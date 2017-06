Salarios y paritarias: el verso y la realidad

El mes de junio se anuncia tensado por las discusiones de paritarias en importantes gremios. Las patronales y el gobierno pretenden que no superen el 22% de aumento en los salarios, con clusulas de presentismo y productividad y la zanahoria de las clusulas gatillo si la inflacin se dispara por sobre lo pactado.

Los funcionarios argumentan que con ese aumento se recuperara el salario real de los trabajadores, pues siguen sosteniendo que la inflacin este ao ser de 17%. Al mismo tiempo se mantiene el impuesto a las Ganancias cuando el salario no es ganancia, que encima se acrecienta con los aumentos de paritarias.

El gobierno macrista viene imponiendo que las paritarias no se discutan sobre la base de la prdida de los salarios reales en 2016, sino que los trabajadores acepten que se mantenga en el tiempo lo que ya se les rob con la inflacin. De esta manera, el gobierno y las patronales buscan que se consolide la distribucin del ingreso principalmente a favor de la renta terrateniente y de los superbeneficios de los grandes bancos y monopolios imperialistas que, con su poltica de mayor explotacin de los trabajadores, lograron en 2016.

Esto es lo que ya arreglaron con jerarcas sindicales como Martnez (Construccin) y Cavalieri (Comercio), incluso en algunos casos pagando el aumento en tramos. En tanto los precios sigan corriendo, esto hace que se pierda lo que se sac con la inflacin producida en el medio. Lo mismo sucede con las clusulas de ajuste que, al referirse a la inflacin futura van siempre detrs de ella. Las contadas excepciones fueron Bancarios que, con la lucha, obtuvieron la homologacin del Ministerio de Trabajo de una compensacin por 2016, que elev el aumento al 24,3%, y Aceiteros que acaba de acordar un 31,6%, pero que el gobierno se resiste a homologar.

Actualmente estn en curso las discusiones paritarias en Metalrgicos y Alimentacin, ambas en conciliacin obligatoria que vencen en estos das. Los Metalrgicos piden un 27% y las patronales ofrecen 22%.

Mayor es la diferencia en Alimentacin, donde el gremio pide 30% y en fbricas como Mondelez Pacheco los obreros un 40%, mientras las patronales ofrecen apenas 17%. Otras paritarias importantes son Qumicos donde la Federacin enrolada en la CGT reclama 32% y el sector aliado del gobierno slo el 22% y Camioneros que reclama entre 30 y 34%.

As sigue la lucha entre la necesidad de los trabajadores de recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016 que, en este caso de los trabajadores privados en convenios (unas 8 millones de personas) resulta en promedio un 8%, y la poltica de ingresos del gobierno de mantener la reduccin del poder adquisitivo, con clusulas de presentismo y productividad para asegurar una mayor explotacin de los trabajadores.

En una situacin mucho peor quedan los trabajadores no registrados (en negro), que constituyen un 35% de la fuerza laboral (unas 4,5 millones de personas). Pues adems de ser en su mayora trabajos temporarios y precarios, sus salarios se rigen por el salario mnimo. Este salario mnimo aument apenas un 25% en el 2016, pasando de $6.060 a $7.560, con lo que podemos decir que los salarios de este sector perdieron un 16% en el ao. Este ao el salario mnimo fue elevado a $8.060, apenas un 7% de aumento. Slo con el 9,5% de inflacin del primer cuatrimestre de 2017 los trabajadores no registrados estn perdiendo ms que antes.

Un deterioro semejante sufren los trabajadores de las administraciones provinciales y municipales (unas 2,8 millones de personas), para cuyos salarios en general tambin es pauta el salario mnimo. En el caso de los docentes que por ley tendran que tener una paritaria nacional, el gobierno macrista no slo se las neg, sino que apela a sus alfiles en las provincias, como Vidal en la de Buenos Aires, para sostener su pauta del 18%. En cuanto a la prdida de los trabajadores estatales nacionales (unas 700 mil personas), la Junta Interna de ATE en el Indec, el 16 de mayo de 2017, dio a conocer un ejercicio en el que concluye que el poder adquisitivo del salario de abril de 2017 resulta un 15,1% inferior al de noviembre de 2015.

No muy distinta es la situacin de deterioro de los ingresos de la gran mayora de los ms de 7,2 millones de jubilados y pensionados a los que no alcanz siquiera el retaceado aumento de la pregonada Reparacin Histrica , cuya actualizacin en promedio no lleg al 32%, 9% por debajo de la inflacin del 41%, como sucede tambin con la Asignacin Universal por Hijo o los distintos planes de empleo.

Todo esto es lo que explica que el consumo haya cado en 2016 mucho ms que la cada del salario real en los sectores privados con convenios, y que siga cayendo en 2017. En el caso de alimentos y otros bienes bsicos que las familias trabajadoras no pueden dejar de comprar encima con los aumentos de tarifas y teniendo que pagar con el recargo del 21% del IVA incluso en los mismos, las ventas vienen cayendo en trminos reales en ms de un 10%.

El ministro Nicols Dujovne miente cuando, con su mejor sonrisa, dice descaradamente que los salarios, en 2017 van a ganarle a la inflacin, pero depende mucho de algunos acuerdos que todava se estn cerrando y de cmo cierre la inflacin a fin de ao. Los acuerdos paritarios en general tienen clusula gatillo y algunos se han cerrado ms cerca del 20%. Y como la inflacin seguramente va a estar por debajo (?), vamos a tener un aumento del salario real durante este ao (Clarn, 14/5/2017).

Para recuperar el salario real, aunque sea a los ya bajos niveles de 2015, es preciso exigir que los aumentos salariales de paritarias sean por lo menos de un 30%, por supuesto que tomando tambin el recaudo de una actualizacin trimestral automtica si el ndice de inflacin supera el techo del 17% anual pautado por el gobierno, lo que ni los enamorados de su poltica creen que se pueda lograr. La lucha de las paritarias no slo es econmica sino principalmente poltica, y exige unificar las luchas en un paro nacional activo de 36 horas a la vez que empujar frentes electorales que enfrenten el ajuste sin volver atrs, ya que el robo a los salarios es parte de la poltica del gobierno, de mayor superexplotacin de los trabajadores, hambre del pueblo, endeudamiento y entrega nacional, para mayor beneficio de los grandes terratenientes, usureros y monopolios imperialistas.

