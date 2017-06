Veteranos mexicanos deportados

Lucharon por EE.UU. con la promesa de la ciudadana, pero fueron deportados

Tiempo Argentino

Muchos veteranos de guerra estadounidenses entraron el clera cuando se enteraron del tuit de Ivanka Trump, la hija del presidente, que recomendaba recetas de helado con sabor a champaa para conmemorar el Da de los Cados, la fecha en que se recuerda a los que lucharon en las guerras que ese pas lleva a cabo desde su independencia. Para muchos extranjeros que combatieron con la promesa de recibir como premio la ciudadana de Estados Unidos, en cambio, ese no fue el peor menosprecio que recibieron. Ni qu decir de los cerca de tres mil que han sido deportados en lo que va de este siglo. As lo reflej un grupo de mexicanos que plantearon su reclamo en las fronterizas Ciudad Jurez y El Paso.



"Decidimos protestar justo el da del memorial que se festeja en Estados Unidos para honrar a los que sirvieron y perdieron la vida en el Ejrcito, adems para que sepan que estamos peleando porque nos den los beneficios que les corresponden a los veteranos, le dijo Francisco Lpez a la agencia AFP. Lpez tiene 72 aos, combati en Vietnam y luego de su regreso se fue desmoronando ante la falta de respuesta de una sociedad que rechazaba a los veteranos y finalmente fue procesado por un caso de drogas y expulsado del pas. Ahora desde all lidera un grupo de deportados a un lado y otro de la frontera que casi llega al centenar para reclamar, dice, aquellas viejas deudas pendientes de una nacin por la que se jugaron la vida.



"Nos presentamos aqu con la bandera y las botas para tambin recordar a los compaeros que cayeron prestando su servicio a Estados Unidos, para que la gente sepa que no los olvidamos, explic a la misma agencia Ivn Ocn, de 39 aos, ex soldado en Irak. Ocn ya vena haciendo reclamos desde hace meses y en otra ocasin abund de un modo mucho ms claro cul es el trasfondo que lo lleva a mantener sus exigencias. Sent que me dio la espalda el pas por el cual estuve dispuesto a dar la vida", resume.

Hace siete aos fue tapa de los diarios mexicanos el caso de Manuel y Valente Valenzuela, dos hroes de guerra bajo bandera estadounidenses que enfrentan la expulsin a Mxico. Estn acusados de delitos, es cierto, pero quizs sienten que su principal pecado es haber sobrevivido y por lo tanto, no haberse hecho merecedores de una mencin como cados en el campo de batalla.



Peleamos por este pas y por tener un buen futuro, y ahorita nos encontramos con esta pesadilla. Nos sentimos peor que traicionados. Somos veteranos de guerra, combatimos en Vietnam. Ningn pas en el mundo hace esto. Es una tristeza y una vergenza para este pas, protestaba Valente ante un medio local en 2010.



Los hermanos Valenzuela estn en la fila de la deportacin y desde su pgina web http://www.valenzuelabrothers.com/ recaudan dinero para poder pagar las costas de los juicios que tanto ellos como otros muchos veteranos necesitan que sostener los procesos judiciales.



Caso testigo



El caso de los Valenzuela es paradigmtico: nacieron en Mxico de madre oriunda de Nuevo Mxico, territorio estadounidense. Llegaron a EEUU en 1955, cuando tenan 7 y 3 aos respectivamente, y en los 60 se sumaron a las tropas que combatieron en Vietnam, Valente como soldado del ejrcito fue reconocido con una estrella de bronce por su audacia para salvar a un compaero herido en una batalla- y Manuel como marine.

Igual que muchos otros que olieron de cerca el acre aroma de la muerte, los Valenzuela presentaron cuadros de stress postraumtico, un sndrome que se acentu desde que en 2009 el Departamento de Seguridad Interior los llam a comparecer frente a una Corte Migratoria de Denver, Colorado. Nos consideran indocumentados, a pesar de que fuimos a Vietnam con la promesa de recibir la ciudadana, dicen.

El caso es que los reclamos de una pensin como veteranos se diluyeron en el marco de acusaciones por un incidente de resistencia a la autoridad de Valente en 1988 y uno de violencia hogarea contra Manuel en 1998 que se solucion con una multa y terapias psicolgicas para controlar la ira.



Ivan Ocn naci en 1978 y a los siete aos fue con su familia a El Paso. A los 19 se enrol en el ejrcito. "Me enlist porque me cri all, yo quera defender al que en ese momento era mi pas", declar hace un par de meses. Como tantos, crey que era el camino ms rpido para obtener la ciudadana. "Les coment que era de origen mexicano y me dijeron que no haba problema, que una vez dentro podran ayudarme para ser ciudadano, pero eso no fue mi principal motor, yo realmente me senta estadounidense, destac en un artculo que public el portal Cubadebate.



Al volver a El Paso, sin embargo, las cosas no fueron nada fciles y por eso de que a veces un tropezn lleva a una cada, termin envuelto en un secuestro extorsivo y condenado a 10 aos de prisin. En febrero de ao pasado cumpli su sentencia y sin nacionalidad estadounidense, fue obligado a irse del pas donde tena mujer e hijos. "Comet un error", reconoce, "pero no les importaron ni mis medallas ni mis reconocimientos" para expulsarme del pas. "Me sent traicionado", admiti en una entrevista con el diario El Financiero, de Mxico.



El de Francisco Panchito Lpez es otro caso para resaltar. De 1967 a 1968 estuvo destacado en la base estadounidense de Gia Nghia, en Vietnam, donde custodiaba los contenedores de combustible. Lo haban reclutado a la fuerza en el servicio militar, que entonces obligatorio, a pesar de que no saba una palabra en ingls, asegura.

"Me prometieron arreglar la ciudadana al regresar", recuerda, para volver a Vietnam en su memoria: "Estuve muy cerca de morir, los vietnamitas pusieron explosivos debajo de los contenedores de gasolina y los detonaron".

El episodio y el contexto de la guerra, dejaron mella. "Yo no vena bien de mi cabeza y me calmaba con cocana", reconoce. Fue as que el FBI le hizo una cama, y cay preso cuando iba a comprar droga a un agente encubierto. Termin deportado. "No poda creer lo que me estaban haciendo, pensaba que era una pesadilla".



Establecido en Jurez desde 2004, Panchito Lpez ofrece junto a su familia comida, ropa, artculos de aseo e incluso alojamiento temporal.

Reclutamiento externo



Como los viejos imperios, Estados Unidos permite a nativos de otras naciones alistarse en las Fuerzas Armadas a cambio de una paga o con la promesa de obtener la ciudadana. Actualmente hay casi 30 mil soldados no estadounidenses cumpliendo servicios en el Ejrcito.



Desde el 2001, tras los atentados a las Torres Gemelas, los requisitos para aspirar al uniforme o a convertirse en ciudadanos es menor. Incluso desde 2009 los trmites de la Oficina de Migraciones y Aduanas se aceleraron en busca de ms tropa de donde sea para el puado de guerras que lleva adelante en Pentgono en todo el mundo y que impacta dentro de Estados Unidos cada vez que el cadver de un nativo vuelve envuelto en una bandera.



Pero an bajo estas circunstancias, los forneos pueden ser deportados antes de culminar ese tramitero si aparecen en ese perodo implicados en cargos de cualquier ndole. Por otro lado, muchos veteranos desconocen que podran reclamar la ciudadana y cuando lo hacen ya estn salpicados por procesos judiciales que les impiden concretar su deseo.



Los activistas de ONGs que atienden estos casos estiman que las expulsiones se multiplicaron durante las guerras de Irak y Afganistn. Los traumas derivados de las guerras dejan secuelas que muchas veces derivan en problemas con la ley no atendidos ni an en el caso de quienes estuvieron en el frente de batalla bajo la ensea de las barras y las estrellas.



Esto viene ocurriendo desde hace dcadas, creci durante el perodo de Barack Obama y nada hace pensar que disminuir con Donald Trump, un paladn de las deportaciones, segn se present en la campaa electoral.

