Ultima cuenta pblica de Bachelet: una brecha entre la aspiracin y la realidad

El pasado 01 de junio la Presidenta Bachelet present ante el Congreso Nacional la cuarta y ltima cuenta pblica de su segundo perodo en La Moneda. Aprovech la oportunidad para hacer un balance de su gestin, del contexto que encontr al asumir su mandato el 2014, de las que fueron sus aspiraciones y expectativas como gobernante, de las tareas desarrolladas y metas alcanzadas por su gobierno, y de aquellas no logradas.

Al respecto la Presidenta, cuyo gobierno ha estado marcado por escndalos donde ms all de aquellos imputables a integrantes de su familia en los cuales su responsabilidad es posiblemente debatible, estn aquellos relacionados con el financiamiento trasversal de la poltica, incluyendo a partidos y personeros de su gobierno por empresas vinculadas a la dictadura, as como por reformas parciales, por fracturas internas a su coalicin, y por una prdida de apoyo popular significativa, seal:

Nos hemos atrevido a poner en marcha las transformaciones que comprometimos. No ha sido fcil, no ha sido perfecto. Hemos experimentado las dificultades propias de un cambio de gran magnitud. Hemos visto lo que ocurre cuando se descorre el tupido velo de las malas prcticas y lo hemos enfrentado. Hemos cambiado realidades concretas y estamos construyendo un Chile mejor para todos y todas. S que falta mucho. S que consolidar y avanzar en las transformaciones requerir un buen tiempo ms all de mi gobierno. S que son cambios que habr que continuar y profundizar, y que los chilenos y chilenas debern decidirlos.

Entre los logros alcanzados durante este su segundo gobierno destac en su cuenta la eliminacin del copago en los establecimientos que reciben recursos pblicos, gracias a lo cual 290 mil escolares que pagaban por su colegio, hoy estudian gratis; el que los estudiantes que pertenecen al 50% de las familias ms vulnerables, pueden estudiar sin endeudarse en 32 universidades; la creacin de 325 mil empresas y de 300 mil puestos de trabajo, lo que ha incidido en un desempleo promedio de 6,5%, por debajo del promedio histrico; el reajuste extraordinario de 10% en la Pensin Bsica Solidaria y en el Aporte Previsional Solidario; la propuesta para el establecimiento de una nueva cotizacin previsional del 5%, con cargo al empleador para mejorar las pensiones; la potenciacin de la salud pblica a travs de la inversin en infraestructura, dotacin de mdicos, medicamentos para enfermedades crnicas, entre otros; y la disminucin de la pobreza por ingresos entre 2013 y 2015 de un 14,4% a 11,7%.

No obstante estos logros referidos por la Presidenta, son muchos los aspectos deficitarios de su gestin desde la perspectiva de derechos humanos que no fueron abordados en su mensaje. Ello incluye no tan solo los derechos econmicos, sociales y culturales, cuyo ejercicio sigue estando severamente restringido para importantes sectores de la poblacin por el marco constitucional vigente y dada la privatizacin de los servicios sociales de salud, seguridad social, vivienda, entre otros, y de bienes pblicos como las aguas, sino tambin los derechos polticos, donde no obstante el cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo importantes sectores siguen marginados de los espacios de representacin popular. Solo ello puede explicar que el absentismo en las elecciones municipales del ao pasado haya superado el 66%, y que la confianza en el Congreso Nacional al mismo ao alcanzara a tan solo el 8% (PNUD, 2016).

Tambin preocupante en materia de derechos polticos son las graves restricciones que continan afectando el derecho de reunin y la manifestacin pacfica, consustancial a la libertad de expresin, el que sigue regulado por decretos que datan de la dictadura, y el que se enfrenta a prcticas represivas de la polica que no son debidamente investigadas y sancionadas ni por la autoridad poltica de la que dependen, ni por los tribunales de justicia.

Asimismo, otras temticas que fueron abordadas por la Presidenta Bachelet en esta ocasin requieren, por su importancia, de un anlisis de mayor profundidad. Entre ellas destacamos la descentralizacin del pas. En su cuenta Bachelet subray la iniciativa que permitir la eleccin directa de la autoridad regional. Al respecto cabe sealar que, si bien el gobierno ha dado prioridad y enviado las iniciativas legislativas necesarias para activar esta eleccin por primera vez en la historia del pas, ellas han rebotado ante una coalicin de gobierno que no tiene una propuesta o modelo comn de descentralizacin, lo que se ha sumado a un debate mediatizado por la crisis de representacin de los partidos polticos y los clculos electorales de corto plazo.

Resulta evidente que un grupo importante de la clase dirigente prefiere seguir abusando de una cultura poltica centralista que les permite controlar la administracin del poder en las regiones. Aunque el parlamento logre un acuerdo para destrabar y sacar a tiempo la ley de atribuciones de los nuevos gobiernos regionales que pasa ahora a Comisin Mixta, por las diferencias entre la Cmara y el Senado , y la ley orgnica que regula la eleccin del Gobernador Regional, esta autoridad tendr atribuciones limitadas. Pero aun as para los regionalistas es importante comenzar el proceso de descentralizacin poltica, clave para provocar una discusin sobre las otras medidas administrativas y polticas necesarias para avanzar en estos mbitos en el pas ms centralizado de Amrica Latina.

En materia comercial la Presidenta reafirm la vocacin de integracin regional y global a travs de los caminos del multilateralismo, dando cuenta que en su segunda administracin se ratificaron seis nuevos convenios para evitar la doble tributacin, con pases como Japn, Argentina y China. Nada seal con respecto a la que fue la principal estrategia de comercio e inversin exterior de su gobierno, el Acuerdo Transpacfico, abortado no por voluntad de su gobierno sino por la decisin de Donald Trump de sacar a Estados Unidos de este acuerdo comercial. Nada seal tampoco en relacin a la participacin de la ciudadana en la definicin de la conveniencia y contenidos de dichos acuerdos, ni menos an sobre su revisin para garantizar que stos no lesionen el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos.

En materia de conservacin, resulta sin duda valorable la creacin de nuevas unidades de conservacin que fortalezcan el sistema de reas silvestres protegidas del Estado, avanzando hacia una proteccin representativa de los ecosistemas del pas, e incorporando estndares de derechos humanos en los procesos, de modo tal de garantizar los derechos de los pueblos indgenas que mantienen sistemas de vida que dependen de la biodiversidad y los bienes naturales comunes. Sin embargo, es preocupante que an no se logre concretar una institucionalidad que administre el sistema de reas protegidas y cuente con instrumentos efectivos de gestin de la biodiversidad del pas dentro y fuera de las reas silvestres protegidas. Ms preocupante todava, resulta observar que el proceso de consulta indgena al que convocara el gobierno, sobre las materias que conformaran futuras indicaciones del Ejecutivo al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y reas Protegidas y el Sistema Nacional de reas Protegidas, an no ha concluido. En efecto, el gobierno convoc a dicho proceso el 08 de enero de 2016, y antes de que este estuviera finalizado, el Ejecutivo ingreso indicaciones al Congreso, sin esperar el resultado de la consulta y acotando de manera unilateral las materias a ser consultadas.

Asimismo llama la atencin que se est tramitando paralelamente, y con suma urgencia, un proyecto de ley que crea un Servicio Nacional Forestal, sin realizar un proceso de consulta previa a los pueblos indgenas. Dado que, como sabemos, el modelo forestal chileno ha demostrado tener impactos negativos severos para las comunidades indgenas y locales aledaas.

En materia de pueblos indgenas, y en particular respecto del pueblo mapuche, la Presidenta se refiri en trminos reiterativos a la falta de reconocimiento, a la situacin de pobreza y de rezago productivo, identificndolas como algunas de las causas de la situacin de conflictividad que se vive en la Araucana. Desde esa perspectiva, anunci que se har cargo de las propuestas de la poco representativa Comisin Araucana, planteando entre otras cuestiones, el reconocimiento constitucional de los pueblos indgenas y la participacin poltica indgena en el proyecto de nueva Constitucin. Se trata este, por un lado, de un anuncio formulado por largo tiempo hasta ahora nunca concretado. Por otra parte, si bien de concretarse puede significar un importante avance en materia de los derechos de los pueblos indgenas, no se especifica cul sera el contenido de dicho reconocimiento, ni se propone el reconocimiento de los pueblos indgenas como sujetos colectivos de derechos y titulares de derechos de autonoma y libre determinacin, lo que debera resolverse a travs del reconocimiento de Chile como un Estado Plurinacional.

Sus propuestas vinculadas con el incentivo a la productividad de la Regin, vienen a repetir el discurso reduccionista de la institucionalidad respecto a que la situacin de conflictividad que se vive en la Regin sera consecuencia de la pobreza en que vive el pueblo mapuche.

Por otra parte, parece interesante de que la Presidenta hable de medidas de reparacin a todas las vctimas de violencia en la Regin, lo que supone que debera considerarse a las personas mapuche que han sido vctimas de la violencia desmedida por parte de agentes del Estado.

Por ltimo, en relacin al proceso constituyente referido por la Presidenta en su mensaje, cabe reconocer que su gobierno se hizo eco de la demanda ciudadana en relacin a la necesidad de elaborar una nueva constitucin que reemplace la de 1980 legado de la dictadura, convocando a un proceso que ha involucrado a importantes sectores de ciudadana en la discusin de las bases de esta nueva carta fundamental. Los anuncios que ella hace en relacin a la continuidad de este proceso a travs del proyecto de reforma constitucional para la conformacin de u na Convencin Constituyente encargada de la redaccin de la nueva constitucin, enviado ya al Congreso Nacional, y el nuevo texto constitucional, que seala enviar al mismo Congreso antes de fin de ao, generan, sin embargo, fuerte incertidumbre sobre el futuro de este proceso. Toda vez que se requiere de qurums supra mayoritarios para la aprobacin de estas iniciativas y que deja en manos de un Cong reso Nacional con una credibilidad en la ciudadana, como fuera sealado, limitadsima, la decisin sobre la forma de integracin, eleccin, participacin ciudadana, de la instancia constituyente que se propone. Por tanto d ada la composicin actual del Congreso Nacional, y muy posiblemente la composicin posterior al 2018 con la reforma al sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo o atenuado, la viabilidad de esta estrategia institucional de la Presidenta Bachelet para generar un mecanismo democrtico y plural para la elaboracin del texto constitucional es mnima.

Ms all de las aspiraciones y buenas intenciones de la Presidenta Bachelet, su cuarta y ltima cuenta deja en evidencia los mltiples dficit que su gobierno tuvo en materia de derechos humanos, y por lo mismo los desafos que en esta materia existen hacia el futuro. Fundamental en este sentido, dadas las barreras que la institucionalidad heredada de la dictadura establece para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, es que el proceso constituyente en marcha por una voluntad ciudadana mayoritaria 68% de la poblacin considera el cambio constitucional prioritario (CADEM; abril, 2017) y acogido por la Presidenta sea elaborado por mecanismos consistentes con los derechos humanos, en que la participacin de la diversidad sectores de pueblos que habitamos este pas, sea posible; mecanismo que, como muchos sectores de la ciudadana piensan 49% segn CADEM debe ser una Asamblea Constituyente.

Temuco, Santiago, junio de 2017.