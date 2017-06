Entrevista a Lola Snchez, eurodiputada de Podemos

El dinero de la UE que debe ir al desarrollo ir a entrenar tropas para el control de fronteras

El Parlamento Europeo ha votado este jueves la revisin del Consenso Europeo sobre el Desarrollo, un acuerdo poltico que define las directrices que marcan la poltica de desarrollo de la UE y sus objetivos.

Un consenso que no es tal segn Lola Snchez, eurodiputada de Podemos, que es promotora junto a representantes de los grupos Liberal, de los Verdes y la Izquierda Unitaria de un texto alternativo. Lo hacen porque consideran que la propuesta de populares y socialistas implica una visin utilitarista y no solidaria de la ayuda al desarrollo y piden por tanto que sta no est condicionada al control migratorio de los pases beneficiarios.

La Comisin Europea nos enva una propuesta legislativa y nosotros la modificamos. Lo llevan para adelante los grupos EPP (Grupo Popular Europeo) y el S&D (Socialdemcratas) y de ah sale un texto muy bueno, en el que todos trabajamos, que refuerza muchsimo la posicin de la Comisin, que era una porquera. Ese en febrero tiene una amplia mayora y va a trlogo. Cuando estos dos representantes van a trlogo, parece ser que no consideraban que nuestro texto fuera una lnea roja. Consideramos que no han defendido como deberan haberlo hecho la posicin del Parlamento Europeo apoyada adems por una abrumadora mayora. En esos trlogos entran la Comisin y el Consejo y rebajan tanto la posicin del Parlamento Europeo que lo que sale ahora no lo podemos apoyar porque se han olvidado prcticamente de todo lo que pusimos nosotros en el Parlamento.

Lo que nos parece ms peligroso es empezar a utilizar la ayuda al desarrollo para el control de flujos migratorios, pero no fijndose en el origen o las causas de ese flujo sino haciendo tapones. Como Eritrea que ya es un estado tapn, est recibiendo ayuda al desarrollo para controlar las fronteras. Es el intento de hacer mltiples fronteras paralelas alrededor de Europa para que cada vez lleguen menos migrantes a nuestras fronteras.

La ayuda al desarrollo se condiciona al compromiso que adquiere el Estado de controlar sus fronteras y no dejar pasar a nadie. Pero es que ese dinero que da no va a ser para el desarrollo del Estado, no, va a ser para el control de las fronteras. Tenemos a cuerpos y fuerzas de seguridad de estados miembros formando a cuerpos de seguridad de terceros estados para el control de las fronteras, ni siquiera para seguridad interna. Entonces est muy relacionado con la parte securitaria, dinero que debera ir al desarrollo va a ir al entrenamiento de tropas simplemente para el control de fronteras.

Ninguno. La condicionalidad de la ayuda al desarrollo no est relacionada con la cooperacin de estos estados en el fin de las violaciones masivas de derechos humanos, eso no importa. Lo que importa es que no dejen pasar a los migrantes, esa es la obsesin. Y han encontrado en la poltica de desarrollo una buena fuente de financiacin, porque es mucho dinero, y como la poltica de desarrollo no genera inters, tambin es una forma de esconderlo. Es meter debajo de la alfombra lo que no queremos hacer pblico, que estamos pagando a terceros pases para que controlen las migraciones.

Es una tendencia a la derechizacin de todas las instituciones. Ahora que tenemos fascismos creciendo por Europa, en vez de intentar alejarnos de ellos lo mximo posible y demostrar que estn equivocados, y hacer lo contrario de lo que ellos proponen para demostrar lo equivocados que estn, lo que hacemos es acercarnos ms. En el Consejo se ha utilizado el chantaje. Hungra, que tiene un gobierno de extrema derecha que ya sabemos las barbaridades que dice y hace, ha establecido un chantaje: o se aceptaban sus demandas o no apoyaba el consenso.

Considero que otros Estados miembros, la Comisin Europea y nuestros representantes del Parlamento Europeo tendran que haberse negado e incluso denunciarlo en pblico. No podemos estar en una situacin en la que un estado miembro tenga la capacidad de doblegar a los otros 27, al Parlamento y a la Comisin Europea. Del gobierno de Orban ya conocemos los ataques a la comunidad LGTBI, lo que quiere o lo que no quiere hacer con los refugiados, no quiere que la Comisin le diga lo que tiene que hacer con la poltica migratoria Y todo eso al final lo ha conseguido meter en el texto, bajo chantaje. Pero por eso no podemos llamarlo consenso, esto no es un consenso.

Es una seal tambin. Hemos ido a Nueva York, hemos firmado los Objetivos de Desarrollo, lo vendemos, todos tan contentos, y al final estamos vendiendo humo. Ya no es solo la poltica comercial que choca frontalmente con la Agenda 2030 es tambin este consenso para el desarrollo, la poltica migratoria en general y la poltica interna. Pero bueno, es una cara ms de la poltica de la UE que va por ah firmando cosas muy bonitas como esto o el acuerdo de Pars sobre el clima pero luego no lo implementa y sigue con su lnea neoliberal.

