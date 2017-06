Nuevo orden mundial

Si en poltica, los neocon hubieran acertado, o sea si el despilfarro de toneladas de recursos humanos, econmicos y polticos hubieran producido en el Medio Oriente un simulacro de democracia y no el actual desbarajuste; si el Estado Islmico no se hubiera fortificado al extremo de poner en peligro la existencia misma de Europa; si Rusia y China hubiesen colapsado y no estuviesen impulsando la Nueva Ruta de la Seda, megaproyecto en el que si EEUU no participa, corre el riesgo de convertirse en una especie de isla flotante a la deriva los acontecimientos que se den a nivel mundial, entonces, slo entonces, Trump no hubiera derrotado a los neocon. Pero pas lo contrario y ahora los neocon lloran su descalabro a la vera de la historia.

Por qu? Porque no se dio el supuesto que deba contribuir al xito del propsito neocon. Cul? La pusilanimidad de los pueblos. Al revs, se dio todo lo contrario, la resistencia popular a la agresin imperial. La misma es semejante a un resorte, mientras ms se lo aprieta con ms fuerza reacciona. As por ejemplo, cuando en el pasado muchos apostaban a que Rusia sera borrada del mapa, cuando aparentemente este pas estaba acorralado y no tena escapatoria, su pueblo enarbol un patriotismo digno de incomparable encomio. Lo hicieron cuando los trtaros, los polacos, los suecos, los caballeros teutones, los franceses, los norteamericanos, los italianos, los japoneses y cuando toda Europa Continental, encabezada por los nazis, los invadi. A todos ellos, los rusos vencieron en Poltava, Borodin o Stalingrado, por mencionar unas pocas batallas. Si Rusia derrot en el pasado a tanta agresin militar, cmo no va a derrotar ahora a la actual rusofobia meditica? Putin no contara con el liderazgo que cuenta de no apoyarse en la dignidad del pueblo ruso, que lo apoya.

Esta ceguera neocon condujo al mundo a una especie de tringulo geopoltico formado por EEUU, Rusia y China. Estos dos ltimos han elaborado una estrategia a largo plazo para impedir ser engullidos por el primero. La estabilidad de este tringulo puede incrementarse si se abre la posibilidad de que se convierta en un cuadrado; sucede que Alemania, hasta ahora un apndice controlado por EEUU mediante la OTAN, se niega a pagar el diezmo por este vasallaje, por lo que Trump, como buen negociante declara sin empacho, aunque con menos tacto que un elefante borracho: Tenemos un dficit comercial masivo con Alemania y, adems, los alemanes pagan en gastos militares mucho menos de lo que deberan a la OTAN. Eso es muy malo para EEUU. Esto cambiar.

Es que Alemania, ganadora de la paz luego de perder la guerra, es hueso duro de roer. Capitaneada por la seora Merkel, un verdadero avin en esto de la maniobrabilidad poltica, no en vano fue el ltimo alto funcionario que abandon el Partido Comunista de Alemania Democrtica para caer exitosamente en los brazos de la Democracia Cristiana de Alemania Federal, declara que Europa no puede depender de otros y que los europeos estn obligados a luchar por su destino. Oye su llamado nada menos que Macron, el presidente ms joven de la historia de Francia, que no quiere quedarse detrs de Napoleon ni De Gaulle.

La poltica est ms candente que nunca. Amanecer y veremos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.