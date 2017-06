Con un marcado acento en la denuncia contra la represin policial a las militantes que participan en las marchas feministas, y fuertes reclamos al Estado por la falta de respuesta a los pedidos planteados desde la primera concentracin, en 2015, el Colectivo Ni Una Menos realizar este Sbado 3 de Junio, la tercera concentracin y marcha desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. La convocatoria comienza a las 16 desde la Plaza del Congreso y cerrar en Plaza de Mayo con la lectura de un documento consensuado por todas las organizaciones que participan en el movimiento. Antes, desde el medioda, se realizarn talleres pblicos sobre Avenida de Mayo, y una radio abierta.En esta ocasin, se realizar un reclamo concreto por la libertad de Higui, detenida desde octubre del ao pasado por matar a un hombre que la quiso violar. Y otro por la libertad de Milagro Sala, que lleva ms de 500 das presa por mujer, india y pobre, por orden del gobernador de Jujuy, el radical de Cambiemos, Gerardo Morales. El movimiento feminista tiene una fuerte preocupacin por la decisin poltica de represin y persecucin policial a las militantes.Los antecedentes de la fuerte represin durante el Encuentro Nacional de Mujeres, en Rosario, en octubre de 2016; las detenciones de seis militantes feministas, una de ellas de NUM, das previos a la marcha del Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo; y de una veintena de mujeres que haban participado en la concentracin del 8M, cuando haca un par de horas que haba finalizado la marcha y se encontraban fuera del escenario de la Plaza de Mayo, y que fueron golpeadas y esposadas, motiv la decisin de las convocantes a concentrar el reclamo sobre la represin a sus manifestantes.Gestualidad poltica que le dicen. Soltarle las riendas a los uniformados es todo un mensaje de adoctrinamiento, control y amedrentamiento hacia las mujeres que deciden liberarse del orden patriarcal establecido. As lo leen en el Colectivo NUM y contra esa decisin poltica es que convocan a esta marcha.El caso de Higui, detenida y procesada desde octubre pasado en San Martn es una de las banderas de esta marcha: la curiosa mirada judicial determina que un carnicero tiene derecho a defenderse aplastando a un asaltante porque le haba robado la caja del da, pero una mujer para colmo, lesbiana que es perseguida por una patota que intenta violarla y que no lo logra porque mata a uno de los agresores con un cuchillo, no puede considerarse que actu en defensa propia o, al menos, hay tiempo para investigar si fue o no. Igual que Higui, el carnicero est procesado, pero con detencin domiciliaria un par de das despus de que Macri acudiera en su defensa (es un buen vecino, todos lo conocen, no se va a escapar, asegur).Tambin la prisin de Milagro Sala, que lleva ms de medio millar de das detenida por orden de Morales, es otro de los ejes de la marcha. A diferencia de la convocatoria anterior, en esta ocasin las militantes feministas de todas las organizaciones participantes consensuaron el reclamo por la dirigente social porque consideraron que, finalmente, la libertad de MS es un tema que debe preocupar al movimiento de mujeres, porque consideran que est presa por mujer, pobre e indgena.La marcha adems se concentrar en la denuncia contra un Estado que no slo desoye los reclamos feministas sino que desde que se realiz la primera convocatoria de NUM, la situacin de las mujeres en Argentina ha empeorado en forma preocupante. Las cifras de los femicidios, una mujer asesinada cada 26 horas por el hecho de ser mujer, en lo que va del ao, constituyen la horrorosa punta de un iceberg. La marcha est convocada para las 16, pero desde las 12 se realizarn talleres abiertos en la calle, sobre la avenida de Mayo, con temticas como el aborto, la violencia, la educacin sexual integral, entre otras.