Geopoltica y Estados Unidos

Trump, cuya propuesta es hacer de EEUU un pas grande de nuevo, cree que no vale la pena mantener el liderazgo a cualquier precio, porque se agot ya la posibilidad de gobernar cargando sobre los hombros el control total de los acontecimientos que se dan en el mundo, ya que eso cuesta mucho y los resultados son magros.

As, las guerras del Oriente Medio, emprendidas con el fin de controlar sus recursos, han trado como consecuencia no la supuesta democratizacin de dicha zona, con que se las justific, sino el desbarajuste que actualmente se observa en toda su extensin y el renacer del Estado Islmico. De ah que Trump plantee retroceder para fortificar a EEUU y convertirlo en el ejemplo del mundo.

No comparten de esta visin ni los demcratas ni un sector republicano de la vieja guardia, como el Senador MacCain, quienes creen que EEUU debe ser el fiel reflejo de lo que fue el imperio romano: El eje espiritual, cultural, econmico, militar y poltico del resto del planeta. Ser su hegemon.

Este proyecto, globalizador en todo sentido y que en parte ya fue implementado por los gobiernos anteriores y la lite neoconservadora de EEUU, que no va a dar su brazo a torcer, es cuestionado por Trump, que no concuerda con este radicalismo . Esto explica por qu un sector de su administracin no le hace caso; por qu los intentos de eliminarlo a como d lugar ; por qu se dan grandes manifestaciones en contra de su poltica ; por qu hay planes para arrojarlo de la Casa Blanca; por qu la sociedad estadounidense se ha dividido en dos campos prcticamente antagnicos; por qu la falta de dilogo y la lucha a muerte entre estas dos esferas del poder; batallas que muchos politlogos contemplan, sin entenderlas en absoluto.

No le falta razn a Trump cuando sostiene que es el presidente que ha sido atacado ms injustamente en la historia de EEUU, pues ni siquiera Bush junior fue agredido con tanta vehemencia, pese a las barrabasadas que durante su administracin cometi; es que no acta bajo las reglas que la lite gobernante impone.

Por eso, la gran prensa enfila ahora sus caones para destruirlo y lo acusa de no estar preparado para gobernar y de ser un ttere de Mosc. Y no importa que estos ataques sean ilegales, adems de injustos, porque, por ser la encargada de fabricar las verdades y las mentiras que el imperio propaga para que sean aceptadas a raja tabla por el mundo occidental, se le perdona todo. Esto nos recuerda la propaganda sovitica previa a la glsnost , cuando la realidad social era recreada por la nueva clase gobernante, slo que ahora es fabricada por la dictadura democrtica, que intenta perpetuarse en el poder.

Esta poltica de EEUU genera en Europa el fortalecimiento de movimientos de extrema derecha, como en Alemania u Holanda, que defienden los intereses nacionales de sus pases y rechazan ser arriados por un basilisco que los azota sin ton ni son, y tambin la aparicin de alianzas geopolticas, como La Nueva Ruta de la Seda, cuyos signatarios pretenden controlar sus riquezas mediante vnculos estratgicos a largo plazo. Ojal que los gobernantes latinoamericanos sepan sacar provecho de estas favorables circunstancias.

Las cartas estn sobre la mesa, ganarn los pases que mejor las jueguen.

