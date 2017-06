Entrevista a Jos Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares. Consecuencias (1966-2016)

Antonia Flores sufri presiones de los poderes fcticos, de sus compaeros de la provincia, de Andaluca y de la ejecutiva nacional

Jos Herrera Plaza (Almera, 1955) curs estudios de Economa en la Universidad de Valencia. Tcnico Superior en Imagen y sonido, trabaja actualmente, como cmara operador, en Canal Sur TV. Desde 1985 ha seguido de cerca todo lo relacionado con el accidente nuclear de Palomares. En 2003 fue coautor y coorganizador del libro y exposicin en el Centro Andaluz de Fotografa Operacin Flecha Rota. Accidente nuclear en Palomares. Posteriormente dirigi el largometraje documental homnimo (2007).

*

Ns habamos quedado aqu. Hablas de presiones sobre Antonia Flores, la alcaldesa. De quines? Qu tipo de presiones? Qu defendi finalmente Flores? Hizo propaganda a favor de la permanencia?

JH.- Antonia Flores sufri presiones de los poderes fcticos de la barriada y comarca, pero tristemente tambin de sus compaeros de la provincia, de Andaluca, de la ejecutiva nacional. A pesar que daba la imagen y actuaba como persona honesta, coherente, que luchaba por una de las muchas injusticias que an coleaban de la Dictadura y que formaban parte del ideario general del partido, consiguieron obligarla o persuadirla ella afirma lo segundo de que la OTAN era bueno para Espaa, lo mismo que cejar en las peticiones y movilizaciones. Es de comprender que sin duda ayudaron la fatiga, el sentirse quemada por tanta deslealtad, miseria humana y campaas locales de desprestigio personal. As que comenz a colaborar en la campaa gubernamental a favor de la OTAN, con el mismo gobierno de su partido, que no hizo nada para obligar al CIEMAT a cumplir con lo demandado, ni siquiera en lo ms bsico, como la peticin de sus hitoriales clnicos. El silencio y olvido cubrira la barriada otros 30 aos.

Qu pas el da del referndum? Por qu el S fue tan mayoritario y la participacin tan elevada comparada con la media nacional?

JH.- Pues que el referndum coincidi con el cnit de credibilidad de Antonia en Palomares por su buen quehacer. El 75% de los votos fueron afirmativos y el No alcanz un 21% frente a la media nacional, que supuso respectivamente el 52 y 40 %. La paradoja de la voluntad popular de Palomares recuerda a la fbula del flautista de Hameln.

Hablas del documental Broken Arrow n. 29. Qu documental es ese?

JH.- Es una magnfica obra que se produjo para el canal 4 de la BBC inglesa. Fue dirigido por la singular israel radicada en Inglaterra, Dina Hecht; feminista y partidaria de la causa Palestina. El documental fue premiado en el Festival de cine documental de Bilbao. Tuve la oportunidad de asistir al rodaje la primera vez que fui a Palomares unos das antes del 20 aniversario, en enero de 1986. Incluso en uno de los planos recursos del pblico se me ve atento sobresaliendo por mi altura.

Asamblea de vecinos el 13/01/1986, cuatro das antes del 20 aniversario, cuando iba a prescribir el plazo de reclamaciones por daos diferidos. Al fondo, en el centro de la mesa, vemos a Antonia Flores de amarillo. A la dcha. de la foto se encontraba la directora Dina Hecht (tras la cmara) y el equipo de grabacin del documental Broken Arrow 29 para la BBC. (Foto: J. Herrera).

Cuntanos una reunin que hubo con Pedro Antonio Martnez Pinilla. Por qu se les convoc? Que se les prometi?

JH.- La Escuela de Salud Pblica, dependiente del consejero de salud Pablo Recio, de la Junta de Andaluca, gobernada por el PSOE con mayora absoluta, convoc a una serie de reputados cientficos, entre ellos al Dr. Martnez Pinilla, con el objeto de realizar un estudio multidisciplinar e independiente sobre las posibles causas a la salud de la exposicin prolongada en un entorno contaminado. Probablemente para contentar a los vecinos, a organizaciones como Greenpeace y para dar una imagen progresista de cara a la opinin pblica en la campaa pro OTAN. Se reunieron en Granada los componentes y se les inform del proyecto, del que no exista lmite presupuestario. Esa fue la primera y ltima vez. Ganado el referndum por el gobierno de Felipe Gonzlez, jams se les volvi a citar, ni existi argumento, excusa o disculpa por parte de los convocantes.

Hablas del inters de Greenpeace por Palomares. Hasta cundo? Qu acciones realizaron?

JH.- S, la organizacin mostr un elevado inters cuando la joven Antonia Flores demandaba en 1985 derechos humanos tan bsicos como el tener acceso los ciudadanos de Palomares a sus historiales clnicos y el CIEMAT los toreaba con falsas promesas, con la connivencia del Gobierno del PSOE, cuando la Constitucin llevaba ya 8 aos. De hecho su vicepresidente, Jordi Bigas, asesor y aval a Antonia en las estrategias de cara a las instituciones y medios. La ayuda termin cuando Antonia y los vecinos cesaron en sus demandas tras el referndum de la OTAN. En agosto de ese mismo ao, el barco insignia de Greenpeace Sirius fonde frente a Palomares para recordar lo pendiente. Con posterioridad, en concordancia con el silencio de los afectados, no ha existido ninguna campaa de apoyo. En el 50 Aniv. editaron un breve dossier sobre Palomares: https://secured-static.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/nuclear/Dossier-Palomares-50-Aniversario.pdf

Finalizas con estas palabras: Nunca se nos volvi a citar para reunin alguna y del inters para la formacin del grupo investigador nunca ms se supo. Qu podemos pensar de estas palabras de Martnez Pinilla?

JH.- Pues que esto no iba a ser mas que un grano en una montaa de arena. Un botn de muestra. Haca tiempo que la veda estaba abierta para la profusin de comportamientos deshonestos en todos los mbitos de la poltica, mientras que esta extenda su control, como metstasis por todo el tejido social. La generacin que vivimos la transicin con verdadera ilusin de un pas mejor, ms progresista, ms humano y solidario, hemos sufrido una dura involucin de nuestros sentimientos y expectativas. Primero camos en el desaliento, de ah al desencanto e individualismo y ms tarde, con la caterva de impresentables, a la desafeccin. Nos vendieron una Democracia tan imperfecta que alcanz a menoscabar su propia esencia y concepto. La financiacin ilegal es sistmica, inherente al modelo instaurado. La inercia de los 40 aos de dictadura ayud mucho con el enquistamiento de la picaresca y el enchufismo. Ahora reparamos que el atado y bien atado que se repeta al final del tardofranquismo no fue vana amenaza.

Ya estamos en el ltimo captulo, ya estamos finalizando. Echar a faltar estas conversaciones.

JH.- Uff, yo tambin. Rumiar tu trabajo contribuye a espantarte con los errores, enmendarlos, pero tambin a fijar tesis, madurar convicciones y seguir dudando de las hiptesis.

Te veo muy baconiano: es bueno dudar de todo. uno de los lemas preferidos de Marx.