Trump de espaldas al mundo en decisin sobre acuerdo climtico

Prensa Latina

El presidente Donald Trump puso fin a meses de suspenso con el anuncio de que retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Pars, medida que segn analistas har peligrar un esfuerzo climtico de aos. La controvertida decisin se adopta en el quinto mes de su presidencia y cumple una promesa de campaa del mandatario, quien como candidato critic a su antecesor, Barack Obama, por preocuparse demasiado por las emisiones de gases de efecto invernadero.En un discurso marcado por su ya habitual tono nacionalista, el mandatario justific su decisin con el argumento de que el pacto alcanzado en diciembre de 2015 por 195 naciones constituye una amenaza para Estados Unidos y lo pone en desventaja con relacin al resto del orbe.Segn los clculos del republicano, quien en el pasado se refiri al cambio climtico como un engao, lo convenido en Pars 'castigara' a esta nacin e instituira 'restricciones energticas onerosas' que obstaculizaran el crecimiento econmico, especialmente en las industrias manufactureras.Ms all de los argumentos del jefe de Estado, las principales conclusiones que deja su medida de momento son el triunfo que supone para el ala ms radical de la Casa Blanca y el impacto que tendr en el esfuerzo internacional por frenar el fenmeno climtico.Analistas y medios consideraban que el mandatario no haba llegado a una decisin hasta ahora porque dentro de su administracin exista falta de consenso en torno a la permanencia o salida del mecanismo.A favor de abandonar el convenio se encontraban partidarios de la lnea dura del Gobierno como el director de la Agencia de Proteccin Ambiental, Scott Pruitt, y el jefe de estrategia de la Casa Blanca, Stephen Bannon, cuyos criterios sobre el tema se parecen mucho a los emitidos hoy por Trump.Por el contrario, la medida resulta una derrota para quienes queran que el pas se mantuviera en el acuerdo, como los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Energa, Rick Perry, y la hija mayor del presidente, Ivanka Trump.Adems de desechar el criterio de estas personas cercanas, con su anunci Trump ignor un amplio coro que dentro y fuera del pas le pidi comprometerse con el mecanismo.Lderes mundiales, fundamentalmente de naciones aliadas de Estados Unidos, cientos de cientficos, e incluso directores ejecutivos de empresas energticas y otras grandes corporaciones estadounidenses estuvieron entre quienes le pidieron quedarse.Aunque la salida de Estados Unidos no tiene por qu suponer el fin del pacto logrado en la capital francesa, especialistas prevn que podra tener repercusiones climticas, por tratarse el segundo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.Tambin alertan sobre la posibilidad de que a partir de ahora otros territorios tambin quieran retirarse o reduzcan sus compromisos.El pacto establece como objetivo global mantener el aumento de la temperatura media por debajo de dos grados Celsius con relacin a los niveles preindustriales y requiere unos cien mil millones de dlares al ao en fondos de los pases desarrollados para apoyar las fuentes de energa limpia.Al acuerdo se le realizan crticas como no haber cumplido con la peticin de las naciones insulares de limitar el incremento de temperatura a menos de 1,5 grados, y basarse en recortes voluntarios de las emisiones de gases de efecto invernadero.Sin embargo, se considera un xito al unir a la gran mayora de la comunidad internacional en el objetivo comn de enfrentar al cambio climtico tras aos de negociaciones.El grupo Climate Interactive estim que la salida de Estados Unidos llevar a que en 2100 la temperatura del planeta est como promedio 3,6 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, 0,3 grados ms de las expectativas existentes hasta ahora.Otros especialistas advierten el problema que supondr para el acuerdo la prdida de la financiacin del pas norteamericano.John Holdren, profesor de Polticas y Ciencias Ambientales en la Universidad de Harvard, indic a la agencia Bloomberg que la retirada no solo constituye un revs para la meta de detener el cambio climtico, sino que tambin puede reducir la influencia estadounidense en el mundo sobre cualquier otro tema.Por ello, consider que no se trata de un movimiento que pone a 'Estados Unidos primero', como pregon el presidente en su discurso de esta tarde.En su intervencin, Trump asegur que buscarn reincorporarse al pacto o alcanzar uno nuevo bajo trminos que resulten beneficiosos para la economa y los ciudadanos estadounidenses.Pero, como escribieron los expertos Ben Sanderson y Reto Knutti a inicios de este ao en la revista Nature, el retraso es el peor enemigo para cualquier objetivo climtico.De momento, mientras aumentan los anlisis sobre las consecuencias del paso, lo cierto es que Trump parece haber dado la espalda a la comunidad internacional en este tema, y el resto del mundo se lo est reprochando.Fuente: http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=90183&SEO=trump-de-espaldas-al-mundo-en-decision-sobre-acuerdo-climatico