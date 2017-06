Esperando por el seor Trump en La Habana

Temas

Ms all de su contenido y su forma, el mensaje sobre Cuba que emiti la Casa Blanca el pasado 20 de mayo a nombre del presidente Donald Trump, es un episodio ms en la puja que existe entre distintos sectores de poder en los Estados Unidos alrededor de qu hacer con los acuerdos alcanzados entre los Presidentes Ral Castro y Barack Obama acerca del restablecimiento de relaciones diplomticas y el inicio de un proceso de normalizacin de las relaciones y cooperacin bilateral entre Cuba y los Estados Unidos.

Uno de esos sectores apoya la continuacin de la poltica diseada por Obama a partir del 17 de diciembre de 2014. Lo conforman altos cargos militares y funcionarios del sector de la seguridad nacional, congresistas, hombres de negocios, y polticos de ambos partidos en estados que se beneficiaran con el levantamiento del bloqueo o alguna flexibilizacin en materia econmica, comercial y financiera. Personeros de esta posicin estn tanto dentro como fuera de la administracin Trump. Los cercanos al actual presidente probablemente sostienen el mantenimiento del proceso, pero con ajustes para marcar una diferencia con respecto a Obama, quien lo prioriz como un importante legado de su actividad de diplomtica y de poder blando.

Estos sectores tienen muchas posibilidades de imponer sus criterios debido a su influencia. Sus motivaciones son mixtas. Unos creen que el curso de accin previo de coercin econmica y poltica fue un fracaso, por lo que se debe fomentar el acercamiento para lograr el mismo propsito: cambio de rgimen. Otros creen que los Estados Unidos deben abandonar la priorizacin de este ltimo objetivo y concentrarse en otros intereses econmicos, de seguridad y medio ambientales solamente realizables mediante la cooperacin con el gobierno cubano, quizs pensando que el cambio de rgimen vendr inevitablemente y que, en todo caso, es preferible una transicin suave y no una ruptura violenta.

En muchos casos ven esa ruptura violenta como una posible consecuencia de la poltica de coercin econmica y poltica a la cual no se debe retornar en ningn caso.

La mejor sntesis de cmo piensan estos grupos es la Directiva Presidencial sobre Poltica hacia Cuba que public la Casa Blanca el 16 de octubre de 2016. Vale la pena examinar ese documento pues, aunque Trump puede distanciarse de l sin muchas explicaciones, el texto probablemente refleja el consenso de los principales funcionarios del Estado norteamericano en torno a Cuba.

Enfrentados a esa coalicin de sectores que posiblemente tienen mayora en el Congreso y estn representados en puestos claves de la administracin Trump (Consejo de Seguridad Nacional, Departamentos de Estado, Defensa, Seguridad de la Patria, Tesoro, Comercio, Agricultura etc.), hay un pequeo sector de lnea dura que est encabezado por el senador Marco Rubio y cuenta con algunos apoyos en el Congreso y en el Ejecutivo. El peso de estos apoyos est sujeto a distintas interpretaciones, hay quienes pensamos que es limitado, pero otros expertos estiman que son fuertes.

El objetivo mximo de estos grupos es la reversin total o casi total de los acuerdos alcanzados y retrotraer la poltica al pasado previo al 17 de diciembre de 2014, sino totalmente, al menos en lo fundamental. Lo que han logrado hasta ahora es que por momentos la Administracin y el propio Presidente vuelvan a la vieja retrica mal intencionada respecto a los derechos humanos en Cuba.

Vale la pena apuntar que esto resulta disonante en una administracin como la de Trump que, a todas luces, ha disminuido la importancia que atribuye a ese tema en la poltica exterior de los Estados Unidos. El propio Presidente lo ha confirmado en su discurso ante dirigentes gubernamentales del mundo rabe en Riyad, Arabia Saudita, en la primera escala de su primera gira al exterior. All dijo:

Estados Unidos es una nacin soberana y nuestra primera prioridad es la tranquilidad y seguridad de nuestros ciudadanos. No estamos aqu para predicar no estamos aqu para decirle a nadie cmo debe vivir, qu debe hacer, cmo debe ser, o cmo venerar. En vez de ello estamos aqu para ofrecer asociacin basada en intereses y valores compartidos para procurar un futuro mejor para todos nosotros.

Para muchos integrantes de la lite de poder norteamericana, revertir los acuerdos alcanzados entre los presidentes Ral Castro y Barack Obama ira en contra de intereses nacionales claros y sustanciales, solo alcanzables con la cooperacin bilateral.

Marco Rubio, Mario Daz Balart, Ileana Ross Lehtinen y sus simpatizantes tienen la aoranza de los tiempos de Ronald Reagan, George W. H. Bush, y George W. Bush, en los cuales cada ao celebraban" el 20 de mayo como efemride clave, mediante el anuncio de nuevas medidas agresivas contra Cuba y hasta con fastuosas galas en la Casa Blanca. Antes de la Revolucin, esa fecha fue elevada a la categora de Fiesta Nacional, aunque no constitua otra cosa que el aniversario del fin de la ocupacin militar norteamericana y la creacin de una Repblica de Cuba formalmente independiente pero realmente subordinada a los Estados Unidos por la Enmienda Platt, cosa que ocurri en 1902. El 20 de mayo no es motivo de celebracin para los cubanos, sino en todo caso un recordatorio del amargo perodo de dependencia neocolonial impuesto por Washington y de cunto vale la independencia conquistada en 1959.

Donald Trump ha estimulado a estos ltimos grupos con twits y declaraciones de tono arrogante y amenazador. Como ha sucedido en otras ocasiones, los funcionarios que rodean al Presidente han modificado y suavizado sus declaraciones.

Aunque el Presidente ha llegado a afirmar que piensa lo mismo que Marco Rubio sobre Cuba, alimentando as el proyecto de una reversin total de los acuerdos como desean ardientemente personeros de la derecha cubanoamericana ultramontana y como el propio Presidente amenaz como una posibilidad en un twit, lo nico que estos sectores han logrado hasta ahora es un compromiso de revisin de la poltica adoptada por Obama. Ese reexamen, segn se sabe, se est llevando a cabo en el Ejecutivo, coordinado por una funcionaria poco conocida, Jill Saint John, que era analista en el Departamento de Seguridad de la Patria antes del advenimiento del seor Trump a la Casa Blanca y actualmente est a cargo de Centroamrica y el Caribe en la oficina del Asesor Nacional de Seguridad, general Herbert McMaster.

Basados en experiencias recientes en otras partes del mundo, la posicin con respecto a la Isla de muchos altos funcionarios responsables de la seguridad norteamericana, es la de que no conviene a los intereses nacionales continuar con una poltica como la que exista antes de diciembre de 2014, que pudiera resultar en inestabilidad y caos en un rea de tanta importancia geopoltica y estratgica como a la que Cuba pertenece. Recientemente, un grupo de doce generales retirados dirigieron una carta al general McMaster que refleja esta posicin en los siguientes trminos: La ubicacin de Cuba en el Caribe y la proximidad a nuestra nacin la convierten en un socio natural y estratgicamente valioso en temas de preocupacin inmediata.

Aunque se sabe poco sobre el proceso de revisin de la poltica hacia Cuba, lo cierto es que el tiempo transcurrido apunta a que el asunto no es de alta prioridad para Trump y que los organismos de la administracin central del Estado en Washington se estn tomando su tiempo, quizs porque estn satisfechos con lo que se viene haciendo y no quieren modificarlo sustancialmente. Tambin pudiera ser reflejo de las presiones contrapuestas que se ejercen para influir en su resultado. En privado, funcionarios norteamericanos que estn vinculados al tema afirman que el reexamen se est realizando con total seriedad.

En cualquier caso, ni siquiera el aspecto ms vulnerable y visible de estos acuerdos, el incremento de los viajes de norteamericanos a Cuba, ha sido afectado. Lejos de ello, empresas que estn operando en este terreno como las compaas de aviacin ms importantes, Airbnb o Expedia siguen ampliando sus operaciones en Cuba, aparentemente en la confianza de que las cosas seguirn igual o, incluso, que mejorarn. Sin dudas, esta confianza en que los viajes a Cuba continuarn y quizs se ampliarn se ha visto reforzada por la noticia de que se ha inscrito ya oficialmente en el Senado norteamericano, con el nmero S. 1287, el proyecto titulado Freedom for Americans to Travel to Cuba Act (Ley de Libertad para que Americanos viajen a Cuba) promovido por el senador Jeff Flake (republicano por Arizona). Este paso result de que su colega de Nevada, Claude Heller (tambin republicano), haba aceptado ser copatrocinador de la Ley, convirtindose as en el 55 senador (de 100) en hacerlo. Con cinco votos ms, el proyecto sera prcticamente imparable.

En otro orden de cosas, ni La Habana ni Washington ha querido publicitar mucho el tema, pero expertos que siguen estos asuntos saben que los intercambios en materia de seguridad entre altos funcionarios de los dos gobiernos continan de la manera en que se venan haciendo bajo Obama: positivos, constructivos, profesionales y respetuosos.

Despus que El Nuevo Herald se hiciera eco el pasado 19 de mayo de un rumor lanzado desde el Congreso acerca de que el presidente Donald Trump emitira una fuerte declaracin sobre Cuba el 20 de mayo, funcionarios de la Casa Blanca se apresuraron en aclarar que no era cierto y que, de hecho, el mandatario estaba saliendo de viaje ese da. El resultado fue la declaracin de marras, con un tono que sin dejar de ser grosero e inaceptable para los cubanos, contrasta con otras anteriores muy agresivas del propio Trump y de mandatarios republicanos precedentes.

Mi conclusin es que los sectores de lnea dura en el Congreso y en la Florida intentaron usar el 20 de Mayo para obligar a la Administracin a tomar una posicin dura contra el gobierno cubano y fracasaron.

Con mucho tino, La Habana no se ha pronunciado oficialmente. La posicin de las autoridades cubanas sigue siendo la que ya anunci el presidente Ral Castro. En primer lugar, que su gobierno est dispuesto a continuar el proceso de normalizacin y cooperacin bilateral mutuamente respetuosa con Washington bajo la nueva Administracin, sobre la base de los acuerdos alcanzados con su predecesora, los cuales por supuesto pueden estar sujetos a las razonables revisiones a las que se decidiera llegar de comn acuerdo. En segundo lugar, como ha reiterado una y otra vez Cuba, en ningn caso se aceptar negociar decisiones que se correspondan con las atribuciones soberanas del Estado cubano ni tolerar imposiciones arrogantes del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, el gobierno de La Habana continuar conduciendo una poltica exterior independiente, lo que implica una posicin antihegemnica ante grandes potencias que, cmo los Estados Unidos, intenten imponer sus decisiones al resto del mundo, particularmente en Amrica Latina y el Caribe. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que sucede actualmente en Venezuela.

Por tanto, y teniendo en cuenta el contexto descrito, hablar del fin del deshielo, o de una reaccin cubana de crispacin es, al menos, probablemente prematuro. El gobierno y el pueblo de Cuba siguen la situacin con inters sin que, por ello, se pierda el sueo. Despus de todo, nada que pueda hacer la administracin Trump ser mucho peor que lo que ya se nos ha hecho en el pasado. Y la decisin cubana, que a nadie le quepa dudas, es la de cooperar sobre la base del respeto mutuo, pero continuar la resistencia si hay intentos de imposicin.

Fuente: http://www.temas.cult.cu/catalejo/esperando-por-el-se-or-trump-en-la-habana