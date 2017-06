Al apuro y a ltima hora

El Telgrafo

Es comn que, al final de un gobierno, las autoridades se apresuren a firmar contratos, expedir acuerdos, decretos y realizar nombramientos. El gobierno del presidente Correa no fue la excepcin. A ltima hora, y a toda prisa, se tom un gran nmero de decisiones que afectan al Gobierno entrante. Esto sucedi, por ejemplo, en el sector de la cultura. El ministro Aruz emiti una serie de medidas que buscaban realizar en tres semanas lo que no se hizo en aos.Una de esas medidas fue la firma de un contrato -mediante adjudicacin directa- con la empresa Star Group Ekos para la realizacin de la segunda edicin del Festival de Artes Vivas de Loja. El contrato asciende a ms de $ 6300.000, para dos aos. La primera edicin del festival tuvo una inversin de $ 1425.000. Este contrato gener la renuncia del ministro Ral Vallejo, dos subsecretarios de arte y creatividad, un coordinador financiero y un coordinador jurdico, quienes se negaron a firmarlo y, por el contrario, elaboraron informes negativos. Tambin renunci el gerente del festival, Patricio Vallejo, pero para integrarse al equipo de Star Group. Para viabilizar su firma, el Presidente de la Repblica emiti un decreto ejecutivo, con fecha 18 de mayo.Este contrato implica que una empresa privada organizar y producir el festival con dinero pblico. Y una vez ms se lo har de espaldas a los artistas y creadores.Lamentablemente, el presidente Correa nunca entendi que los procesos culturales no son obras que se contratan y producen como un puente o una carretera. No es cierto que un grupo de vanidosos artistas pretendan boicotear el festival, y menos oponerse a que se realice en Loja. No. Los procesos culturales responden a las necesidades y demandas de cada uno de los sectores. No a imposiciones y peor a copias de modelos extranjeros. Un festival no se afianza porque se invierten ingentes cantidades de dinero, si no porque se respeta su propia dinamia, su ritmo y sus contenidos. Un festival no es un evento. Y como bien dice el actor y director Javier Cevallos: El festival sobrevivir mientras haya presupuesto, y luego desaparecer con la misma rapidez con la que apareci.El presidente Moreno ha dicho: Nada de ustedes, sin ustedes. Es decir, ninguna decisin, ms an de $ 6 millones, se debera tomar sin la participacin del sector de artes escnicas. Y tambin el Presidente ha sido claro en la necesidad de la austeridad; $ 6 millones es todo el presupuesto de inversin de la Casa de la Cultura o del propio Ministerio de Cultura. Le corresponde al nuevo ministro de Cultura analizar el contrato y tomar decisiones. O es que, dados los tiempos, simplemente queda acogerse a la poltica de los hechos consumados? Pero hay otras decisiones apresuradas del exministro Aruz: llevar a Guayaquil el nuevo Instituto para el Fomento a las Artes y la Creatividad (Ifaic) -en donde estarn los fondos econmicos para ejecucin- y atarlo a la Universidad de las Artes, a pesar de que la propia Ley de Cultura dice que se deben conformar con el personal de las respectivas subsecretaras.Y no solo eso, se suprime la Direccin de Bibliotecas, Museos y Archivos, a pesar de que an no estn listas las unidades operativas desconcentradas. Se ejecut una reestructuracin, al apuro, del propio Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuyas autoridades, al estar en desacuerdo, tambin renunciaron. Y lo que es peor, se expide, a ltima hora, el Reglamento a la Ley de Cultura, elaborado en un escritorio y que no aclara, sino que confunde.As, en lugar de facilitar la gestin al nuevo Gobierno, la complicaron. Ahora le corresponde al ministro Ral Prez Torres desenredar tremenda y compleja madeja cultural.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/al-apuro-y-a-ultima-hora