Pepe Mujica critica a Trump por salir del Acuerdo Climtico

"No falla la ecologa, falla la poltica"

Pgina/12

El ex presidente de Uruguay, Jos Pepe Mujica, critic duramente la decisin del presidente Donald Trump de sacar a Estados Unidos de los tratados de Paris para la mitigacin de los efectos nocivos del cambio climtico. No falla la ecologa, falla la poltica, seal Mujica despus de que Trump se negara a participar del acuerdo firmado en 2015, y consider que el presidente estadounidense se toma el derecho de decidir por toda la humanidad, a pesar de que ningn pas vale ms que otro.

En dilogo con el programa Parte del Aire de la AM750, Mujica analiz la coyuntura poltica mundial e indic que los lderes estn tomando decisiones que afectan a todos y sobre todo a los ms dbiles. Trump se va del Acuerdo de Pars, que es de una tibieza lamentable, pero al menos es un reconocimiento escrito. No es un problema de Estados Unidos, es un problema de la humanidad. Se toma el derecho de decidir por toda la humanidad, expres el ex presidente, que adems carg contra el presidente ruso, Vladimir Putin, al sealar que no sabe "si Dios los cra, pero que se juntan, se juntan".

Mujica analiz las polticas econmicas que rigieron al mundo en los ltimos aos, y reflexion: Es una multiplicacin de la tragedia que vive el mundo, que invent una civilizacin que por su grado de expansin tcnica y cientfica y por la acumulacin de capital ya no tiene timn porque el nico timn es el mercado.

Durante la charla que mantuvo con Daniel Filmus, Daniel Miguez, Vctor Hugo Morales y Adrin Paenza, el ex presidente traz los pasos a seguir para cambiar la forma de repensar las relaciones geopolticas, respecto al cuidado del medio ambiente. Hay una parte de nuestro razonamiento que ya no tiene que ser como pas ni como individuos, tiene que ser como especie. La mayor responsabilidad la tienen los pases centrales, su direccin poltica, indic. Adems alert que el peor costo lo van a pagar los ms dbiles" porque "en el Atlntico Sur se estn manifestando con mayor intensidad los efectos de la contaminacin". Por ltimo, denunci: "Hay un silencio cmplice frente a estos hechos.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/42103-pepe-mujica-no-falla-la-ecologia-falla-la-politica