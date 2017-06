Una madrugada de allanamientos derroca a un poderoso to y desata una tormenta poltica

La noche del 1 de junio de 2017, el presidente del Ecuador Lenn Moreno tomaba whiskey en casa de un amigo, en Guayaquil. Distendido y risueo, como acostumbra, el hombre que sucedi a Rafael Correa en el poder, no pareca estar pendiente de nada ms que del vaso, la conversacin y la compaa. Unas horas despus, a las cinco de la maana, varios escuadrones del Grupo de Intervencin y Rescate (GIR), una de las unidades lites de la Polica Nacional, allanaron la casa de Ricardo Rivera, to de Jorge Glas, el incmodo vicepresidente del Ecuador. Una hora y media despus, cuando la luz de la maana ya haba terminado de aduearse del da, el presidente Moreno tuite Estamos prestando todo nuestro respaldo a la Funcin Judicial en la lucha contra la corrupcin. No vamos a permitir que ningn acto de corrupcin quede impune, venga de donde venga. Todos los involucrados en el caso Odebrecht deben responder a la justicia. El de la casa de Rivera era apenas uno de los doce allanamientos en tres ciudades (Guayaquil, Quito y Latacunga) que dejaron cinco detenidos, cerca de 200 mil de dlares en efectivo y hasta un cheque de ms de 900 mil dlares de la constructora brasilea incautados, y un estado de incertidumbre poltica que no se senta en el Ecuador haca ms de una dcada.

Ricardo Rivera, to del vicepresidente Jorge Glas, el momento de su captura, el 2 de junio de 2017, en Guayaquil, Foto difundida en Twitter por varios medios.

Las delaciones de los directivos de Odebrecht en Brasil, donde estn presos por una red de sobornos que cruz Amrica Latina a un paso firme que jams siquiera so la espada de Bolvar, agitaban una vez ms el avispero poltico ecuatoriano. Ya lo haban hecho unos meses antes, cuando la justicia brasilea revelaba que los pagos ilegales en Ecuador ascendan a treinta y tres millones y medio de dlares durante el gobierno de Rafael Correa. Era plena poca electoral en el Ecuador, y la lista de Odebrecht se convirti en una especie de santo grial: todo el mundo saba de su existencia, pero no apareca por ningn lado. Ahora, con el presidente Moreno ya posesionado y en funciones, las investigaciones relacionadas a la dichosa lista que sigue sin aparecer en su totalidad terminaron en los operativos de bsqueda y aprehensin del 2 de junio de 2017. Y tenan en Rivera a su implicado ms notorio.

Rivera tiene sesenta y ocho aos, la cara estirada y la nariz respingada que revelan el paso de los bisturs estetas, y era, hasta haca poco, un completo desconocido. De su existencia se supo por un par de investigaciones periodsticas y su momento de mayor notoriedad fue el 12 de febrero de 2017. La noche de ese domingo protagoniz uno de los momentos ms clebres tristemente clebres de la campaa presidencial de 2017 cuando se encontr con el entourage del candidato presidencial Dalo Bucaram. Haca unos minutos, en una declaracin en vivo desde Facebook, Bucaram haba mostrado documentos que, segn l, probaban la corrupcin que rodeaba al vicepresidente Glas. En esa historia (grabada para eterna memoria) Rivera era un personaje central. Despus de hablar en la red social, Bucaram se fue con un grupo de allegados al restaurante Chilis, una cadena de comida texmex al norte de Guayaquil, donde por esa alineacin csmica de la poltica ecuatoriana, estaba Ricardo Rivera, el gran acusado, el personaje oscuro del que muy pocos haban odo hablar en el Ecuador, y al que Bucaram haba acusado con nombres, apellidos y parentescos de ser parte de un inmenso engranaje de corrupcin.

Las cmaras de seguridad del local inmortalizaron la secuencia: Rivera llama a Bucaram desde su mesa con un de la mano que dice ven ven. Bucaram parece primero no enterarse, pero luego se da la vuelta, y ambos hombres se paran el uno frente al otro. El candidato presidencial del partido FE un refrito populista religioso del partido con el que su padre lleg al poder en 1996, el PRE se remanga su camisa blanca. No hay un registro del audio pero ambos estn cada vez ms cerca, en esa atvica postura de los machos alfa que se intimidan: el pecho inflado, la quijada en cuarenta y cinco grados, los brazos ligeramente abiertos. De la mesa donde est la gente de Bucaram, un hombre macizo y alto se para y empieza a caminar, entre casual y apurado, hacia los enfrentados. Es el hermano mayor del candidato, Jacobo, que se acerca por detrs y le da un trompn a traicin a Rivera, que cae aparatosamente. Dalo, su hermano, se asusta con el sopapo y hace lo que los pxeles borrosos de la toma parecen un gesto de desaprobacin: el que sacaba el golpe primero, perda. Y su hermano, como siempre, como tantas otras veces, lo sac primero. Y a traicin.

El nombre de Rivera no era nuevo en los reportes de prensa: en noviembre de 2016 el portal 4pelagatos reportaba el viaje que haba hecho en 2010 como supuesto representante de Jorge Glas en China. Sin ser funcionario pblico, ni haber presentado documentos que acreditasen su identidad o encargo, Rivera era llamado Special One.

Al parecer, su mejor argumento para agenciar frente a las grandes corporaciones chinas en nombre del Estado ecuatoriano era su relacin de familia con el entonces Ministro Coordinador de Sectores Estratgicos. Pero la relacin entre Glas y Rivera va ms all del parentesco en segundo grado que los une. Rivera fue gerente y socio en la empresa TV Satelital que Glas fund en la dcada de 1990. Cuando su sobrino era Presidente del Fondo de Solidaridad un conglomerado de empresas elctricas, telefnicas y de otras reas estratgicas que existi hasta 2008 Rivera fue nombrado Intendente de Telecomunicaciones. Segn una investigacin del portal MilHojas, en marzo de 2008 fue cesado despus de que reportes de prensa revelaran los conflicto de inters que impedan al to del Vicepresidente ejercer el cargo. El golpe del mayor de los Bucaram, ms all de hematoma que le dej en la mitad de la cara, era, de cierta forma, un alivio: del oscuro personaje que presentaban los medios pasaba a ser un hombre mayor, casi un anciano, atacado, por la espalda, por un violento militante del populismo noventero. Era la oportunidad para volver al silencio y las sombras que ha ocupado durante los diez aos en que su sobrino, exsocio y representante escal desde el anonimato hasta la cumbre del poder poltico en el Ecuador.

Ahora Rivera es uno de los acusados en el caso Odebrecht. La madrugada del 3 de junio, una jueza de la provincia de Pichincha formul cargos contra seis personas. Segn un comunicado de la Fiscala General del Estado, lo hizo por presunta asociacin ilcita que los vinculara al caso Odebrecht. Los otros imputados son los empresarios Gustavo Massuh, Kepler Byron Verduga y Jos Antonio Catagua Delgado, el exfuncionario de la Secretara Nacional del Agua (Senagua) Carlos Villamarn, y Jos Rubn Naranjo Tern. El exalcalde de Latacunga Jos Rubn Tern Vsconez fue puesto en libertad porque la Fiscala no present ningn cargo en su contra.

Los motivos para acusarlos del delito de asociacin ilcita revelaran el alcance de las coimas de Odebrecht. Segn la resolucin de la jueza Gloria Mayora, al proceso se han adjuntado los registros de la Superintendencia de Compaas que certifican que la compaa NORBERTO ODEBRECHT tena actividades en el Ecuador desde 1987. Adems, se han adjuntado copia de los contratos de la construccin del Poliducto Pascuales-Cuenca y sus estaciones, del contrato del proyecto hidroelctrico Manduriacu, de la refinera del Pacfico, del trasvase Daule-Vinces y del acueducto La Esperanza, todas obras ejecutadas por la firma brasilea. Segn las investigaciones presentadas por la Fiscala, las evidencias se encontraron en los allanamientos donde fueron detenidos los ahora procesados. Eran documentos relacionados con Odebrecht, dinero en efectivo, vehculos, y lo que la resolucin judicial llama otras evidencias relacionadas con la infraccin.

De acuerdo a la corte, Villamarn habra recibido pagos para que la empresa brasilea obtenga contratos cuando era parte de la comisin licitadora de Senagua. Rivera se habra valido de su parentesco con un funcionario de Estado (lase, con Jorge Glas, el Vicepresidente de la Repblica) para que se entreguen no uno sino varios contratos a la compaa. Tern serva de intermediario entre la empresa y ciertos funcionarios pblicos para conseguir los contratos. Massuh Isaas lo habra acompaado en esas gestiones ilcitas. Verduga sera el gerente y representante legal de la compaa Equitransa, y Catagua uno de sus accionistas mayoritarios. Esa empresa habra servido de intermediaria para efectivizar el dinero me refiero a EQUITRANSA que luego serva para entregar a los ciudadanos referidos anteriormente. Todo con el fin de beneficiarse econmicamente ellos y beneficiar tambin a la empresa Odebrecht a travs de la concesin de contratos. En el caso de Ricardo Rivera se ha encontrado dinero en efectivo sin que haya podido ser justificado as como documentacin relacionada con Odebrecht. Segn las pesquisas, hay un cooperador eficaz llamado Fernando Fernndez. En buen romance, es un delator a cambio de clemencia que ha entregado informacin relevante para que la Fiscala se convenza de que los acusados son autores del delito del que los acusa. La Jueza lo ha credo tambin.

Los cinco implicados han recibido prisin preventiva. A Rivera, por ser mayor de 65 aos, la jueza le orden arresto domiciliario.

Los allanamientos fueron mantenidos en secreto y solo se supieron de ellos cuando sus espectaculares operativos estaban ya en marcha. Un vecino de Rivera lo document en Twitter. Otro de los operativos en Guayaquil se hizo en en las instalaciones de TV Satelital, el canal que fund Jorge Glas y del que es dueo su to. Cerca de las nueve de la maana, Rivera fue llevado a sus oficinas. Ni la Polica ni la Fiscala explicaron para qu. Como si no hubiese ya ninguna certeza en el Ecuador de quin controla a quin, otro de los allanamientos de alto perfil de la maana del 2 de junio se dio en la casa del Contralor General del Estado, Carlos Plit. Segn la legislacin ecuatoriana, la Contralora es el mximo organismo de control fiscal. En breve: es la institucin que supervigila cmo se usan los fondos y bienes estatales en el pas. Pero Plit no estaba, haba salido del pas con permiso mdico el 26 de mayo. Sin embargo, segn versiones no corroboradas por la Fiscala, policas y fiscales entraron a la vivienda y la requisaron por algunas horas. En Quito, la habitacin del hotel de lujo en la que vive el Contralor mientras ejerce sus funciones tambin fue allanada. Segn testigos presenciales, los agentes se llevaron una caja fuerte.

Para redondear una trama que parece sacada directamente de House of Cards, en una declaracin de su abogado particular dijo que el operativo era una retaliacin del Fiscal General de la Nacin, Carlos Baca Mancheno. Segn Plit, hace pocos das present un informe que estableca la responsabilidad penal de Baca Mancheno que ha respondido que no acta por represalias, sino para esclarecer responsabilidades en delitos. Es muy pronto para saber cmo terminar la pugna entre las cabezas mximas de dos funciones del Estado (que adems eran considerados cercanos al expresidente Correa), pero est claro que en el Ecuador no se sabe bien quin controla al contralor ni quin fiscaliza al fiscal.

Tal vez la nica certeza es que las investigaciones no se detendrn y sacarn quin sabe qu otros revolucionarios trapos sucios al pblico. Segn Baca Mancheno las investigaciones continuarn. El caso considerado por la fiscala como crimen organizado trasnacional podra dar nuevos giros la semana que entra, cuando Baca regrese a Brasil para continuar con la recepcin de versiones y recoleccin de evidencias, tareas en las que el equipo mencionado trabajar en coordinacin con la Procuradura General de la Repblica Federativa de Brasil. La lista de Odebrecht, an sin revelarse, seguir sacudiendo el frgil tablero poltico ecuatoriano.

La constructora brasilea Odebrecht ya no puede contratar en el Ecuador por la prohibicin de un juzgado en diciembre de 2016. No es la primera vez que est impedida de hacerlo: fue expulsada en 2008 del pas por el entonces novel presidente Rafael Correa, pero regres a operar en el pas por intercesin del expresidente brasileo Lula da Silva. Y volvi con ms contratos. Entre ellos, el primer y segundo tramo de la Ruta Viva de Quito (una obra municipal en la administracin del gobiernista Augusto Barrera), el trasvase Daule-Vinces, el relleno de la Refinera del Pacfico, la Central Hidroelctrica Manduriacu, y varias otras, cuyo detalle se puede encontrar en el sitio web de la compaa.

En 2013 ao de elecciones, en el que Jorge Glas fue elegido Vicepresidente la constructora ocupaba el primer puesto del ranking de adjudicaciones del Servicio Nacional de Contratacin Pblica (Sercop): 441 millones de dlares segn informacin publicada por el Centro de Derechos Econmicos y Sociales (CDES). De acuerdo a Carlos Pareja Yanuzelli, exministro del rgimen de Correa, solo en Petroecuador, ese gobierno firm contratos por 600 millones de dlares con Odebrecht. Pareja est implicado en un escndalo de corrupcin en Petroecuador y est prfugo. En una entrevista otorgada a un equipo de diario Expreso que nunca se public porque el medio consider que el exfuncionario no entreg pruebas de sus acusaciones, Pareja dice: Llegar a los nombres de Odebrecht en Ecuador es ms fcil que la tabla del uno. Despus de las elecciones, fiscales y policas investigan a aquellos que estn en esa lista como Rivera en la que, segn el presidente Moreno, hay muchos ms implicados.

Mientras tanto, el vicepresidente Glas ha dejado solo a su to. Lamentablemente, segn la informacin que tengo, hay un familiar mo que est siendo sujeto de investigaciones dijo en la siempre hmeda Babahoyo, donde participaba de una reunin ampliada del gabinete ministerial. Un familiar, suena tan distante, como lejanas parecen ahora sus palabras de febrero de 2017 cuando en una rueda de prensa denunci el golpe artero de Jacobo Bucaram a Ricardo Rivera. Tengo que denunciar adems que la noche de ayer, Ricardo Rivera Aruz, de 67 aos, al que Abdal Bucaram Pulley injuri a travs de las redes sociales dijo en una rueda de prensa el candidato a vicepresidente Su grupo, que andaba con l lo atac, lo agredi fsicamente, al estilo de la mafia. Fue, segn Glas, una agresin por la espalda, como hace la mafia, como lo hacen los Bucaram, al estilo cobarde. Cuatro meses despus, Ricardo Rivera Aruz no es ms que un familiar suyo. Y las acusaciones de Bucaram a pesar de la violencia grosera y desalificadora de su hermano van camino de corroborarse. Todo esto mientras el presidente Moreno diriga la sesin de ministros en Babahoyo donde, segn varias fuentes, el ambiente era denso. Podra haber sido por la humedad soporfera de la sabana fluvial o por la tensin de no saber qu piensa el risueo presidente Moreno, un hombre capaz de rerse en casa de amigos y tomarse un whiskey, mientras espera paciente que pasen las horas (o los das, las semanas, los meses) para poner las cosas en el lugar que l las quiere.

