El pasado lunes hubo una solemne reunin en la Palau de la Gene entre el combo Processisme (PDeCAT/CDC, ERC, CUP) + Podem. Podem acudi porque interpreta que el referndum no se har, sino que ser una jornada de protesta por un referndum. No fueron, por cierto, Els Comuns. El caso de la cosa del encuentro era fijar la pregunta y, ya puestos, la fecha para el referndum unilateral de indepe s-no en Catalunya. Tras varias horas de reunin no se hizo pblica ninguna pregunta, sino un chiste. Neus Munt, portavoz del Govern --no s lo que cobra esa mujer, pero cobra poco--, dijo: "No estem en condicions de donar una data que se sabr la data i la pregunta"/"no estamos en condiciones de dar una fecha en la se sabr la fecha y la pregunta".

Este artculo y, ya puestos, el Procs, podra haber acabado aqu. Pero los Martnez hemos venido al mundo para que haya de todo. Lo que aqu sigue es un artculo que no es otra cosa que un anlisis lxico del anterior y primer prrafo, y que empieza, alehop, ahora mismo. Vamos que nos vamos.

CONCEPTO EL-PASADO-LUNES. La reunin era el lunes por diversos motivos. Pero, como sucede con casi todo en el Procs, ninguno tena que ver con un proceso de autodeterminacin y con un referndum que carece de fecha, de pregunta y, ya puestos, de referndum. El principal motivo era el siguiente. Siguiente: ese lunes por la maana, el fiscal del caso Palau lea su alegato, en el que argumentaba que el Palau era una pantalla para la financiacin de CDC. Es decir, para la financiacin de algunos afiliados a CDC. El acto del lunes, convocado por el Presi Puigdemont, era, por tanto, un antiacto, una contraprogramacin. Tal vez, incluso, un miren-fijamente-la-pelotita. Por el mismo precio, era una metfora del concepto referndum.

CONCEPTO REFERNDUM. El referndum tiene, esta maana a primera hora, escasas posibilidades. El referndum pactado es imposible en un Estado en el que ya solo se pacta en un mismo bando, para ir tirando. El referndum unilateral es an menos verosmil. A estas alturas del partido, se trata de un referndum carente de planificacin, que carece de cualquier parecido con lo que la Comisin de Venecia califica como referndum. Verbigracia, carece de diversos objetos que el Processisme, al parecer, no ha elaborado. Como a) una Junta Electoral formada un ao antes de la fecha del referndum, una fecha --es decir, una convocatoria-- del referndum anunciada 356 das antes, una pregunta publicitada un ao antes de etc., un censo --tiene guasa, pero no existe un censo al respecto, lo que debera de levantar alguna sospecha entre los creyentes del referndum unilateral--, urnas y papeletas. Por qu falta todo esto? Haber garantizado Junta, fecha, censo, convocatoria y pregunta hubiera supuesto la inhabilitacin del Govern. Es importante saber que todo eso no existe, a la fecha de hoy, por la firme voluntad del Govern de no ser inhabilitado. El pack urnas y papeletas --es decir, realizar algn tipo de gasto en un referndum no reconocido por el Estado-- supone, adems, penas de crcel. Es importante saber que no se ha hecho ese gasto por la firme voluntad del Govern de no ir al trullo. S, se ha dramatizado la adquisicin de urnas. El Govern ha anunciado que anunciar que las adquirira. Posteriormente, despus de que la consellera del ramo recibiera una nota del Presi y del Vicepresi, se convoc un concurso para proveerse de urnas, alegando, adems, que no eran slo para el referndum, sino --toma ya-- para elecciones generales, municipales y autonmicas --es decir, para continuar el actual ciclo autonmico--. En este instante, el concurso para adquirir las urnas no se ha fallado --sera divertido, por cierto, que se fallara y lo ganara Ferrovial--. Fiscala, en todo caso, investiga con lupa los gastos del Govern, no sea que compre urnas. Personalmente --es una opinin-- me inclino a creer que no se comprarn. Todos estos datos, en fin, dibujan cmo ser el referndum. Porque hay una cosa clara: el referndum se convocar. Pero sin Junta, censo, y, tiene toda la pinta, sin urnas ni papeletas adquiridas va gasto pblico. Esta descripcin del referndum resultante coincide con la de la consulta del 9N. Es decir, con nada. Pero con una seria diferencia. En esta ocasin no se celebrar.

CONCEPTO UNA-JORNADA-DE-PROTESTA-POR-UN REFERNDUM. Esta maana a primera hora, con los datos disponibles, es posible esta interpretacin de la cosa que ahora les suelto. El Govern convocar un referndum. Lo har eludiendo un pleno ad-hoc, reformando el reglamento del Parlament, de manera que esa convocatoria tendr un aspecto, glups, posdemocrtico. En la misma ley que se convoca el referndum, o en otra --al parecer, est ganado posibilidades esa segunda opcin: hacer dos leyes o, mejor, hacer slo una, que aluda al referndum, y omitir proclamar la Repblica--, se har una suerte de declaracin solemne de que Catalunya es una Repblica. Supongo que no ser, por tanto, una declaracin de indepe, o una proclamacin de la Repblica. Me inclino a creer que ser una suerte de texto ambiguo, prstino para los creyentes, gaseoso para los no creyentes y los corresponsales extranjeros, y sumamente anecdtico para la Comunidad Internacional. Respecto del referndum, no se llegar a realizar. Lo impedir el Gobierno. Es importante saber que lo har por la va penal. Es decir, erosionando el concepto democracia y su prima, la solucin dialogada de conflictos. Pero tambin es importante saber que lo har sin los Navy Seals, sin uso de una desmesura y violencia que lo erosionara an ms. Al parecer, ni siquiera suspender la autonoma, sino que, segn informa La Vanguardia, asumir una competencia de la Gene durante varias horas. Ni siquiera un da. Qu competencia? Educacin, de manera que nadie pueda abrir un colegio? Es posible. Tambin es posible que asuma, durante horas, la direccin del Diario Oficial de la Generalitat, de manera que no se publique el decreto del referndum y, sobre todo, la protoproclamacin de la proto-Repblica, si al final la hacen. A los Mossos, por ejemplo, no sera necesario intervenirlos: hace meses que su Director General explic que, en caso de duda, obedeceran a la ms tetuda / el poder central. Al Gobierno, con la Ley de Emergencia aprobada, de la que nadie sabe nada, no le es preciso intervenir, me dicen, en nada ms. Es importante saber que lo que va a hacer el Gobierno ante el referndum es una suerte de mnimo esfuerzo. Lo que orienta sobre el carcter endeble del Procs. Desde 2012, cuando se present en sociedad un Procs gubernamental, literalmente no ha hecho nada, salvo decir que lo estaba haciendo y emitir propaganda al respecto, y salvo asumir todas las prohibiciones del Gobierno Central. En 2012, por cierto, era posible haber hecho algo. El Estado espaol estaba en pleno siglo XVII y a punto de ser intervenido. Cuando Gobierno y UE se percataron de que Catalunya no emita nada, salvo declaraciones y manifestaciones, se la dej de considerar. Anyway. El Govern sabe que no va haber referndum. Es decir, saben que no van a desobedecer. Desde 2012 hay muchos indicios que indican eso. Les paso, no obstante, dos nacidos en estos das. Indicio a) Joana Ortega, exVicepresi de la Gene y condenada, junto con Irene Rigau y Artur Mas, a inhabilitacin, ha solicitado a los tribunales que se le aplique la condena pero ya, a fin de poder presentarse como alcaldable por Barcelona, y por el PDeCat/CDC, en las municipales de 2019. Indicio b), ms divertido. Los rectores de las universidades catalanas pactaron para ofrecer, en el territorio cataln, grados de tres aos. Lo que es una movida. El Ministerio no ha aceptado la cosa, y la Gene, a punto de independizarse, no ha desobedecido y ha tirado atrs el asunto, enviando al garete los planes de equiparacin de las unis y, de paso, los currculums de sus alumnos. En qu consistir, entonces, el referndum convocado, pero no realizado? Ni idea. Posiblemente en manifestaciones nutridas ante unos colegios cerrados, sin urnas y sin papeletas. Es decir, en una cobarda gubernamental. El Govern, en fin, confa en que la sociedad haga lo que ellos no han hecho. Es decir, algo. Tambin consistira, por el mismo precio, en una movilizacin --otra-- de la sociedad a favor del Procs, es decir, en contra de los partidos no Processistes. Es decir, la cosa consistir en el inicio de la campaa electoral de las prximas elecciones autonmicas, en las que se reiniciar un Procs que puede durar tantos aos como los que tarde el concepto Estado es ser una ancdota europea y carente de soberana en absoluto.

CONCEPTO NO-FUERON-POR-CIERTO-ELS-COMUNS. El Procs, vamos, vuelve a formularse como un proceso electoral, carente de cualquier otro objetivo. Quizs, el nico logro de la reunin fue que la portavoz gubernamental afe la ausencia de Els Comuns, y el duro golpe que para la unidad supona ese hecho. Algo cuestionable. Si no hay referndum --pactado-- es porque el Gobierno no quiere, y si por ahora no hay referndum --unilateral--, es por la ausencia de decisin del Govern, incapaz, incluso, de hacer pblica una pregunta. No es, vamos, por falta de unidad. Els Comuns no fueron porque aludieron que el marco de la cosa no era el Govern, sino el Pacte pel Referndum, una institucin que, en pocos meses, ha recogido 500.000 firmas para el referndum --pas mal--, y en la que se agrupan partidos y entidades --por ejemplo, CC. OO. y UGT-- que, por cierto, estn mayormente por el referndum pactado, no por el unilateral. Se ha anunciado que la prxima reunin para lo de la pregunta y la fecha se hara en esa institucin. Es decir, que ser un intento, por parte del Procs, para que partidos y entidades integrantes en el Pacte asuman un referndum unilateral que, por otra parte, no tendr forma de referndum y, todo apunta a ello, no se llegar a celebrar. Es decir, para que se apien en torno de un Govern que no va a hacer nada al respecto, salvo gestos. Electorales ya. El Procs volver a ser lo de siempre, un objeto con una funcin para el consumo interno. Un objeto que, vamos, servira para decidir quin es el malo, quin es el culpable esttico de que, segn el Procs, el Procs no culmine en referndum. Y, se dira, Els Comuns tienen todos los nmeros. El Comuns, posiblemente por ello, estn siendo ambiguos, sin aprovechar que, tras cinco aos de Procs, la defensa de un referndum, apoyado por el 80% de la sociedad, ya admite ms posicionamientos que los que propone un Govern que, en cinco aos, no ha hecho nada operativo al respecto.

