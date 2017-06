Boricuas identifican a sus amigos y enemigos

Desfile puertorriqueo dedicado al independentista Lpez Rivera

Diario Por esto! (Mrida)

La Coca Cola, el canal televisivo Univisin, la lnea area Jet Blue, el diario, la corporacin alimentaria Goya Foods, la telefnica ATT & T, el equipo beisbolero Yankees de Nueva York y cuarenta consorcios ms, junto con la polica y los bomberos de la ciudad, retiraron su apoyo y patrocinio al desfile puertorriqueo que cada 11 de junio se lleva a cabo en Nueva York.Motiv el inusitado hecho la decisin de los organizadores del evento de dedicar su celebracin al combatiente independentista scar Lpez Rivera, recientemente liberado tras cautiverio durante 35 aos en prisiones federales sin que jams le hubieran sido probados los delitos por los que fue condenado.Los organizadores del desfile no ignoraban que, si bien la posicin de principios de Lpez Rivera, tanto como combatiente por la independencia de su patria como durante sus 36 aos prisionero, le hacan merecedor del alto honor, tal designacin podra resultar demasiado chocante para mucha gente que se haba dejado llevar ingenuamente por las mentiras de la propaganda colonial contra los ms insignes patriotas puertorriqueos, cuya rectitud revolucionaria no haba podido ser doblegada por tanto tiempo de cruel encierro. El Bur Federal de Investigaciones (FBI) y las filiales locales de varias corporaciones haban desatado una guerra meditica contra el patriota scar Lpez Rivera desde antes de ser seleccionado ste para encabezar el desfile puertorriqueo de este ao.Cuando se anunci que se asignara el nombre de scar a una calle del barrio puertorriqueo de Chicago, el FBI intensific su campaa propagandstica contra al patriota, tema que han reciclado hasta la saciedad.Organizadores del desfile han declarado, en alusin a su decisin de dedicarlo este ao a Lpez Rivera, que: "algunas personas comparan su caso con el de Nelson Mandela a quien unas calificaban de terrorista mientras otras lo consideran un luchador por la libertad. scar insisti que su historial judicial est claro y nunca se le acus de crmenes violentos, aunque vincul la desinformacin a la campaa de en su contra del FBI.Poco a poco esta campaa se ha convertido en peligrossimo juego donde aparecen personas con armas de fuego diciendo que me van a matar, divulgan comentarios de que yo soy terrorista y provocan que haya gente que se opone a m porque creen que yo comet crmenes que no he cometido, afirma Lpez Rivera.Rafael Cancel Miranda, otro expreso poltico puertorriqueo en Estados Unidos, en carta pblica a Lpez Rivera, le escribi: Veo que ahora, en la campaa que llevan a cabo en tu contra, y porque representas Patria y Dignidad, conceptos que no caben en su mentalidad, te han otorgado la misma distincin de terrorista que a m. Si de terrorismo vamos a hablar, hablemos de quienes, en la historia de la humanidad, por siglos, han sido los peores. T y yo somos antiterroristas, aunque los agentes del FBI nos llamen non-repentant terrorists (terroristas no arrepentidos). La verdad a veces es dolorosa, pero ms doloroso es vivir en el engao. Palante siempre, que tenemos la razn y el derecho a defendernos!El desfile nacional de los puertorriqueos tiene derecho a elegir a quien quiera homenajear. Este ao me eligieron a m y estoy sumamente agradecido. Creo que la decisin merece ser respetada, declar Lpez Rivera. "Ningn puertorriqueo tiene por qu someterse a los deseos de las corporaciones. Creo en losNecesitamos utilizar nuestro poder como consumidores. Unsera perfecto, porque las corporaciones no nos pueden decir qu hacer".Quiero que sepan que vivo profundamente agradecido por los esfuerzos que todos y todas han hecho para hacer posible mi excarcelacin, dijo Lpez Rivera al dirigirse a una multitud en la jornada Mujeres por scar que culmin con la comparecencia del propio homenajeado, quien fue recibido por casi un centenar de mujeres en el puente Dos Hermanos en San Juan.El expreso poltico dijo all que nunca perdi la esperanza de ser libre algn da y poder expresar su amor al pueblo. Vivo con el corazn lleno de amor para todos, independientemente de ideologas, profesiones, religiones, identidades o preferencias sexuales. Todos se unieron e hicieron posible mi excarcelacin. Eso habla mucho de nuestro pueblo Somos ms que una ideologa.Sobre las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Rossell Nevares en las que desaprob su homenaje durante la parada puertorriquea, Lpez Rivera sostuvo que son expresiones que forman parte de la poltica y carecen de principios.Rossell Nevares haba enviado en diciembre un mensaje al presidente Obama para exigir la excarcelacin de scar, sealando que no haba sido acusado de crmenes violentos, lo que contradijo en su carta reciente. Un cambio de postura que ilustra una falta de principios por parte del Gobernador expuso Lpez Rivera.