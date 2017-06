Una construccin que slo puede ser posible desde la organizacin y movilizacin

La poltica criminal en Colombia

Equipo Jurdico Pueblos

Esta ponencia fue presentada por el Equipo Jurdico Pueblos en la Audiencia Pblica Trabas y zancadillas al des-hacinamiento carcelario. Ha sido complementada en das posteriores, guardando la esencia de los aspectos expuestos en su intervencin, el da 18 de mayo/2017.En primer lugar, el Equipo Jurdico Pueblos, debe reconocer la importancia de estos escenarios y agradecer profundamente al representante Vctor Correa, por habilitarlos, an cuando el ambiente poltico y la cultura carcelera que se promueve en el pas, convierta este tipo de anlisis y reflexiones en algo absolutamente impopular. Hacemos igualmente un reconocimiento especial a las y los presos del pas y sus familiares, por persistir, en medio de un contexto adverso, discriminatorio y estigmatizante, en su lucha por visibilizar las graves problemticas que se presentan a diario en las prisiones y sus causas.Hablar del hacinamiento carcelario, nos remite sin lugar a dudas al anlisis de la poltica criminal, en sus tres fases. Sabemos que otros intervinientes en esta audiencia referirn al tema, pero consideramos a efectos de contextualizar nuestra intervencin, hablar an cuando sea de manera somera sobre ellas. No plantearemos aspectos novedosos, pero si necesarios para plantear en concreto las dificultades que consideramos deben superarse para garantizar la libertad, la progresividad del tratamiento penitenciario, y poner cortapisas a la corrupcin que saca ganancias como consecuencia de la restriccin de derechos. Casi podramos decir, que entre ms restricciones ms corrupcin.Segn la Comisin asesora de poltica criminal, la poltica criminal primaria, se ha caracterizado por ser reactiva, tendiente al populismo punitivo, poco reflexiva frente al contexto nacional, subordinada a la poltica de seguridad, adems, voltil, dbil e incoherente .A. Reactiva + Populismo punitivo, seala la Comisin, pues poco ha contado con fundamentos empricos slidos que muestren la utilidad del aumento de penas o la creacin de punibles; medidas que en su mayora se toman para responder a un supuesto clamor de la opinin pblica . Este carcter de la poltica criminal, ha impedido medir el impacto que tiene en la situacin carcelaria el incremento de penas o las trabas de acceso a beneficios.