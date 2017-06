Comunicado y declaracin final

Encuentro trinacional sobre el NAFTA en Mxico

RQIC

Crdit photo: Denise Gagnon FTQ

Ms de 300 personas representantes de diferentes organizaciones sociales de Qubec, Canad, Estados Unidos y Mxico concluyeron en la ciudad de Mxico, el ltimo fin de semana, las discusiones relativas a la renegociacin del Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano ( ALENA o NAFTA en castellano). Esta reuni coincidi con la reunin que llevaba al mismo tiempo a cabo la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Crystia Freeland, con su par mexicano Luis Videgaray.



Los participantes de la reunin de organizaciones sociales de Canad, Mxico y los Estados Unidos, frente al inminente proceso de renegociacin del Acuerdo(NAFTA) condenan dicho modelo por haber afectado gravemente el desarrollo nacional, por ser contrario a los intereses de los pueblos, del ambiente y de nuestro sistema democrtico. Por otra parte los acuerdos de libre comercio han fracasado en el plano poltico porque las promesas y las perspectivas de prosperidad no han llegado a los trabajadores y las trabajadoras de los medios rurales y urbanos, provocando una severa crisis social.

Convocamos a construir un nuevo modelo de integracin, de cooperacin y de comercio entre pases para asegurar la participacin democrtica de la sociedad con el objeto de llegar a la negociacin de un acuerdo transparente en todos sus trminos y condiciones y a promover, sobre la base de la cooperacin internacional y de la soberana de cada uno de los pases, la reconstruccin de cadenas de produccin nacionales, regionales y locales, con el debido respeto de los derechos humanos, polticos, econmicos, sociales, culturales y ambientales, garantizando adems el trabajo decente y el salario digno. Sin distincin de origen o de contingencia migratoria.

Desde la puesta en marcha del NAFTA, en 1994, los trabajadores y las trabajadoras, las comunidades y el ambiente de los tres pases han padecido sufrimientos mientras que los inversores ricos, las grandes empresas y sus dirigentes se han beneficiado con mayores ingresos adquiriendo mayores derechos y mayor poder. Poder que ha producido efectos negativos en nuestras democracias.

Todo acuerdo comercial debe invertir sus innegables consecuencias y conducir a un desarrollo sustentable y ampliamente compartido en toda Amrica del Norte. Hasta ahora los signos no han sido alentadores en el sentido de que un nuevo NAFTA contribuira a responder a las necesidades de la poblacin y de las comunidades norteamericanas y del ambiente que todos compartimos. Varios funcionarios de los EEUU han planteado utilizar el Acuerdo de Participacin Transpacfica (PTP) como punto de partida para la revisin del NAFTA, a pesar de la extendida oposicin de los trabajadores y de sus comunidades al PTP con argumentos concretos y muy buenas razones. Las organizaciones y los movimientos de la sociedad civil y de las comunidades autctonas rechazan no solamente los aspectos tcnicos del NAFTA actual y los de los acuerdos comerciales subsiguientes llevados adelante por los EEUU, sino tambin las posiciones belicistas, militaristas, xenfobas y misginas de Trump. Exigimos total respeto al derecho internacional y la no injerencia con el objeto de asegurar la paz mundial.

Nos oponemos a todo muro fronterizo en Amrica del Norte y defendemos los derechos humanos y profesionales de los emigrantes, as como su derecho a no ser forzado a emigrar por motivos de pobreza o inseguridad. Por tales razones todo tratado o proceso de negociacin deben:

1.- Realizarse a travs de un proceso transparente, plural y democrtico que incluya a la poblacin y al poder legislativo de cada pas.

2.- Incluir en el texto del acuerdo normas claras y eficientes que obliguen a los ejecutores con determinadas condiciones relativas al trabajo y al medioambiente que respeten y vayan ms all de las normas internacionales establecidas.

3.- Eliminar los privilegios que se otorgan a los inversores extranjeros como tambin el mecanismo de reglamentacin de los diferendos entre los inversores y el Estado (Investor-State Dispute Settlement ISDS) y respetar el derecho de los pueblos a ejercer un control democrtico sobre las polticas pblicas de cada pas.

4.- Establecer normas obligatorias que aseguren la preeminencia de los derechos humanos a partir de acuerdos y de pactos internacionales.

5.- Establecer polticas globales de gnero que garanticen la igualdad y la no discriminacin en tanto principios transversales como tambin la activa participacin de las mujeres en todas las esferas de la vida.

6.- Garantizar el consentimiento y la participacin previa y debidamente informada de las comunidades y de los pueblos autctonos, con el objeto de respetar la soberana de los pueblos sobre sus recursos, sus territorios y sus culturas.

7.- Incluir en la legislacin y en la prctica medidas que aumenten los salarios y el empleo digno en los tres pases y que promuevan a la democracia sindical, la libertad de asociacin y la negociacin colectiva transnacional, en los casos en que los empleadores operen en dos o ms pases.

8.- Garantizar la educacin pblica gratuita en tanto derecho social indispensable para la construccin de sociedades socialmente justas y democrticas y para la emancipacin de nuestros pueblos. La educacin debe hallarse excluida de los acuerdos de libre comercio por no ser una mercanca.

9.- Promover en Amrica del Norte una poltica industrial que proteja eficazmente una produccin compartida, aumentando las exigencias cuantitativas, cumpliendolas exigencias de la supervisin y el control con el objeto de garantizar el origen norteamericano de los componentes de las industrias claves.

10.- Salvaguardar la soberana alimentaria, los mecanismos de gestin de la produccin y los medios de subsistencia en el medio rural y el derecho a saber qu contienen nuestros alimentos y cmo y dnde se hanproducido.

11.- Garantizar la prestacin de servicios pblicos de calidad: la educacin, la salud, la seguridad social, la energa el agua, los mercados pblicos, etc., proteger los derechos de las naciones a ampliar la propiedad de sus recursos y de sus servicios.

12.- Incluir compromisos compartidos en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras migrantes y de las poblaciones autctonas y reforzar los mecanismos ejecutivos para protegerlos incluido el derecho a formar organizaciones sindicales.

13.- Rechazar los captulos de propiedad intelectual y de comercio electrnico relacionados con la violacin de los derechos a la libertad de expresin, a la vida privada y el acceso al conocimiento y a los medicamentos. Preservar la existencia de un internet libre y completamente abierto, evitar criminalizar a los usuarios finales e impedir que los derechos de autor se conviertan en un mecanismo usurario.

14.- Difusin de los compromisos compartidos en los tres pases, destinados a mejorar la infraestructura pblica y la sustentabilidad, promoviendo la justicia fiscal mediante imposiciones justas, equitativas y progresivas de los beneficios.

15.- Incluir fuertes obligaciones ejecutorias para luchar contra el cambio climtico, la deforestacin, la contaminacin del aire y del agua, las emisiones que producen el efecto invernadero y la preservacin de la propiedad social de los bosques, las tierras, la biodiversidad y el agua. Cada pas debe estar obligado a contribuir con lo acordado en el acuerdo de Pars sobre el clima.

Las organizaciones de la sociedad civil de Amrica del Norte no aceptaremos nunca un NAFTA txico y colaboraremos ms all de nuestras fronteras en la supervisin, control, movilizacin, educacin y lucha con el objeto de exigir que se alcancen estos objetivos.

Fortaleceremos nuestro compromiso de trabajar juntos y de poner en marcha un plan de accin trinacional, que incluya manifestaciones, campaas, movilizaciones, campaas polticas utilizando todos los recursos jurdicos, polticos y de incentivacin destinados a establecer un nuevo modelo comercial que ponga en primer trmino a los pueblos del planeta y no las ganancias de las empresas.

Sobre la base de todo lo precedente convocamos a los pueblos de los tres pases construir un gran y diversificado movimiento, a elaborar estrategias de movilizacin, de propuestas y a un dilogo poltico para lograr un mayor impacto en el camino de la mundializacin de polticas pblicas y en la construccin de alternativas de desarrollo sustentable.

Nota: esta declaracin fue unnimemente aprobada en general por las personas que participaron en el encuentro de las Organizaciones Sociales de Canad, los EEUU y Mxico los das 26 y 27 de mayo del corriente ao.

Fuentes: http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article232 y http://rqic.alternatives.ca/spip.php?article228

