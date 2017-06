El ascenso de Khalifa Haftar, el verdadero objetivo de Egipto en Libia

En opinin de los analistas, Egipto ha utilizado un ataque contra los cristianos en su suelo como pretexto para impulsar sus intereses en Libia y fortalecer al hombre fuerte all, Khalifa Haftar.

El Cairo lanz el viernes [26 mayo] varios ataques areos sobre la ciudad libia de Derna, alegando ir a la caza de los terroristas que haban masacrado a docenas de cristianos en un atentado perpetrado al sur de El Cairo slo unas horas antes. El grupo del Estado Islmico (EI), que haba reivindicado el ataque contra los cristianos, no tiene presencia en la ciudad.

Ese hecho ha llevado a algunos a sugerir que el objetivo de los ataques no era contrarrestar una potencial amenaza para Egipto, sino proporcionar ayuda miliar al Ejrcito Nacional Libio (ENL), dirigido por un acrrimo aliado de Egipto, Khalifa Haftar, quien actualmente ha emprendido una campaa para socavar al gobierno de unidad en Trpoli, que cuenta con el apoyo de la ONU, y derrotar a los grupos terroristas.

Derna est en estos momentos bajo control del Consejo de la Shura de Derna, que ha gobernado la ciudad desde que se expuls al EI en 2015.

Las fuerzas de Haftar, que han prometido eliminar a los grupos islamistas presentes en Libia, han denunciado a los miembros del consejo tildndoles de terroristas y han procedido a asediar la ciudad.

Pero el consejo ha negado cualquier implicacin en el ataque de El Cairo, y sus vecinos han relatado a Middle East Eye que, como consecuencia del asedio, en las tiendas se han agotado los alimentos y las medicinas.





Ataques de Egipto en Libia. Video del ministerio de Defensa en el que se muestra cmo los ataques alcanzan la ciudad de Hun en lugar de Derna, 01:43 - 28 May 2017 ( Aldin Abazović 🇧 🇦 @CT_operative )

Jalel Harchaoui @JMJalel_H : En cuestin de 48 horas, el oeste de Libia est siendo bombardeado por una fuerza extranjera en apoyo de Haftar mientras la ONU guarda silencio. La ciudad de Hun, que ha sufrido los ataques, est situada a unos 500 kilmetros de Misrata. 08:04 - 28 May 2017

Arnaud Delalande, un analista libio que ha escrito para Middle East Eye, dijo que las pruebas publicadas por el ejrcito egipcio indicaban que los ataques en Derna estaban apoyando al ENL, y que el vnculo con el ataque contra los cristianos era un invento.

Estos elementos sugieren que los ataques areos egipcios no fueron una operacin de represalia, sino que Egipto ha utilizado este pretexto para apoyar a su aliado en el este de Libia, dijo.

Su video oficial confirm tambin que Egipto llev a cabo una segunda oleada de ataques areos el 27 de mayo, pero esta vez sobre Hun, donde se localiza el grupo Saraya Defend Benghazi, un grupo de milicias islamistas que se opone al ENL y a Haftar.

El lunes [29 de mayo], dirigentes del gobierno de unidad libio que la ONU apoya denunciaron en Trpoli los ataques sobre Derna, alegando que se haban llevado a cabo sin coordinacin con las autoridades legtimas, segn el Libya Observer.

Los ataques egipcios constituyen un punto de inflexin en el conflicto libio, segn Jalel Harchaoui, investigador de geopoltica centrado en Libia de la Universidad VIII de Pars.

Los Emiratos rabes Unidos y Egipto llevan meses realizando ataques areos sobre suelo libio, dijo a MEE.

Pero el cambio de secreto a pblico tiene importantes ramificaciones sobre lo que puede suceder a continuacin. Ahora que la narrativa permite lo manifiesto, Egipto y los EAU pueden reforzar la agresividad de lo que hacen por todo el territorio libio.

El papel de los EAU en Libia, y su relacin con Haftar, es muy controvertido.

Un artculo de la revista Time de primeros de mayo indicaba que los emirates haban utilizado aviones fabricados en EEUU para atacar objetivos en apoyo de Haftar, socavando directamente la poltica estadounidense, que en la actualidad apoya todava al gobierno de unidad en Trpoli.

Tenemos que hacer algo

Claudia Gazzini, destacada analista sobre Libia del International Crisis Group, dijo que aunque los ataques sobre Libia eran claramente y en gran medida para consumo interno egipcio y para hacer pensar que estaban haciendo algo tras el ataque contra los cristianos, iban tambin dirigidos a apoyar a Haftar y a sus patrocinadores en los EAU.

Egipto no est bien financieramente y es difcil pensar que tiene aviones y armas de sobra como para emprender acciones militares a travs de sus fronteras sin un socio externo que contribuya a pagar las cuentas de tales actuaciones, dijo a Middle East Eye.

Por tanto, es tambin posible que los EAU estn empujando a Egipto para que emprenda este tipo de incursiones porque estn dentro de lo que a EAU le gustara que sucediera en Libia.

Ataques areos egipcios sobre campos de grupos de milicias en Libia

Hay muchos actores en Libia que estn profundamente preocupados por la reunin que tuvo lugar en ese pas entre Fayez al-Sarraj, primer ministro del gobierno de unidad, y Haftar.

Aunque fuentes prximas a Haftar describieron la reunin como positiva, los crticos consideran simplemente que da legitimidad a Haftar y a sus ambiciones militares antiislamistas.

El hecho de que Egipto tenga carta blanca para llevar a cabo estos ataques es motivo de preocupacin para las fuerzas polticas y militares sobre el terreno que se oponen a Haftar, dijo Gazzini.

Desde luego, todo esto puede tener un efecto domin por todo el pas.

El efecto Trump

Los ataques areos de Egipto sobre Libia se han producido tambin como consecuencia del discurso del presidente estadounidense Donald Trump en la capital saud, Riad, en el que exhort a los pases musulmanes a expulsar a los militantes islamistas de sus comunidades.

Tras el asesinato de los cristianos egipcios, Trump pidi a los aliados de EEUU que castigaran a los autores del ataque.

EEUU quiere dejar bien claro a sus amigos, aliados y socios que las valiosas comunidades histricas cristianas del Oriente Medio deben ser defendidas y protegidas, dijo Trump en un comunicado el viernes.

Hay que poner fin al derramamiento de sangre de los cristianos, hay que castigar a todos los que ayudan a sus asesinos.

Algunos consideran que la retrica de Trump da luz verde para que se emprenda una lnea ms dura contra los grupos militantes.

Es posible que la actitud estadounidense hacia Libia haya ido tomando forma gradualmente y que EEUU haya dado luz verde para este tipo de acciones a algunos de sus socios regionales, incluidos los egipcios, muy en lnea con la visin del mundo que Trump y su administracin tienen, dijo Gazzini.

La mano rusa en Libia

Harchaoui dijo tambin que era probable que los ataques reflejaran las ambiciones de Rusia de desarrollar su influencia en Libia. Mosc apoya tambin firmemente a Haftar, al igual que los egipcios, y ha enviado ya fuerzas especiales en respaldo del general renegado en su lucha contra el terrorismo.

Si Rusia hubiera tenido alguna duda en relacin a los acontecimientos de los ltimos das, habramos odo algo de parte de Mosc, dijo Harchaoui.

La clave ms reveladora es el silencio de los rusos. Son bien conocidos por condenar amargamente cualquier intervencin militar que les disguste.

A los rusos no les importa que el campo EAU-Egipto-Haftar reafirme sus esfuerzos militares en Libia.

El sistema poltico de Libia ha estado dominado por el caos desde la creacin del gobierno de unidad en Trpoli en 2016.

Todava existe, nominalmente, un parlamento en Tobruck que apoya a Haftar. Pero la incapacidad del gobierno de Trpoli a la hora de construir consenso entre las diversas milicias ha llevado a algunos actores internos y regionales a considerar que el hombre fuerte libio, Haftar, es la solucin al caos, a pesar de sus sospechadas ambiciones autoritarias.

Hay una falta total de liderazgo, tambin a nivel internacional, y eso da ms espacio para que los actores externos acten con independencia, dijo Gazzini.

La razn por la que Egipto puede llevar a cabo estos ataques, no slo en Derna, sino tambin en el centro de Libia, tiene mucho que ver con la total parlisis en que est inmerso todo el proceso militar y poltico, lo que significa que la ONU ya no tiene all capacidad de liderazgo alguna.

No hay un verdadero dilogo militar, en la prctica tampoco hay un dilogo poltico real, todo est paralizado y esto permite que los actores externos avancen e impulsen sus prioridades.





