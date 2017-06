Resumen de la cobertura sobre la Asamblea Nacional

Los parlamentarios aprobaron hoy los documentos y la relatora de la discusin presentada en pleno, durante la segunda sesin extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su VII legislatura.Los documentos analizados en esta ocasin fueron la Conceptualizacin del Modelo Econmico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Poltica Econmica y Social del Partido y la Revolucin para el perodo 2016-2021, aprobados recientemente por el pleno del Comit Central de Partido Comunista de Cuba (PCC). De un total 596, participaron 537 diputados.

Segn el diario Granma, en las sesiones de trabajo de las Comisiones se produjeron 80 intervenciones; 63 con relacin a la Conceptualizacin y 17 sobre los Lineamientos. Adems, fueron aprobadas 6 recomendaciones, incluidas dos de carcter general.

En lneas generales, la cobertura de prensa incluy retazos dispersos de las intervenciones y los temas analizados. Entre ellos se encuentran cuestiones fundamentales para el desarrollo y el futuro de la Isla, como la concentracin de la propiedad y la riqueza; el esclarecimiento de las diferencias entre las funciones estatales, gubernamentales y empresariales, as como de la administracin; el sistema de educacin cubano y su impacto en la sociedad; y tambin lo relacionado con el desarrollo del proyecto personal y de vida de la juventud cubana, sector de la ciudadana sobre el que existen abundantes investigaciones realizadas desde prestigiosos centros de investigacin en el pas.

Ya enfocados en el segundo documento, los Lineamientos del PCC, se informan los siguientes temas: integracin de los enfoques nacional y local, aprovechamiento de residuos forestales como fuentes renovables de energa y programa de agricultura urbana. Al parecer, la soberana energtica y alimentaria sigue siendo tpico central en todos los encuentros de este tipo.

Los lineamientos que ayer fueron modificados son el nmero 6, 100, 112, 137, 139 y 224. Estos se refieren a la actuacin tica de los jefes, los trabajadores y las entidades y al fortalecimiento del control interno; reordenamiento de las entidades de la ciencia, tecnologa e innovacin; potenciamiento de la inversin extranjera directa; disminucin de la participacin del presupuesto del estado en el financiamiento de la seguridad social; rescate del papel del trabajo y los ingresos para generar productos y servicios; y la implementacin de nuevas formas de cobro en el transporte urbano y rural de pasajeros, respectivamente.

Por otro lado se recomienda, con el fin de agilizar el proceso de elaboracin y aprobacin de las normas jurdicas que el pas necesita con urgencia, la creacin de grupos de especialistas que contribuyan a su redaccin. Tambin se propone someter ambos documentos a una revisin de estilo antes de su emisin definitiva, punto que ya ha sido sugerido en encuentros anteriores, especialmente desde el gremio profesional de comunicadores.

En el proyecto de Dictamen presentado por la ANPP, esta institucin respalda la Conceptualizacin del Modelo Econmico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y las nuevas modificaciones a los Lineamientos de la Poltica Econmica y Social del Partido y la Revolucin para el perodo 2016-2021, aprobados en el III Pleno del Comit Central del Partido Comunista de Cuba.

Tambin se dispone que estos documentos se constituyan en fundamentos rectores del trabajo para todas las entidades y funcionarios del Estado, el Gobierno, nuestros trabajadores y el pueblo en general.

Concentracin de riquezas

Varios diputados coincidieron en unificar la redaccin del acpite de la Conceptualizacin del modelo econmico y social de desarrollo socialista, con la del Lineamiento, referidos a la concentracin de la propiedad y la riqueza, teniendo en cuenta que uno lo reconoce, y el otro lo prohbe, segn public el diario Granma.

Mientras el Lineamiento 4 afirma que en las formas de gestin no estatales no se permitir la concentracin de la propiedad y la riqueza material y financiera, el prrafo 120 de la Conceptualizacin sostiene que es objeto de regulacin la concentracin de la propiedad y la riqueza material y financiera.

Ante tal disyuntiva, el presidente de la Comisin de Asuntos Constitucionales y Jurdicos, Jos Luis Toledo Santander record la importancia de reconocer la existencia de las formas no estatales de gestin econmica para ciertas actividades, que implica la generacin de determinada cantidad de riquezas. Por lo tanto, dijo, corresponde al Estado regular esa acumulacin.

En ese sentido Marino Murillo dijo que se estaba reconociendo modelo multisectorial en la economa, y la posibilidad de contratar fuerza de trabajo necesariamente conlleva un excedente econmico. Tambin reconoci que este tema es de los ms debatidos en las consultas y uno de los riesgos ms grandes que estamos corriendo.

Tenemos que seguir perfeccionando el trabajo por cuenta propia, pues se trata de un fenmeno negativo que ya est ocurriendo, y ningn documento podr definir cmo enfrentarlo, dijo.

Y agreg: Donde hay propiedad privada hay un determinado nivel de concentracin. Tenemos que precisar qu entenderemos por concentracin de la riqueza. Despus hay que evaluar el rgimen de impuestos que tenemos, para conformar una adecuada poltica tributaria que nos permita una adecuada redistribucin de los ingresos.

El diario Granma concluy respecto a este tema en que los diputados no aprobaron la modificacin de la redaccin, en que es el Estado quien debe regular la concentracin de riquezas y en que es importante para Cuba no renunciar al desarrollo de las formas no estatales de la economa.

Finalmente, los documentos fueron aprobados por unanimidad.

Sobre la consulta de los documentos

Durante toda la cobertura de la cita se ha enfatizado en el hecho democrtico de que los documentos hayan sido discutidos por una buena parte del pueblo y sus representantes. Segn las cifras publicadas, ms de 1 milln 600 000 personas participaron en consulta popular de estos documentos, que solo implica el 14,3 por ciento de la poblacin cubana, segn el total de personas residentes en Cuba que publica la Oficina Nacional de Estadsticas.

En una infografa que publica el diario Juventud Rebelde, se explica que 3 documentos fueron aprobados el pasado 17 de mayo por el 3er. Pleno del Comit Central del PCC: Los lineamientos, la Conceptualizacin, y el Plan de Desarrollo hasta 2030. Antes fueron debatidos en dos plenos del Comit Central (diciembre de 2015 y enero de 2016), por 3500 invitados en reuniones realizadas en todo el pas y por la ANPP.

En los salones del pueblo, durante discusiones realizadas entre el 15 de junio y el 20 de septiembre del pasado ao, particip el ya mencionado 14,3 por ciento de la ciudadana. Los resultados de este proceso, en nmeros que no explican lo debatido en los encuentros ni las preocupaciones ms recurrentes, fueron 47 470 reuniones, 718 229 intervenciones y 48 320 propuestas.

Tambin, a partir de las versiones elaboradas luego de estas discusiones, fueron analizadas entonces por acadmicos y otras fuentes, lo cual gener ms de mil nuevas propuestas. La actualizacin de esos documentos es la que se debati hoy en la presente sesin de nuestra ANPP.

