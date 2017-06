La prisa mata

El Peridico

Un salmn transgnico (arriba) y uno convencional de la misma edad. AquaBounty

En la provincia de Toledo, una empresa es capaz de elaborar cada da un milln de hamburguesas de ternera y 350.000 de pollo. La primera multinacional en produccin de ganado vacuno, que permite el consumo barato del 'fast food' de hamburguesas como las referidas, solo en Brasil y Argentina procesa 22.600 reses al da. La granja de vacas de leche ms grande del mundo est en EEUU, con unas 30.000 vacas. Cerca de Soria, quieren alcanzar el segundo puesto del 'ranking' y se prepara una instalacin para albergar unas 20.000. Una detrs de la otra, sera una fila india de vacas en la autopista desde Barcelona hasta Sitges. El rcord de fabricar pan parece que lo tiene una factora en Guadalajara, que presume de elaborar 15.000 panes de molde a la hora.

Y as podramos seguir con ejemplos que expresan muy bien una de las caractersticas del modelo alimentario dominante: producir el mximo a la mayor velocidad posible, sin contemplar los problemas que pueda suponer. Si me convierto en el lder europeo de produccin de leche, poco me importa acabar de un plumazo con unas mil vaqueras en Galicia y la cornisa cantbrica; si con 50 personas produzco toneladas de un pan incorruptible para los supermercados, soy mucho ms eficiente que un horno artesanal como el de mi pueblo que hace muy pocos kilos pero genera tres medios de vida; y, si tengo que sacrificar aguas prstinas para que un pas como Chile produzca millones de salmones, bienvenida sea la estrategia.

En esta locura de sistemas alimentarios diseados como fbricas, Chile y Noruega son grandes potencias de produccin de salmones, con capacidad para servir una racin diaria para todas las personas que vivimos en Catalunya, por ejemplo. Una barbaridad que se logra a partir de la instalacin de unas jaulas en el mar, a modo de rascacielos invertidos. Segn Greenpeace, vienen a ser como corrales del tamao de una cancha de ftbol de 20 pisos para abajo, donde en condiciones de hacinamiento se engordan, con pienso, a millones de animales inmviles. En estos modelos carcelarios, parece del todo necesario el uso de antibiticos y otros productos qumicos para evitar grandes mortandades. Su abuso provoca que adems de expandirse por las aguas (y parece ser responsable de afectaciones a otros seres vivos como el delfn austral) llega a la cadena alimentaria agravando el problema sanitario de enfermedades bacterianas comunes que se hacen resistentes a los antibiticos.

En estos ltimos meses la produccin mundial de salmones ha cado. En Chile, el exceso de purines, junto a cambios climticos, ha favorecido el sobrecrecimiento de algas que reducen los niveles de oxgeno. En Noruega sigue imparable la infestacin de pequeos crustceos que, como garrapatas, se anclan en el salmn para alimentarse de l.

Dos realidades con el mismo patrn, prisa por ganar divisas.

