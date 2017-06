Los desastres climticos abren un debate socioambiental en Amrica Latina

IPS

Uno de los valles de Cusco, en Per, en el rea de Machu Picchu, en donde la deforestacin en sus montaas es visible. El retorno a los cultivos tradicionales es una de las respuestas para mitigar el impacto del cambio climtico en la agricultura, indican los expertos. Crdito: Fabiana Frayssinet/IPS

LIMA, 31 may 2017 (IPS) - El aumento de los desastres climticos en Amrica Latina, que segn organismos internacionales representan 70 por ciento de sus emergencias, impulsa un debate socioambiental en la regin que busca profundizar sobre las causas yrespuestas ante estos eventos extremos.

La advertencia de la Organizacin de Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) y otras instituciones multilaterales, es que la variabilidad climtica incrementar la frecuencia y magnitud de los eventos extremos.

Segn el ndice de Riesgo Climtico Global, durante el periodo 1996-2015 cuatro de los 10 pases ms afectados en el mundo son de Amrica Latina y el Caribe: Honduras (primero de todos), Hait (tercero), Nicaragua (cuarto) y Guatemala (noveno).

Per sufri entre marzo y abril inundaciones y deslizamientos, debido al fenmeno de El Nio costero, generado por el calentamiento de las aguas del litoral, con un saldo de ms de 100 muertos, un milln de personas afectadas, 7.000 productores rurales damnificados (80 por ciento pequeos agricultores) e incalculables daos de infraestructura.

Las lluvias tambin daaron ms de 60.000 hectreas e inutilizaron 18.000.

Los cambios en patrones en precipitaciones y de temperatura continuarn. No necesariamente habr efectos de desastres naturales evidentes, pero si cambio en el crecimiento de los cultivos, en el comportamiento de alguna plaga o enfermedades que podran llegar a surgir o cambios en la productividad, seal Fernando Castro Verastegui, coordinador de Polticas de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de FAO en Per.

Tenemos que desarrollar bastante investigacin para el desarrollo de nuevas variedades de cultivos que se adapten, tenemos que desarrollar prcticas que generen resiliencia en el productor, y adaptacin a este cambio climtico, apunt.

Entre 2003 y 2013, la FAO estima que 22 por ciento de las prdidas y daos causados por desastres de mediana y alta intensidad en pases del Sur en desarrollo afectaron al sector agrcola.

Esta situacin cobra especial importancia en esta regin, que es una gran productora mundial de alimentos. Ese sector, del que depende prcticamente un tercio de la poblacin latinoamericana activa, sufri13 por ciento de los daos causados por desastres.

La FAO y la Oficina de Naciones Unidas para la Reduccin del Riesgo de Desastres ayudan a la regin a desarrollar una Estrategia Regional de Gestin del Riesgo de Desastres en el sector agrcola y la seguridad alimentaria y nutricional, a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeos.

Es un proceso irreversible, pero tenemos oportunidades de desarrollar nuevas tecnologas. Bsicamente a partir de semillas que permitan una mejor adaptacin y buenas prcticas agrcolas que nos permitan hacer un mejor manejo del cultivo y podamos hacer frente a este cambio climtico, explic Castro Verastegui.

El cambio climtico no solamente es negativo, tambin genera oportunidades, afirm.

Como ejemplo, dijo que en zonas alto-andinas de Per no eran aptas para cultivar algunas hortalizas y tubrculos y las alteraciones climticas generan oportunidades de hacerlo.

Castro Verastegui tambin apuesta al rescate de las tradiciones de la agricultura familiar y a su fortalecimiento para enfrentar estos problemas.

Mapa del ndice de Riesgo Climtico Global, durante el periodo 1996-2015, donde cuatro de los 10 pases ms afectados pertenecen a Amrica Latina y el Caribe, sealados en color granate, con Honduras encabezando el ranking. Crdito: German Watch

Augusto Castro Carpio, director del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energas Renovables de la Pontificia Universidad Catlica del Per, consider que en su pas y en otros de la regin el Estado no est en capacidad de enfrentar estos eventos climticos.

Creo que tenemos que pensarlo con mucho cuidado en toda Amrica Latina, porque fenmenos de este tipo se van a repetir por todas partes y los Estados tienen que prepararse, dijo a IPS.

El Estado peruano ha perdido un punto y medio del PIB con esto. Esto nos vuelve a sumir en la pobreza esto genera problemas. Esperemos que el gobierno lo utilice para hacer una reconstruccin del pas, pero tomando en cuenta las normas para cuestiones ambientales, advirti como una de las situaciones que se repiten en la regin.

Como consecuencia del calentamiento global, crece el inters de las ciencias sociales en el impacto del fenmeno desde hace una dcada.

Gabriela Merlinsky, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, lo atribuy al inters legtimo que tenemos las ciencias sociales en esos temas y a que los cambios ambientales globales son producto de la intervencin humana.

Tambin al llamado del sector cientfico de que las ciencias sociales intervengan.

La relacin sociedad-naturaleza es la que est definiendo este proceso de aceleracin en la tasa de extraccin de los recursos naturales y de formas de uso de los recursos y del suelo, que implican mayores riesgos ambientales, dijo a IPS.

Su anlisis, partiendo de las experiencias en el Cono Sur, tiene que ver con identificar contextos de mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climtico.

El aspecto peligroso de esto es que se vuelva un discurso globalizante por el cual echemos la culpa de todos los males al cambio climtico y no tomemos en cuenta aquellos elementos estructurales de nuestra sociedad que hacen por ejemplo, que nos inundemos ms, puntualiz.

Cit el caso de Argentina, donde hay una recurrencia de inundaciones en diferentes ciudades costeras y sobretodo en la regin de la Pampa.

Lo que ha habido es una intensificacin del monocultivo, en particular la produccin sojera que absorbe mucho menos agua que otro cultivo. El agua queda retenida en el suelo y hay un elevamiento de los niveles de las cuencas hidrolgicas lo que son las napas freticas. Eso aumenta la exposicin a las inundaciones, explic.

Por eso para la investigadora, que integra un Grupo de Trabajo sobre Ecologa Poltica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), lo que est detrs de esos problemas es la vieja cuestin del capitalismo y del avance despiadado sobre los recursos naturales y los serios problemas de regulacin de parte del Estado.

La crisis, ms que una crisis ambiental, es una crisis ecopoltica. Es una crisis de regulacin, es una crisis de horizonte, y es una crisis en relacin a modos de hacer polticas que no toman en cuenta las demandas sociales, concluy Merlinsky.

La colombiana Catalina Toro analiz que algo similar ocurre con los fenmenos climticos de su pas, que en abril causaron en Mocoa, en el amaznico departamento de Putumayo, devastadores aludes sobre viviendas, con el saldo de ms de 300 muertos, adems de miles de desplazados.

Fue una de las mayores catstrofes sufridas en Colombia en tiempos recientes.

Mientras los medios culpan a El Nio de estas lluvias extremas, lo que decimos nosotros es que no es un desastre natural, asegur a IPS esta acadmica de la Facultad de Derecho, Ciencias Polticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

Son lugares completamente deforestados, lugares donde los desplazados de los desplazados, son obligados a asentarse en unas condiciones bastantes frgiles al lado de los ros, subray Toro, quien tambin participa como una de las coordinadoras en el grupo de Clacso.

A su juicio, estos problemas tienen que ver con la deforestacin, la ampliacin de la frontera agrcola, la construccin de carreteras, la exploracin petrolera y minera, que va moviendo los ecosistemas y afectando de manera muy fuerte toda esa zona que es un bosque hmedo tropical que de por s ya est bastante intervenido por la colonizacin.

Para Toro ese modelo de desarrollo depredador extractivo corre el grave peligro de ampliarse, ahora que concluy el conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es posible penetrar y explotar territorios de gran valor ecolgico, antes vedados por la guerra.

Editado por Estrella Gutirrez

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/05/desastres-climaticos-abren-debate-socioambiental-en-america-latina/