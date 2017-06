50 aos, 50 mentiras

Supongamos que la ocupacin est justificada. Digamos tambin que Israel no tiene eleccin. No le llamamos siquiera ocupacin. Digamos que ha sido reconocida por el Derecho Internacional y que el mundo la ha aplaudido. Supongamos que los palestinos y palestinas estn agradecidos por su presencia. No obstante, todava hay un pequeo problema: toda ella est enteramente basada en mentira

Desde el principio hasta el cada vez ms lejano final, todo es un paquete de mentiras. No hay una sola palabra de verdad asociada a ella. Si no fuera por estas mentiras, su podredumbre habra implosionado hace mucho tiempo. Si no fuera por estas mentiras, es dudoso que alguna vez hubiera llegado a existir. Estas mentiras, algunas de las cuales enorgullecen a la derecha ("por el bien de la Tierra de Israel est permitido mentir"), son suficientes para que cualquier persona decente retroceda con repulsin. No se necesita los otros horrores para convencerse de eso.

Comenz con la cuestin de cmo llamar a los territorios. En Radio Israel se decidi usar el trmino "territorios temporalmente retenidos". Esa fue la mentira N 1, al implicar que la ocupacin era temporal y que Israel tena la intencin de evacuar esos territorios, los cuales eran slo una moneda de cambio en la bsqueda de la paz. sta es probablemente la mayor mentira, y ciertamente la ms decisiva. Es la que ha permitido la celebracin de su aniversario jubilar. La verdad es que Israel nunca pens en acabar con la ocupacin. Su supuesta temporalidad slo sirvi para que al mundo se echara a dormir con el engao.

La segunda gran mentira fue el argumento de que la ocupacin sirve a los intereses de seguridad de Israel; que es una medida de autodefensa por parte de una nacin indefensa rodeada de enemigos. La tercera mentira fue el "proceso de paz", que en realidad nunca tuvo lugar, y que en todo caso slo se propona comprar ms tiempo para la ocupacin. Esta mentira tuvo muchas patas. El mundo fue su cmplice, mintindose continuamente a s mismo. Hubo argumentos, presentaciones de mapas (todos ellos iguales), se llevaron a cabo conferencias de paz con numerosas rondas de conversaciones y cumbres, con enviados corriendo para aqu y para all, y principalmente charlatanera vaca. Todo esto estaba basado ​​en una mentira: la suposicin de que Israel siquiera contemplaba poner fin a la ocupacin.

La cuarta mentira, obviamente, es la empresa de colonizacin. Este proyecto naci y se cri en la mentira. Ni una sola colonia fue establecida honestamente: empezando por la estada de una noche en el Park Hotel en Hebrn y siguiendo por los "campos de trabajo", los "campamentos de proteccin", las "excavaciones arqueolgicas", las "reservas naturales", las "reas verdes", las zonas de tiro, las tierras de estudio, los puestos de avanzada y las expansiones: todas ellas fabricaciones ejecutadas con un guio y un aj, culminando con la mayor mentira en este contexto: la de las "tierras estatales"; una mentira que slo se puede comparar con la de los palestinos ausentes presentes de Israel .

Los colonos mintieron y los polticos mintieron, el ejrcito y la Administracin Civil en los territorios mintieron: todos mintieron, al mundo y a s mismos. De la proteccin de la torre de una antena creci una mega-colonia, y de un fin de semana en ese hotel creci lo peor del lote. Los miembros del gabinete que ratificaron, los miembros del Parlamento que asintieron con un gesto y un guio, los oficiales que firmaron y los periodistas que lo blanquearon: todos saban la verdad. Los estadounidenses que "condenaron" y los europeos que se "enfurecieron", la Asamblea General de la ONU que "convoc" y el Consejo de Seguridad que "decidi": ninguno de ellos tuvo jams la intencin de pasar de la palabra a la accin. El mundo tambin se est mintiendo a s mismo: es conveniente para todos que siga de esta manera.

Tambin es conveniente promulgar las eternas mentiras cotidianas que encubren los crmenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel [Ejrcito], la Polica de Fronteras, el Shin Bet [servicio de inteligencia], el Servicio Penitenciario y la Administracin Civil: todo el aparato de la ocupacin. Es conveniente usar un lenguaje asptico, el idioma del ocupante tan caro a los medios de comunicacin, el mismo lenguaje que usa para describir sus excusas y autojustificaciones. No hay en Israel blanqueo semejante al que describe la ocupacin, ni existe otra coalicin tan amplia que lo expanda y apoye con tal devocin. La nica democracia de Medio Oriente que impone una tirana militar brutal, y el ejrcito ms moral del mundo que mata a ms de 500 nios y 250 mujeres en un verano: puede alguien concebir una mentira ms grande? Puede alguien pensar en un mayor autoengao que la opinin predominante en Israel, segn la cual todo esto se nos impuso, no queramos hacerlo, y los rabes tienen la culpa? Y no hemos mencionado todava la mentira de los dos estados y la mentira del Israel que busca la paz, las mentiras sobre la Nakba de 1948 y la "pureza" de nuestras armas en esa guerra, la mentira de que el mundo entero est contra nosotros, y la mentira sobre que ambos bandos son culpables.

Desde las palabras de Golda Meir: "Nunca perdonaremos a los rabes por obligar a nuestros hijos a matarlos" hasta "Una nacin no puede ser ocupante en su propia tierra", las mentiras siguen sucedindose. No han parado hasta el da de hoy. Cincuenta aos de ocupacin, cincuenta sombras de mendacidad. Y ahora qu? Otros cincuenta aos?







Notas



Se refiere al comienzo de la ocupacin ilegal de la ciudad palestina de Hebrn/Al-Jalil. En 1968, tras la ocupacin de la ciudad por los militares israeles, un grupo de unos 30 judos israeles respondi a un anuncio del rabino fundamentalista Moshe Levinger para celebrar la Pascua juda en el Park Hotel del centro de Hebrn, hacindose pasar por turistas. Cuando el grupo proclam su intencin de establecerse en la ciudad indefinidamente, el Ministro de Defensa Moshe Dayan orden su evacuacin, pero ms tarde acord que se trasladaran a la base militar cercana, que con el tiempo se convertira en la colonia Kiryat Arba, una de las ms grandes y violentas de Cisjordania. (N. de la T.).

En la legislacin israel se llama as a las personas palestinas que en 1948 fueron expulsadas o huyeron, y sus tierras y propiedades fueron apropiadas por el naciente Estado, bajo el pretexto de que estaban ausentes; pero aunque pudieron regresar, el Estado no les devolvi sus propiedades, declarndoles ausentes presentes. (N. de la T.).

El nombre (otra mentira) que reciben las autoridades israeles que gobiernan los territorios palestinos ocupados, y que en realidad son militares. (N. de la T.).

