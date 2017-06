Ya he mencionado en artculos anteriores que no parece casual que las mismas fuentes que justifican las agresiones israeles contra el Pueblo Palestino, la intervencin de la OTAN en Libia y el golpe de Estado en Ucrania, o que promueven la guerra en Siria, son las mismas que impulsan la campaa contra el Gobierno venezolano. Como tampoco parece casual que Irak, Palestina, Libia, Ucrania, Siria y Venezuela tengan gran importancia geoestratgica, por diversas razones, entre ellas por la posesin de las reservas de petrleo ms grande del mundo, como es el caso de este ltimo pas.

La cobertura de la mayora de los grandes medios sobre los recientes acontecimientos en Venezuela y su instrumentalizacin partidista en Espaa me han llevado a indagar ms sobre los que est ocurriendo en esta nacin de Amrica del Sur. Fuera de las crticas que se pueden hacer desde la izquierda a la situacin venezolana actual, quiero destacar aqu el uso de la mentira como herramienta de guerra.

Sobre Venezuela se ha hecho una campaa impresionante, a travs no slo de la efervescente prensa de ese pas, sino de las grandes corporaciones mediticas internacionales. En definitiva, los que establecen la agenda informativa del mundo. As se ha convertido a un gobierno que llama a una Asamblea Nacional Constituyente y que tendr al menos dos procesos electorales de aqu a que termine el ao (incluyendo elecciones de gobernadores, gobernadoras y asambleas legislativas) en dictatorial; a quienes incitan y/o realizan acciones de violencia terrorista en vctimas o hroes; a sus vctimas en "farsantes"; y al Gobierno, las instituciones y los cuerpos de seguridad que intenta salvaguardar la paz social en represores.

No estoy justificando excesos e irregularidades que se han cometido en los hechos recientes por funcionarios de los cuerpos de seguridad, que deben ser investigados, llevados a la justicia y castigados con todo el peso de la Ley. De las lamentables 62 muertes reportadas, en el marco de las protestas violentas promovidas por la oposicin desde el 3 de abril y hasta el 23 de mayo, al menos en seis casos los presuntos responsables fueron agentes de seguridad, (los medios hablan de dos casos ms, por cierto, pero las investigaciones las vinculan a agentes ya detenidos que no estaban asignados a labores de control de las manifestaciones y actuaron de motu propio). Por estos hechos ya hay 23 funcionarios detenidos y/o solicitados por la justicia.

La manipulacin no ha tenido lmites ni para respetar a los muertos y el dolor de sus familiares. Segn los dueos de la informacin, "todos seran muertos de Maduro, luchadores por la democracia". Pero los datos muestran otra cosa: al menos 14 personas han muerto en los saqueos promovidos por los sectores opositores, ocho intentando pasar o al chocar con barricadas hechas por estos sectores, tres por disparos de bandas criminales presuntamente vinculadas a la oposicin, 15 transitaban cerca de alguna manifestacin pero no participaban en ella (llama la atencin el caso de una seora de nombre Amelina Carrillo quien fue asesinada cuando alguien lanzaba botellas a una manifestacin chavista y le impact en la cabeza "por error"). Al menos 27 eran simpatizantes del chavismo. Sobre las dems vctimas no ha sido difundida suficiente informacin de las investigaciones en curso.

Un caso especialmente tergiversado fue el de un joven violinista de nombre Armando Caizales, que la oposicin venezolana proyect con mucha fuerza como "un muerto de la dictadura", para presionar por un pronunciamiento del afamado director del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela programa igualitario que permite a decenas de miles de jvenes de barrios pobres aprender a tocar la msica clsica y que ha sido impulsado con fuerza por los Gobiernos de Chvez y Maduro.

Pero en el curso de las investigaciones se supo que el joven no haba sido asesinado por una bomba lacrimgena como se difundi ampliamente, sino con una pequea esfera metlica cromada de ocho milmetros de dimetro que el forense encontr incrustada en el cuello del violinista, por lo que la responsabilidad recae sobre los sectores opositores armados. El Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (CIPC) descubri seis rolineras (rodamientos) iguales en el lugar de las manifestaciones aquel da, relata el periodista britnico Andy Robinson. Este reportero ha escrito varios reportajes sealando la guerra de informacin y desinformacin sobre lo que est pasando en Venezuela. Recomiendo leer su artculo ' Quin mata a quin en la guarimba contra el chavismo?'.

Pero la manipulacin contina, utilizando incluso a altos funcionarios para intentar "legitimar" la desinformacin. As, hasta la fiscal general sale a la contienda poltica posicionndose en contra de la Convocatoria a la Asamblea General Constituyente, a pesar de que el artculo 348 de la Constitucin venezolana dice claramente: "La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrn tomarla el Presidente o Presidenta de la Repblica en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral". O, ms recientemente, en una extraa rueda de prensa contradiciendo los propios informes del Ministerio Pblico sobre lo que ha venido ocurriendo y dando conclusiones sobre algunas de las investigaciones que slo corresponde a los tribunales determinar. Extraa dictadura esta en la que la fiscal general de la Repblica hace de portavoz de la oposicin.

Todo vale para promover y justificar el odio, la violencia, el terrorismo y la guerra misma. Ningn demcrata y menos de izquierda puede permanecer impvido o ponerse de perfil ante lo que est ocurriendo en Venezuela. Hay que denunciar la mentira, sus objetivos y quines la promueven. La violencia instigada por la oposicin venezolana, con apoyo internacional, incluye acciones terroristas como colocar hilos de alambre galvanizado en las calles para que quienes circulan en motos caigan degollados, quemar centros de acopio o distribucin de alimentos o hasta quemar vivo y apualar a alguien por ser presuntamente chavista. Cunto ms terror tiene que producirse para que reaccionemos y exijamos que cese la mentira y el apoyo internacional a los sectores violentos de la oposicin venezolana?

Fuente: http://www.eldiario.es/contrapoder/mentira-herramienta-guerra-Venezuela_6_648195186.html