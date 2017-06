Quin acusar a los acusadores?

Con la revolucin bolivariana por siempre!

Bajo la implcita formula del yo acuso y unas horas antes de la reunin de la OEA en la que se discutira nuevamente la intervencin en Venezuela, ms de una centena de intelectuales y acadmicos latinoamericanos, europeos y norteamericanos, firmaron recientemente una solicitada titulada Llamado internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela . Dicha solicitada constituye toda una declaracin de principios de su posicin respecto a la coyuntura bolivariana, elaborando diagnsticos, atribuyendo responsabilidades, y prescribiendo una salida a la crisis que tiene lugar en el pas caribeo.

No ofenderemos la inteligencia ni la moral de los suscribientes (algunos verdaderas vacas sagradas del mundo acadmico crtico) poniendo en tela de juicio su compromiso poltico o sus competencias interpretativas. Asumiremos cada afirmacin de la solicitada como lo que es, como una tesis errnea sobre el acontecer del proceso bolivariano de Venezuela. Y como tal, la someteremos a anlisis, dando cuenta de que tambin los acusadores pueden y deben ser acusados. Tambin los intelectuales, adems de pontificar desde las encumbradas alturas de las academias, debern dar cuenta de sus aciertos y sus errores en este dramtico impasse continental, que bien podr significar la clausura conservadora de un ciclo poltico ascendente, o bien el remanso previo a una eventual segunda oleada progresista y de izquierda en la regin. Una derrota de las clases populares latinoamericanas no dejar de salpicar a los intelectuales en su prescindencia orgnica, en su incapacidad pedaggica, o en sus desinteligencias a la hora de calibrar juicios certeros.

El concepto de guerra de cuarta generacin o de guerra de baja intensidad, es mucho ms que una hiprbole para sealar la intensidad de una coyuntura especfica. Es, ms bien, la descripcin de toda una estrategia insurreccional del imperialismo norteamericano para roer la joya ms dura de la corona: la porfa de una revolucin venezolana que, como ha hecho la cubana, viene a ofender nuevamente las aspiraciones virreinales de Estados Unidos respecto de su patio trasero. Ms an si consideramos la vital importancia econmica y geopoltica de Venezuela para la reciente administracin republicana de Donald Trump. Demostrada est la capacidad venezolana de religar a las experiencias progresistas y de izquierda y de tensionarlas hacia los lmites de lo posible con una audaz poltica de integracin latinoamericana, as como su control soberano sobre importantes recursos estratgicos tan caros a los proyectos de desarrollo de los pases centrales como el petrleo o la biodiversidad. Slo Venezuela, partera de este nuevo ciclo histrico, puede, con su cada, sellar su clausura irremediable. As lo ha entendido Estados Unidos, ms no as, pareciera, algunos de nuestros ms prestigiados acadmicos.

Venezuela parece encontrarse en el preciso y doloroso trnsito entre dos de las etapas analizadas por Antonio Gramsci en sus anlisis de situacin y correlaciones de fuerza (es decir, en el anlisis del grado de organizacin, autoconciencia y homogeneidad alcanzados por grupos sociales antagnicos). Hace tiempo que Venezuela se desplaz eficazmente de un momento meramente econmico-corporativo hacia un momento poltico, con la formacin de una identidad popular comn al conjunto de las clases populares (el chavismo) y con su confrontacin global con las clases dominantes. El fallido golpe de estado de 2002, el desbaratado paro petrolero, y la asuncin de un socialismo para el siglo XXI sealan este derrotero. Ahora bien, este momento poltico sostenido hasta el 2013, y su consiguiente empate hegemnico entre bloques sociales, comenz a desmoronarse con la muerte de Hugo Chvez Fras y se consum con el cierre del cerco internacional tras la derrota electoral del kirchnerismo en Argentina y con el golpe institucional a Dilma Rousseff en Brasil. El tercer momento analizado por Antonio Gramsci, el inevitable momento poltico-militar al que nos estamos precipitando, fue, paradjicamente, alcanzado no slo por la radicalizacin endgena del chavismo, como por la reaccin envalentonada de una derecha local y trasnacional dispuesta al ms descarnado de los revanchismos.



Ahora bien, analizar este momento poltico-militar en ciernes, implica considerar que las guarimbas de la oposicin, el asesinato de referentes chavistas en el campo y en la ciudad, la infiltracin incesante de paramilitares colombianos, la formacin de milicias bolivarianas, el fortalecimiento de la unin cvico-militar y el patrullaje militar de las costas venezolanas por las potencias emergentes, son mucho ms que testimonio de la desbordada pasin caribea. Son, en cambio, sntomas de toda una etapa que amerita categoras de anlisis especficas, para entender la radicalizacin militarista del imperialismo norteamericano en su largo pero irrefrenable declive global. En nuestra opinin, ignorar la dimensin de este proceso lleva a anlisis superficiales que intuyen derivas autoritarias, presuntos autogolpes, o militarizaciones ociosas de la clase poltica de los gobiernos latinoamericanos. Siempre bajo la ptica de intelectuales propensos a describir dficit de democracia por estas latitudes, siempre con la vara de concepciones eurocntricas y pretendidamente universales sobre lo que ha de ser lo democrtico.

Por supuesto que hay un proceso de militarizacin y una escalada de violencia, pero lejos de ser el resultado de factores internos, esta militarizacin es permanentemente inducida por la agresin imperialista en todos sus niveles (diplomtico, poltico, econmico, militar, meditico, financiero). O debemos enumerar acaso los golpes de estado en Honduras, Paraguay y Brasil que anteceden la presente arremetida? De nada valen las groseras teoras de los dos demonios para analizar las causas de la violencia venezolana: o qu significa entonces el origen complejo y compartido de la violencia sealado por la solicitada? O la identificacin, aparentemente simtrica, de extremistas de derecha y totalitarios de izquierda, que redunda al finalizar el texto en el sealamiento de un nico e inaudito responsable de la violencia: el estado y el gobierno bolivariano! Justo quienes insisten en una estrategia de paz!Qu deberan haber hecho, segn estos intelectuales, Fidel Castro y los revolucionarios cubanos ante la invasin de Playa Girn? Sentarse a parlamentar con diplomticos inexistentes mientras las bombas atronaban en Baha de Cochinos? Enfrentar con papeletas electorales los fusiles de los mercenarios? Peticionar cautamente ante la OEA?

El ms elemental de los anlisis crticos ha de ser capaz de separar la paja del trigo, de distinguir la violencia fundante y la mera violencia reactiva de las clases y los gobiernos populares, y de entender, como Antonio Gramsci, que no hay resolucin pacfica o democrtica (en el sentido estrictamente liberal del trmino) a la lucha de clases. Tarde o temprano las clases dominantes, en su impotencia electoral, acudirn a golpes blandos comandados por las corporaciones judiciales o mediticas, y cuando tambin estos se muestren intiles, harn sonar nuevamente la hora de la espada.

Por eso, la pretendida mirada ms all de la polarizacin, ese vano intento de otear una realidad lmpida tras las nieblas de una lucha poltica sin cuartel, se demuestra imposible. Se trata, nuevamente con Gramsci, de tomar partido, lo que no significa apoyar enceguecidamente a un proceso poltico o a su conduccin eventual, sino de elegir el campo desde el que se enuncian las crticas y desde el que se cumplen las tareas especficas de la praxis intelectual. El intelectual orgnico no es un modelo de intelectual de izquierda, sino el nico en sentido estricto: es decir, aquel que reflexiona en conjunto, codo a codo, sin la mediacin de pedestales odiosos, con los sujetos populares organizados. No deja de resultar sugestivo que una solicitada firmada por acadmicos de tan alto nivel prescinda de las ms elementales categoras de anlisis del arsenal poltico crtico, dando por tierra con el intento de fundar una caracterizacin certera sobre el proceso bolivariano. Ni clases sociales, ni dependencia estructural, ni tampoco el imperialismo, aparecen siquiera mencionados en la solicitada, mientras stas son herramientas que cualquier comunero o comunera venezolana hace tiempo que ha incorporado a su vocabulario poltico, en lo que constituye otra faceta de un proceso de democratizacin (y de socializacin del poder) bien radical.

Creemos encontrar en la solicitada, en cambio, una fetichizacin notable de la democracia en sus formatos liberales. Porque, desde qu otra concepcin de la democracia es posible juzgar como antidemocrtico a un proceso que combate a una Asamblea Legislativa en desacato por juramentar a diputados elegidos de manera fraudulenta, y que ha intentado, sin tener atribuciones constitucionales para ello, destituir cuatro veces al Presidente Maduro, lo que sin duda constituyen intentos de golpe de Estado, pero que, sin embargo, la sostiene plenamente en funciones?Desde dnde se intuye una deriva antidemocrtica en un proceso que an moviliza activamente a cientos de miles de personas y que sostiene y ampla elementos democrticos cualitativos como las Comunas y los Consejos Comunales? Dnde estn los elementos autoritarios de un gobierno que responde a la agresin institucional y a la violencia callejera con la ms protagnica de las respuestas, es decir, con una convocatoria re-constituyente que relance hacia adelante la radicalidad de un proceso largamente estancado por el asedio externo y los errores internos?

Volver a historizar a la democracia, escindir el ideal de sus imperfectas realizaciones institucionales, desfetichizar sus elementos formales y comprender sus nuevas modalidades emergentes, resulta imprescindible para no caer presa de una valoracin liberal-republicana y en suma, colonial, sobre qu es lo democrtico. Es ms, creemos que ni siquiera desde una visin liberal consecuente es posible criticar al proceso bolivariano que, como ningn otro proyecto, supo tomar, profundizar y radicalizar la democracia liberal formal con mecanismos consultivos, plebiscitarios y revocatorios absolutamente inditos. No hay democracia a secas, democracia pura, democracia al margen de la historia y de las determinaciones clasistas, nacionales, tnicas y sexo-genricas de la lucha poltica. Hay, o habr democracia de los trabajadores, los campesinos, los pobres, los indgenas, los afrodescendientes, los estudiantes, los migrantes, los jubilados, las mujeres. Y sta solo se conquistar cuando los intereses de las clases populares se impongan: si ser por las buenas o por las malas, por mtodos consuetudinarios o violentos, por va electoral o a travs de una dolorosa guerra civil, lo decidirn como siempre, los que tienen todo que perder, pero tambin todo que ganar en Venezuela y en el conjunto de Nuestra Amrica.

Basado en el texto homnimo de Lautaro Rivara (Socilogo y poeta argentino ), publicado en La Tecl@ Ee

Enviar adhesiones a: [email protected] / [email protected]

ADHESIONES

ALEMANIA:

Rainer Schlittgen, Profesor Emrito. Universidad de Hamburgo

Michael Ramminger, Institut fr Theologie und Politik, Mnster

Andrej Palacko. Reportero fotogrfico - Periodista Independiente

Ricarda Schlittgen, Berlin

ARGENTINA:

Adolfo Prez Esquivel. Premio Nobel de la Paz

Stella Calloni, periodista

Atilio Born, politlogo y socilogo. Premio Libertador al Pensamiento Crtico 2012

Alicia Castro,ex embajadora argentina en la Repblica Bolivariana de Venezuela y ante el Reino Unido

Lautaro Rivara, poeta y socilogo

Vernica​ Grondona Olmi, economista argentina, asesora del grupo GUE /NGL, la izquierda en el Parlamento Europeo

Telma Luzzani, periodista y escritora

Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET

Julio Gambina, Fundacin de investigaciones sociales y polticas, Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economa Poltica y Pensamiento Crtico (SEPLA).

Nstor Kohan, Escritor. Docente de Universidad de Buenos Aires

Jorge Beinstein, Profesor Emrito de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Paula Klachko. Lic. en Sociologa UBA. Dra. en Historia UNLP. Prof. UNDAV-UNPAZ

Manuel Bertoldi - Patria Grande Argentina

Carlos Aznrez, periodista, editor de Resumen Latinoamericano

Santiago Liaudat, docente investigador. Universidad Nacional de la Plata.

Gabriel Impaglione, poeta, dirige la revista literaria Isla Negra. Argentina-Italia.

Fernando Vicente Prieto, periodista.

Aldo Casas, antroplogo, revistaHerramienta.

Guillermo Cieza, escritor, militante popular.

Nora Ciapponi, FPDS-Corriente Nacional

Sebastin Salgado, Periodista

Fernando Stratta, docente e investigador UNLA

Silvina M. Romano, Investigadora del IEALC, UBA

Miguel Mazzeo, escritor, profesor UBA y UNLa

Fernando Bossi, periodista, director Portal Alba

Horacio Cerutti, filsofo

Martn Ogando, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires

Teodoro Pablo Lecman, Poeta, Profesor y Doctor en Psicologa UNBA.

Gabo Sequeira. Trovador. Argentina

Jos Seoane. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales UBA. Grupo de Estudios sobre Amrica Latina y el Caribe - GEAL

Roberto Elisalde. RIOSAL/CTA-A

Jorge Cardelli, Sec. de Cultura de La Cta Autnoma

Patricia Machado Usina Cultural Del Sur

Sergio Nicanoff, Historiador Docente Uba

Fernando Bargas. Emancipacin Sur - CABA

Mariano Fliz, investigador, profesor universitario

Vctor Ego Ducrot. Fac. de Periodismo y Comunicacin Social. Univ. Nacional de La Plata.

Esteban Diotallevi, Periodista, editor

Horacio Lpez, Ensayista, escritor

Dante Ramaglia. Docente Universitario. Investigador.

Clara A. Jalif, Prof. Consulta UNCUYO / CONICET Mendoza.

Jorge Sanmartino, UBA-IEALC

Paula Belloni, LESET, CECS

Alicia Naveda, Doctorado en Ciencias Sociales Universidad Nacional de San Juan

Eduardo Lucita, EDI

Dra. Susana Murillo, Investigadora UBA.

Fernando Stratta, docente e investigador UNLA.

Beatriz Rajland Prof Facultad de Derecho. UBA, Investigadora en el FISyP, Buenos Aires.

Daniel Campione, Prof de Teora del Estado. UBA. Investigadora en el FISyP, Buenos Aires.

Eduardo Schmidt. Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas (FISyP), Buenos Aires,

Federico Nacif

Hebe Livio

Sergio Zeta, Contrahegemonaweb

Fernando Cardozo - Relaciones Internacionales, Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autnoma.

Gonzalo Arma, Secretara Operativa ALBA Movimientos

ALBA Movimientos- Articulacin continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA

ATTAC Argentina

Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social - Buenos Aires

MULCS Buenos Aires

Movimiento Proyecto Popular

Escuela de formacin poltica Jos Carlos Maritegui

Jos Steinsleger. Periodista

COMUNA (Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana) Frente Popular Daro Santilln - Corriente Nacional.

CECS. Centro de Estudios para el Cambio Social

AUSTRALIA:

Federico Fuentes, periodista.

Australian Solidarity with Latin America (Solidaridad Australiana con Amrica Latina, ASLA), Brisbane

Australia Venezuela Solidarity Network (Red de Solidaridad Australia-Venezuela, AVSN)

Chile Solidarity Campaign (Campaa de Solidaridad con Chile), Melbourne

Colombia Demand Justice Campaign (Campaa Colombia Reclama Justicia)

Committee for Human Rights in Chile (Comit por los Derechos Humanos en Chile), Sydney

Committee for Human Rights in Guatemala (Comit por los Derechos Humanos en Guatemala), Sydney

Frente Farabundo Mart de Liberacin Nacional (FMLN) Committee, Sydney

LatinAmerica Social Forum (Foro Social Latinoamericano), Sydney

Latin American Solidarity Network (Red de Solidaridad Latinoamericano, LASNET)

Grupo Mapuche Mawida, Sydney

Mapuche Aboriginal Solidarity for Indigenous Land (MASIL, Solidaridad Mapuche Aborigine por las Tierras Indgenas), Melbourne

Mapuche Australia Solidarity (Solidaridad Mapuche Australia)

United for Colombia (Unidos por Colombia)

Australia Cuba Friendship Society (Sociedad de Amistad Australia-Cuba), Western Australia

Venezuela Solidarity Campaign (Campaa Solidaridad con Venezuela, Melbourne)

Eulalia Reyes de Whitney, Profesora

Myriam Raquel Machan - Sydney -Australia

BLGICA:

Michel Collon. Escritor y periodista. Coordinador de Investigaction

Alex Anfruns. Periodista, articulista de InvestigAction

BOLIVIA:

Gisela Lpez, Ministra de Comunicacin

Juan Ramn Quintana, ex Ministro de la Presidencia y actual Embajador de Bolivia en Cuba

Hugo Mldiz. Abogado, periodista y experto en relaciones internacionales

Katu Arkonada. Escritor y politlogo.

Jorge Mansilla Torres

Rebeca Peralta Marielarena,Mxico-Bolivia.

Luis Lpez - Artista Pintor

Sebastin Lpez, crtico de cine

Rudy Lpez - analista poltico

Cris Gonzlez- diplomtica y comunicadora

Hugo Moldiz - Coordinador del Captulo Boliviano de la Red En Defensa de la Humanidad.

Nahir Gonzlez- diplomtica y artista

Luisa Lpez Orellana- analista poltica, sociloga

Javier Larran- Editor, Historiador

Alfredo Chuquimia- Diagramador, Arquitecto

Patricia Guilarte- diplomtica, periodista

Jordn Rodrguez- Editor, periodista

Tony Gonzlez- artista

Gonzalo Gosalvez, Profesor de economa poltica, Bolivia

Roxana Marlen Vaca Uriona, Red de Economa Poltica Crtica, Bolivia

BRASIL:

Frei Betto, Escritor

Emir Sader, Socilogo y Politlogo. Escritor.

Joao Pedro Stedile. MST

Theotonio dos Santos. Socilogo, Politlogo, Economista. Escritor.

Monica Bruckmann, sociloga, cientfica poltica y prof. Univ. Federal de Ro de Janeiro

Luiz Bernardo Perics, Professor de Historia Contempornea da Universidade de So Paulo (USP), Ganhador do Prmio Ezequiel Martnez Estrada, Casa de las Amricas, Cuba, 2014.

Anita Leocadia Prestes, historiadora y profesora universitaria.

Fernando Morais, periodista y escritor.

Carlos Alberto Almeida, periodista

Marcelo Daz Carcanholo, Universidad Federal Fluminense, Presidente de la Sociedad de Economa Poltica de Brasil (SEP).

Marilia Guimaraes. Coordinadora REDH - Brasil

Jandira Feghalli. Diputada Federal

Lindeberg Faras. Senador

Mara Claudia Badn Ribeiro. Investigadora. Dra en Hist. Social. (IHEAL/Unicamp)​​

Gabriel E. Vitullo. Dr en Ccia Poltica, prof. Universidad Federal do Rio Grande do Norte

Sirio Lpez. Velasco, Filsofo. Escritor.

Carlos Eduardo Martins UFRJ

Roberto Ponciano - CUT e PT Brasil.

Paola Estrada, ALBA Movimientos Brasil

Humberto Faras, Sec. Nacional / MPA

Maria Luiza Franco Busse- Jornalista, Brasil

Andr Takahashi - Socilogo e militante brasileiro

Vanessa Martina Silva, jornalista

Carlos Eugnio Paz, Escritor, msico, ex-militante da Ao Libertadora Nacional , ALN.

Niemeyer Almeida Filho, Universidad Federal de Uberlandia, Directivo de SEPLA, Brasil

Lincoln de Abreu Penna. Historiador e professor universitrio

Flvio Miranda - Professor da UFRRJ. Brasil

Prof. Daniel Rodrigues, GEPMARX/UFPE, Recife. Brasil

Joana A. Coutinho, UFMA/MA, Brasil

Paulo Nakatani, Universidad Federal de Victoria, Brasil

Luiz Eduardo Simes de Souza, Universidade federal do Maranho, Brasil.

Henrique Amorim, economista, Brasil

Celi Taffarel, economista, Brasil

Luiz Jorge Pessoa de Mendona, economista, Brasil

Milton Pinheiro, Universidade do Estado da Bahia, Brasil

Sammer Siman, Universidad Federal de Espritu Santo, Brasil

Jacques de Novion - Departamento de Estudos Latino-americanos, Universidade de Braslia

Aurelio Fernandes. Professor de Histria. Centro Ruy Mauro Marini - CRM

Flavio Aguiar, escritor y periodista

Elder Andrade de Paula

Alexis Benavides

Jos Reinaldo Carvalho

Elizabeth Carvalho

Accia Cristina Reis de Andrade, brasileira, Cirurgi-dentista



CANAD:

Michael A. Lebowitz, Professor Emeritus of Economics, Simon Fraser University

Arnold August, autor y periodista, miembro de la Red en Defensa de la Humanidad (Canad)

James Cockcroft Autor, escritor, poeta, Red en Defensa de la Humanidad

Katharine Beeman, poeta, Montreal, Quebec

Claude Morin, historiador, Universit de Montral, Canad

Jos Castro Pozo, escritor, periodista

Rene Castro Pozo, Editora, profesora, feminista socialista

Richard Fidler

Jean-Pierre Daubois, Montral, sindicalista

Susan Stiut, Canad

Migdleder Mazuera. Teloga.

William K. Carroll, Professor of Sociology, University of Victoria.

Ruth San Martin, Sociloga, Toronto.

CHILE:

Marta Harnecker, Escritora. Premio Libertador al Pensamiento Crtico, 2013.

Manuel Cabieses, Periodista, Editor

Orlando Caputo

Francisca Cabieses, periodista, editora

Lidia Baltra Montaner, Periodista

Francisco Villa, Msico, trovador

Oscar Saavedra, poeta

Ximena de la Barra, Arquitecto,Cientista Social Chileno/Espaola.

Javier Larran Parada. Profesor de historia y geografa. Director revista "Correo del Alba"

Esteban Silva. Socilogo, Presidente Fundacin Constituyente XXI

JaimeSvart, poeta chileno residente en Atenas, Grecia. Magister en Literatura Hispanoamericana de laUniversidad de Santiago de Chile

Rafael Agacino, Chile

Graciela Galarce

COLOMBIA:

Piedad Crdoba, Luchadora Social

Fernando Rendn, poeta, Premio Nobel Alternativo. Directos festival de Poesa de Medelln

Hernando Calvo Ospina. Periodista y Articulista

Diego Otero PRADA, Rector Uniciencia

Francisco Ramrez Cullar, Abogado defensor de Derechos Humanos y Laborales

Aida Julieta Quiones Torres, Facultad de Comunicacin, Pontificia Universidad Javeriana

Gustavo Pinzn - Conacoms, Ncleo Colombia

Gabriel Jaime Franco, poeta

Gloria Chvatal, pintora

Jairo Guzmn, poeta

Edgar Montaez, cineasta

lvaro Marn, poeta

Winston Porras, pintor

Zabier Hernndez, acadmico

Wilfrido Jimnez, msico

Rafael Quiroz, pintor

Beatriz Ortega, comunicadora audiovisual

Sofa de la Hoz, periodista

Sergio Serrano - Fotgrafo

Mara Fernanda Saudo, Profesora Universidad Javeriana

Abimael Castro, periodista

David Palmer, poeta, escritor y reportero Colombo-Canadiense. Primer Secretario de Tareas del Observatorio Internacional de la Dispora (OID) con sede en Nueva York.

Jos Francisco Puello-Socarrs, ESAP

Bernardo Parra Restrepo

Berbab Andrade

Rafael Contreras, pintor-escritor colombo-venezolano

COSTA RICA:

Ronald Bonill Carvajal, poeta, Costa Rica

Margarita Guido. Psicloga y Educadora

Xiomara Esquivel Vargas. Actriz y Productora de Artes Escnicas



CUBA

Roberto Fernndez Retamar, Escritor. Presidente de Casa de las Amricas

Omar Gonzlez, poeta, escritor

Casa de las Amricas

Isabel Monal, Filsofa, escritora.

Aurelio Alonso. Socilogo y escritor. Subdirector Revista Casa de las Amricas.

Fernando Martnez Heredia. Filsofo y ensayista. Premio Nacional de Ciencias Sociales.

Elosa Xchitl Le Riverend Morales. Investigadora, traductora

Enrique Ubieta Gmez, ensayista y periodista (Cuba)

Omar Gonzlez, escritor y periodista. Coordinador REDH-Cuba.

Waldo Leyva, escritor, periodista y poeta.

Vicente Feli, trovador,

Gloria Teresita Almaguer Gonzlez, Sociloga, Docente Universidad de La Habana,

Graziella Pogolotti. Escritora.

Ral Suarez- Pastor emrito de la Iglesia Bautista Ebenezer de Marianao y Director Fundador del Centro Memorial Martin Luther King (Cuba).

Ariana Lpez. Integrante de la REDH-Cuba

Joel Suarez- Coordinador Ejecutivo Centro Memorial Martin Luther King (Cuba)

Alpidio Alonso-Grau, poeta, director de la revista de poesa Amnios

Camila Pieiro Harnecker - Universidad de La Habana, Cuba

Gilberto Valds Gutirrez, Investigador del Instituto de Filosofa, Cuba

Alberto Prez Lara, Investigador del Instituto de Filosofa, Cuba

Yohanka Len del Ro, Investigadora del Instituto de Filosofa, Cuba

Georgina Alfonso Gonzales, Directora del Instituto de Filosofa, Cuba

Felix Valds Garca, Investigador del Instituto de Filosofa, Cuba

Alcides Garcia Carrazana- Secretario de comunicacin ALBA Movimientos- Centro Memorial Martin Luther King (Cuba).

Jess Pastor Garca Brigos, Investigador Titular, Instituto de Filosofa

Nevalis Quintana Fernndez, Actor y Poeta,

Esteban Morales, investigador, Cuba

Damodar Pea Pentn, Mgr.Ccias de la Educ Mdica, Esc Latinoamericana de Medicina

Fabio Grobart Sunshine

Lohania Aruca, historiadora y miembro UPEC

Michael Vzquez Montes de Oca, ensayista e investigador

Rebeca Mujica.

ECUADOR:

Mara Augusta Calle. Periodista y poltica. Diputada a la Asamblea Nacional.

Osvaldo Len, Periodista. Director de la Agencia Latinoamericana de Informacin (ALAI)

Irene Len. Sociloga y comunicadora. Directora de FEDAEPS.

Antonio Salamanca, Profesor Quito

Francisco Peralta - Conacoms, Ncleo Ecuador

Organizacin Bulla Zurda

EL SALVADOR:

Nidia Daz. Poltica y dirigente salvadorea. Diputada. Fundadora del FMLN.

Carlos Molina Velsquez, docente de filosofa, Univ. Centroamericana Jos Simen Caas.

Hctor Ivn Castro Castaneda, Movimiento Ciudadano 5+

ngel Mara Ibarra Turcios, acadmico y activista ambiental, Viceministro de Medio Ambiente.

Luis Alvarenga, poeta salvadoreo.​ Profesor Univ. Centroamericana Jos Simen Caas.

Cecilio Garca. Bilogo. Profesor Universitario Jubilado

EGIPTO:

Samir Amin. Economista egipcio. Escritor. Especializado en temas del Tercer Mundo

ESPAA:

Carlos Fernndez Liria. Filsofo, escritor, profesor de filosofa. Ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crtico 2010.

ngeles Diez Rodrguez, Dra. Ciencias Polticas y Sociologa, profesora de la Universidad Complutense de Madrid

Salvador Lpez Arnal, profesor y colaborador de Rebelin.org

Constantino Brtolo. Editor, crtico y ensayista

Beln Gopegui. Novelista y guionista

ngel De La Cruz Bermejo, Profesor / Periodista, Madrid

Alejandro Andreassi Cieri, Profesor (jubilado) Universitat Autnoma de Barcelona

Jos Luis Martn Ramos, historiador, Barcelona,

Manuel Martnez Llaneza. Profesor Titular Universidad Politcnica de Madrid

Joaqun Miras Albarrn. Presidente de Espai Marx

Antonio Francisco Ordez, Jurista (Barcelona)

Higinio Polo, profesor y escritor. Barcelona.

Mara Remedios Garca Albert (Madrid, Espaa)

Manuel Pardo de Donlebn Montesino, Militar en la Reserva, miembro del Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN.

Samir Delgado, poeta, Islas Canarias

Arantxa Tirado.Politloga latinoamericanista e internacionalista.

Sara Rosenberg - Escritora - (Miembro del Foro contra la guerra imperialista y la OTAN)

Eduardo Hernndez Fernndez, Arquitecto

Jos Juan Bartolom Pina, Economista

Pedro Lpez Lpez, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid. Socilogo, activista de derechos humanos

Blanca Lagunilla Suqua, Funcionaria del INSS, jubilada.

Ricardo Garca Prez. Traductor

Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN

ESTADOS UNIDOS:

Ramn Grosfoguel, Universidad de California

James Petras, escritor, articulista

James Counts Early. Former Director Cultural Heritage Policy Smithsonian Institution Center for Folklife and Cultural Heritage;Consultant Statecraft Heritage Policy, African Diaspora;

Cynthia McKinney. Congresista afroamericana. Activista de los derechos civiles.

Padre Luis Barrios, Ph.D.,John Jay College of Criminal Justice, USA

Dario Azzellini, Murphy Institute, CUNY, New York, USA

John Catalinotto, profesor de matemtica jubilado, EEUU

Sara Flounders, co-director, Centro de Accin Internacional, EEUU

Berta Joubert-Ceci, editor, Workers World-MundoObrero, EEUU

William I. Robinson, Profesor de Sociologa. Universidad de California en Santa Brbara

Jack Hirschman, Revolutionary Poets Brigade, Estados Unidos

Agneta Falk, Revolutionary Poets Brigade, Estados Unidos

Carlos Rafael Dieguez. Director de Hermes Amrica

Jo Anne Engelbert , profesora emrita, Montclair State University

Izvara Kleinhempel Predmore, ethnomusicologist, United States

Michael P Predmore, Professor emeritus of modern Hispanic literature, Stanford University, United States

Robin Hahnel, Professor Emeritus American University Washington DC, Tepolla, Co-Director Economics for Equity and the Environment

Sid Shniad, Trade Union researcher.

Merle Ratner, Marxist activist

FRANCIA

Ignacio Ramonet, Periodista, escritor

Thierry Meyssan, Francia

Alfredo Gmez Mller. Filsofo, Escritor, Profesor Universidad de Tours

Luis Dapelo, Traductor, crtico literario.

GUATEMALA:

Simona Yagenova, Sociloga, Analista poltica, equipo coordinador REDH-Guatemala

Mario Sosa, antroplogo.

Marcelo Colussi, Psiclogo.

Carlos Maldonado. Colectivo La Gotera.

Sandino Asturias, Politlogo y coordinador del Centro de Estudios de Guatemala.

Rafael Cuevas Molina. Escritor y pintor, profesor universitario.

Ilka Oliva Corado, escritora y porta guatemalteca en Estados Unidos

Kajkoj Maximo Ba Tiul, maya poqomchi, antroplogo, escritor, investigador, profesor.

Factor Mndez Doninelli. Abogado, acadmico y defensor de los DDHH.

Silvia Solrzano, medica, feminista

HAIT:

Camille Chalmers. Directeur Excutif de la Plate-forme hatienne de Plaidoyerpour un DveloppementAlternatif (PAPDA)

INGLATERRA:

Alfredo Saad Filho, SOAS, University of London.

ITALIA:

Domenico Losurdo, Filsofo, escritor, professor emrito de la Universidad de Urbino

Gianni Min, giornalista, Roma

Alessandra Riccio, Docente universitaria, Napoli

Marco Consolo. Escritor, ensayista. integrante del Partido de la Refundacin Comunista

Giovanna Mulas, escritora, Italia

Gennaro Carotenuto, historiador, escritor, profesor universitario, Npoles

Maurizio De Giovanni, scrittore, Napoli

Christian Raimo, scrittore, Roma

Michela Mercuri, docente SIOI, Milano

Giorgio Trucchi, periodista, Italia/Nicaragua

Michela Mercuri, docente SIOI, Milano

Marinella Correggia, periodista, autora entre otros de los librosEl presidente de la paz (sobre Hugo Chvez, 2015), y L'Alba dell'avvenire (sobre el ALBA, 2007), ecopacifista.

Geraldina Colotti, periodista y escritora, Italia

Eleonora Forenza. Diputada europea "L'altra Europa per Tsipras

Ferruccio Brugnaro, Poeta. Italia

Comitato Bolivariano "La Madrugada" - Firenze, Italia

Ferruccio Brugnaro, poeta, Italia

MXICO:

Pablo Gonzlez Casanova, profesor emrito y ex-Rector de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Ral Vera Lpez, obispo de Saltillo, Mxico

Vctor Flores Olea. Escritor, ensayista, analista poltico

Fernando Buen Abad. Filsofo de la Comunicacin. Instituto de Cultura y Comunicacin / Universidad Nacional de Lans. Argentina.

Ana Esther Cecea. Economista. Docente UNAM. Coordina el Observatorio Latinoamericano de Geopoltica.

Luis Hernndez Navarro. Escritor y periodista. Coordinador de Opinin de La Jornada

Gilberto Lpez y Rivas, Antroplogo. Profesor UNAM. Articulista de La Jormada.

Alicia Castellanos Guerrero, Profesora Investigadora de la UAM-Iztapalapa

Nayar LpezCastellanos. Politlogo, latinoamericanista, docente investigador de la UNAM.

Angel Guerra. Periodista, profesor en Casa Lamm, latinoamericanista, articulista de La Jornada.

Hctor Daz Polanco. Ensayista, antroplogo, socilogo, historiador. Premio Libertador al Pensamiento Crtico 2015.

Jorge Veraza. Economista. Dr. en Estudios Latinoamericanos, Escritor, Premio Libertador al Pensamiento Crtico 2011.

Carlos Fazio. Politlogo y periodista. Colaborador de La Jonada y del Semanario Brecha

John Saxe-Fernndez, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. Facultad de Ciencias Polticas y Sociales UNAM.

Daro Salinas, Socilogo. Investigador en la Universidad Iberoamericana, Mxico.

Miguel ngel Adame Cern. Profesor-Investigador de la Escuela Nacional de Antropologa e Historia, INAH-SC Mxico.

Walter Martnez, ensayista, analista poltico

Edmundo del Pozo Martnez. Maestro en Derecho por la UNAM.

Margarita Favela Gavia, Sociloga y politloga. Profesora de la UNAM

Enrique Gonzlez Ruiz. Ex Rector Univ. de Guerrero. Defensor de los DDHH, fundador del Frente Nac Contra la Represin (FNCR) e impulsor del Frente de Abogados Democrticos

Miguel Socolovsky, Investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM

Diana Tovar, Conacoms, Ncleo Mxico

scar Gonzlez, Profesor-Investigador de tiempo completo dela UACM, Mxico.

Jos Miguel Candia (UNAM - Mxico)

Fernando Snchez Martnez. Bilogo, Prof. Investigador del Centro INAH, Morelos

Tatiana Coll sociloga, profesora-investigadora de la Universidad Pedaggica Nacional y de la UNAM, articulista del peridico La Jornada.

Ismael Hernndez Lujano. Filsofo y sindicalista

Sammuel Sosa, Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Polticas y Siciales de la UNAM.

Guillermo Fernndez Ampi, docente, Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Polo Castellanos. Muralista, Mxico

Argelia Guerrero Renteria, bailarina, maestra y periodista

Ana Mara Rivadeo, Filsofa, Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Enrique Rajchenberg, historiador, UNAM, Mxico​

Samuel Cielo Canales, Profesor-Investigador, UACM, Mxico

Adrin Sotelo Valencia, Socilogo, Profesor-Investigador UNAM, Mxico

Vernica Lpez, latinoamericanista, Profesora-Investigadora UNAM, Mxico

Pastor Ricrdez, Grupo Tacuba, Mxico

Georgette Kuri, Latinoamericanista, UNAM, Mxico

Marco Velzquez, Profesor-Investigador, UACM, Mxico

Laura Nieto, latinoamericanista, UNAM, Mxico

Ral Romero Gallardo, socilogo, UNAM, Mxico

Ral Romero Gallardo, socilogo, UNAM, Mxico Csar Navarro Gallegos, profesor investigador Instituto Mora y UNAM;

Maciel Silva profesora UNAM;

Anglica Garca Gonzlez, profesora Universidad Pedaggica;

Maribel Flores estudiante-investigadora Instituto Mora;

Pavel Navarro investigador INHA;

ALfonso Lozano consejero acadmico UPN.

Josefina Morales, IIEc-UNAM, Secretaria General de SEPLA, Mxico

Germn Snchez Daza, Universidad Autnoma de Puebla, Mxico

Jaime Ornelas Delgado, Benemrita Universidad Autnoma de Puebla, Mxico.

Jaime Estay, Benemrita Universidad Autnoma de Puebla, Mxico.

Dacsina Peto Vonduben, Profesora Facultad de economaUNAM, Mxico

Rubn Matas Garca, doctorante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Luis Arizmendi, Economa Poltica, UNAM, Mxico

Vctor Rodrguez Padilla, Posgrado de laFacultad de Ingeniera, Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Alejandro lvarez, UNAM, Mxico

Arturo Guilln, Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico

Alejandro Csar Lpez Bolaos, UNAM, Mxico

Pedro Hernndez Morales Seccin 9 CNTE

Mylai Burgos Matamoros. Acadmica y Jurista, Universidad Autnoma de la Ciudad de Mxico.

Ictzel Maldonado, latinoamericanista, UNAM, Mxico

Efran Len Hernndez. UNAM

David Herrera Santana- Facultad de Filosofa y LetrasUNAM

Leticia Gutirrez

Gabriela Hernndez

Carmen Mendoza

Norberto Prez

Alfonso Anaya

Hildelisa Preciado

Dalia Ruiz

Mara Elena Lpez.

Lourdes del Villar

ngeles Gonzlez,

Elizabeth Alejandre

Rosa Barranco

Bertha Vallejo

Leonor Ada Concha

Guadalupe Abd

Graciela Tapia

Mara Elena Ramrez

Cristina Steffen

Maricarmen Montes

Claudia Sandoval

Carlos Prigollini

Jos Miguel Candia.

Catalina Eibenschutz Profesor Distinguido Uam-X, Mexico

Xadeni Mndez Mrquez

Mara Rosa Mrquez

Jorge Mndez Spinola

Rosa Mara Cabrera Lotfe

​Sindicato de Trabajadores de Radio Educacin, Mxico

Mujeres para el Dilogo. Mxico

Comit Monseor Romero, Mxico

Movimiento de Solidaridad Nuestra Amrica. Mxico.

Servicio Internacional de Solidaridad con los pueblos de Amrica Latina SICSAL/Mxico.

NICARAGUA:

Miguel d'Escoto Brockmann, presidente captulo nicaragense de la REDH. Presidente Asamblea General de la ONU 2008-2009.

Aldo Diaz Lacayo, Vicepresidentecap. nicaragense de la REDH, Historiador, ex Diplomtico

Sofa M. Clark, politloga, Capitulo nicaragense de la REDH

Giorgio Trucchi, periodista, Italia/Nicaragua

Manuel Moncada Fonseca, historiador nicaragense

PANAM:

Silvestre Daz, Secretario de Organizacin del Frente Amplio por la Democracia (FAD) y Director del Centro de Investigacin y Docencia de Panam (CIDPA)

Nils Castro. Cientista social, educador, poltico y periodista

Marco A. Gandsegui, hijo,Profesor de Sociologa de la Universidad de Panam e investigador asociado del CELA

Olmedo Beluche, Ensayista, periodista, socilogo, politlogo y profesor universitario.

PARAGUAY:

Gustavo Codas, economista

Ricardo Flecha, Trovador.

Techi Cusmanich, Arquitecta.

Marielle Palau, sociloga, Asuncin-Paraguay

Lila Molinier, SEPPY, Directivo de SEPLA, Paraguay

Sarah Zevaco, Sociedad de Economa Poltica del Paraguay, SEPPY

Antonella LevySforza, SEPPY, Paraguay

Anbal Amado, Sociedad de Economa Poltica del Paraguay

PER:

Arturo Corcuera. Premio de poesa Casa de las Amricas.

Hctor Bjar Rivera. Premio de ensayo Casa de las Amricas.

Hildebrando Prez Grande. Premio de poesa Casa de las Amricas.

Winston Orrillo. Premio Nacional de Cultura del Per

Reynaldo Naranjo. Premio Nacional de Poesa.

Juan Cristbal. Premio Nacional de Poesa.

Jos Luis Ayala. Poeta.

Delfina Paredes. Actriz nacional.

Pilar Roca. Cineasta.

Federico Garca. Cineasta.

Rosina Valcrcel. Poeta. Escritora. Colectivo Macondo. Lima, Per

Ana Mara Intili. Poeta.

Marcela Prez Silva. Cantautora.

Margot Palomino. Cantautora.

Fanny Palacios Izquierdo. Pintora.

Bruno Portuguez. Pintor.

Gustavo Espinoza. Periodista.

Manuel Robles. Periodista.

Vicente Otta. Socilogo.

Eduardo Arroyo. Socilogo.

Julio Dagnino. Periodista.

Milciades Ruiz. Periodista.

Alan Elas. Escritor.

Carlos Ostolaza. Pintor.

Feliciano Atoche. Arquitecto

Rodolfo Moreno. Poeta.

Denis Merino. Periodista.

PUERTO RICO:

Danny Rivera. Artista, cantor

Francisco Torres, secretario de organizacinMovimiento Nacionalista Revolucionario de Puerto Rico

Elma Beatriz Rosado, Independentista puertorriquea, viuda de Filiberto Ojeda.

Jos Rivera Rivera, Portavoz Frente Socialista de Puerto Rico

SUDFRICA:

Patrick Bond, Professor of Political Economy, University of the Witwatersrand, Johannesburg

SENEGAL:

Thierno Diop, filsofo marxista y profesor de la Universidad Cheik Anta Diop. Coordinador REDH-Senegal.

SUECIA:

Luciano Alzaga, periodista, Suecia

TNEZ:

Rashid Sherif, Siquiatra, Miembro del Frente Popular

URUGUAY:

Daniel Viglietti. Cantautor

Antonio Elas, Universidad de la Repblica, Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Economa Poltica y Pensamiento Crtico (SEPLA).

Ruben Elas, Ingeniero Agrnomo, REDIU SEPLA Uruguay

Yamand Acosta. Filsofo, escritor

Ignacio Martnez, Escritor

Esteban Prez, ex diputado nacional.

Ruben Montednico, periodista

Rosario Piedra Cueva

Roberto Villanueva

Gabriel Carbajales



VENEZUELA: