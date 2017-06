Lento avance mundial hacia una energa limpia para todos

En el siglo XXI, todava tenemos ms de 3.000 millones de personas que cocinan y se calientan con fogones, de las cuales 1.000 millones no tienen electricidad, a pesar de la iniciativa mundial lanzada por el Foro de Energa de Viena en 2011 para universalizar el servicio.

No nos encaminamos a cumplir nuestro objetivo de acceso universal para 2030, que tambin es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre energa, alert Rachel Kyte, directora general de Energa Sostenible para Todos, adems de representante especial del secretario general de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU).

Tenemos que ir ms lejos y ms rpido juntos, propuso Kyte a los 1.500 delegados y ministros presentes en el Foro de Energa de Viena de este ao, realizado en la segunda semana de mayo y de cuya coordinacin se encarga la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi).

Kyte record a los presentes que el ODS siete, Garantizar el acceso a una energa asequible, segura, sostenible y moderna para todos, representa la promesa de llevar energa libre de carbn y descentralizada para todo el mundo a fin de transformar el mundo y tener aire limpio, nuevos empleos, escuelas templadas, autobuses limpios, agua por caera y mejor produccin de alimentos nutritivos.

Adems, la comunidad internacional se propuso prevenir las consecuencias catastrficas del cambio climtico, para lo cual se comprometi a reducir a cero para 2050 las emisiones de dixido de carbono en el marco del Acuerdo de Pars, suscrito en la capital francesa en 2015, record, tras lo cual se pregunt: por qu no avanzamos ms rpido.

Al ritmo actual, una de cada 10 personas seguirn sin electricidad en 2030, segn el informe Global Tracking Framework 2017 (Marco de Seguimiento Mundial), de las cuales la mayora residirn en frica.

En Chad, Nger, Sudn de Sur y Repblica Democrtica del Congo solo una de cada 10 personas tienen electricidad actualmente, una proporcin que incluso disminuye con el crecimiento poblacional, precis Elisa Portale, economista del Banco Mundial, quien present el estudio realizado por este organismo.

Las energas renovables, como la solar y la elica, concentran una gran atencin general, pero el mundo no avanza hacia la meta de descarbonizar 36 por ciento del sistema energtico mundial, y solo llegar a 21 por ciento en 2030.

Actualmente, se encuentra en 18 por ciento, pues las alternativas renovables incluyen la hidroelctrica y la biomasa. Pocos pases han logrado aumentar la participacin de estas fuentes limpias en uno por ciento al ao, y otros, como Brasil y Canad, de hecho, retroceden.

Se avanza ms hacia la descarbonizacin de la electricidad que de la energa empleada para calefaccin y transporte, que parece ser un desafo mayor.

Adems, las mejoras en la eficiencia energtica tambin estn muy rezagadas. Las inversiones en esta rea deben multiplicarse por tres o por seis, respecto de los actuales 250.000 millones de dlares al ao para llegar al objetivo en 2030, concluye el informe del Banco Mundial.

El mayor problema detectado por el estudio es que el nmero actual de personas que todava utilizan combustibles slidos tradicionales para cocinar aument ligeramente desde 2011 a 3.040 millones. Ellos son responsables de una gran parte de la contaminacin del aire interior, la que reduce la vida de decenas de millones de personas y causa la muerte a cuatro millones, principalmente nios y nias, todos los aos, segn la Organizacin Mundial de la Salud.

Eso parece ser una prioridad y, para 2030, solo 72 por ciento del mundo utilizar combustibles limpios para cocinar, observ Portale. En otras palabras, 2.500 millones de personas, la mayora de Asia Pacfico y frica, seguirn quemando madera, carbn o estircol para cocer sus alimentos.

La cocina limpia no es una prioridad para la mayora de los gobiernos, aunque Indonesia ha logrado avances en la materia, observ Vivien Foster, responsable de economa energtica, mercados e instituciones del Banco Mundial.

La contaminacin del aire interior tiene un impacto mayor en la salud que el VIH/sida y la malaria juntas, remarc Foster en dilogo con IPS.

Una de las razones de que la cocina limpia no sea una prioridad es que los hombres son los principales responsables de la toma de decisiones en el mbito gubernamental y del hogar y no suelen involucrarse en la cocina. Las cuestiones de salud ambiental reciben una atencin mucho menor de los gobiernos. Por desgracia, los telfonos celulares estn antes que los retretes, observ Foster.

Pero en India, la situacin es totalmente distinta.

La energa verde, descarbonizada y descentralizada, ya no es cara ni difcil de lograr. Tambin es la alternativa ms adecuada para los pases en desarrollo porque tanto el acceso como sus beneficios se consiguen rpido, explic el ministro de Energa de India, Piyush Goyal.

El acceso al gas propano licuado limpio para cocinar aument 33 por ciento en los ltimos tres aos, lo que representa unos 190 millones de hogares. En el ltimo ao, 20 millones de las personas ms pobres recibieron el servicio de forma gratuita, indic Goyal a IPS.

Hay millones de personas que todava no estn conectadas a la red elctrica, pero el ministro se mostr confiado de que no ser as en 2019, tres aos antes del plazo que se fij India para cumplir el objetivo.

El primer ministro Narendra Modi est totalmente comprometido con lograr un acceso universal, asegur. Se cro en la pobreza y sabe qu es no tener electricidad, apunt.

India agregar 160 gigavatios de energa elica y solar para 2022 y podra llegar a superar el objetivo, pues el costo de ambas fuentes est muy por debajo del carbn, la principal fuente de energa de ese pas.

En cambio, Estados Unidos actualmente solo tiene un poco ms de 100 gigavatios en total; y un gigavatio permite alimentar a 100 millones de bombillas LED (acrnimo ingls de diodos emisores de luz), muy utilizadas en los hogares.

En materia de eficiencia energtica, India tambin se acerca a cumplir su objetivo de reemplazar toda su iluminacin con la tecnologa LED, lo que le permitira ahorrar decenas de millones de dlares en la factura energtica y reducir las emisiones de dixido de carbono en hasta 80 millones de toneladas al ao.

Lo hacemos a pesar de que nadie ms lo hace. Tenemos un gran papel en la lucha contra el cambio climtico, observ Goyal.

Traducido por Vernica Firme

