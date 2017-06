Abbas Kiarostami, poeta de los caminos

Somos incapaces de fijarnos en lo que tenemos delante a menos que est dentro de un marco

(Abbas Kiarostami)





Desde Irn, Abbas Kiarostami ense a mirar a Occidente. Su cine conquist los centros culturales europeos en los aos noventa, trayendo consigo la frescura y el talante perdido de las nuevas olas de los aos sesenta, ya sepultadas en ese continente por la imparable penetracin de las grandes productoras estadounidenses. Como principal representante de la nueva ola iran, conocida como sinema-ye motefavet (cine diferente o alternativo), Kiarostami puso voz y rostro a un pas tan desconocido como maltratado por Occidente, al que decidi abandonar a finales de la primera dcada del nuevo siglo, cuando se traslad a Francia para filmar sus dos ltimas pelculas. El 4 de julio de 2016 el director persa abandon para siempre el sabor de las cerezas debido al cncer, dejando un legado vanguardista repleto de humanidad y de riqueza, que lo sita a la altura de figuras como Satyajit Ray y Ousmane Sembene. Estos creadores, habitualmente catalogados como cineastas perifricos, agitaron desde el celuloide las conciencias etnocntricas del norte occidental del mundo.



El cine de Kiarostami exige al espectador una actitud activa, en la medida en que lo insta a reflexionar sobre su forma de observar la realidad inmediata. La pretensin documentalista que incorpora el director en sus pelculas cumple la doble funcin de mostrar Irn sin maquillajes y explorar sentidos poticos y msticos en la realidad cotidiana. Los asientos del cine hacen vaga a la gente: esperan que se les d toda la informacin. Pero para m los signos de pregunta son la puntuacin de la vida, expres el autor. Contrariamente al realismo con el que se ha tendido a caracterizar el cine de este director, su estilo trasciende esta corriente y busca sentidos filosficos y msticos en la representacin de la realidad. As, su cinematografa se acerca a la de autores psicolgicos, como Robert Bresson, Ingmar Bergman y Michelangelo Antonioni, partiendo de influencias neorrealistas y documentalistas.



Kiarostami naci en Tehern en una familia numerosa, su padre era pintor y decorador, una rama que estimul la creatividad del cineasta persa durante su niez y juventud, y lo llev a estudiar Bellas Artes. Su infancia estuvo marcada por la introversin y la incomunicacin. Segn el investigador espaol Alberto Elena, Kiarostami admiti que termin sus estudios elementales sin cruzar palabra con sus compaeros de escuela. Esta cualidad conecta directamente con el que fue el estilema del director durante la mayor parte de su filmografa: el aislamiento en la infancia. Durante la primera etapa de su produccin cinematogrfica sus protagonistas frecuentemente son nios callados, perdidos e invisibilizados por el mundo adulto, quienes se resisten a renunciar a sus deseos y voluntades. Esto los hace afrontar distintas formas de situaciones lmite.



Al contrario que la mayora de realizadores, Kiarostami no fue un gran consumidor de cine durante su juventud: en 1990 declar no haber visto ms de cincuenta pelculas en toda su vida. Igual que pas con otros directores asiticos, como Sayahit Ray, el autor de El sabor de las cerezas (1997) reconoci que su verdadera aficin por el cine se desat en su adolescencia, cuando empezaron a llegar a Irn pelculas neorrealistas que le permitieron ver ms all del cine comercial estadounidense y acercarse a situaciones de vida ms autnticas y humanas. Paradjicamente, en 1992 el realizador obtuvo el premio Rossellini que otorga el festival de cine de Cannes por Y la vida contina (1992).



Los nios de Kiarostami



Su carrera creativa se deton cuando ingres como colaborador en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Nios y Adolescentes. Esta institucin jug un papel clave para la eclosin y el desarrollo del Nuevo Cine Iran, haciendo las veces de mecenas de varios cineastas. Fue fundada por la esposa del shah en 1965, con el fin de crear una biblioteca infantil en Tehern y desarrollar la creacin de materiales de lectura para nios y jvenes. El xito de esta actividad anim a sus autoridades a inaugurar una seccin cinematogrfica. Por ello, muchos artistas grficos se unieron a este proyecto para probar suerte en el mbito del cine. En este contexto Kiarostami dirigi su primer cortometraje, Pan y callejuela, en 1970, inspirndose en una ancdota de su hermano menor. Un nio al que envan a comprar el pan debe afrontar lo que para l es una terrible amenaza: atravesar una calle custodiada por un perro que lo intimida.



A este cortometraje le sigui La hora del recreo (1972), otra microhistoria dotada de mayor libertad creativa y experimentacin formal, en la que el realizador ahonda en el estado psicolgico del protagonista. Este cortometraje recoge de forma ms exhaustiva el papel de la infancia en el estilema del autor. Un nio reprimido por el mundo adulto huye buscando un espacio de libertad que no encuentra, y eso lo lleva a perderse en soledad en espacios ms o menos hostiles. En esta obra aparece por primera vez un escenario clave en el cine de Kiarostami: la escuela como espacio opresivo y coartador de la libertad infantil.



Podrn creerme o no, pero mi ideal cinematogrfico se corresponde con mi segunda pelcula, La hora del recreo (1972), que me sigue pareciendo mucho ms avanzada que, por ejemplo, El sabor de las cerezas en trminos formales, de audacia, antinarratividad y final abierto. Sin embargo, en su momento, la reaccin de los crticos fue tan dura y desabrida que me hizo plantearme contar una historia de manera ms directa en mi siguiente film, La experiencia, que era un melodrama sentimental []. Adems, los crticos me dijeron que estaba malgastando los fondos del Estado y exigieron que me despidieran del Centro para el Desarrollo Intelectual de Nios y Adolescentes, expres Kiarostami en una entrevista en los aos noventa.



Adems de las obras que marcaron su desarrollo creativo, Kiarostami realiz entre 1975 y 1982 diez cortometrajes pedaggicos para el Centro para el Desarrollo Intelectual de Nios y Adolescentes, entre ellos Dolor de muelas (1980), dedicado a explicar a los nios por qu deben lavarse los dientes, Cmo emplear el tiempo libre? La pintura (1977), y Colores (1976). Eran piezas eminentemente didcticas que se enmarcaban en el fin social que persegua la institucin.



En 1987 la carrera de Kiarostami lleg a un punto de inflexin cuando estren Dnde est la casa de mi amigo?, obra con la que por primera vez lleg a las pantallas y las publicaciones de cine europeas. Con ella consigui ganar el Leopardo de Oro del festival de cine de Locarno en 1989, su primer premio de relevancia en el extranjero. En este film, mediante una historia mnima que acontece en una localidad del Irn rural, Kiarostami elabora un diagnstico de la sociedad patriarcal persa, marcada por la opresin y el atraso religioso. Ahmed, un nio de ocho aos, se ve obligado moralmente a viajar hasta el pueblo vecino para entregar a un compaero un cuadernillo de deberes que se ha llevado por error, ya que este estaba amenazado con ser expulsado del colegio. Al ser ignorado por sus familiares adultos en su dilema, Ahmed decide emprender ese viaje en soledad y queda perdido a altas horas de la noche. Con esta historia, Kiarostami dej el testimonio de la incomunicacin intergeneracional que caracteriz a su sociedad de procedencia.



A nivel narrativo, Ahmed se inviste con las caractersticas de hroe clsico que emprende el tradicional motivo del viaje. El autor emplea este esquema para expresar el reclamo de un orden social nuevo, opuesto a las figuras de autoridad que representan desde el prisma infantil instituciones coercitivas y disciplinadoras como la escuela y la familia. Esto conecta a su vez con la tradicin filosfica y potica persa, en la que el viaje constituye una forma de autoconocimiento y desarrollo personal. "El viaje es un elemento constitutivo de nuestra cultura y est ligado al misticismo: para nosotros no es realmente importante la meta que se desea de alcanzar, sino el camino que hay que recorrer", expres Kiarostami en una entrevista en Italia en 1993. El curioso ttulo de la cinta es el primer verso del poema "Direccin", del poeta y pintor Sohrab Sepehri (1928-1980), uno de los principales representantes de la nueva poesa persa de la segunda mitad del siglo XX. Segn Alberto Elena, el "Amigo" es una forma de referirse a dios en la tradicin potica de este pas. As, para este autor, "la 'morada del amigo' no ser sino la inalcanzable meta de la bsqueda mstica".



Los nios de Kiarostami no son personajes afectados por condiciones de miseria, hambre, trabajo infantil o maltrato. Su drama no se gesta aludiendo a problemticas sociales concretas, sino que est vigente en la propia condicin de la niez desarrollada dentro de una sociedad rgida, en la que operan una serie de deberes, rigideces y sentidos autoritarios que construyen una suerte de opresin sobre la experiencia infantil. Los problemas que aquejan a los protagonistas del cineasta persa son los miedos, preocupaciones y deseos propios de cualquier nio que, sin embargo, resultan nimios para el esquema de valores del mundo adulto.



As, se puede decir que en su primera etapa Kiarostami se caracteriz por la desbanalizacin del mundo infantil masculino, en el cual representa su ideal de pureza, inocencia y bondad. En ningn caso un nio kiarostamiano lleva a cabo acciones de crueldad, sino que se mantiene como encarnacin de inocencia, vctima de una realidad social autoritaria. Tampoco ninguna nia ocup nunca un rol protagnico, algo que da cuenta de la herencia patriarcal que arrastr el creador.



La mstica de los caminos



La sencilla historia narrada en Donde est la casa de mi amigo? (1987) sirvi de detonante para la conocida como triloga de Koker, que supondr un pilar fundamental del legado creativo de Kiarostami. Este trptico est compuesto adems por Y la vida contina (1992) y A travs de los olivos (1994). Sin embargo, a nivel formal estas dos pelculas suponen un punto de inflexin que dar lugar a la etapa de madurez deldirector, en la que los adultos cobran protagonismo en detrimento de los nios, y las largas travesas en auto por los polvorientos caminos del Irn rural se constituyen a modo de lugar comn entre los recursos expresivos del autor.



Y la vida contina (1992) narra el viaje que el propio Kiarostami realiz por la localidad en la que rod Donde est la casa de mi amigo?, tras el terremoto que afect a esa zona en 1990. El fin del protagonista es encontrar, tras la tragedia, a los dos nios que protagonizaron el film anterior. Sin embargo, como es habitual en esta etapa del director, los acontecimientos que transcurren fuera del auto dan forma al viaje interior que realiza el protagonista que lo conduce, junto a su hijo que lo acompaa. Mediante las largas secuencias que ilustran el recorrido de los personajes, Kiarostami muestra a la gente reconstruyendo sus hogares y sus vidas truncadas por el sesmo. El film mantiene una apariencia documental un tanto engaosa, ya que el propio director reconoci que el grueso del rodaje transcurri once meses despus de la catstrofe natural, y muchas puestas en escena derivaron de reconstrucciones. En este sentido, el motivo del viaje y las connotaciones filosfico-religiosas antes descritas cobran especial importancia en esta etapa de su filmografa, compuesta tambin por El sabor de las cerezas (1997) y El viento nos llevar (1999).



En Y la vida contina Kiarostami hizo uso por primera vez del que constituy uno de sus principales recursos tcnicos: la cmara subjetiva desde el auto. Mediante una cmara fija situada en el vehculo, el director realiza largas secuencias de travesas que, de forma ilusoria, parecen incluir al espectador como pasajero. Este recurso cumple adems una funcin expresiva mediante la que Kiarostami evoca la subjetividad de sus protagonistas durante sus viajes de autodescubrimiento. Este film fue duramente denostado por la crtica iran, que acus al realizador de banalizar la tragedia que supuso el terremoto para ganarse a la crtica y al mercado occidental.



A esta obra le sigui A travs de los olivos (1994). En ella, el rodaje de Y la vida contina acta como trasfondo para el desarrollo de una historia de amor entre dos jvenes, Hossein y Tahereh, que son contratados como actores para representar a una pareja que se casa. El film recoge el clsico motivo del amor impedido por la diferencia de clase social para ilustrar las rgidas estructuras socioculturales que atraviesan la sociedad iran. Tahereh, proveniente de la clase alta, perdi en el sesmo a sus padres, quienes le haban prohibido entablar una relacin con Hossein, un joven albail analfabeto. El peso religioso que los muertos y la tradicin tienen sobre la conciencia de la protagonista pugnan con la insistencia que muestra su pretendiente entre los cortes del rodaje para convencerla de que se case con l. En este film Kiarostami de nuevo juega a la confusin del espectador, mezclando formatos de documental y ficcin para elaborar un discurso complejo que trasciende lo evidente e ilustra una sociedad teocrtica marcada por la inhibicin institucionalizada.



Sin embargo, la conquista definitiva de Occidente por el director persa no lleg hasta 1997, cuando estren El sabor de las cerezas, con la que gan la Palma de Oro en el festival de cine de Cannes, a ttulo compartido con La anguila (1997), de Shohei Imamura. Este fue el film ms provocativo del director, en el que abord un tema tab para cualquier gran religin: el suicidio. En esta cinta Kiarostami narra el viaje errtico de un suicida musulmn que busca la cooperacin de un desconocido que lo entierre. Al contrario que en las obras anteriores, este no es un viaje de iniciacin o de crecimiento espiritual, sino un viaje sin rumbo hacia la nada. Poco sabemos del personaje principal ms que lo evidente; sus motivos de suicidio son desconocidos, as como su historia de vida. l mismo, as como la trama principal, resultan ser meros accesorios para la elaboracin de un discurso abstracto que muta entre lo psicolgico y lo mstico.



Mediante recursos tcnicos como el empleo de travellings en los que la cmara sigue al auto del protagonista por los escenarios desolados y polvorientos de las afueras de Tehern; o el empleo de la auricularizacin neutra, por la que escuchamos en primer plano sonoro los dilogos que el protagonista tiene con sus potenciales colaboradores mientras el vehculo se pierde por los caminos de tierra en el fondo del plano, Kiarostami busca ms transmitir un estado mental-espiritual que narrar una historia cuyo desenlace ni siquiera importa.



En definitiva, la obra de Kiarostami trasluce un retrato complejo de la nacin persa, caracterizada como una sociedad rgida y conservadora, pero a la vez clida y humana. El duro peso de la tradicin religiosa opera como un agente opresivo para los individuos en el universo kiarostamiano, que a su vez no est exento de frmulas de cortesa en las que la cooperacin entre desconocidos se impone como norma. As, el legado cinematogrfico que deja Kiarostami es un testimonio multidimensional de una nacin histricamente maltratada que contrasta con el burdo estereotipo impuesto por la propaganda meditica occidental.



Blog del autor: http://revistadossier.com.uy/cine/abbas-kiarostami-poeta-de-los-caminos/



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.