Monsanto no es trigo limpio

Salvo por pequeos contratiempos rpidamente acallados presumiblemente a golpe de talonario, lo de Monsanto era el negocio perfecto. Fabrica Roundup, el herbicida ms vendido en el mundo, y a la vez las semillas genticamente modificadas que resisten a su veneno. Todo cambi el 20 de marzo de 2015, cuando 17 expertos de la Agencia Internacional para la Investigacin del Cncer (IARC), organismo dependiente de la Organizacin Mundial de la Salud, establecieron que el glisofato, el principal componente de ese pesticida ms inofensivo que la sal de mesa segn la multinacional, daa el ADN y provoca cncer en animales y probablemente en humanos. A partir de ese momento, Monsanto desencaden todo tipo de presiones y campaas de difamacin contra ambas instituciones y sus cientficos, tal y como viene desvelando el diario Le Monde.

Desde hace una dcada un aluvin de denuncias sugera que Monsanto no era trigo limpio. En marzo de este ao, tras la denuncia de la familia de un agricultor que haba desarrollado un extrao linfoma y muri de un derrame cerebral masivo por la supuesta exposicin al glisofato, un tribunal de California oblig a la empresa a incluir en el etiquetado que su herbicida era potencialmente cancergeno. En abril, el llamado Tribunal Internacional Monsanto, una magistratura extraordinaria formada por cinco juristas de prestigio internacional con sede en La Haya, fueron ms all y determinaron que las actividades de la compaa encajaban en un delito an no tipificado por el Derecho Penal Internacional: el ecocidio.

Sus conclusiones eran demoledoras. Se consider probado que Monsanto pag sobornos para que terceros presentaran falsos informes de investigacin exculpatorios, que esos sobornos se haban dirigido tambin a distintos gobiernos para que sus productos pudieran comercializarse y que, en definitiva, la empresa haba distribuido agentes nocivos para la salud y el medio ambiente a escala mundial. A ello podran deberse las controversias acerca de sus potenciales riesgos en las ltimas dcadas. Hasta el dictamen del IARC de 2015, el glisofato ha pasado de ser posiblemente carcinognico en 1985 a no carcinognico en 2011.

Le Monde ha manejado correspondencia interna de la multinacional donde se pondra de manifiesto sus relaciones con los acadmicos que han venido certificando que el Roundup es inofensivo, as como el supuesto soborno a funcionarios de la Agencia de Proteccin Ambiental de EEUU para que evitaran un anlisis a fondo del glisofato. Sus revelaciones tienen especial trascendencia en este momento. Por un lado, est pendiente de culminar la oferta de compra de Bayer, que ha puesto sobre la mesa 59.000 millones de euros para hacerse con la estadounidense; por otro, la Comisin Europea debe pronunciarse sobre si autoriza o no la venta del pesticida, tras la prrroga temporal de 18 meses decidida a mediados de 2016.

Bruselas ha venido ignorando hasta el momento todas las denuncias, incluidas las de Christopher Portier, un toxiclogo de fama mundial que desde hace tiempo viene alertando del carcter nocivo del glisofato. A finales del pasado mes, y tras tener acceso a estudios confidenciales internos que Monsanto entreg a las autoridades europeas, Portier remiti una carta al presidente de la Comisin, Jean Claude Juncker, en el que cuestiona los estudios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y de la Agencia Europea de Productos Qumicos, y describe ochos casos que ambos organismos ignoraron y que tendran que ver con tumores asociados a cnceres de pulmn, rin, hgado, de piel, de mama y de tiroides relacionados con el pesticida.

El glisofato no es inocuo. Francia, Italia, Blgica, Holanda y Malta tienen prohibido su uso en lugares pblicos, una decisin no aplicada en Espaa pero s en ms de 40 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Tarragona, Toledo, Sevilla o Zaragoza, y en comunidades autnomas como Aragn, Extremadura y La Rioja. En ello influye el hecho de que nuestro pas es nico de Europa en el que Monsanto ha logrado imponer de manera significativa sus cultivos, que en 2016 ocupaban ms de 129.000 hectreas de maz y que representaban el 95% de los transgnicos del continente. El 5% restante se reparta entre Portugal, Eslovaquia y Repblica Checa.

La historia de Monsanto es tan truculenta como inquietante. Fundada en 1901, lo ms inocente que ha protagonizado es la construccin de la Casa del Futuro de Disneylandia por eso de que el hijo del fundador y el padre de Mickey Mousse eran amigos. De sus inicios con la sacarina y la vainilla, pas a fabricar cido sulfrico y bifenilos policlorados, que durante 40 aos se usaron como refrigerantes de equipos elctricos antes de ser prohibidos por sus efectos cancergenos y contaminantes.

Particip en el proyecto Manhattan de fabricacin de las primeras bombas atmicas y fue el principal fabricante, junto a Dow Chemical, del agente naranja con el que EEUU arras con selvas enteras en Vietnam. En 1994 consigui el visto bueno para su comercializacin de una hormona para el crecimiento bovino (rBGH) a la que muchos ganaderos atribuyen la muerte espontnea de sus reses, cuya leche algunos cientficos han vinculado al desarrollo del cncer de prstata. En su intento por borrar este tenebroso pasado, Monsanto ha querido presentarse como una compaa dedicada a las ciencias e la vida. Va por buen camino.

Fuente: http://blogs.publico.es/escudier/2017/06/02/monsanto-no-es-trigo-limpio/