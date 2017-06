"La pobreza es un estado mental": desigualdad y el mito de la meritocracia

La injusticia siempre exige justificaciones y argucias; las causas justas mucho menos

Oigo la escueta noticia a travs de la radio: Ben Carson, el secretario de vivienda estadounidense, afirma que la pobreza es un estado mental. Busco en internet qu hay tras lo que aparece en forma de titular en varios medios digitales. As me entero de que el seor Carson, neurocirujano de oficio, fue el primer afroamericano en ser nombrado jefe de neurociruga peditrica en el Centro Infantil Johns Hopkins de Baltimore.

Negro, es decir, hombre perteneciente a una minora que, atendiendo a los datos estadsticos de toda ndole, es el grupo de la ciudadana que ms sufre la pobreza en un pas de por s con un importante ndice de desigualdad; para ponerlo en cifras, el ndice de Gini, que cuantifica la desigualdad en los Estados, se situ en la repblica norteamericana en 0,48 puntos segn informe de 2015 , siendo en Espaa de 0,33 puntos y del entorno de 0,25 en los pases nrdicos, los de menor desigualdad del mundo dado que el mximo lo marca el 1. Pero como ciudadano de la desfavorecida minora negra el secretario Carson es un magnfico exponente del american dream, igual que el personaje que interpreta Will Smith antao irreverente prncipe de Bel Air en la pelcula titulada En busca de la felicidad, en la que un desgraciado padre cambia su situacin de pattico loser por la de ejecutivo triunfador merced a su mentalidad ganadora, la que precisamente el exneurocirujano ahora miembro de la administracin Trump propugna que han de inculcar los padres a sus hijos. Por eso, seguramente y dicho sea de paso, en nuestro sistema educativo postLOMCE se haya considerado conveniente la implantacin de una asignatura denominada Cultura emprendedora y empresarial con el fin de inculcar en nuestros jvenes el espritu emprendedor y promover el autoempleo.

De modo que la pobreza segn cabe inferir de este planteamiento es, principalmente, el efecto natural de un modo de afrontar los retos de la vida desde el derrotismo, actitud que bien pudo ser herencia de unos padres que fallaron a sus hijos a la hora de dotarles del sano espritu emprendedor que les insuflara la fuerza moral del triunfador. O expresado en versin corta: si eres pobre, t te lo buscas por cultivar el espritu perdedor; ya que, como dicta la tica capitalista, el que trabaja, innova y emprende, siempre recibe su merecido premio.

Si la estructura social del Antiguo Rgimen legitimaba las desigualdades entre los integrantes de los diversos estamentos mediante el discurso religioso, el cual haca del designio divino el fundamento moral del orden establecido, en el caso de nuestro actual statu quo, que tiene en las desigualdades econmicas el elemento decisivo que marca las diferencias sociales, habr que buscar su legitimacin no ya en la dimensin trascendente, que no es vlida en una cultura secularizada, sino en la inmanente de la propia responsabilidad individual, muy acorde con la concepcin liberal de la democracia, que es la preeminente. As la aristocracia viene a ser reemplazada por la meritocracia. Es el mrito ahora y no la superioridad del linaje el que da razn de la riqueza material que viene a ser moralmente aprobada, puesto que ha sido ganada en buena lid por el individuo en un contexto de competicin en igualdad de condiciones. En consecuencia, la desigualdad resultante del enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros no tiene por qu ser objeto de correccin, puesto que en nada contradice el canon de la tica capitalista. Meritocracia y aristocracia comparten el ncleo legitimador, que no es otro que la virtud (aret en griego), lo que otorga valor a algo o alguien (meritum en latn); y en el que se sustenta una jerarqua moralmente justa.

Considero que este constructo ideolgico de la meritocracia es parte primordial de la tica de los trabajadores de las democracias modernas; y permite explicar en parte la casi inexistente resistencia y hasta resignacin que caracteriza la actitud mayoritaria de la ciudadana ante el crecimiento de la desigualdad econmica y social. Cuando el ciudadano no trabaja, o tiene un trabajo indigno, cuando no logra darse a s mismo la vida a la que el sistema le dicta que ha de aspirar como ideal, le ahoga la vergenza del loser, del perdedor que no ha hecho mritos suficientes para obtener los favores del capital (yo lo he visto en personas de carne y hueso que conozco; apelo a la experiencia del lector). Aqu, como seala certeramente el filsofo Byung-Chul Han, descansa una parte principal de la estabilidad del orden establecido, que ha logrado en ms de los que creemos hacer de su persona amo y esclavo a partes iguales; o dicho de otro modo, ha convertido al individuo en empresario empleador de s mismo. No cabe, pues, la crtica a la sociedad, pues slo uno es culpable de su propio fracaso.

La meritocracia va camino de convertirse, si no lo es ya, en una de esas creencias de las que hablaba Jos Ortega y Gasset hace casi un siglo en su ensayo titulado Creer y pensar; es decir, en una de esa clase de ideas que conforman el estrato ms profundo de nuestro pensamiento, de las que no somos conscientes, pero con las que contamos sin ms para hacer nuestras vidas, de tal modo que bien se puede decir que constituyen el continente de nuestras acciones. No vivimos con tales creencias, sino que estamos en ellas.

Hagamos mritos, entonces, y el sistema nos otorgar sus bendiciones. Seamos mejores, hagmoslo mejor que los otros, como dicta la regla dorada de la competicin, y tendremos lo que nos merecemos. Y los que tienen ms y son, en consecuencia ms, es porque se han hecho merecedores de ello. Son mejores que los otros. Este sera el cuadro de la denominada por el economista francs Thomas Piketty sociedad hipermeritocrtica, un invento dice l de los Estados Unidos armado a lo largo de las ltimas dcadas con el fin de justificar la magnitud creciente de la desigualdad. sta va camino de alcanzar las cotas de concentracin de riqueza extremas en las sociedades del Antiguo Rgimen y en la Europa de la Bella poca (con tpicamente el 90% de la riqueza total para el decil superior y el 50% para el percentil superior en s mismo). Es el reparto segn el modelo de la sociedad hiperpatrimonial o sociedad de rentistas. Slo que en este imperio del libre mercado global en el que nos hallamos instalados en nuestros das y que camina firme ao tras ao hacia el mayor crecimiento de la desigualdad el modelo es de una sociedad de superestrellas o una sociedad de superejecutivos. En cualquier caso los ganadores de semejante sociedad justifican la jerarqua que la estructura por el valor del mrito. Ahora bien, ste no es objetivo ni absoluto. Es muy difcilmente cuantificable y vara a lo largo del tiempo. Fijmonos por un momento en el salario de los altos ejecutivos, que no ha hecho ms que crecer de forma exagerada en las ltimas dcadas, aumentando la brecha con respecto a los asalariados con menos sueldo de las empresas. Cmo evaluar con objetividad su productividad marginal? Cmo se mide la productividad individual cuando se forma parte de un equipo, de una estructura, de una empresa? Sus ganancias dependen ms de las normas sociales vigentes entre ellos y los accionistas, as como de la tolerancia de los trabajadores de bajo nivel salarial y de la sociedad en su conjunto, para lo cual la batalla ideolgica es decisiva. Como precisa el mismo Piketty: Estas normas sociales dependen principalmente de los sistemas de creencias respecto a la contribucin de unos y otros en la produccin de las empresas y en el crecimiento del pas. Teniendo en cuenta las enormes incertidumbres a este respecto no sorprende que estas percepciones varen respecto a las pocas y a los pases, y dependen de cada historia nacional particular. El punto importante es que, teniendo en cuenta lo que son estas normas en un pas determinado, es difcil que una empresa particular se oponga a ellas. (A este respecto, el visionado de la pelcula titulada El capital del incisivo director Costa-Gavras har las delicias del lector con sensibilidad masoquista.)

La creencia, no obstante, del pensamiento liberal, que impregna la atmsfera mental que respira la ciudadana, es que las notables diferencias en las retribuciones reflejan una desigualdad en el talento y la ejecucin, necesaria para incentivar y alentar el trabajo duro, as como el reconocimiento del mayor esfuerzo, responsabilidad y estrs que conlleva el desempeo de los altos cargos. Este cuadro legitimador se resiente, sin embargo, cuando uno se entera de la ineptitud e incompetencia de muchos altos directivos, los cuales, empero, no dejan de cobrar sus escandalosas indemnizaciones, pensiones y bonus (necesitamos evocar la figura de nuestro nclito Rodrigo Rato como referencia?). A ello hay que aadir que en el mundo real la productividad no es mero resultado del talento y esfuerzo de los individuos, sino del sistema socioeconmico en el que se desenvuelven. El heterodoxo economista Ha-Joon Chang, profesor de Economa Poltica del Desarrollo en Cambridge, plasma meridianamente lo mucho que de mito tiene la meritocracia en este prrafo extrado de su libro 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo: Esa idea tan extendida de que la nica manera de que todas las personas reciban un salario correcto, y por lo tanto justo, pasa por que los mercados sigan su curso, es un mito; un mito del que habr que olvidarse, comprendiendo lo que tiene de poltico el mercado y de colectiva la productividad individual, si pretendemos construir una sociedad ms justa, en la que se decida cmo retribuir a las personas tomando en cuenta como se lo merecen la herencia de la historia y los actos colectivos, no solo el talento y el esfuerzo individual.

Hay quien percibe, incluso, un proceso de secesin que pone en peligro la integridad del sistema democrtico asociado a la legitimacin meritocrtica de la creciente desigualdad en la posesin de la riqueza. Los muy ricos constituiran ya un grupo de personas que han adquirido pautas de comportamiento e idiosincrasia exclusivas, resultantes en gran medida de identificar sus riquezas y las posiciones conquistadas en las ltimas tres dcadas con lo que conciben como su talento y su mrito singulares. Entienden que alcanzar las ms altas cimas de la opulencia conlleva unos determinados derechos, que en realidad son privilegios, y que hacen todo lo posible por asegurar y acrecentar, segregndose del comn de los mortales al mantenerse a salvo de los riesgos vitales e incertidumbre que no hacen ms que aumentar en un mundo dominado por el omnipotente y veleidoso capital financiero. Es la tesis mantenida por los profesores Antonio Ario y Juan Romero en su libro de hace un ao titulado, precisamente, La secesin de los ricos, donde advierten, en efecto, del quebranto que se causa al fundamento mismo de la democracia cuando la ideologa del mrito socava como hemos apuntado ms arriba los principios polticos de la justicia y la igualdad legitimando la concesin de un poder tan desmesurado a determinados grupos.

La empata social se resiente cuando no hay reconocimiento de la afinidad en la vulnerabilidad, que es el requisito casi indispensable segn la filsofa norteamericana Martha C. Nussbaum para que los seres humanos se compadezcan. La meritocracia contribuye a reforzar el punto de vista desde el cual contemplamos a los perdedores del sistema como objetos distantes cuyas experiencias no tienen nada que ver con la vida propia. Su desdicha pobreza, paro, exclusin social, prdida de estatus... es percibida no como algo inmerecido; es decir, la creencia es que la persona de la que se trate, de algn modo, ha provocado su propio sufrimiento. Las desigualdades devienen justas al asumir como evidencia irrefutable un terreno social en el que todos los individuos compiten en presunta igualdad de condiciones, ya que pueden recibir la educacin que necesitan y son juzgados al margen de la colectividad en la que crecen. La socializacin afirma la individualidad y sus virtudes, de forma que el triunfo y el fracaso se convierten en resultados de la actuacin personal, incluida la pobreza, claro est, que es la consecuencia natural de la conducta de quienes no han sabido aprovechar las oportunidades que la vida y una sociedad abierta les ha brindado.

Es menester una buena dosis de autoengao para no caer en la cuenta de las consecuencias polticas que todo esto acarrea, y que tienen que ver con la deslegitimacin del estado de bienestar. El mito de la meritocracia es un barreno en el pilar de la solidaridad, uno de los que sustenta dicho estado de bienestar, cuyo presupuesto es que las desigualdades no son producto exclusivo de las acciones de los individuos que forman parte de l, o sea, que hay factores en la dimensin colectiva que objetivamente perjudican a unos y favorecen a otros al margen de sus mritos personales.



