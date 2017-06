Entrevista al profesor e investigador Jess Arboleya

Con respecto a Trump, estamos ante un forcejeo cuyo resultado ms probable sea un escenario bastante eclctico"

Jess Arboleya es un historiador, profesor e investigador cubano especialista en el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Es Doctor en Ciencias Histricas y cuenta con una docena de libros publicados, entre ellos, La Revolucin del otro mundo: un anlisis histrico de la Revolucin cubana (2008) y Cuba y los cubanoamericanos. El fenmeno migratorio cubano, ganador este ltimo del Premio Casa de las Amricas en el 2013. Durante aos, fue miembro del servicio diplomtico cubano prestando servicios en la misin de Cuba en la ONU y en la Oficina de Intereses de Cuba en Washington. Es actualmente columnista de Progreso Semanal.

De qu manera la organizacin a la cual est vinculado o dirige ha contribuido a la promocin de dinmicas de normalidad entre Cuba y Estados Unidos? Si es acadmico o comunicador, qu rol especfico ha tenido su investigacin/ publicacin en estas dinmicas?

He intervenido en mi condicin de investigador de esa temtica y creo que el aporte habra que medirlo en funcin de la posible contribucin de estos trabajos a la cultura del debate poltico, que es la funcin de la academia.

Se haba previsto un anuncio de cambio en las polticas hacia Cuba para el 20 de mayo, pero poco antes de la fecha, un vocero de la Casa Blanca expres que las mismas son extremadamente complejas y que el Presidente no desea apresurarlo. Qu implicaciones (simblicas y reales) podra tener este aplazamiento?

Que yo sepa, el gobierno norteamericano no ha fijado una fecha especfica para anunciar el resultado de esta evaluacin. Lo ltimo que he ledo es que estn en la fase final y que se espera algn anuncio en las prximas semanas, pero an no tienen una decisin final respecto al camino que tomarn. Prcticamente todo est bajo revisin en esta Administracin y el tema cubano confronta los mismos problemas. Incluso era razonable esperar ajustes, cualquiera fuese el ganador de las elecciones, por lo que no es nada raro lo que est ocurriendo.

Han sido figuras de la derecha cubanoamericana las que han especulado respecto a momentos posibles y han presionado al respecto, quizs temerosas de que cualquier dilacin acte en contra de la reversin de la poltica existente. A su vez, hay otros que presionan en sentido contrario, por lo que estamos en presencia de un forcejeo, cuyo resultado ms probable sea un escenario bastante eclctico, sin acciones determinantes en uno u otro sentido, aunque es de esperar un clima distinto al que prim en los ltimos aos de la administracin Obama.

De cualquier manera, hasta ahora, no puede hablarse de un aplazamiento por parte del gobierno, sino del ritmo que ha querido darle a este trmite, en correspondencia con sus prioridades, conveniencias y dificultades.

El presidente Trump, sin embargo, s hizo pblico el 20 de mayo un mensaje en El Nuevo Herald abogando por la promocin de los valores democrticos en la Isla, a lo cual la TV cubana respondi con una nota oficial, calificando el mensaje de controversial y ridculo. Pueden ser estos fuegos cruzados indicadores de las dinmicas que vendrn? Cree que un cambio drstico de poltica hacia Cuba es plausible? Qu intereses nacionales en ambos pases podran ser afectados?

El gobierno cubano no respondi con una nota oficial y eso es lo ms llamativo. Sin duda, la manera en que la prensa cubana transmiti este mensaje refleja una intencin poltica del gobierno, pero dicho de esta manera no tiene ningn valor oficial y eso importa en el manejo de las relaciones.

Todo indica que la parte cubana est siguiendo la poltica de no reaccionar a este tipo de declaraciones y esperar a que la Administracin norteamericana defina su rumbo con hechos concretos. Una estrategia inteligente, si tenemos en cuenta las caractersticas del actual gobierno de Estados Unidos.

Qu implicaciones pudiera tener para las relaciones entre ambos pases, el hecho de que previsiblemente Ral Castro no ser Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros en la prxima legislatura?

Cambios tan trascendentes como el traspaso generacional de la direccin del pas, previsto para dentro de pocos meses, deben influir en las lecturas que haga el gobierno norteamericano de la realidad cubana y en la determinacin de sus polticas al respecto. Sin embargo, no creo que existan dudas respecto a la continuidad que tendr el nuevo gobierno cubano y ello incluye la poltica hacia Estados Unidos. Mucho ms importante que las figuras que emerjan como dirigentes del pas, ser el estado de la economa nacional, el escenario internacional en que tenga que desarrollarse la poltica exterior cubana y la propia situacin interna de Estados Unidos.

