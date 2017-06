EE.UU. se retira del Acuerdo de Pars

Trump convierte Estados Unidos en un pas paria, una amenaza efectiva a la seguridad y la estabilidad de toda la humanidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la decisin de retirar a su pas del acuerdo histrico sobre el cambio climtico alcanzado en Pars en el 2015, tras 25 aos de negociaciones en el seno de la ONU. En ese momento fue suscrito por 197 pases. El Acuerdo de Pars implica una redistribucin de las riquezas de Estados Unidos hacia el resto de los pases del mundo Estados Unidos cesar inmediatamente la implementacin de los compromisos asumidos en este acuerdo, incluyendo las cargas financieras draconianas impuestas a este pas Donald Trump 01 05 2017.

El Acuerdo de Pars tiene por objeto evitar que el aumento en la temperatura superficial promedio del planeta supere los 2C para finales de siglo con respecto a la poca pre-industrial. Establece el compromiso colectivo de realizar todos los esfuerzos posibles para limitar el aumento a 1,5C. Hasta el momento ha sido ratificado por 147 pases, responsables por el 80% de las emisiones.

En diciembre 2015 el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calific el acuerdo de "un xito monumental para la gente y para nuestro planeta", porque representa un fundamento para "extinguir la pobreza, apuntalar la paz y asegurar una vida sostenible para todos". A juicio del antiguo mximo responsable del organismo, supone tambin un "punto de inflexin" en los esfuerzos para "reducir las amenazas relacionadas con el cambio climtico". Trump banaliza todas estas esperanzas.

Para finales del 2016 el aumento en la temperatura superficial promedio era de 1.2C, mientras la concentracin de CO2 en la atmsfera superaba las 403 partes por milln. La posibilidad de limitar el aumento de temperatura a 1.5C para finales de siglo es un espejismo. Para evitar que el aumento en temperatura supere los 2C para finales de siglo la concentracin de CO2 en la atmsfera no debe superar las 450 ppm. Con un aumento en la concentracin de 0.52% interanual en la actualidad, este lmite se superar en apenas 20 aos.

Si no actuamos con determinacin ante el calentamiento global, enfrentaremos migraciones masivas, ciudades sumergidas, naciones desplazadas, destruccin de fuentes de alimentos y conflictos provocados por la desesperanza... Debemos superar la pobreza sin condenar a nuestros nios a un planeta ms all de su capacidad para repararlo.

- Barack Obama, Asamblea General de la ONU, septiembre 2016.

Las tendencias actuales conducen hacia un aumento en la temperatura superficial promedio entre 3,7 y 4,8C para finales de siglo en relacin con la poca pre-industrial ( IPCC 2014 ). Estas tendencias representan una emergencia planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad. Un aumento de 4C no se ha registrado desde mediados del Mioceno, hace 10 millones de aos. Las tendencias actuales conducen a la transformacin del mundo que le dejamos a nuestros descendientes ms inmediatos en un planeta hostil y desconocido por la especie humana.

El Acuerdo de Pars no es una panacea. En el caso poco probable de que todas las promesas realizadas en Pars en diciembre del 2015 se cumpliesen a cabalidad, incluyendo las de Estados Unidos, la humanidad quedara encauzada en una ruta tendiente a un aumento de temperatura promedio entre 3C y 3,5C.

En el perodo interglaciar Emiense, cuando la temperatura superficial promedio aument 2C sobre el promedio de la poca preindustrial, el nivel del mar oscilaba entre 5 y 9 metros sobre el nivel actual. El lmite de los 2C no garantiza seguridad, pues provocara un aumento en el nivel del mar de varios metros, junto a numerosas otras consecuencias disruptivas para los ecosistemas y la sociedad humana Un aumento en la temperatura superficial promedio de 2C sobre el promedio de la poca preindustrial es altamente peligroso

- NASA, Columbia University, Institut Laplace, Academia de Ciencias de China. Atmos. Chem. Phys. Discuss., 15, 2005920179, 2015.

Para evitar que la concentracin de CO2 en la atmsfera supere las 450 ppm para finales de siglo, es necesario reducir sus emisiones en al menos un 50% para el 2050 y eliminarlas para finales de siglo. Esto implica dejar bajo tierra al menos dos tercios de las reservas probadas actuales de hidrocarburos.

La estabilizacin de la concentracin de CO2 entre 400 y 450 ppm, frecuentemente asociada a un aumento aceptable de temperatura de 2C, tiene una alta probabilidad (68%) de provocar aumentos en el nivel del mar de ms de 9 metros sobre el actual. Para evitar aumentos significativos en el nivel del mar a largo plazo, la concentracin atmosfrica de CO2 debe reducirse a niveles similares a los de la poca preindustrial: 280 ppm .

- Academia Nacional de la Ciencia de EUA - PNAS vol. 110 no. 4 2012.

En enero 2017 la NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration) report que el gobierno federal haba elevado sus proyecciones sobre el aumento en el nivel del mar a 8 metros para el 2100, lo que sumergira bajo las aguas a mltiples ciudades costeras alrededor del mundo, incluyendo ciudades norteamericanas como New York, Boston, Miami ( http://www.globalresearch.ca/ paris-climate-accord-doesnt- go-far-enough-but-trumps- pullout-will-endanger-life-on- earth/5592883 ).

En su informe al congreso, titulado Implicaciones a la Seguridad Nacional del Calentamiento global, 2015, el Pentgono advierte que el calentamiento global es un multiplicador de amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos (2015May27 Ref ID: 8-6475571). El calentamiento global es una amenaza urgente y creciente a nuestra seguridad nacional, contribuyendo al aumento en desastres naturales, el flujo de refugiados y conflictos por recursos como el agua y los alimentos. Estos impactos ya estn ocurriendo, mientras que el alcance, la escala y la intensidad de estos impactos aumentarn con el tiempo

El calentamiento global tendr mltiples efectos sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos en el futuro previsible. Agravar problemas ya existentes, tales como la pobreza, las tensiones sociales, la degradacin ambiental y la ineficiencia de los liderazgos. Amenazar la estabilidad domsticas de mltiples pases.

El retiro de Estados Unidos del acuerdo implica que evadir las gigantescas responsabilidades que le corresponden por ser el pas con las mayores emisiones acumuladas en la atmsfera en los ltimos 100 aos. Implica adems que continuar contaminando la atmsfera global en proporciones exageradas con respecto a su poblacin, acaparando abusivamente el diminuto cupo atmosfrico disponible para impulsar el desarrollo de toda la humanidad.

Estados Unidos, con slo el 4% de la poblacin mundial, es responsable por el 26% de las emisiones de CO2 acumuladas en la atmsfera entre 1900 y el 2014. Los pases industrializados, con el 18% de la poblacin actual, son responsables por el 72% de las emisiones de CO2 acumuladas en la atmsfera en ese mismo perodo.

La amenaza climtica que se cierne en la actualidad sobre toda la humanidad, especialmente sobre la mayora empobrecida, es responsabilidad principalmente de una minora privilegiada de la poblacin mundial, mas rica y tecnolgicamente mas avanzada, pero que se niega a asumir tales responsabilidades. La decisin tomada por Trump es una vergonzosa traicin no slo contra el resto de la humanidad, sino contra los intereses de generaciones futuras.

La "Farsa china"

Durante su campaa electoral, Trump se comprometi a retirar a EE.UU. del acuerdo de Pars porque, en su opinin, es perjudicial para la economa estadounidense. Adems, proclam en repetidas ocasiones que el cambio climtico era una "farsa china".

Durante mi administracin alcanzaremos una independencia energtica total. Completa. Imagnense un mundo en el que nuestros enemigos no puedan utilizar la energa como un arma. Ocurrir. Vamos a ganar". Prometi aumentar la produccin de carbn, petrleo y gas para alcanzar esta meta (https://www.theguardian.com/ environment/2016/nov/11/trump- presidency-a-disaster-for-the- planet-climate-change)

Irnicamente, en Diciembre del 2009 Donald Trump suscribi una comunicacin dirigida a Barack Obama, publicada en una pgina completa del New York Times, en la que un grupo de empresarios exiga acciones efectivas para combatir el calentamiento global: Permita por favor que los Estados Unidos sirva como modelo del cambio necesario para proteger a la humanidad y al planeta. Si no actuamos ahora, es cientficamente irrefutable que se precipitarn consecuencias irreversibles y catastrficas para la humanidad y para nuestro planeta (http://grist.org/politics/ donald-trump-climate-action- new-york-times/)

Al llegar a la Presidencia de EUA, Trump eligi como director de laAgencia de Proteccin Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un escptico del cambio climtico que haba demandado judicialmente en 14 ocasiones a la institucin que ahora dirige. Pruitt sostena que la EPA era una agencia contraria a los intereses econmicos de los Estados Unidos, por lo que deba ser eliminada.

Travis Fisher, del Departamento de Energa, escribi un informe en el que destaca que la poltica de energa limpia es la amenaza mas grande a la red elctrica nacional, superior a las amenazas de los ciberataques, el terrorismo y los eventos climticos extremos. Segn Fisher la energa elctrica solar y la elica no son confiables. Fisher ha sido encargado por el nuevo secretario de energa, Rick Perry, para realizar un diagnstico de la confiabilidad de la red elctrica nacional. Se espera que concluya en un ataque a las energas renovables y un impulso al carbn y a la energa nuclear (https://www.desmogblog.com/ 2017/05/31/meet-man-who-said- clean-energy-policies-are- greatest-threat-to-power-grid) .

Por su parte Rex Tillerson, Secretario de Estado, durante su interpelacin en el Congreso previo a su confirmacin en el cargo, sostuvo que EUA debera mantenerse en el Acuerdo de Pars.

Un grupo de senadores republicanos divulg una comunicacin enviada a Trump el 25 de Mayo 2017 en la que solicitan el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Pars. Enfatizan la incongruencia entre los compromisos asumidos en este acuerdo y la decisin de eliminar el Plan de Energa Limpia (Clean Power Plan) impulsado por el gobierno de Obama. Sealan que este plan es slo una carga regulatoria que le impide al sector empresarial generar empleos y desarrollar la economa. Ud. le ha girado instrucciones a la Agencia de Proteccin Ambiental para que desmantele el Plan de Energa Limpia. Una de las rdenes ejecutivas mas importantes que Ud. ha firmado es la EO 13783, para promover la independencia energtica y el crecimiento econmico Es necesario tomar medidas para asegurar que estos objetivos se cumplan.

El Plan de Energa Limpia fue aprobado por Obama en Agosto 2015 con el objeto de reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero provenientes de las plantas de generacin elctrica en un 32% para el 2030 en relacin con las del 2005. Se enfoca en la reduccin de las emisiones de CO2 provenientes de las plantas termoelctricas que consumen carbn mineral y en el aumento de la generacin de electricidad a partir del gas natural y fuentes renovables.

Segn la EIA (Energy Information Administration), el consumo de carbn en plantas termoelctricas emita 1.364 millones de toneladas mtricas de CO2 por ao en el 2015, el 71% de todas las emisiones de CO2 provenientes del sector elctrico. Con la migracin a energa elica, por ejemplo, las emisiones se reduciran significativamente, reduciendo al mismo tiempo los costos de generacin. La migracin a gas natural produjo efectos similares, haciendo econmicamente inviable la generacin de electricidad a partir de la combustin de carbn mineral en docenas de plantas alrededor del pas. El uso de gas no slo es mas econmico, sino que reduce las emisiones de CO2 a la mitad en comparacin con el uso de carbn mineral por unidad de electricidad generada.

En la cumbre de los pases del G7 celebrada en Mayo 26-27, 2017 en Sicilia, por primera vez no fue posible una declaracin conjunta sobre el tema. Estados Unidos insisti en que se encontraba "en proceso de revisin de su poltica en el mbito del cambio climtico y del Acuerdo de Pars", segn el comunicado final. Los otros seis pases confirmaron los compromisos asumidos en este acuerdo: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japn y Canad.

Por su parte, China y la Unin Europea han reafirmado el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. En un comunicado conjunto sealan: El calentamiento global es un asunto de seguridad nacional y un factor multiplicador de fragilidad social y poltica. La Unin Europea y China consideran que el Acuerdo de Pars es un logro histrico que acelera el irreversible giro global hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero El Acuerdo de Pars es una demostracin de que, con determinacin poltica compartida y confianza mutua, el multilateralismo puede tener xito en la construccin de soluciones efectivas a los mas crticos problemas de la actualidad. China y la Unin Europea subrayan su compromiso al mas alto nivel poltico para la efectiva implementacin del Acuerdo de Pars in todos sus aspectos

Rusia tambin ha confirmado que mantiene los compromisos asumidos en Pars, reconociendo que el acuerdo se ver debilitado con el abandono de los Estados Unidos. Es evidente que la efectividad de la convencin se reducir sin la presencia de actores claves (BBC http://www.bbc.com/ news/world-asia-40118690).

La decisin de Trump para abandonar el acuerdo ha desatado la indignacin tanto en la comunidad cientfica como en la poblacin de EE.UU. A finales de abril, miles de personas de todo el pas marcharon a favor del medio ambiente y contra Trump bajo los lemas "No tenemos un planeta B", "El cambio climtico es real" o "No hay trabajo en un planeta muerto".

Un amplio rango de empresas norteamericanas se opone a la decisin de Trump, incluyendo a Apple, Facebook, Google, LeviStrauss, Unilever, DuPont, eBay, Nike. Un comunicado suscrito por 1.000 empresas seala: Si fallamos en la construccin de una economa baja en emisiones de carbono pondremos en peligro la prosperidad americana (Guardian 010517)

Al sacar a EUA del pacto, Trump no solo se desprende del legado de su predecesor, Barack Obama. Tambin lanza una clara seal al resto del mundo acerca de que EUA no considera el cambio climtico como una prioridad. Otros pases seguirn su vergonzoso ejemplo, con el argumento de que no podran competir econmicamente en el mercado internacional con un pas con ilimitadas emisiones de gases de efecto invernadero. Algo similar ocurri cuando Estados Unidos se retir del Protocolo de Kioto en el 2001, con la llegada a la presidencia de George Bush Jr. La decisin fue seguida por Canad, Australia y Japn entre otros.

Durante las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Pars, la delegacin norteamericana ya haba contribuido al significativo debilitamiento del acuerdo al insistir en que:

a) no fuese jurdicamente vinculante; b) que se excluyera de su texto la obligacin de los pases industrializados de canalizar al menos 100.000 millones de dlares anuales a los pases en desarrollo para el financiamiento de actividades de mitigacin y adaptacin al calentamiento global; c) que se excluyera toda referencia a las responsabilidades por las emisiones acumuladas en la atmsfera desde la poca pre-industrial hasta el 2015 emitidas por cada pas. d) que se excluyera toda referencia a la obligacin de transferir recursos financieros y tecnolgicos de los pases industrializados a los pases en desarrollo, en condiciones preferenciales, para asistir en las actividades de mitigacin de emisiones y la adaptacin al calentamiento global en el mundo en desarrollo.

Los burcratas negociadores en Pars finalmente cedieron ante estas exigencias. El compromiso de los 100.000 millones de dlares anuales fue efectivamente excluido del Acuerdo de Pars. Qued registrado slo como una intencin en las actas de la Conferencia de las Partes COP-21. (Fraude en Pars. Enero 2016)

El secretario general de la ONU, Antnio Guterres, ha aseverado que el abandono del acuerdo podra socavar la seguridad nacional y la economa de EE.UU. Adems, advirti de que si un pas decide dejar un vaco, alguien ms lo ocupar. El Acuerdo de Pars es esencial para nuestro futuro comn. Es importante que la sociedad norteamericana y el mundo empresaria se movilice para preservar el Acuerdo de Pars como garanta de un futuro para nuestros hijos y nietos

Al retirase del Acuerdo de Pars, el presidente Trump convierte a Estados Unidos en un pas paria, en una amenaza efectiva a la seguridad y la estabilidad de toda la humanidad.

El lider mas poderoso del mundo esta amenazando la seguridad de todo el planeta, seala el premio Nobel de economa Paul Krugman en el New York Times del 29 05 2017. Quizs sea removido de la escena antes de que el dao sea irreparable.

Michael Oppenheimer, profesor de geo-ciencia en la Universidad de Princeton y miembro del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climtico destac: Ahora es mucho mas probable que rebasemos el peligroso lmite de los 3.6C, un aumento en la temperatura superficial promedio con condiciones extremas irrevocables. No es el mundo en que queramos vivir (NYT may 31 2017).

El astrofsico Neil deGrasse Tyson declar con sarcasmo: Si mis asesores y yo nunca hubisemos aprendido lo que es la ciencia y como funciona, seguramente que tambin habramos considerado retirarnos del Acuerdo de Pars (@neiltyson 31 05 2017)

Kevin Trenberth, del Centro Nacional para la Investigacin Atmosfrica de los Estados Unidos (US National Center for Atmospheric Research) declar con anticipacin: Es un desastre para el planeta (The Guardian 111116).

