Einstein y Gramsci en Cans

La Voz de Galicia

Imagen PILAR CANICOBA

Hace muy pocos das subsan una de las principales lagunas de mi formacin: fue, ya era hora! en la parroquia de Cans, escenario del singular festival de cine (et non solum) que es, desde 2003, un lugar con derecho a aparecer en la antologa de los eventos culturales de Galicia. Alfonso Pato y sus colaboradores hacen una fiesta del saber, de incitaciones y de imaginacin, adems de dar un ejemplo de organizacin eficaz, algo que muchos no sospechan entre la gente de la farndula.

Qu haca yo el 25 de mayo, a las 13 horas, en Cans (homfono de Cannes)? Haba sido invitado como maestro y como orador en el acto en el que se descubri una placa homenaje a Francisco Fernndez Buey (Palencia, 1943-Barcelona, 2012). Sabemos que se trata de uno de los intelectuales ms slidos y cultos de la izquierda europea en estas ltimas cuatro dcadas, siempre un discpulo crtico en Barcelona del profesor Manuel Sacristn (1925-1985).

Quien naci en Cans fue su padre, que se cas con una palentina, pero en Cans. Paco de nio, de vacaciones, jugaba con sus primos y vecinos y tambin aprendi poemas y aturuxou y memoriz dichos y proverbios. Por eso cuando en el curso 1959-1960 explicaba en el sexto curso [de bachillerato superior] el tema de Rosala de Castro en el instituto Jorge Manrique de Palencia, a Paco no le eran ajenos el sonido y la msica de los versos de la Cantora. De la estirpe de los intelectuales rigurosos, de la que emita signos corporales que deslumbraran, poco despus, en las aulas universitarias en Barcelona durante su etapa de estudiante y profesor interino. Como eran signos cuestionadores, el Rgimen, ms contrariado que deslumbrado, fue muy duro con l: expediente acadmico, sanciones como profesor, castigado al Sahara como soldado... Pero a Paco -al intelectual gramsciano Francisco Fernndez Buey- ni lo rompieron ni lo dominaron.

De todo esto se habl en Cans el 25 de mayo, ante muchos vecinos y parientes, y tambin se habl de que, como marxista, estaba en la lnea de Antonio Gramsci (1891-1937), del que fue uno de los ms grandes estudiosos, adems de traductor y antlogo.

No se olvid tampoco el ttulo de un libro para algunos sorprendente: Albert Einstein. Ciencia y conciencia (Barcelona, El Viejo Topo, 2005), como coment con admiracin, durante la comida, un primo suyo especialista en Fsica. Como al almuerzo asistan poetas, se recomend la lectura de un ensayo suyo de 1994: Si Marx hubiera ledo a Hlderlin (y a Leopardi).

Nota del traductor :

Traducido con la ayuda (que agradezco) de Alexandre Carrodeguas y Daniel Salgado. Slo soy responsable final de la versin presentada.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2017/06/02/span-langgleinstein-gramsci-cansspan/0003_201706G2P15993.htm