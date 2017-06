Consecuencias sociales de las anomalas cientficas: el cientifismo

Ciencia mundana

En este breve artculo me limitar a esbozar algunas anomalas que existen en la ciencia contempornea y sus peligros para la sociedad. Podrn profundizar sobre el tema en mi blog.

El mtodo cientfico es una de las formas que ha tenido el ser humano de crear conocimiento evitando sesgos y prejuicios. Los grandes avances que la ciencia y la tecnologa han supuesto para buena parte de la humanidad son indiscutibles. Necesitamos seguir entendiendo los mecanismos y las reglas de la naturaleza, y seguir cultivando y universalizando la ciencia desde la razn.

Vivimos una poca paradjica en cuanto a la relacin ciencia y sociedad. Una parte de la sociedad reniega de los conocimientos adquiridos por el sistema cientfico mientras que otra tiene a la tecnociencia como una institucin prcticamente omnisciente. Sin embargo la ciencia y los que la veneran sufren una serie de anomalas que enumerar a continuacin.

El reduccionismo gentico como paradigma del sesgo reduccionista.

En una entrevista a Carlos Lpez Otn, este cae en numerosos prejuicios reduccionistas, por ejemplo : No sabemos muchos detalles de cmo se regula el universo celular, dnde se halla el cuadro de mandos para que determinados genes se activen o bloqueen. Quien nos organiza toda esta actividad es el genoma. Esta retrica divulgativa esconde una forma de pensar. Cuando se explica el funcionamiento de algo tan complejo con esa metfora reduccionista y tcnica se est imponiendo un relato al lector. La teora de que en el genoma est escrito el destino del organismo que lo sustenta es una bonita metfora con tintes bblicos. La realidad es que los elementos que hacen realidad la vida son muchsimo ms que una secuencia de cuatro letras. Y es que en el ADN est la idea de Dios implcita y eso puede ser muy atractivo para el OPUS, que controla muchos de los departamentos de biologa del pas, pero no explica ni de lejos la autorganizacin de la naturaleza.

Y este reduccionismo "biologicista" no es infrecuente, ni inocente ni inocuo.

La idealizacin del sistema cientfico.

Lo que los cientficos preguntamos, las hiptesis que formulamos y las conclusiones que sacamos estn histricamente condicionadas. La ciencia tiene que ser lo ms objetiva posible, pero interpretar que ciencia es sinnimo de objetividad oculta las verdaderas relaciones sociales de los cientficos con la sociedad y entre s.

La revisin por pares es hoy da uno de los principales obstculos en el avance del conocimiento cientfico.Sin embargo, para los cientifistas, es la realizacin misma del sueo americano. Pero en realidad es un coladero de resultados no reproducibles y fraude. Hay saturacin y sesgo. La ciencia tiene un mtodo que permite depurar la estafa, el problema es que el mtodo est inutilizado por los mal llamados sistemas de evaluacin, basados en publicar mucho y rpido.

Explotacin y corrupcin.

El 90% de los cientficos trabajan ms de 40 horas semanales, el 38% ms de 60. Miles de investigadores compiten internacionalmente por una plaza o financiacin. Escndalos por fraude saltan por todas partes. Cientos de artculos se retractan. El 50% de los ensayos clnicos no se hacen pblicos. El 80% de los resultados en biomedicina no son reproducibles. En nuestro pas los casos de Sonia Melo o Susana Gonzlez claman al cielo. Parece que la corrupcin en ciencia se paga, pero con premios y dinero. El supervisor de tesis de Melo durante el fraude, Manel Esteller, recibi el Premio nacional de investigacin de Catalua y la medalla de honor del parlament de Catalua. Es corrupcin porque es malversacin de fondos pblicos.

Problemas polticos requieren soluciones polticas.

Cientifismo es la doctrina segn la cual los mtodos cientficos deben extenderse a todos los dominios de la vida intelectual y moral sin excepcin. Yo ampliara esta definicin. Cambia mtodo cientfico por toda teora o cachivache que surja de la produccin del sistema cientfico. Por cientfico tenemos que entender tambin tcnico, por ejemplo transgnicos o energa nuclear. Por vida intelectual y moral debemos entender TODOS los mbitos de nuestra vida, tambin la filosfica y la salud en todas sus vertientes. Sin excepcin quiere decir que al oponerte a eso sers tildado de magufo.

Para un cientifista la ciencia es la nica posibilidad de conocimiento y de desarrollo. Todo lo que venga del mundillo podr ser utilizado para justificar medidas polticas, econmicas, sociales o ambientales. Porque como en la ciencia est la verdad, tambin estar la salvacin.

Cuando los cientficos se preguntan cmo parar el calentamiento global mediante la tecnologa, tipo secuestrar CO 2, parece que no son conscientes de que un prejuicio les impide tener acceso a un abanico ms amplio de soluciones: el crecimiento.

No podemos confiar en que los cientficos no tengan necesariamente una agenda. Paradigmtico es JM Mulet. Su estilo, arrogante pero simptico, ni de izquierdas ni de derechas, triunfa. En una de sus peridicas campaas contra Greenpeace, cuando la famosa carta de los Nobeles, public un meme con la cara de un nio afectado de ceguera con el texto: Cientficos independientes han demostrado que el arroz dorado pudo haber salvado mi visin y tambin puede salvar mi vida. Lo tenis claro Greenpeace?. Es un disparate defender que la hambruna causada por la mala distribucin se solucione con alimentos tecnolgicos de alto valor aadido como el arroz dorado, llamado as porque es transgnico y expresa ms cantidad de vitamina A. Adems de que probablemente no funcione. Es un insulto a la inteligencia el querer hacernos creer que la tecnologa resolver problemas estructurales como el hambre. Y como l es un inteligente profesor universitario entonces lo que pasa es que por alguna razn quiere vendernos esa tecnologa utilizando nios negros.

Otra prueba de que a menudo hay una agenda es el hecho de que la mayora de los estudios a favor de los transgnicos tienen conflictos de intereses evidentes.

Los batallones cientifistas son las asociaciones de escpticos, pero son escpticos acrticos, porque se dedican a atacar y desmontar las pseudociencias nicamente cuando no vienen del sistema cientfico.

As, de mano de los cientifistas, la tecnociencia, unida al dogma del crecimiento continuo, toma las riendas de nuestro destino. Las decisiones importantes las tienen que tomar los expertos no ya las mayoras. Es nuestra obligacin como cientficos y divulgadores ser radicalmente crticos y extremadamente empticos. Hay que abandonar el doble rasero y criticar por igual las prcticas alejadas de la razn y el mtodo vengan de donde vengan, porque ms ciencia es necesaria.

Este artculo fue publicado originalmente en cataln en La directa.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons , respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.