La PLEEC, una magnfica -y necesaria- iniciativa poltico-cultural contra la penetracin educativa neoliberal

La Plataforma por una Educacin en Economa Crtica (PLEEC) convoc una conferencia de prensa el pasado jueves 1 de junio de 2017. El motivo: responder a las declaraciones pblicas sobre la supuesta "necesidad" de educacin financiera (visin bancaria y afines) en Espaa. Su razonamiento, sus motivos:

Martes 24 de mayo, TV3 emiti una noticia en el informativo a raz de los "malos" resultados de Espaa en la encuesta PISA, en el apartado sobre educacin financiera (estudio realizado en 2015). El mismo da diferentes medios de prensa escrita publicaron tambin noticias que alertaban sobre la "peligrosidad" del analfabetismo financiero, alegando los mismos resultados de la encuesta PISA. Ante estas declaraciones de los medios de comunicacin, desde la PLEEC queremos denunciar la estrategia seguida por las autoridades pblicas y las entidades financieras para hacer llegar un mensaje equvoco a la poblacin: que nos es necesaria a los ciudadanos este tipo de formacin y que la solucin son los planes de educacin financiera que se estn desarrollando por entidades privadas -y no por el profesorado- en toda Espaa en los ltimos aos.

Quisieron poner tambin de manifiesto la extensin y el trabajo que la PLEEC ha hecho durante este ltimo curso:

[] las entidades que apoyan (ms de 140 organizaciones, sindicatos, plataformas, asociaciones vecinales y de familias de alumnos, centros de investigacin y el movimiento de la economa social y solidaria) y las estrategias que de cara al futuro pensamos seguir para acabar con el programa y sus efectos, (Educacin Financiera a las Escuelas de Catalua) que realiza el Instituto de Estudios financieros con el apoyo del Departamento de Enseanza de Catalua.

A la PLEEC, con razn razones, le parece del todo intolerable lo que est sucediendo y quieren seguir denunciando pblicamente que el gobierno de la Generalidad de Catalua no slo enmascara, que lo hace, las intenciones de fondo que tienen las entidades financieras para poder hacer llegar sus productos a las escuelas e institutos y, por tanto, a los "futuros consumidores" (y generaciones), la forma econmica en que ellos consideran a nuestro alumnado al igual que al profesorado, sino que aliente este tipo de programas que suponen una intromisin de las entidades privadas y sus intereses en el sistema pblico. Otro nudo ms de la creciente privatizacin institucional y cultural de nuestro sistema de enseanza. Tambin aqu, como en tantas otras cosas, el camino del gobierno de Junts pel s es idntico al emprendido por el gobierno PP y las fuerzas que le dan apoyo .

Considera PLEEC que la educacin sostenida con fondos pblicos -tampoco la concertada por tanto- no se puede alinear con el discurso de las entidades financieras privadas que han sido uno -acaso el ms importante- de los elementos responsables de la crisis-estafa-agresin- expropiacin en la que seguimos inmersos. Gentes as, estos intereses de privilegiados y lites, deben regir en la instruccin pblica? La PLEEC defiende, con razones muy atendibles, que, por el contrario, las perspectivas de la economa crtica, la solidaria, la feminista y la ecolgica son las deberan ser integradas en el currculo oficial y ser impartidas por el profesorado del Departamento de Enseanza, no por personal tcnico (prejubilados o voluntarios) de las empresas financieras.

Yo misma, que he sido profesora durante unos 10 aos en ciclos formativos de grado medio y superior de una asignatura netamente ideolgica como es Economa e Iniciativa Emprendedora (otra cara del mismo poliedro neoliberal, desinformado y privatizador) cuyas consecuencias -sin giros creativos del profesorado- pueden ser nefastas para la vida y formacin de nuestros estudiantes, no puedo sino aplaudir entusiasmada la posicin crtica de esta plataforma y la bondad y justificacin de su demanda: debemos integrar la formacin en una economa crtica, informada, solidaria, feminista, obrera y ecolgica en el currculo oficial de la formacin e instruccin de nuestros estudiantes (incluso de las familias), materia que debe ser impartida por el profesorado del Departamento de Enseanza formado a tal efecto (no basta con ttulos de Economa o similares). No por empresas ni, tampoco, en empresas (enseanza dual) ni tampoco por tcnicos al servicio de estas corporaciones imbuidos de la cabeza a los pies, y acrticamente, del neoliberalismo y sus complementos culturales anexos: la pasta, la empresa, los emprendedores, la pasta, lo privado, lo pblico es intil e ineficaz, todo por la pasta. Como dira, como de hecho ha dicho: Trump, vivan los vencedores (como l)! a la hoguera con los perdedores (la mayora del gnero humano en su cosmovisin!

Fuera la enseanza financiera neoliberal de nuestro sistema de enseanza! Fuera la actual EIE de los ciclos! Por una enseanza econmica al servicio de las personas y del mundo de trabajo (especialmente, del trabajo femenino).

