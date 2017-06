La retirada de EEUU del Acuerdo de Pars, peligrosa para el planeta

Para Donald Trump, el Acuerdo de Pars sobre el clima solo permitira evitar que la temperatura suba 0,2 C, un clculo que los expertos rechazan, insistiendo en los beneficios de este pacto para el planeta, incluyendo Estados Unidos.

- Qu temperatura alcanzar? -

"Si todas las naciones aplicaran el Acuerdo de Pars, se reducira solamente la temperatura mundial en 0,2 C hasta 2100! Una cantidad minscula, minscula!", asegur el jueves el presidente estadounidense al anunciar que su pas abandonaba el pacto.

"Falso!", replican los investigadores.

El mundo se dirige hacia una temperatura 4 C mayor a la media anterior a la revolucin industrial en 2100. Las promesas de reduccin de emisin de gases con efecto invernadero presentadas en Pars por cada pas llevan esta subida a unos 3 C. Es decir, alrededor de 1 C menos (no 0,2 C), segn los investigadores; mientras que la idea es reforzar esta ambicin a lo largo de los aos.

Desde este jueves, los investigadores del Massachussetts Institute of Technology (MIT), que la Casa Blanca cit como fuente, se afanaron en subrayar en un comunicado que sus trabajos revelaban una reduccin de 0,9 C, y no 0,2 C.



La ms mnima dcima cuenta. Con el +1 C actual, el calentamiento global ya se nota: sequas, inundaciones, prdida de los arrecifes coralinos...

En cuanto al impacto de la retirada de Estados Unidos, segn la Organizacin Meteorolgica Mundial, provocara una subida de 0,3 C en el planeta con horizonte 2100, si ninguna ciudad o empresa estadounidense no compensa la medida federal (algo improbable).

- Y qu ocurre con la financiacin? -

"El Fondo Verde (de la ONU) sobre el clima le cuesta una fortuna a Estados Unidos", declar el inquilino de la Casa Blanca. "Tendremos que pagar (...) potencialmente decenas de miles de millones" al Fondo Verde.Para el expresidente de la COP21 Laurent Fabius, el estadounidense dijo "cualquier cosa" al hablar de un Fondo de 100.000 millones.

De hecho, el Fondo Verde est dotado de 10.000 millones de dlares, 3.000 de los cuales fueron prometidos por Estados Unidos, que finalmente solo pag 1.000 millones.

La cuestin de la financiacin es la preocupacin ms importante de numerosos expertos, pues los compromisos financieros son un elemento clave del Acuerdo de Pars, al permitir que los pases del Sur se desarrollen con energas limpias.

En Pars, los pases del Norte les prometieron 100.000 millones anuales a partir de 2020 a travs de diferentes canales. "El problema de la financiacin ser muy complicado de solucionar. Habr que compensar", dijo Fabius.

Mientras tanto, China va abrindose hueco y aumentando su influencia, contribuyendo cada vez ms a la financiacin del clima Sur-Sur.

En cuanto al apoyo de la diplomacia del clima, Estados Unidos financiaban con 4 millones de dlares (23%) la secretara de la Convencin del Clima. El jueves, la Fundacin Bloomberg Philantropies propuso aportar 15 millones.

- Efecto domin o electroshock? -

Con la salida de Washington, tambin cabe "temer un efecto bola de nieve, justo cuando habra que aumentar las aspiraciones", dijo preocupado, como muchos otros, el climatlogo Jean Jouzel, pensando principalmente en Rusia.

"Este anuncio podra marcar un freno. Sin embargo, cada ao cuenta".

Pues, para seguir bajo el lmite de 2 C fijado en Pars, habra que dejar en tierra el 80% de las reservas de energa fsil (carbn, gas, petrleo). Al ritmo de consumo mundial actual, habra que detener esta explotacin en un plazo de 20 aos.

"Pronto habr que reducir las emisiones globales un 5% anual", aadi Jouzel.

Desde hace tres aos, las emisiones de gases con efecto invernadero debidas a las energas fsiles estn estancadas, pero sobre todo gracias a China, a quien Trump acus falsamente el jueves de beneficiarse de un trato diferente en el Acuerdo de Pars.

En cambio, las emisiones de India crecen, y las de otros pases energas podran seguir esta estela.

An as, los ecologistas quieren creer, al trmino de esta semana, que el mundo va a trabajar "codo con codo" y que esta crisis ser "til y movilizadora".

"El Acuerdo de Pars naci del multilateralismo, de las ganas de encontrar una solucin de cooperacin a un problema mundial", coment el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, para quien "ningn pas puede desmantelarlo por s mismo".

