Historias de abuso sexual infantil en Sudfrica

My Piece of Sky

Al-Jazeera

Inspirada en su propia experiencia de vctima de abuso sexual, una reportera grfica comenz a documentar las vctimas y los autores.

Una nia intenta huir de la sala de reconocimiento antes de un examen mdico forense. Un pariente de nueve aos admiti que haba hecho "juegos sexuales" con ella, ms tarde se descubri que l mismo haba sido objeto de abusos. Ambos nios fueron enviados paraasesoramiento. Clnica o so de peluche para nios maltratados, Johannesburgo, marzo de 2003 [Mariella Furrer]

"No hay mayor dolor que llevar una historia no contada dentro de ti" (Maya Angelou)

Cuando yotena unos cinco aos un desconocido abus de mi sexualmente. No creo que a esa edad entendiera realmente qu me haba sucedido. Pero de alguna manera saba que estaba mal y me sent culpable por dejar que el hombre me tocase.

Poco despusse lo cont a mis padres. No puedo imaginar el peso que mi revelacin debe haber tenido en ellos, el dolor y la rabia. Furiosos consigo mismos por no protegerme montaron en clera ante el hombre por lo que me hizo y se enfurecieron con el mundo por permitir que eso sucediera a su pequea hija.

El abuso sexual no pudo durar ms de un par de minutos, pero afect mi vida en formas que son difciles de articular.

No creo que siendo un nio de cinco aos realmente entiendas que has perdido algo cuando abusan de ti, pero sabes que algo cambi.

En realidad pierdes tu infancia, te arrebatan la inocencia y lo poco que queda de ese nio puro alguna vez, ahora se transforma en un ser sexual, un nio con un conocimiento de las cosas mucho antes de su tiempo.

A partir de ese momento las cosas fueron muy diferentes para m. Empec a cubrirme. Ya entrada en la adolescencia llevaba una camiseta cada vez que nadaba. Odiaba que los hombres me mirasen, me senta incmoda. Atraves una fase bulmica, odiaba mi cuerpo y la atencin que atraa.

Me tom mucho tiempo despus de eso confiar en un hombre -o alguien- de nuevo.

My Piece of Sky(Mi pedazo de cielo) es el resultado de un viaje por el mundo del abuso sexual infantil.

Se centra en la crisis de Sudfrica, un pas que se enfrenta a una epidemia de abuso sexual infantil, aunque no es exclusiva entre los sudafricanos.

A travs de fotografas, revistas, obras de arte y testimonios de las vctimas yabusadores, se ofrece una visin de un mundo de depravacin, de horror absoluto, pero tambin de la increble capacidad de recuperacin y de los jvenes sobrevivientes que luchan por reconstruir sus vidas.

Mi investigacin comenz en noviembre de 2002, cuando recib un encargo de una revista femenina estadounidense de tomar fotografas para un artculo sobre violacin infantil en Sudfrica.

Fui a trabajar con la Unidad de Proteccin Infantil de Polica de Sudfrica en Port Shepstone, una ciudad en el sureste del pas. Slo llevaba con ellos unos das, pero me qued muy sorprendida por el nmero de nios involucrados y decid continuar trabajando en el tema. Cunto ms investigaba, ms creci el proyecto.

La mayor parte del material vino a travs de la Clnica del Oso de Peluche, con sede en Johannesburgo, para nios maltratados y los servicios de polica de Sudfrica. Otros contactos se realizaron a travs de personas que trabajan en el campo de la proteccin y curacin de la infancia.

Las jvenes sobrevivientes estn rodeados de activistas de los derechos del nio y oficiales de proteccin de los nios cuya prioridad absoluta es el bienestar de los nios. Me tom largo tiempo ganar su confianza, pero una vez que la tuve, fui considerada una de ellos.

Hoycreo que soy una activista por los derechos y la proteccin de estos nios como cualquier otro y muchos agentes de polica y defensores de la proteccin infantil siguen siendo mis queridos amigos, al igual que muchos de los jvenes sobrevivientes y sus familias.

Todas mis fotos y las entrevistas con los nios se hicieron con el consentimiento de su tutor o cuidador. Una vez que tuve el material siempre expliqu al nio (si era lo suficientemente grande para entender) que estaba trabajando en un proyecto sobre las cosas malas que la gente hace a los nios, que tambin me pas a m, y que yo realmente esperaba que un da, cuando la gente vea estas fotos y lea estas entrevistas quiera que esto no les ocurra a otros nios.

Tambin les garantic que nunca seran identificados en fotos o entrevistas.

Cuando se molesta o se viola a los nios estos pierden el control sobre lo que les est sucediendo a ellos y sus cuerpos, por lo que cuando se trabajaba con vctimas yo era muy cuidadosa acerca de devolverles el control nuevamente.

Me gustaba empezar por sentarme en el suelo en una esquina o en algn lugar apartado. Una vez en mi sitio me gustaba moverme muy poco. Tomaba unas pocas fotos, esperando a ver cmo respondan los nios ante la cmara. A menudo tambin me gustaba interactuar con ellos y convertirme en parte del equipo que trabajaba para consolarlos y hacer que se sientan seguros. Durante todo el proceso les deca que si en algn momento se sentan incmodos conmigo o con mi cmara me detendra.

Estando unos pocos aos en el proyecto, decid que necesitaba ms que la fotografa para contar esta historia. Tena curiosidad por saber ms sobre el abuso sexual infantil; su impacto en los sobrevivientes, sus familias, la polica, los abogados, y tratar de entender lo que motivaba a los autores. As que empec a hacer entrevistas en profundidad.

No tena una batera especfica de preguntas durante las entrevistas.Formulaba preguntas basadas en el entrevistado, que me daran una mejor comprensin psicolgica y emocional de sus vidas. Siempre empezaba mi entrevista pidiendo que me contasen su historia y que mientras hablaban me gustara anotar todas las preguntas que venan a mi mente.

Una vez que terminaban su historia, les peda ms en profundidad haciendo preguntas personales relacionadas con la psicologa detrs del trauma. En qu estaban pensando cuando estaban pasando por el ataque? Cmo les afect a lo largo de su vida, emocional y sexualmente?

Cuando entrevist a los autores, fue con el entendimiento de que mi Pedazo de cielo tomara algn tiempo en completarse y que no seran identificados, a fin de no influir en los procesos judiciales pendientes.

Mis entrevistas con ellos estaban realmente motivadas por querer entender su infancia, cundo comenzaron a sentirse atrados por los nios, ya sea que abusasen o no, cmo escogan a sus vctimas y qu les hizo abusar de ellos.

Mi trabajo con los abusadores me sumi en una depresin muy profunda, pero no por las razones que usted podra pensar.

La verdad es que todos tenemos mltiples facetas de nuestra personalidad y estos autores no eran diferentes. Ellos abusaban de los nios, pero algunos de ellos eran divertidos, inteligentes, creativos y solidarios.

Despus de asistir a sus sesiones de grupo durante varias semanas, uno de ellos me pregunt delante del grupo qu senta por ellos ahora.

"Crees que somos todos monstruos?" No lo creo.

No poda tolerar en absoluto lo que haban hecho pero no los odio. Con este descubrimiento mi mundo en blanco y negro, del bien y del mal, se derrumb sobre m.

Despus de todos estos aos no soy la misma persona. No porque haya envejecido, sino porque he aprendido mucho, realmente demasiado.

El encuentro con estas personas y escuchar sus historias me ha llevado a los lmites de mi existencia psicolgica, emocional y espiritual. Me ha probado en formas que an no he podido comprender y despus de muchas de las entrevistas me tenda en mi piso durante horas, en estado de shock por lo que haba odo.

Muchas veces he querido bloquear estas entrevistas y fotos y enterrarlas; pretender que nunca las haba visto o escuchado.

Slo un sentido de obligacin con los que han compartido sus ms profundos y oscuros secretos para que no vuelvan a suceder me ha impedido hacerlo.

El dibujo de un nio en la Clnica oso de peluche para nios maltratados en Johannesburgo. Abril de 2003. [Mariella Furrer]