol, las acciones que he hecho en mi vida dirigencial. Lo que ha dicho el compaero presidente (de la CONAIE) Jorge Herrera es cierto que yo he aceptado esta designacin y la confianza del compaero presidente Lenn Moreno, pero de manera personal. No he querido involucrar a la CONAIE, explic.

Aseverando que esta organizacin tiene que seguir con su proceso, con su agenda, reclamando sus derechos. Aqu no hay que decir que la CONAIE ha llegado, tal vez, a algn pacto. No. Ms bien yo, como Humberto Cholango, he tomado esta decisin, que es tomada como cualquier ciudadano de colaborar con el pas, de trabajar por las comunidades indgenas y campesinas, por las Juntas de Agua, de implementar los derechos que estn en la Constitucin y fortalecer las debilidades que hayan existido y concretar lo que no se haya podido realizar.

Asimismo, Cholango agradeci la confianza del Presidente Moreno al haberlo designado como Secretario del Agua y adems, la esperanza que tienen los ecuatorianos, pero especialmente, las miles de comunidades indgenas, campesinas y Juntas de Aguas del pas; para que su trabajo sea en su beneficio y mejora.

El nuevo funcionario de gobierno aclar que contina en la CONAIE y en la ECUARUNARI y sigue siendo de la Confederacin Cayambi. Al tiempo de recordar que siempre fue crtico del expresidente Rafael Correa, pero han sabido reconocer los progresos y las cosas importantes que se ha logrado en el pas.

Si era de sentarse a dialogar yo lo haca, siempre en democracia nunca en la oposicin hay que hacerla como cultura de vida. Lo que hay que hacer es presentar propuestas por ms diferencias que haya, hay que poner sobre la mesa las ideas y debatir. Posiblemente no lleguemos a acuerdos en todo, pero es importante pensar en el pas y empujar hacia adelante, remarc.

Insisti en que realizar todo el esfuerzo que sea necesario para que se cumpla lo mencionado por el Presidente Moreno. Ha dicho que llama a un gran dilogo nacional a todos los sectores. Dentro de aquello estn los movimientos sociales y la CONAIE y sera muy importante su presencia para que presente propuestas e ideas, no solamente en temas del agua, sino en otros puntos.

Con respecto al pedido de amnista e indulto, Cholango coment que es un tema de parte y parte y la voluntad de revisarlo s est en el presidente Moreno. Hay que tratar de avanzar en el tema, siempre habr dificultades, pero hay que ponerse a la altura de las circunstancias y empezar un dilogo que sea fructfero para el pas.

El dirigente indgena enfatiz en que su trabajo no ser el deshacer todo lo realizado y comenzar de 0, sino que, las cosas buenas que se han venido ejecutando las irn reforzando, mientras que los errores sern corregidos. Nosotros no somos los inventores. El tema de la gestin comunitarias, por ejemplo, vemos que ha sido poco realizada y nosotros nos enfocaremos ms en ese tema.

Nos reuniremos con las juntas de regantes, con las comunidades, con los campesinos, con el sector empresarial, el productivo. Nos relacionaremos con todos, con los GADs, con las autoridades. Hay que recordar que la competencia sobre el tema de riego lo tienen los Consejos Provinciales y sobre agua y saneamiento lo tienen los gobiernos locales, manifest.

Aadiendo que trabajarn con algunos programas y propuestas como el enfoque en el trabajo comunitario para resolver el tema de las autorizaciones, la entrega de los nombramientos. Adems, es importante tambin la institucionalizacin de la gestin comunitaria. Para nosotros es necesario conformar, por ejemplo, el Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua. Ese Consejo ha estado en proceso de conformacin porque hay que conformar los consejos en las enmarcaciones hdricas.

Resalt que tambin es fundamental desarrollar un programa que se denomine como el Plan Nacional de Riego. Se ha avanzado mucho en la construccin de proyectos multipropsito, pero tambin es necesario crear el modelo de gestin y un plan nacional de riego, especialmente, dedicado para los pequeos productores, para los agricultores. (JPM)

Fuente: Radio Majestad