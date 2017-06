Dilogo sobre qu economa?

El Telgrafo

La actitud del presidente Lenn Moreno para acudir al dilogo, tendiendo puentes con todos los sectores sociales, trata de ser manipulada por quienes buscan que prevalezcan los intereses privados sobre los nacionales.El eje ms importante se expresa en la economa, y a diario se bombardea con una sola visin de la realidad, que argumenta por la disminucin del gasto pblico; escandaliza contra el supuestamente elevado monto de la deuda externa y contra la reciente emisin de nuevos bonos; exige revisar los impuestos para, sobre todo, suprimir el de salida de capitales y el pago anticipado del impuesto a la renta; plantea la defensa absoluta de la dolarizacin; insiste, con su enfoque aperturista, en atraer al capital extranjero, y que el BCE no maneje el dinero electrnico; parece coincidir con las alianzas pblico-privadas, esperando que tambin avancen las privatizaciones; pero, adems, pide flexibilizar el trabajo, considerando como excesivos y hasta inconvenientes una serie de derechos y garantas laborales conquistados durante dcadas de ascenso de la legislacin y la conciencia sociales.En el fondo de estos planteamientos se moviliza una persistente reaccin contra el Estado, los impuestos y la primaca del trabajo sobre el capital, una triloga que caracteriz al comportamiento de las lites oligrquicas de Ecuador desde 1925, cuando los gobiernos nacidos de la Revolucin Juliana inauguraron el activo papel del Estado en la economa, crearon por primera vez un sistema de impuestos directos en el que pas a ser rector el impuesto a la renta, y fundaron los derechos laborales y la seguridad social bajo el principio pro-operario.Hoy a esas tradicionales reacciones se suma la visin empresarial/neoliberal que todava confa en que el mercado libre y el sector privado son los ejes naturales de la economa.Un gobierno progresista y democrtico, y ms an si se identifica con la nueva izquierda, solo puede tomar las ideas sealadas como el punto de vista de un sector minoritario de la sociedad ecuatoriana, aunque con poder; porque debe primar el peso mayor que est en los medianos y pequeos empresarios, los campesinos, indgenas y montuvios, los trabajadores de todo tipo, las clases medias y, en general, amplios sectores populares, cuyos intereses no son coincidentes con los que han mantenido las lites tradicionalmente dominantes en la economa del pas.En mucho, las propuestas aludidas siguen reviviendo viejos conceptos que dan cuenta de un sector privado que an no se moderniza, que todava no comprende sus responsabilidades estatales y sociales para un futuro distinto al del pasado latinoamericano.Y, finalmente, lo que Ecuador requiere es continuar y profundizar la redistribucin de la riqueza, la democratizacin de los factores de la produccin, la seguridad social universal, la potenciacin de los servicios pblicos en educacin, salud, medicina, seguridad y obras pblicas, el fortalecimiento de la economa social y solidaria. Son las prioridades a las que cabe unir una clara conciencia de superacin del capitalismo.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/dialogo-sobre-cual-economia