Nucleares: ms facilidades para la prrroga

Los vecinos de la comarca Valle de Ayora se opusieron en el 2010 al plan inicial para llevar el almacn nuclear a Zarra, cerca de Cofrentes (Valencia) (Kai Frsterling / EFE)

El Gobierno sigue allanando el camino y dando facilidades a las empresas titulares de las nucleares para que puedan prolongar su funcionamiento ms all de los 40 aos. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprob ayer varios cambios de normativa en esa direccin. Una de esas modificaciones, por ejemplo, permitir que los dueos de estas plantas tengan ms tiempo para presentar la solicitud de esa prrroga.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se afana en eliminar las trabas administrativas para que las nucleares puedan funcionar 60 aos. Pero a la vez se encuentra atrapado en un laberinto nuclear. De un lado, las empresas del sector insisten en obtener reducciones de impuestos para ver despejado su horizonte econmico, mientras que de otro lado una mayora del Congreso es partidaria de un cierre paulatino de las centrales.

El pleno del CSN, organismo encargado de autorizar y vigilar el funcionamiento de las centrales nucleares, dio el visto bueno a la reforma del sistema de renovacin de las licencias de las centrales nucleares. Era lo que le pidi el Ministerio de Energa. Y, como casi siempre, se opuso la consejera Cristina Narbona, uno de los cinco componentes del pleno.

Almaraz (Cceres) tendr dos aos ms para decidir si sigue a partir del 2020

Hasta ahora, las nucleares para renovar los permisos de explotacin deban presentar la solicitud tres aos antes del vencimiento de la autorizacin. As, el CSN dispona de suficiente tiempo para estudiar la documentacin y emitir su juicio. Sin embargo, con el cambio introducido ahora, tendrn ms tiempo. Menos prisas. Es lo que haban reclamado las empresas propietarias.

La modificacin de urgencia se ha efectuado cuando estaba a punto de expirar el plazo para que la central de Almaraz (Cceres), gestionada por Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa, pudiera presentar la peticin de renovacin para seguir la explotacin. El plazo de solicitud acababa el 8 de junio (el permiso vigente expira en el ao 2020). En cambio, ahora Almaraz tendr casi dos aos ms de tiempo para decidir si contina y alarga su vida ms all de los 40 aos de funcionamiento.

La normativa promovida por el Ministerio de Energa (y bendecida por el CSN) establece concretamente que los titulares de las centrales nucleares podrn presentar la nueva solicitud una vez que el Gobierno haya aprobado el Plan Integral de Energa y Clima (en un plazo mximo de dos meses despus de su publicacin), o tengan que presentar la revisin peridica de seguridad.

Las plantas pidieron ms tiempo para decidir y que se les reduzcan los impuestos

Estamos ante una decisin gravsima del CSN, ya que se trata de una nueva modificacin legal para facilitar, sin debate social ni poltico, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos para el medio ambiente y las personas, dice Juantxo Lpez de Uralde coportavoz de Equo (Podemos).

La decisin del Gobierno persigue complacer a los dueos de las nucleares y, sobretodo, permite ganar tiempo para sobreponerse a los actuales desacuerdos. La brecha entre el Gobierno y las empresas del sector nuclear se ha reabierto en medio de las desavenencias sobre el futuro de la central burgalesa de Garoa, cerrada en diciembre del 2012. La reapertura de esta central ha sido ideada como la punta de lanza para que otras centrales prorrogaran el funcionamiento ms all de los 40 aos; pero este plan no es tan fcil. Es un terreno minado. Las centrales temen que el negocio no sea seguro; al menos, eso dicen.

El CSN emiti en febrero un dictamen tcnico favorable a la apertura de Garoa (pendiente a la adopcin de ciertas mejoras e inversiones); pero los socios de Nuclenor (Iberdrola y Endesa), discrepan: Iberdrola no ve clara la reapertura; Endesa la apoya.

Los planes sobre Garoa y el almacn nuclear en Cuenca no estn an resueltos

Ignacio Snchez Galn, presidente de Iberdrola, manifest hace unas semanas que el futuro de Garoa no es viable econmicamente y por eso haba pedido a su socio, Endesa, que dejara las operaciones. Argument que la filial Iberdrola Generacin Nuclear se encuentra en prdidas, y culp a los gobiernos y sus polticas fiscales: Se han ido poniendo impuestos y obligaciones, a los que va casi el 50% de los ingresos.

Asimismo, otro cambio de normativa aprobado ayer por el pleno del CSN significar tambin que los titulares de las nucleares podrn enviar al CSN la documentacin tcnica y de seguridad sobre la futura o posible renovacin de las plantas independientemente de la solicitud de renovacin. Esta situacin abocara a los tcnicos del CSN a efectuar evaluaciones para la renovacin de los permisos de explotacin sin la solicitud previa. La protesta de muchos tcnicos del CSN no se ha hecho esperar De esta manera, si, finalmente, la empresa decidiera no presentar la solicitud por la razn que sea, el CSN habra llevado a cabo un trabajo ingente absolutamente intil, se queja Nieves Snchez, portavoz de la Asociacin Profesional de Tcnicos en Seguridad Nuclear y Proteccin Radiolgica (ASTECSN). Esto sera un despilfarro de recursos pblicos, lamenta esta asociacin, convencida de que estos esfuerzos se podran aplicar a otros servicios mas productivos.

Tcnicos del CSN critican que a este organismo se le exigen decisiones polticas

ASTECSN ha denunciado que las facilidades dadas por el Gobierno se fundamentan en la peticin de una entidad privada en referencia a la demanda de Iberdrola al Gobierno de contar con ms tiempo para decidir sobre la renovacin de licencias. Afirma tambin que de forma reiterada el Gobierno hace recaer sobre un rgano regulador pblico y de carcter tcnico (el CSN) decisiones polticas que favorecen al sector elctrico cuando debera abordarse un debate social y poltico previo para decidir el futuro de las centrales.

Las intenciones del Gobierno para prorrogar la vida de las nucleares han quedado demostradas repetidamente. Pero no se han materializado. Adems de las situacin de incertidumbre sobre la reapertura de Garoa, sigue sin resolverse el litigio sobre el almacn temporal centralizado (ATC), que debe acoger, en el municipio de Villar de Caas (Cuenca) todos los residuos da alta actividad de las centrales.

NUCLEARES (Rosa M. Anechina)

Los tcnicos de ASTECSN se quejan de las presiones polticas sobre el Consejo de Seguridad Nuclear. Este organismo emiti en febrero un dictamen a favor de la reapertura de la central de Garoa condicionado a que la empresa introdujera diversas mejoras de seguridad. Pero estos tcnicos sealan que lo lgico hubiera sido que la luz verde se hubiera dado despus de implantarse las mejoras exigidas, sobretodo cuando muchas de ellas estaban pendiente antes de que Garoa cerrara en diciembre del 2012. Un cierre que fue en protesta por la fiscalidad ambiental que le impuso el Gobierno a instancias de la UE.

