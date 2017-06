El presidente de Brasil, Michel Temer, sufri otro grave revs el martes 30. El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), autoriz a la Polica Federal a interrogarlo por escrito, en la investigacin abierta en su contra por corrupcin y obstruccin a la justicia, por lo cual es la primera vez en la historia brasilea que un presidente es convocado a declarar ante esa entidad policial.Cada da se suma un nuevo captulo a las secuelas del terremoto poltico que desataron las conversaciones grabadas por los hermanos Batista, propietarios de la empresa crnica JBS, en las que el presidente presuntamente autorizara sobornos.La semana pasada circul informacin sobre un acuerdo poltico que resultara en la salida de Temer de la presidencia, pero el mandatario se ha negado rotundamente a renunciar. Brasil atraviesa un perodo de gran turbulencia y a los analistas polticos les es cada vez ms difcil hacer proyecciones. El mismo gobierno de Temer tambin enfrenta dificultades. Luego de anunciar al pblico la intervencin del Ejrcito en las calles de Brasilia por decreto presidencial, con el pretexto de restablecer el orden y la seguridad en la capital, el ministro de Defensa, Raul Jungman, tuvo que retractarse al da siguiente, luego de recibir una ola de crticas. La revocacin del decreto muestra que el presidente no sabe cmo enfrentar una situacin que le es cada vez ms adversa.Se acerca tambin el 6 de junio, fecha en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) juzgar al presidente en el caso del supuesto uso de dinero negro en la campaa electoral de la frmula Rousseff-Temer en 2014.Polticos y empresarios que apoyan las reformas neoliberales del gobierno actual examinan la designacin de un sustituto al presidente, pero a travs de elecciones indirectas en el Congreso, mientras que sectores de la oposicin ya han presentado una propuesta de enmienda constitucional para llamar a elecciones presidenciales anticipadas. Reunidos en el Senado federal, legisladores y representantes del Partido Socialista Brasileo (PSB), Partido de los Trabajadores (PT), Partido Democrtico Laborista (PDT), Partido Comunista de Brasil (PCB), Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el partido Rede crearon el martes 30 el Frente Parlamentario Mixto por las Directas ya. Los lderes de dichos partidos alentaron a la sociedad civil a salir a las calles a luchar por las elecciones anticipadas.En la Cmara de Diputados ya hay nueve pedidos de impeachment al presidente, pero Temer cuenta con la ayuda de su aliado Rodrigo Maia, presidente de la Cmara para que no prosperen.Mientras tanto, los abogados de Temer intentan ganar tiempo y solicitan aplazar el juicio del 6 de junio. Y en el STF, los abogados del presidente han conseguido que las grabaciones entregadas por los propietarios de Jbs sean sometidas a pericias, con lo cual han conseguido prolongar por al menos 30 das esa investigacin que podra resultar en la prdida de su mandato.Temer tambin nombr un nuevo ministro de Justicia, Torquato Jardim, quien ha dicho que no tiene sentido que Temer sea investigado por el STF. El nuevo ministro es un crtico de las operaciones anticorrupcin de la Polica Federal (como la Lava Jato, que ahora investiga al propio presidente). En su nuevo puesto, Jardim estar ahora a cargo de la supervisin de la Polica Federal.Si Temer es apartado del cargo o renuncia, y no se aprueba la enmienda constitucional para llamar a elecciones anticipadas, la Constitucin prev que el presidente de la Cmara de Diputados asuma la presidencia durante 30 das. Rodrigo Maia es un candidato a sustituto apreciado por los mercados, quienes esperan de l que se lleven adelante las impopulares reformas sociales del gobierno Temer. Pero el presidente de la Cmara es acusado en tres casos de corrupcin, aunque todava no ha sido imputado formalmente, lo cual lo podra excluir como presidente interino. El ao pasado, el STF comenz a examinar un caso que cuestiona que personas demandadas puedan ser presidente y existe un consenso en este sentido.Tras una reunin en Sao Paulo de Temer con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el actual presidente del Partido de la Social Democracia Brasilea (PSDB), el senador Tasso Jereissati, se especula que ya habra entregado el mandato a ese partido, derrotado en elecciones desde 2002.Otra figura que es presentado como un posible sucesor de Temer es el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, quien aunque ha sobrevivido a las 41 acusaciones de corrupcin hechas por los hermanos Joesley y Wesley Batista, de JBS, hacia Temer y varios otros polticos, tiene estrechos lazos con la empresa que soborn a amplios sectores de la poltica brasilea. Desde 2012 y hasta que fue nombrado ministro, Meirelles fue presidente del consejo directivo del conglomerado J&F, la holding de JBS El nombre de Meirelles adems es mencionado en las famosas conversaciones grabadas.Tambin se manejan en la lista de posibles sustitutos de Temer por elecciones indirectas nombres como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, Jereissati, el ex ministro y ex juez Nelson Jobim o la actual presidenta del STF, Carmen Lucia.