Entrevista a Renn Vega Cantor, Universidad Pedaggica Nacional

Colombia: un modelo neoliberal armado

R.V.C.: Yo creo que lo que sucede en el puerto de Buenaventura, que es el ms importante del pas por donde circula la mayor parte del comercio internacional tanto las exportaciones como las importaciones, tiene que ver con un modelo que no es solamente colombiano y es el que podemos llamar como el regreso de los enclaves econmicos. Es decir, lugares que estn vinculados al capitalismo mundial que no inciden de manera positiva en la economa local.

En el caso de Buenaventura estamos hablando de una ciudad que tiene entre 400 y 450 mil habitantes pero que la mayor parte de la poblacin no tiene nada que ver con el puerto, porque ste funciona manejado por concesionarios internacionales y por funcionarios colombianos. Es como si la poblacin viviera a un mundo de distancia a pesar de estar a pocas cuadras. Hay una separacin entre la Buenaventura moderna, el puerto ligado al comercio internacional y el resto de la poblacin que vive en condiciones oprobiosas de vida, en una miseria generalizada impresionante. Para darles dos datos que revelan la terrible situacin de la gente y que es en su mayora poblacin de raza negra, esa ciudad de 450 mil habitantes no tiene un hospital de primer nivel, que pueda atender problemas de salud medianamente crticos o especializados y cuando algo le sucede a un paciente del lugar tiene que dejarse morir porque no hay quien lo atienda y en el mejor de los casos lo mandan a Cali que es la capital del Valle del Cauca, que queda a ms de 120 km de distancia.

Asimismo, esa ciudad que est situada en una zona costera de clima tropical hmedo cuya temperatura promedio es superior a los 35 grados centgrados no tiene agua potable, la gente consume agua en psima condicin, lo que genera una psima calidad de salud sobre todo para los nios y las mujeres. Eso indica que los grandes recursos que circulan por el puerto tienen que ver con grupos monoplicos que lucran con ese comercio pero la gente no disfruta para nada de ningn tipo de beneficio que se genere de esa actividad.

Hay un cambio en los ltimos 25 aos, antes exista una entidad pblica que se llamaba Colpuertos que ocupaba unos 12 mil trabajadores y estos irrigaban parte de sus ingresos a distintos sectores de la poblacin; Colpuertos desapareci, se privatiz el funcionamiento del puerto, la mayor parte de esos trabajadores fueron despedidos y ya no hay ninguna relacin, ni siquiera indirecta, entre los ingresos de los trabajadores del puerto y la poblacin de Buenaventura. Lo cual ha generado desempleo generalizado y hay que agregar que sta ha sido una zona tomada por grupos paramilitares que han asesinado a decenas y centenas de integrantes de la poblacin en los ltimos aos.

M.H.: En octubre de 2011 el Congreso de EE. UU. convalid el TLC con Colombia y en ese momento el presidente Santos anunci que se crearan 250 mil puestos de trabajo y habra menos pobreza. Cules son los resultados a 6 aos de esos anuncios?

R.V.C.: Hay una afirmacin muy coloquial en Colombia que se suele usar y es la que afirma que del dicho al hecho hay mucho trecho, muchas fueron las promesas que se hicieron al firmar el TLC con los EE. UU., se anunci que esa era nuestra entrada al Primer mundo, que adems eso iba a beneficiar a la Cuenca del Pacfico porque supona vincularla con los polos de desarrollo econmico como por ejemplo China, y que iba a significar tambin un mejoramiento por aumento de los ingresos dirigidos a los EE. UU. Nada de esto es cierto, incluso los pocos indicadores que se han dado haciendo un balance de lo que ha sucedido con este Tratado indican que, por el contrario, el comercio exterior de Colombia se ha visto fuertemente resentido por la competencia con los Estados Unidos, algo que era totalmente previsible porque estos tratados son siempre una va de comercio para las multinacionales pero en EE. UU. siguen existiendo restricciones a la produccin de un pas que adems tiene muy poco que exportar, porque es un pas primario exportador que ha regresado a la vieja divisin del trabajo colonial del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX. Nuestra vinculacin con el comercio internacional se hace a travs de los productos tradicionales, como petrleo, carbn y en menor medida caf que ya no es el principal producto de exportacin. En esa medida el Tratado ha sido profundamente negativo.

Sigue fluyendo el comercio internacional por Buenaventura, pero repito, eso no repercute de manera positiva en la poblacin local, por el contrario, se ha generado un comercio paralelo ilegal que se basa sobre todo en la exportacin de cocana hacia el mercado estadounidense que sigue siendo muy atractivo para este tipo de actividades. Gran parte de la poblacin de Buenaventura adems de estar hundida en la pobreza se ve obligada a alistarse como polizones embarcados en el primer navo que llegue de manera clandestina para intentar llegar a los EE. UU. De tal manera que los efectos han sido terriblemente negativos.

M.H.: Hubo un paro docente, tengo entendido que luego se sumaron los trabajadores estatales y el pasado martes un paro nacional. Cul fue la magnitud e importancia de esa movilizacin social?

R.V.C.: Se han presentado dos movilizaciones y maana (31/5) ser la tercera. El paro de los maestros estatales que se agrupan en la organizacin Federacin Colombiana de Educadores se mantiene desde mediados de mayo y no hay perspectivas de un arreglo inmediato. El sector docente es el ms importante porque los procesos de privatizacin han ido reduciendo el sector estatal al mximo y ya hay pocos trabajadores en otras entidades estatales. Los docentes agrupan a miles de trabajadores y cada vez que paralizan de verdad eso se siente en las ciudades y grandes marchas.

El martes tuve la oportunidad de participar en esa marcha que mencions, fue extraordinaria, participamos miles y miles de personas y se espera que maana vuelva a suceder. Hay que decir que el caso de la educacin colombiana es similar al de Buenaventura pero ya no a nivel local sino a nivel global de todo el pas, porque estamos hablando de una educacin completamente abandonada, con poca financiacin, donde al profesor no se lo reconoce de ninguna manera, soporta las peores condiciones laborales, alargamiento de la jornada de trabajo, psima vinculacin laboral, sobre todo en las zonas agrarias, y aulas abarrotadas de estudiantes. El Estado colombiano no considera que la educacin sea un aspecto importante, aunque demaggicamente Juan Manuel Santos continuamente repita que en el 2025 Colombia va a ser el pas ms educado de Amrica Latina, lo que no deja de ser un chiste cruel porque si el Estado no invierte en la educacin, en aulas, infraestructura, bibliotecas, laboratorios y en la calificacin de los profesores as como en el mejoramiento salarial de los mismos, difcilmente pueda hablarse de una educacin que sea digna y la mejor de Amrica Latina.

El precepto fundamental del paramilitarismo es despejar la tierra para asegurar el funcionamiento de los grandes negocios

M.H.: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observ 389 ataques contra defensores de los DD HH durante 2016 y la propia Defensora del pueblo colombiano inform que entre enero de 2016 y febrero de 2017 se produjeron 120 asesinatos de lderes y defensores de DD HH. Tambin hay una denuncia porque se expande el paramilitarismo en la zona de Choc que fue escenario de un paro cvico recientemente, adems de Putumayo, el Pacfico nariense y caucano, Antioquia, el norte de Santander, esto a pesar del acuerdo al que arribaron el gobierno y las FARC.

R.V.C.: El informe sobre asesinatos de defensores de DD HH, lderes sindicales, dirigentes populares que indica una cifra de cerca de 200 personas, es una continuacin de un proceso de larga duracin en la historia colombiana que se remite por lo menos a los ltimos 30 aos.

Si hacemos un balance comparativo ao a ao veremos cifras parecidas o peores que stas. Lo novedoso de lo que est sucediendo ahora es que se da dentro de un proceso llamado de paz y de desmovilizacin de las FARC, lo cual indica que nunca fue cierta una tesis que manej la academia colombiana mas conservadora que analizaba la violencia, que consideraba que el paramilitarismo haba surgido como una resistencia a la insurgencia, ya no tenemos insurgencia o, por lo menos, no a su mayora y, sin embargo, los grupos paramilitares reciclados con nuevos nombres, por ejemplo bandas criminales siguen actuando y matando a todos aqullos que consideran enemigos siempre bajo una lgica terriblemente anticomunista que nunca ha desaparecido del imaginario de las clases dominantes de este pas.

Cualquier trabajador que se organice sindicalmente, cualquier comunidad indgena que defienda sus derechos, cualquier comunidad que pida mejores condiciones de infraestructura, sern vistas como reivindicaciones terroristas que deben ser reprimidas y este brazo armado ilegal que el gobierno dice que no existe, sigue operando azuzado por distintos sectores dominantes de este pas, tanto polticos como econmicos.

Lo significativo es que esos nuevos grupos paramilitares que son los viejos de siempre que nunca desaparecieron, se estn entronizando en regiones de influencia de las FARC antiguamente que quedaron desocupados y que ellos estn ocupando ahora y, por lo general, son regiones donde se generan grandes megaproyectos mineros, energticos, hidroelctricos y lo que se trata es de respaldar esas inversiones del capital trasnacional para asegurar el libre funcionamiento de la inversin extranjera.

Ese es un precepto fundamental del paramilitarismo, despejar la tierra para asegurar el funcionamiento de los grandes negocios y, en ese sentido, no estamos asistiendo a nada distinto de lo que ha sucedido en los ltimos aos en el pas que es la consolidacin de lo que yo llamara un modelo neoliberal armado, en forma estatal y paraestatal.

M.H.: Cul es el papel que juega Colombia en la crisis interna que vive Venezuela?

R.V.C.: El papel es muy activo y muy negativo. Muy activo porque muchos sectores que hoy participan en protestas en Venezuela, muy organizadas y con la finalidad de desestabilizar al gobierno constitucional de Maduro, han sido armados y auspiciados desde Colombia, y desde hace aos.

Cuando se denuncian las incursiones paramilitares en territorio venezolano no se est especulando ni inventando nada, estamos hablando de una gran frontera en los dos pases de cerca de mil kilmetros a travs de la cual es posible introducir grupos paramilitares que en Colombia los hay bastantes, y mxime cuando una oposicin de derecha como la que hay en ese pas reclama cierto tipo de apoyo para participar en una estrategia de saboteo.

Tambin est el asunto de que gran parte del contrabando que desangra a la economa venezolana significa que fluyan los productos que all se producen hacia el territorio colombiano y se vendan a precios muy baratos en ciudades como Bogot.

Adems, hay una estrategia internacional muy orquestada, como qued claro en la reciente visita de Juan Manuel Santos a EE. UU., cuando uno de los temas que se iban a tratar a fondo era el de Venezuela y donde Santos ha tenido un papel muy importante en el accionar desestabilizante de la OEA. De tal manera que Colombia cumple el papel que siempre ha desempeado, y por desgracia, ser el Israel de Sudamrica, una especie de portaaviones terrestre de los EE. UU. para sabotear los procesos progresistas de la regin y en este caso especfico respecto a lo que est sucediendo en Venezuela.

El gobierno colombiano no ha tenido ni la ms mnima diplomacia para ocultar su apoyo abierto a la oposicin en contra del gobierno constitucional del presidente Maduro. En ese sentido lo que sucede en Colombia creo que es una vergenza para el resto del continente.

