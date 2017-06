"Prostitucionismo"

Dicen que es el oficio ms antiguo del mundo. Y para eso echa mano de la historia. Y hasta de la prehistoria para explicar su asentamiento normalizado en las relaciones humanas. Pero servidor cree que es la dominacin ms antigua conocida. Y eso que ltimamente es habitual admitirla como un hecho incuestionable, como si fuera una viga maestra que sustenta las relaciones entre hombres y mujeres. Como si esta prctica de opresin patriarcal hubiera cambiado de acera o le hubiramos dado la vuelta para mirarla de otra manera, ms amable. Pero no hay que olvidar. Ha sido el feminismo el que nos ha enseado y demostrado que la prostitucin no es solo un mordisco feroz en las carnes de la historia. No. La prostitucin es un mecanismo de control, dominio y subyugacin de las mujeres. La prostitucin fue la patente de corso del patriarcalismo protocapitalista y lo sigue siendo en la era del tardocapitalismo neoliberal.

Y hasta la fecha nadie, o casi nadie, cuestionaba esto: que la prostitucin es una transaccin siniestra del poder machista que perpetua una sumisin patriarcal a travs de la dominacin del cuerpo y el deseo. Suena raro y largo, s. Y quizs hasta desfasado. Pero esa definicin, primero feminista y despus marxista en sus versiones ms radicales, siempre ha sido admitida por el movimiento feminista. Otra cosa es que ahora se cuestione. Que ahora se venda que la prostitucin es libertad y de paso, feminista. Y aqu interesa analizar esa deriva, sus efectos y sus consecuencias para las mujeres: el por qu hoy ir de putas ya no es cuestionable, el por qu el coo de las mujeres es un instrumento de trabajo, el por qu la prostituta ya no es una vctima, sino una mujer libre y adems empoderada a travs de su cuerpo en venta, el por qu una trabajadora sexual se presenta casi como una herona que destroza las expectativas de los anticuados comportamientos femeninos, el por qu los hombres estn ausentes de esta historia. Y es que hoy pareciera que la prostitucin se define ms por quien vende que por quien compra.

Qu ha pasado para que la prostitucin pueda ser considerado un nuevo derecho de pernada, pero democrticamente regulado. Y aqu s que hay un salto. Y adems mortal, porque ningn grupo de mujeres, al margen de su profesin o situacin de vida, tiene una tasa de mortalidad tan elevada como las prostitutas. Alguien dir que regulando se protege mejor. En msterdam, donde la prostitucin est legalizada, sigue habiendo asesinatos de mujeres prostitutas todos los aos.

Entonces uno se pregunta qu ha ocurrido en el seno de ciertos feminismos para que se incorpore en el discurso legitimador el consumo de coos a cambio de dinero. Y que no pase nada. Y no solo no pase nada, sino que la posicin abolicionista sea considera no solo conservadora, sino adems hostil contra las mujeres prostitutas. Y uno se pregunta por las contradicciones e incoherencias o las miradas para otro lado de cierta izquierda que hoy gobierna en varias ciudades espaolas y tambin por esos feminismos que avalan, de palabra, obra u omisin, la comercializacin del cuerpo de las mujeres via reglamentista. Por qu es tan facil gritar no a la mercantilizacin de Barcelona, gritar no a la mercantilizacin y globalizacin de los Sanfermines pero es tan dificil frenarse en seco ante la mercantilizacin de los cuerpos de las mujeres.

Y es que hoy, en pleno retroceso de libertades pblicas, de los recortes sociales, de los discursos segregacionistas, de la gestualidad violenta, -recordemos a ese orangutn de Sevilla atacando a un tal Gabilondo en Bilbo-, en plena economa neofascista, en medio de la lacerante violencia de gnero, la cual ignora como vctimas a las prostitutas muertas por sus proxenetas, en medio del reblandecimiento de las izquierdas estticas biempensantes; los nuevos discursos reglamentistas del mercado sexual estn pidiendo paso para colocarse en la pole position del novsimo discurso liberador de los cuerpos para campear libres de victimismos.

Uno cree que en esta deriva reglamentista que intenta equiparar el trabajo sexual con otros trabajos desde la perspectiva de la libre eleccin y la imposible liberacin de la maldicin del trabajo, es fruto de un declive del pensamiento crtico y radical. Y con ello se obvia la nueva dominacin biopoltica de los cuerpos y voluntades. Cierto que Foucault fue ms marxista que feminista en el anlisis de la dominacin de los cuerpos, pero su concepto de la biopoltica resulta para nuestra poca una poderossima herramienta para interpretar las nuevas dominaciones. Y una de las cuestiones que el prostitucionismo est defendiendo con intensidad es la siguiente: hay quien libremente prefiere ser puta a ser cajera, limpiadora de oficinas o bombera. Y se argumenta desde la libre eleccin la decisin de hacer de tu coo un sayo. Que alguien prefiera ser puta a otra cosa, no confirma ni avala mayores cotas de libertad personal, ni siquiera demuestra un avance social, solo demuestra que el capitalismo ha perforado todos nuestros agujeros. Y por ms que el prostitucionismo lo quiera justificar, la gran mayora de las prostitutas del mundo no estn en situacin de decidir libremente qu hacer con sus cuerpos. Esa decisin libre se toma forzada por la necesidad de mantenerse a flote en medio de un pantanal de violencia, desigualdades y pobreza. Y eso lo demuestra el aumento de la prostitucin en el reino de Espaa, campen del putero socialmente consentido. Desde que la crisis nos cambi la vida, la prostitucin de mujeres de ms de 60 aos ha aumentado en Espaa. Por decisin propia? Por otro lado, esa libre eleccin es una trampa que navega a la deriva en un mar de dependencias que a diario sangran nuestras vidas y cuerpos. Ser puta puede ser una eleccin privada, s, pero solo as se explicar. Porque desde esa privacidad no se puede construir un discurso poltico de socializacin sexual de los cuerpos. Y porque la prostitucin solo puede ser abordada con polticas de gnero, no con polticas de mercado

Pero as es como se est construyendo la nueva revolucin sexual patriarcal. Una revolucin que amparada en el reglamentismo y en la proteccin de las mujeres prostitutas no va al ncleo duro del asunto. No apunta al centro del problema. Y esto es lo grave. Porque las nuevas teoras reglamentistas, la visibilizacin y empoderamiento de las trabajadoras del sexo, la propaganda a favor de los derechos de las prostitutas, no pretenden transformar o erradicar la prostitucin. Ni siquiera tienen en cuenta a los puteros, ni trata de incidir en la responsabilidad de esa dominacin sancionada ahora por un decreto. No. Las nuevas claves de este discurso no se enfrentan a la prostitucin, sino a la forma de nombrarla, de socializarla, de considerarla, de gestionarla, de convivir con ella aceptndola. Por eso el reglamentismo compadrea peligrosamente con la pospolitica, porque rompe la cadena causal entre hechos y consecuencias.

Y as nos hacemos la trampa invisible. Una decisin privada no puede ser razn para avalar su aceptacin pblica convirtiendo este requiebro en uno de los mayores procesos involucionistas de la historia. Eso por no hablar de los beneficios econmicos de este negocio que en muchas ocasiones est en manos de proxenetas muy cercanos a la extrema derecha espaola. As que, si banalizamos y normalizamos la prostitucin, sepamos que estamos fortaleciendo las races de la desigualdad humana.

Servidor se declara abolicionista pero no por ello apoya medidas de control o castigo o criminalizacin hacia las prostitutas. Creo, con mis contradicciones a cuestas, que alguien que reclama derechos para las prostitutas, no puede estar equivocada, que no se puede estar en contra de ello. Pero no a costa de encubrir o silenciar los hechos y razones que determinan que la ecuacin entre hombres y mujeres siga en cada libre. Y quien firma esto no ha llegado hasta aqu tirando de moral. Tampoco resulta fcil teorizar sobre esto. Uno corre el riesgo de ser considerado un carcamal patriarcal. La prostitucin, como dice Kajsa Ekis Ekman, no es otra cosa que sexo, a veces puro y a veces duro, y otras veces ni eso, que se da entre dos personas. Una que quiere y otra que no. Pero el deseo est ausente en esa relacin. Ese deseo es el que se compra. Y esa transaccin sexual es la que genera y avala relaciones de desigualdad. Por eso hay cosas que no se pueden pensar impunemente.

Paco Roda. Trabajador Social. Ayuntamiento de Pamplona-Irua.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.