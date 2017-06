Otro fraude electoral

Uno ms. El primero a Morena, el tercero contra la figura de Andrs Manuel Lpez Obrador (AMLO). Un grano de arena ms en las playas fraudulentas de la historia nacional. Procedimiento por el cual las clases oligrquicas se han perpetuado en el poder casi desde la fundacin de la Repblica, desde aquellos tiempos en que don Porfirio Daz se proclamaba presidente con el 99% de la votacin a favor o, por ejemplo, a mediados del siglo XX, cuando el PRI financiaba a los partidos opositores para que durante las jornadas electorales diera la impresin de que haba distintas opciones para el electorado mexicano, hasta los das que corren, en que se echa a andar la maquinaria de compra de votos, intimidacin violenta a la oposicin, se coloca como funcionarios electorales a miembros de bajo perfil del mismo grupo en el poder y se controlan los principales medios de comunicacin convencionales para mojar la brocha con la que se pinte un nuevo atentado a la democracia mexicana.Lo habamos advertido. Lo veamos venir y aun as, nos encontramos ya en el da despus de un nuevo fraude electoral que combin las dos primeras estrategias utilizadas contra la figura de AMLO: adulteracin de las actas electorales ingresadas al sistema de conteo, as como la manipulacin del algoritmo que va determinando el resultado conforme se cuentan las casillas, por un lado, y la compra masiva del voto mediante los programas de asistencia social; la serie de actos de intimidacin a los militantes y los electores de Morena con todo tipo de violencias extra institucionales; el condicionamiento de cargos para funcionarios estatales y de toda dependencia del gobierno del Estado de Mxico; el chantaje y control sobre concesionarios de transporte, contratistas y comerciantes de todo el Estado de Mxico; la utilizacin de los medios de comunicacin, as como de Bots en redes sociales para atacar a la candidata de Morena, Delfina Gmez, etc.Para las huestes PRIANRDistas se trat de un acto de seguridad nacional, de un fraude patritico como los que haca el viejo PRI de mediados del siglo XX para detener a la oposicin que contraviniera demasiado su esquema de gobierno. Los principales partidos nacionales hicieron una alianza que trascendi la mera eleccin del Estado de Mxico: entre los tres se repartieron la jornada electoral del domingo en todo el pas: la alianza PAN-PRD se qued con la gubernatura del Estado de Nayarit, as como con la mayora de las alcaldas disputadas en el estado de Veracruz, con 108 de las 212 totales; Coahuila aun no se define pero el prximo gobernador ser del PAN o del PRI, lo que no representa una diferencia genuina. El Estado de Mxico, la joya de la corona, se le queda a los tricolores, quienes ya negociaron con sus aliados en los dems Estados para quedarse ellos con el ms importante pedazo del botn.Y qu obtuvo Morena? 16 ayuntamientos en Veracruz, de entre los cuales destacan la capital, Xalapa, as como Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica y Minatitln. En Nayarit Coahuila no compiti con fuerza y slo se lleva una derrota que demuestra que el norte del pas no cuenta con una presencia de partidos de izquierda capaces de hacer contrapeso al PRIANRD. El partido comandado por AMLO enfoc todas sus energas en la eleccin del Estado de Mxico, con el mismo Lpez Obrador protagonizando ms del 60% de los actos de campaa de Delfina Gmez, una candidata que nunca pudo construir una campaa de fuerte presencia personal y articulacin de un mensaje poltico contundente, claro y con la firmeza capaz de plantarle cara al PRI en su terruo preferido.Morena gana la mayora de los votos depositados en las urnas por los habitantes del Estado de Mxico, mismos que salieron a votar con la intencin de sacar al PRI del gobierno estatal y que ahora enfrentan la imposicin descarada del PRImazo Alfredo del Mazo, miembro familiar de la pandilla de Pea Nieto. Asimismo, gana en popularidad a lo largo del pas, pues ha quedado claro que, al menos en el terreno institucional, es la nica oposicin verdadera a la red mafiosa de los partidos polticos mexicanos.No obstante, Morena pierde tambin por una estrategia poltica caudillista que se ve rebasada por el poder institucional del PRI y sus achichincles, por la extensin nacional e internacional de influencias y acciones que desestabilizan la democracia en Mxico. Pierde por reproducir en su seno, aunque en menor escala, las prcticas de designacin de puestos polticos por dedazo, por designacin elitista sin pasar por un proceso democrtico interno; por reciclar a los mismos que ayer militaban en los partidos de la mafia del poder y que hoy son recibidos sin mayores reservas al partido con la bendicin de AMLO y su crculo ntimo; pierde por no plantearse la jornada electoral del da de ayer como una contienda de alcances nacionales. Muchos fueron los errores, los tropiezos de este partido y su lder, quien no conoce la autocrtica, quien no escucha a las voces de la izquierda disidente que no cuadran con su proyecto personal de ser presidente de Mxico, quien fue capaz incluso de hacer alianza con el grupo de Elba Esther Gordillo, misma que particip activamente en el fraude electoral de 2006 que impuso a Felipe Caldern en la presidencia de Mxico, para intentar ganar votos y documentos que le permitan llevar adelante su guerra personal con Miguel ngel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz.La derrota fraudulenta del 4 de Junio, debe llevar a Morena a una autocrtica saludable que ponga en entredicho sus acciones, sus planes polticos y su estrategia para competir el ao entrante por la presidencia de la Repblica. Queda por verse cules sern las acciones emprendidas por Morena para intentar apelar el resultado en el Estado de Mxico. Sin embargo, no es slo a Morena a quien ha derrotado el PRI, sino a todos los mexicanos. Se nos ha vuelto a aplicar la misma frmula de cada seis aos desde, cuando menos, 1988. La pregunta no es qu van a hacer AMLO y Morena para defender el voto?, sino qu van a hacer los mexicanos para defender sus votos y hacer que se acate lo que deciden en las urnas? Hoy por la maana ya Delfina Gmez dio la primera seal de una estrategia que ha sido desgastada en las ltimas dos elecciones fraudulentas: esperar al resultado definitivo que se dar a conocer el mircoles por el Instituto Electoral del Estado de Mxico, mismo que est totalmente controlado por Pea Nieto.Si Morena y Lpez Obrador se van a ceir a los canales institucionales de siempre, mendigando legalidad en la ilegalidad, apelando a la razn en un rgimen irracional, plaendo por justicia en un sistema absolutamente injusto, pues podemos dar por acabada la contienda y retirarnos a soportar seis aos ms de PRIANRD en el Estado de Mxico, Nayarit, Coahuila y Veracruz. Es necesario que los mexicanos nos demos cuenta que los caudillismos del siglo veintiuno slo sirven para indicarnos exactamente lo que no debemos hacer si queremos cambiar la situacin desesperadamente catastrfica en la que ya estamos hundidos. Que las opciones de cambio por va electoral estn definitivamente cerradas, incluso para un reformista tibio como AMLO, quien prometi amnista (impunidad) a Pea Nieto y su pandilla, quien ha pactado con Elba Esther Gordillo y quien recicla por la puerta de enfrente lo que el PRIANRD echa a la basura por la puerta de atrs, como ya lo demostr el caso de Eva Cadena.Hoy, lunes 5 de junio, la ciudad de Mxico amanece tranquila, rutinaria y contaminada como cada da gris que transcurre en el Mxico actual, cansado y fatigado aun antes de comenzar a dar la verdadera pelea, esa que ya est en marcha y en la cual Pea Nieto y su pandilla nos llevan la delantera y nos estn aniquilando. Parece ser que nuevamente los aires de cambio se convierten en humo irrespirable para desvanecerse y alargar, una vez ms, el despus en una trayectoria sin final.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.