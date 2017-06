Entrevista a Humberto Cholango, Secretario Nacional del Agua

"El nombramiento de un indgena ha despertado expectativas en el sector"

El Telgrafo

Naci en una familia en donde la dirigencia indgena est arraigada y recuerda haber estado involucrado desde muy pequeo en estas actividades en defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Esa herencia se la dej su padre, a quien le tom la posta. Ahora afirma que su nombramiento como Secretario del Agua es una esperanza para este sector, que espera mejorar las condiciones de vida de este grupo. En su trayectoria fue opositor al gobierno de Rafael Correa. Aunque no apoy a PAIS en las elecciones presidenciales, tampoco se sum a la candidatura de CREO. Cree en el dilogo y mantiene la esperanza de que los indgenas acudan a las convocatorias que plante el presidente de la Repblica, Lenn Moreno, para que realicen sus propuestas y planteen sus necesidades. Al primer gabinete itinerante, que se realiz en Los Ros, lleg acompaado de su asesor. Afirma que no ser un secretario de Estado de escritorio, sino que estar en el territorio, para palpar las acciones que deben aplicarse en torno al manejo del agua.Nosotros siempre hemos estado en un proceso poltico progresista y pensando en el pas, por eso la confianza del presidente Lenn Moreno para llevar esta importante cartera de Estado. Hay cosas muy importantes que se han hecho en esta cartera, pero tambin hay otras debilidades que tenemos que fortalecer.Nosotros no vamos a inventar nada, pero creemos que debemos fortalecer la gestin comunitaria, eso es algo que qued pendiente. Adems de consolidar los proyectos multipropsito, organizar el modelo de gestin, la relacin con los gobiernos locales, entregar las autorizaciones y legalizaciones de las juntas de agua. Y como Ecuador es pluricultural, para nosotros es de importancia la presencia de diversos sectores en este gabinete; es un mensaje al pas de que estn integrados todos los sectores.Sigo siendo parte de las bases del movimiento indgena, de la Conaie -Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador- y las organizaciones indgenas. Para nosotros es de enorme importancia que un indgena sea parte del Gobierno, pero en especial en este sector porque se ha levantado una expectativa bastante fuerte y tenemos que dar respuestas desde esta cartera de Estado, y los planes y lineamientos que el Presidente ha establecido.Me he reunido con muchos sectores, con las juntas de agua, con organizaciones, prefectos, alcaldes, sectores productivos y empresariales. Estamos abiertos a dialogar con todos los sectores. Pero claro mi decisin es personal, como cualquier ecuatoriano que quiere aportar para sacar adelante al pas.Yo soy parte de la Conaie, como expresidente de la organizacin y como integrante de las bases, seguir integrando las bases.Despus de una transicin bastante ordenada y responsable, las prioridades que encontramos es conformar el Consejo Plurinacional del Agua e institucionalizar la gestin comunitaria y pblica, as como fortalecer ese espacio. Tambin es importante resolver el tema de las autorizaciones y nombramientos, as como dar continuidad a los proyectos que ya estaban planteados en algunas provincias. Adems de constituir documentadamente un plan nacional de riego, que vaya a beneficiar a miles de indgenas y campesinos.Nosotros no venimos a imponer un modelo de organizacin a un grupo o un sector, sino que las comunidades o actores son los que debern decidir si quieren seguir administrando como comunidades siendo sujetos de derecho. Nosotros no pretendemos imponer un modelo, porque ninguna sociedad acepta que desde el Estado se d una imposicin. Ms bien hay que aplicar los derechos que estn en la Constitucin, como son los colectivos, y otros que prev la ley, como son los que tiene el pueblo montuvio y el derecho de la ciudadana a organizarse como determinen sus integrantes. Nosotros respetaremos, pero s queremos fortalecer la gestin pblica.Vengo trabajando desde muy nio. Tena 20 aos cuando empec a liderar a las comunidades. Esto viene desde mis abuelos, mi pap luchaba contra los dueos de grandes haciendas para acceder a unos metros de terreno. Yo me form en este proceso y por eso asum la dirigencia indgena local de las comunidades del Cayambe y despus estuve como presidente de la Ecuarunari, de todos los kichwas de Ecuador y luego lider la Conaie. Ese ha sido mi trayecto, pero sobre todo muy leal a los principios y a la lucha histrica del movimiento indgena.Claro... de reivindicacin de derechos, de construir polticas pblicas y democratizar los espacios de poder.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-nombramiento-de-un-indigena-ha-despertado-expectativas-en-el-sector