Amrica Latina sin polticas claras para afrontar el trfico humano

IPS

Cada ao, unos tres millones de personas que emigran de sus pases entran ilegalmente a Estados Unidos y la mitad lo hace con la gua de algn traficante, en un negocio de casi 7.000 millones de dlares, segn datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Aunque Mxico sigue siendo el origen principal de los migrantes hacia Estados Unidos, en las ltimas dcadas se ha registrado un aumento del flujo proveniente de Amrica Central y Amrica del Sur, y ms recientemente de pases del Caribe, Asia y frica.

Tres cuartas partes de estos nuevos migrantes deben cruzar el territorio mexicano y muchos de ellos son vctimas de redes criminales.

Es una de las violaciones escondidas de los derechos humanos para decenas de miles de personas. Pero, aunque el trfico ilcito de migrantes es un delito transnacional, en los pases involucrados en este fenmeno no existe una poltica transnacional para enfrentar el problema.

Los acuerdos que hay entre los pases son para reprimir a la gente, para no dejarla pasar. Pero no hay un solo acuerdo bilateral o trilateral que realmente busque resolver el problema integralmente, dijo a IPS en una entrevista Martha Snchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

El MMM organiza cada ao la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en Mxico y que ha impulsado un esfuerzo para tender puentes entre los pases para la localizacin de los ausentes.

Nosotros hemos denunciado mil veces a coyotes (traficantes de seres humanos, tambin conocidos como polleros) y nos les hacen nada porque no hay un intento serio de parar el problema. Los coyotes son un buen negocio para los gobiernos, explic la activista.

La trata de personas y el trfico ilegal de migrantes son delitos que en los ltimos aos han prendido focos rojos en Amrica Latina, al igual que los organismos multilaterales.

La UNODC y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advierten que es un fenmeno que obedece a las difciles condiciones de vida en los pases menos desarrollados, al endurecimiento de las polticas migratorias en los pases industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenmenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados.

En noviembre de 2000, la respuesta mundial frente al crecimiento de este tipo de criminalidad, considerada una forma moderna de esclavitud, fue la Convencin de las Nacicones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en la ciudad italiana de Palermo.

La Convencin se reforz con dos acuerdos operativos complementarios: Protocolo contra el trfico ilcito de migrantes por tierra, mar y aire y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y nios.

Aunque muchos confunden trata y trfico y los manejan como sinnimos, se trata de delitos que pueden estar vinculados, pero que en realidad se refieren a dos actividades distintas: el objetivo de la trata es la explotacin de la persona y ha sido considerada una forma de esclavitud moderna, pero no es necesario que las vctimas crucen fronteras.

En cambio, el trfico es un delito totalmente trasnacional, porque implica la facilitacin de la entrada ilegal de una persona en un Estado para obtener un beneficio econmico; suele realizarse en condiciones peligrosas o degradantes; las vctimas dan su consentimiento, y generalmente termina con la llegada de los migrantes a su destino, o incluso antes.

Sin embargo, en Mxico, el trfico de personas se ha mezclado con otras formas de criminalidad y muchos migrantes caen en redes de trata para la explotacin sexual o para el trabajo forzado con carteles de la droga.

De acuerdo con UNODC, el trfico de migrantes desde Mxico a Estados Unidos deja casi 7.000 millones de dlares al ao, lo que lo convierte en uno de los delitos ms rentables en el crimen organizado trasnacional, pues es menos arriesgado que el trasiego de drogas.

Se trata, precis Felipe de la Torre, de la oficina de UNODC en Mxico, de una cifra conservadora, en un delito necesariamente asociado a la corrupcin, que ha proliferado hasta las ms altas esferas de gobiernos y organismos pblicos involucrados, sin olvidar sectores privados como las compaas ferroviarias.

Las rutas de los migrantes comenzaron a coincidir con las de la droga, haciendo los cruces an ms violentos y transformando a los polleros en coyotes, animales ms agresivos. Se volvi pues un negocio con desmesuradas ganancias para el crimen, en el cual se pierden muchas vidas y se expone la salud fsica y psicolgica de muchas otras, afirm De la Torre.

La abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundacin para la Justicia y el Estado Democrtico, explic a IPS que la convencin de Palermo es la llave para estos temas y hay acuerdos binacionales ms generales, pero son ms bien para investigaciones y de coordinacin entre instituciones de justicia.

Pero tambin aclar: Aunque tengamos legislaciones suficientes no existen realmente polticas regionales que establezcan medidas de atencin alrededor de todo el fenmeno.

Cuando Estados Unidos habla de polticas trasnacionales quiere decir que no entren los migrantes a su pas y que van a perseguir a los coyotes, pero no de polticas que atiendan los problemas alrededor de todo el fenmeno y mucho menos a las vctimas, puso como ejemplo.

El especial caso cubano

Un ejemplo de esta falta de polticas se ha visto desde 2015 con la migracin cubana. En noviembre de ese ao, el gobierno de Costa Rica desarticul una red de trfico humano y se desat una crisis con varios miles de migrantes cubanos varados en distintos pases de la regin, que cerraron sus fronteras al trnsito de los indocumentados.

En Cuba, la mayora de las personas estafadas por traficantes humanos sufren los daos en silencio. Los casos ms dramticos, con lamentables prdidas de vidas humanas, suelen conocerse en seriales policiacos de factura nacional, basados en la vida real. El delito golpea a Cuba desde que en los aos 60 la emigracin qued atrapada en el conflicto con Estados Unidos.

En materia penal, el contrabando de migrantes es castigado con severas condenas que incluyen la prisin perpetua en casos agravados. Pero no hay datos ciertos del costo humano.

Los riesgos son enormes, porque quedas a merced de estas mafias. Con ellos no hay ley ni derechos humanos que valgan, dijo a IPS un cubano residente en Estados Unidos, quien record que antes los traficantes sacaban del pas a los viajeros fundamentalmente en balsas o lanchas rpidas procedentes desde territorio estadounidense.

En los ltimos aos, los emigrantes han salido de Cuba de manera legal, para embarcarse luego desde Sudamrica o Amrica Centrao en la peligrosa travesa que ofrecen los traficantes rumbo al pas norteo, a un costo de 7.000 a 13.000 dlares por persona.

Cuba asegura que esa emigracin irregular se articula al amparo de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y a travs de redes de trfico de personas, responsables de actos de violencia, extorsin, vejaciones y otros delitos de que son vctimas los cubanos en su intento por llegar a los Estados Unidos, despus de un peligroso recorrido de no menos de 7.700 kilmetros y de cruzar ilegalmente ocho fronteras.

Una de mis mejores amigas pag 4.000 dlares a un hombre que le tramitara su salida. Su familia gast otro tanto en Estados Unidos. Pasado un ao, no le qued ms remedio que reconocer que haba sido estafada. Era una operacin ilegal, as que no hizo la denuncia, cont a IPS la profesional de 40 aos Idalmis Guerrero.

Su historia es anterior a la reforma migratoria vigente desde enero de 2013, que ampli los derechos de viaje para la ciudadana cubana, elimin el permiso de salida del pas y dej sin efecto la carta de invitacin del exterior, engorros documentos que encarecan cualquier viaje por razones personales. Pero obtener visa de ingreso a Estados Unidos u otro pas continu siendo dificultoso.

El 12 de enero de 2017, una semana antes de entregar el mando a Donald Trump, el presidente Barack Obama firm la eliminacin de la Poltica de Pies Secos-Pies Mojados, que garantizaba residencia a los cubanos que tocasen tierra estadounidense, as como el Programa de Parole (acceso preferencial) para Profesionales Mdicos Cubanos, que Washington aplicaba en terceros pases.

Aunque Mxico y Cuba tienen varios acuerdos de colaboracin para enfrentar el trfico de personas, el 21 de enero comenz la deportacin de cubanos detenidos en su trnsito hacia Estados Unidos, a los que las autoridades mexicanas les negaron el pase de salida, un documento que permite a los extranjeros circular 20 das por el territorio nacional.

Fuente: http://www.ipscuba.net/politica/america-latina-sin-politicas-claras-para-afrontar-el-trafico-humano/