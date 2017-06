La cuestin amazigh

LAnticapitaliste

[Tras la detencin el lunes pasado del lder de la movilizacin en el Rif, Nasser Zefzafi, trasladado con algunos de sus compaeros a Casablanca, la movilizacin ( http://www.vientosur.info/spi p.php?article12602 ) no ha cesado. La huelga general de tres das convocada por la direccin alternativa ha sido seguida ampliamente y ha paralizado las actividades comerciales en Alhucemas. En dicha direccin alternativa juega un papel importante una mujer, Nawal Ben Aissa, que es la portavoz en las manifestaciones que se celebran en Alhucemas tras la ruptura del ayuno del Ramadn. Explica que si hoy son numerosas las mujeres en las concentraciones, el Rif es una regin conservadora lo que no impide a las mujeres salir a la calle y reivindicar. Las mujeres tomaron verdaderamente su lugar a partir del 8 de marzo. Se manifestaron, no para celebrar esa jornada, sino para denunciar nuestra situacin.

La convocatoria de la huelga inclua el llamamiento a las poblaciones locales a aprovisionarse de productos alimenticios y prepararse para aguantar los tres das de huelga. La convocatoria inclua igualmente un llamamiento a la desobediencia civil en Alhucemas, con la reivindicacin principal de la liberacin de los militantes del Hirak (el movimiento popular del Rif). La AFP cita a un huelguista: Hoy toda la poblacin est en huelga. Es un mensaje a nuestro rey Mohammed VI para que intervenga en Alhucemas. El movimiento de protesta ha sido muy seguido tambin en Imzouren y Beni Bouyaach. Concentraciones y manifestaciones de solidaridad han sido organizadas en otras ciudades marroques como Rabat, Casablanca y Meknes, algunas de las cuales han sido dispersadas violentamente por la polica.

El proceso a varios militantes del Hirak ha sido retrasado para el 6 de junio. Nasser Zefzafi no ha sido autorizado a ver a sus abogados. Segn el portavoz del gobierno, el nmero de personas detenidas y presentadas ante la brigada nacional de la polica judicial se eleva a 31.

La movilizacin ha encontrado eco de solidaridad en las comunidades rifeas en la emigracin. En el estado espaol, ciudades como Bilbao o Madrid han sido testigos de manifestaciones de solidaridad y de exigencia de la liberacin de los detenidos.

El artculo que publicamos a continuacin explica una de las cuestiones clave que estn en el trasfondo de la actual ola de protestas: la cuestin amazigh. 3/06/2017 n.d.t]

Una de las facetas de la protesta actual est ligada a la existencia de un movimiento cultural amazigh y a las luchas de las poblaciones autctonas. La defensa de la cultura y de la lengua tiene tambin un fundamento social y se traduce en la bsqueda de una unin entre la defensa de una identidad especfica discriminada y la lucha por una emancipacin social y democrtica.

En Alhucemas, las movilizaciones contra la hogra (la arbitrariedad y el desprecio), tras la muerte del joven vendedor de pescado Mohcin Fikri, debida a la intervencin de las autoridades locales, tienen relacin con la situacin particular del Rif y la memoria colectiva de la poblacin.

El Rif es la epopeya de Abdelkrim Al Khattabi que fund una Repblica (1917-1926) en su lucha guerrillera anticolonial y demostr toda su vida una desconfianza respecto al majzn; son los miles de muertos en 1958, tras un levantamiento popular ahogado en sangre por Hassan II, entonces prncipe heredero; es el corazn de las revueltas populares contra las polticas de ajuste estructural; son los cinco jvenes cuyos cuerpos fueron encontrados carbonizados durante el Movimiento 20 de Febrero.

Y es la persistencia de una identidad amazigh. El trmino amazigh significa hombre libre. Es reivindicado frente a los dems nombres, como bereber, impuestos por las diferentes colonizaciones o las lites. La movilizacin en Alhucemas asocia la bandera amazigh, la de la repblica del Rif y las consignas sociales y democrticas contra el majzn. Esta unin entre reivindicaciones sociales, democrticas y culturales remite a una historia especfica.

La poblacin autctona amazigh ha tenido que hacer frente, durante un largo perodo, a las tentativas de negacin de su identidad y de sus formas de organizacin social. Las comunidades campesinas reagrupadas en tribus (confederadas) tenan un derecho de uso colectivo sobre la tierra y los recursos naturales. Histricamente han manifestado una autonoma ms o menos marcada en relacin al poder central. La colonizacin francesa intent una asimilacin y una poltica de desestructuracin de sus bases econmicas y de su relacin con la tierra, suscitando resistencias populares armadas. Pero cuando se produjo la independencia, la cuestin amazigh fue marginada.

Discriminacin en nombre de la identidad arabo-musulmana

Para el movimiento nacional oficial, principalmente urbano, la cuestin amazigh era inexistente. Incluso Mehdi Ben Barka proclamaba tras la independencia que el bereber es sencillamente un hombre que no ha ido a la escuela. Se trata de un problema de instruccin y de evolucin social, de equipamiento intelectual y de equipamiento tcnico del campo. La identidad nacional marroqu defendida por lites urbanas ambicionaba entonces sacar al campo del atraso cultural. No siendo ni lengua del poder, ni lengua de desarrollo, la lengua y la cultura amazigh fueron marginadas y folklorizadas.

La monarqua puso por delante el carcter arabo-islmico de su legitimidad. Al islam oficial no le puede hacer competencia ninguna otra lengua, ni siquiera un islam popular que sea un poco diferente. La concepcin homognea de la nacin marroqu, cuya unidad est materializada por la monarqua como poder indivisible sobre todo el territorio, ha acentuado la marginacin poltica y cultural de las poblaciones amazigh.

Las polticas lingsticas en la enseanza y la administracin, opuestas a las lenguas maternas, han contribuido a excluir socialmente a amplias categoras populares. Las polticas socio-econmicas han marginado a territorios enteros, bien por motivos polticos (es el caso de un Rif considerado como una zona disidente y castigada por el Estado), bien porque estn integrados en el Marruecos intil (para el capital local e internacional), en particular en el mundo rural y en las regiones de dominante amazigh (el Souss y el Centro).

La cuestin amazigh no borra las mltiples influencias que han moldeado la realidad cultural, social y demogrfica de hoy. Prcticamente no existe ya, salvo en zonas muy restringidas, etnia pura de pertenencia amazigh o rabe. La mayora es arabo-amazigh. Pero esto no significa excluir la existencia de una opresin especfica cristalizada por el Estado, as como la de especificidades regionales etnoculturales. Una comunidad /pueblo que no puede ni gobernar ni educarse en su lengua est discriminada.

Gnesis y desarrollo del movimiento amazigh

El movimiento amazigh ha conocido varias fases. En los aos 1960/70, se refugi en una defensa de las culturas populares, sin plantear reivindicaciones de carcter poltico o democrtico. Los aos 1980 fueron los de una gestacin difcil en un contexto represivo. Solo durante el decenio siguiente, en resonancia con la cuestin de la Kabilia en la vecina Argelia, se produjo un reagrupamiento de las diferentes asociaciones sobre la base de la Carta de Agadir (1991). sta reivindica la constitucionalizacin de la lengua amazigh, su utilizacin y generalizacin en la enseanza y la administracin.

Pero esta politizacin solo ha ido acompaada de algn memorndum con destino a la clase poltica y el poder. La direccin del movimiento no buscaba la confrontacin. En los aos 2000, el poder llev a cabo una poltica de cooptacin. Las direcciones mayoritarias apoyaron la creacin del Instituto Real de la Cultura Amazigh, contentndose con la introduccin parcial del amazigh en ciertos cursos (en 2003) y la creacin de una cadena de televisin de difusin limitada (2008).

La cooptacin se ha apoyado igualmente en una crisis abierta en el seno del movimiento, que ha llevado a muchos de sus cuadros y militantes a replegarse al terreno asociativo local, financiado por organismos cercanos al poder. El movimiento ha conocido un reflujo y la cristalizacin de varias corrientes: etnicista-chauvinista, autonomista, institucional, democrtica radical Sin embargo, en 2011, el M20F mostr la posibilidad de un movimiento popular que integrara las reivindicaciones especficas en un combate general contra el despotismo. El reconocimiento de la legitimidad de las reivindicaciones amazigh constitua un consenso. Esta dinmica oblig al poder a reconocer a la lengua amazigh como lengua oficial aunque sin ponerla en pie de igualdad, aunque este reconocimiento debiera esperar a decretos de aplicacin, que se han mostrado posteriormente como sin alcance real.

Tareas y perspectivas

El poder puede reprimir o hacer concesiones formales, pero entonces tiene que soslayar las reivindicaciones. La lucha por la satisfaccin de los derechos culturales y democrticos no puede apoyarse en el dilogo con l, ni limitarse a un reconocimiento oficial de la lengua (que necesita) una ruptura con las polticas de austeridad que asfixian a la enseanza pblica, la formacin de los maestros y la posibilidad de generalizar su uso.

Pero tambin hay que luchar por una reforma agraria y territorial. La cultura y la lengua amazigs han sido, en efecto, sostenidas por comunidades ancladas en los lazos sociales y materiales que permitan un rgimen especfico de propiedad. Las tierras eran colectivas, aunque las comunidades tuvieran en sus manos solamente su uso. El dahir (decreto) de 1919 rige el derecho de propiedad de las tribus, fracciones, duars u otros agrupamientos tnicos sobre las tierras de cultivo o de paso de las que gozan a ttulo colectivo. Colocadas hoy bajo la tutela del Ministro del Interior, estas tierras se extienden sobre una superficie estimada en 15 millones de hectreas. Los amazigh estn hoy particularmente afectados por la intensificacin del acaparamiento de tierras agrcolas y ganaderas, que priva a las poblaciones rurales de sus recursos naturales (minas, bosques, caminos, agua) y de sus medios de subsistencia, suscitando como respuesta una dinmica de resistencia.

Las movilizaciones de Imider 1/ han reactualizado las formas de organizacin comunitarias, asociando al conjunto de los habitantes a la direccin de la lucha. La cultura amazigh se asume aqu como un medio de lucha colectiva sobre cuestiones sociales, ecolgicas y democrticas. En Alhucemas las asambleas generales se hacen en la lengua del oprimido. Si es difcil saber bajo qu forma un movimiento de masas podr unificarse y cristalizar, hay ya una nueva generacin que no se reconoce en las estructuras oficiales del movimiento amazigh. Est en juego la construccin de un movimiento combativo, independiente, unitario, laico, que sepa combinar las luchas especficas y las luchas por una emancipacin global.

sta implica un Estado laico en el que las formas de legitimacin del poder no se basen en una religin instituida. La igualdad de derechos de las lenguas y culturas no puede basarse en la sacralizacin de la lengua rabe como lengua del Corn. Una resolucin democrtica implica adems una ruptura con las concepciones centralizadoras y homogneas de la nacin, a fin de garantizar la posibilidad de una autonoma nacional-cultural y de la autoadministracin regional. Pero tambin y al mismo tiempo, implica una lucha de clases resuelta contra la clase dominante cualquiera que sea su coloracin tnica, para que las clases populares conquisten el poder real y construyan una sociedad igualitaria, multicultural, liberada de toda forma de opresin y de explotacin.





1/ Imider: una lucha que comenz en 1996 pero que tom una nueva dimensin hace seis aos, con la instalacin de un campamento permanente de los habitantes de los ciferentes pueblos que luchan por el derecho a los recursos, acaparados por un holding real, y contra la polucin generada por la explotacin de la mina.

LAnticapitaliste n83 (enero 2017)

https://npa2009.org/idees/inte rnational/maroc-la-question- amazighe

Traduccin: Faustino Eguberri para viento sur

Karim Oub es un militante amazigh y marxista revolucionario.