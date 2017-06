La semana pasada Donald Trump ha visitado Bruselas con motivo de la celebracin de la cumbre de la OTAN, esa alianza "obsoleta", "baluarte de la paz y la seguridad internacionales", tal como l mismo la defini, eso s, en dos instantes diferentes de su carrera. Poco antes de su visita en Florencia, se celebraba la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.En ella hemos hablado de seguridad, de terrorismo, de crimen organizado, de narcotrfico y tambin hemos hablado de nosotras, las mujeres. Porque en un mundo globalizado, donde los Estados apenas tienen ya poder de decisin y los tratados comerciales socavan ms que nunca la soberana de los pueblos; donde la xenofobia y la intolerancia aumentan, espoleadas por figuras como la del inefable presidente americano, la solidaridad internacional entre mujeres es quizs ms imperiosa que nunca. Creemos que no existe ms digno ni ms necesario internacionalismo que el feminismo. Porque quienes como la activista hondurea Berta Cceres luchan y mueren por la tierra, por defender el agua, el territorio, los bienes comunes, la vida, para que sta no caiga en manos de corporaciones privadas y sea destruida, necesitan que nos unamos.Necesitan tambin saber que las escuchamos, que omos sus voces y que las amplificamos en los espacios de poder en los que estamos presentes. Por eso hemos dado en Florencia las gracias a las mujeres periodistas, fotoperiodistas y activistas de Mxico con las que hemos estado en contacto estos das. Mujeres que se juegan la vida documentando y denunciado cmo su pas se est convirtiendo en un inmenso Ciudad Jurez. Porque, no lo olvidemos, todos los conflictos lo son siempre ms duros para nosotras, ya que a la violencia del narcotrfico hay que sumar la violencia especfica contra las mujeres solo por el hecho de serlo.Una violencia cruel y desgarradora que deriva del odio relacionado con el gnero, y de las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. Una violencia especfica que se evidencia con la mutilacin de los cuerpos, la agresin sexual, la tortura y el intento de desaparicin de los cuerpos. Las vctimas de feminicidio lo son triplemente en Mxico y en muchos otros pases del mundo: lo son cuando las asesinan, lo son cuando sus muertes no se investigan y lo son cuando la sociedad y los medios de comunicacin las juzgan tras su muerte: por cmo vestan, cmo hablaban o cmo vivan.Ya van siete asesinatos de periodistas en Mxico este ao para acallar a quien reportea el infierno. Por las y los periodistas de Mxico debemos sumar nuestras voces al grito desesperado de: NO AL SILENCIO. No a la impunidad y no a una Comunidad Internacional que sigue prefiriendo mirar hacia otro lado, alzando muros en lugar de tender puentes. Vivimos una de las fases ms intensas de la globalizacin capitalista, podramos decir que estamos ya en las postrimeras del paso de la economa de mercado a la sociedad de mercado.Una sociedad en la que todo, hasta nuestros vientres, nuestra capacidad de parir, se convierte en mercanca. Es cierto que el auge de la extrema derecha y de personajes como Donald Trump surge tambin como reaccin a la omnipotencia del mercado y a la desposesin de las clases populares. Pero es una reaccin que trae consigo terribles consecuencias. Necesitamos reaccionar, s. Pero necesitamos una reaccin basada en los valores de equidad, respeto, igualdad.Una reaccin feminista y no justo todo lo contrario. Somos las mujeres brujas y curanderas, que dira Silvia Federicci quienes desde muchos puntos del planeta, ms nos hemos resistido siempre a las imposiciones del mercado. La economa de los cuidados que reclama el feminismo tiene que ver con una nueva forma de producir, de entendernos, de establecer las reglas que rigen nuestras sociedades. No slo el beneficio econmico cuenta. Cuenta la sostenibilidad de la vida. De una vida que merezca la pena ser vivida.Debemos reclamar una vida digna y segura para nosotras y para nuestras hijas; donde la cultura de la violacin no campe a sus anchas ni se expanda por culpa de unos medios de comunicacin que hacen un uso irresponsable del altavoz que poseen como generadores de opinin pblica y que tiene relacin con la cosificacion de los cuerpos de las mujeres y, por tanto, con la mercantilizacin de la vida.En Espaa hay ms de mil violaciones al ao denunciadas. La punta del iceberg de todas aquellas que prefieren callar para no ser ellas las juzgadas. ltimamente, las violaciones en grupo de manadas de jvenes que buscan diversin se estn convirtiendo en espectculos televisivos donde a quien se juzga es a la vctima y a quien se justifica es a ellos. Los medios de comunicacin los defienden porque son jvenes, sanos, normales, "guapos", hijos de sus madres, novios de sus novias. Son los hijos sanos del patriarcado. Uno de cada tres pagar por sexo sin importarle si quien presta su cuerpo lo hace libremente, forzada, sin papeles, coaccionada, amenazada.Los hijos sanos del patriarcado: 60 de ellos asesinarn a sus parejas cada ao en Espaa, porque entienden que en el sexo y en el amor las mujeres les pertenecemos. Es crudo decirlo as. Pero es necesario decirlo: nos estn matando. Movilizaciones inspiradoras, como Ni Una Menos, surgida en Argentina, son las que nos alumbran el camino. Porque hay una revolucin pendiente. Y si algo bueno tiene la globalizacin es que nos da la oportunidad de compartir ideas e inquietudes, de generar redes de mujeres a ambas orillas del Ocano, de crear espacios democrticos y consolidar una verdadera ciudadana social que no excluya, como hasta ahora, a la mitad de la humanidad.Por eso nuestra propuesta ante los Donald Trump que amenazan el mundo es una alianza entre nosotras. Una alianza que nos haga fuertes. Que dote al feminismo (eso que Clara Campoamor deca debiera llamarse, ms bien, humanismo) de un papel protagonista en nuestra historia. Una alianza para que la igualdad y la equidad sean argumentos bsicos del pacto global.